    Коротко

Не долго музыка играла...

В Кызыле приостановлена работа фонтана из-за загрязнения, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп». 3 августа водные системы фонтана пришлось временно отключить для проведения очистки и технического обслуживания.

По словам техперсонала, ночью была повреждена прилегающая клумба, выкопана часть земли около оборудования и вся грязь попала в воду. В связи с этим специалисты слили воду и приступили к мойке и проверке фильтров. Система фильтрации функционирует в штатном режиме, однако для обеспечения безопасности и качества воды необходимы дополнительные работы. В связи с этим, работа фонтана приостановлена.

При капитальном ремонте школы в селе Кызыл-Мажалык похищено 5 млн. рублей

По данным Следственного комитета по Республике Тыва, в 2022 году подрядная организация, выполнявшая ремонт школы №1 в селе Кызыл-Мажалык в рамках нацпроекта «Образование», завысила стоимость работ.

Фактически работы были выполнены на сумму 27 млн. рублей, однако подрядчик получил из бюджета более 33 млн. рублей. Таким образом, ущерб составил свыше 5 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Долги россиян за ЖКХ предложили продавать коллекторам

Управляющие компании (УК) попросили правительство и парламент разрешить им продавать долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) коллекторам. Обращение направлено в Минстрой и спикеру Госдумы Вячеславу Володину, пишет «Коммерсантъ». Сейчас закон запрещает передавать такие долги третьим лицам. В письме глава совета Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), Лина Ткаченко просит внести поправки в Жилищный кодекс, чтобы убрать ограничение. Она указывает на растущую задолженность граждан по коммунальным платежам. В АКОН рассчитывают, что привлечение коллекторов позволит УК, ТСЖ и ТСН сократить кассовые разрывы и повысить приток средств на обслуживание домов.

В октябре 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что совокупный объем задолженности населения и организаций по платежам за ЖКУ составляет 1,2 трлн. рублей. Из них 833 млрд. рублей приходится непосредственно на граждан, отмечал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), к 1 января 2025 года количество «злостных неплательщиков» за ЖКУ достигло 3,2 млн. человек.

«Жизнь не ограничивается комфортом». В Госдуме посоветовали россиянам запасать наличные и готовиться к постоянным отключениям интернета

Россиянам нужно адаптироваться к новой реальности с регулярными отключениями мобильного интернета, в том числе запасаться наличными деньгами, поскольку теперь этот способ расчета снова будет превалировать над остальными, заявил Life глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Депутат рекомендовал заранее снимать крупные суммы в банкоматах.

«Ограничение или отключение интернета – необходимая мера, поскольку есть объекты критической инфраструктуры, вывод из строя которых может иметь серьезные последствия. Понятно, что мы привыкли к возможности оплачивать покупки картой или через смартфон, всегда работает связь, но сейчас важно воспринимать временные ограничения как необходимость», – заявил Гутенев. Он добавил, что на первом месте всегда должна стоять безопасность, а не удобства. «Не стоит превращаться в „хипстера“, живущего только в центре Москвы. Жизнь не ограничивается комфортом», – резюмировал депутат.

Число интернет-шатдаунов в июне превысило 2 тысячи и установило новый рекорд

В России установлен новый антирекорд по количеству отключений интернета: в июле зафиксировано 2099 шатдаунов, сообщает проект «На связи», отмечая, что данные могут быть не полными.

По сравнению с июнем, когда, по обновленной информации, было зафиксировано 662 случая, количество обрывов выросло более чем в три раза. В мае число отключений интернета в России составило 69 (более чем в 30 раз меньше июльского показателя).

Главным аграрным регионам России предрекли потерю 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника

Сельхозпроизводители в двух крупнейших аграрных регионах России – Ростовской области и Краснодарского края – могут потерять 25% урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи, сообщили «Известиям» в ассоциации «Народный фермер». «Сейчас урожайность в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнеров. То есть это минус более чем 25% к прошлом году», – пояснил зампред организации Константин Юров.

По его словам, в Ростовской области режим ЧС введен уже в 21 районе, а в Краснодарском крае – в девяти. При этом о ЧС власти объявляют в первую очередь из-за влияния засухи на колосовые культуры – пшеницу и ячмень. «Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур – кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет», – отметил Юров. Он добавил, что во многих других районах также ожидается «большой недобор урожая», и привел данные властей Краснодарского края, которые оценивают потери в 2,8 млн. т зерновых, колосовых и зернобобовых культур.

Россия столкнулась с дефицитом свеклы и резким падением производства сахара

Предприятия агропрома (АПК) на фоне падения урожайности из-за засухи и недоступности импортных семян с января по июнь сократили объем отгрузки сахарной свеклы на 51,3% в годовом выражении, до 1,9 млн. тонн, приводит данные Росстата «Коммерсант».

В Белгородской области отгрузки свеклы обвалились на 96% год к году, в Липецкой – на 88,3%, в Тамбовской – на 83,7%, в Курской – на 81,6%. Совокупный сбор овоща в России в 2024 году составил 41,9 млн. тонн (падение на 21% год к году), следует из данных «Русагро», а урожайность упала на 24%, до 38,4 тонн с 1 га.

По словам главы Института развития предпринимательства и экономики Артура Гафарова, это связано с «замещением» импортных семян отечественными, урожайность которых ниже на 20-30%. 30 июня Россельхознадзор запретил ввоз посадочного материала из Нидерландов, после чего аграрии начали сообщать о проблемах с доступом к ним. Помимо этого, по словам эксперта, на падение производства свеклы повлияла засуха в южных регионах страны, в ряде которых введен режим ЧС.

Вслед за снижением производства свеклы падает и изготовление сахара. За первое полугодие 2025-го, по данным Росстата, в стране произведено 654,4 тысячи тонн белого сахара без добавок – это меньше, чем в тот же период предыдущего года, на 28,4%.

Гафаров предупреждает, что в России на фоне снижения запасов сахарной свеклы может возникнуть дефицит сырья и спрос на сахар превысит предложение. В «Агрохолдинге Ткачева» ранее поясняли, что из-за недостаточности осадков и жаркой погоды на юге России корнеплоды свеклы плохо набирают массу. В Союзроссахаре отмечали, что тест урожая сахарной свеклы показал массу корня и сахаристость ниже, чем в прошлом году на 4% и 18%, соответственно.

Росстат начал скрывать ключевые данные по экономике

Российские власти продолжают накладывать гриф «секретно» на ключевую государственную статистику – от демографии и уровня преступности до базовых показателей экономики. После того, как президент Владимир Путин потребовал ни в коем случае не допускать экономического спада в стране, Росстат неожиданно опубликовал блок макроэкономической статистики за июнь и первое полугодие в урезанном виде, обратили внимание аналитики ПСБ.

В частности, Росстат не представил данных о динамике оборота розничной торговли в реальном выражении – то есть с учетом инфляции. Он опубликовал лишь номинальный показатель – он увеличился на 12,2% год к году в июне. С учетом инфляции реальный рост оборота розницы мог составить 2-3%, оценивают в ПСБ. Также скрытыми оказались цифры по реальному обороту оптовой торговли. В номинальном выражении ее рост практически остановился – 0,4% год к году в июне. А это значит, что с учетом инфляции оптовые продажи в стране могли рухнуть почти на 10%. Спад в секторе продолжается не первый месяц: в мае он составлял 7,6% год к году, напоминают в ПСБ. Не были опубликованы и цифры по реальному росту ВВП за июнь – их представляет Минэкономразвития. Вероятно, это произошло из отсутствия части данных Росстата, предполагают в ПСБ.

Путин разрешил полиции без суда блокировать счета россиян

Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, существенно расширяющий полномочия полиции в отношении банковских счетов россиян.

Согласно документу, который 22 июля одобрила Дума, а 25 июля – утвердил Совет Федерации, сотрудники МВД смогут без суда блокировать любые банковские операции физлиц на срок до 10 дней. Для этого следователям и дознавателям достаточно будет подозрений, что денежные средства «использовались в преступной деятельности».

Блокировка будет происходить «в случаях, не терпящих отлагательства» с согласия руководителя следственного органа и прокурора, следует из закона.

«Решение о приостановлении операций предполагается в целях последующего наложения ареста», – говорится в пояснительной записке к документу. С соответствующим ходатайством сотрудники МВД должны обратиться в суд в течение 10 дней – предельного срока возможной блокировки.

Одновременно закон обязывает банки и операторов денежных переводов в течение трех суток по запросу предоставлять силовикам информацию о счетах и средствах граждан, а в случаях, когда обращение возможно в электронной форме, – в течение 24 часов.

Назад в СССР. В России задумали зафиксировать цены на продукты

Российские власти сдувают пыль с советских рецептов управления экономикой, чтобы затормозить всплеск инфляции, которая накрыла страну из-за проблем с урожаем и триллионных военных расходов.

Как сообщает «Коммерсант», Минсельхоз попросил крупнейшие отраслевые сообщества высказаться по поводу поправок об ограничении цен на социально значимые продукты. Письмо направлено в Национальный союз производителей молока, Национальный союз производителей плодов и овощей, Национальный союз птицеводов и Российский птицеводческий союз. Отзывы нужно предоставить до 25 июля.

Сейчас ведомство рассматривает два варианта регулирования. Согласно первому, в 2026 году не менее 80% продаж будут составлять товары, приобретаемые торговыми сетями по прямым долгосрочным договорам с фиксированными ценами. Стороны смогут пересматривать их не чаще одного раза в год, расторгнуть контракт в одностороннем досудебном порядке будет нельзя. Также рассматривается более жесткий вариант, по которому минимальную и максимальную отпускную цену (коридор) на 80% продукции будет устанавливать государство.

По данным источников издания, профильные союзы поправки не поддерживают. Они отмечают, что фиксировать отпускные цены при растущих издержках невозможно.