Сколько стоит закон в тувинском суде?

Кто бы что ни говорил, а состояние судебной системы во многом определяет возможности развития страны в плане экономики и борьбы с преступностью. От судов во многом зависит, как будут вести себя прокуратура, следствие и исполнительные органы власти. Именно судебная власть в силу своих полномочий задаёт вектор развития страны. Вот, к примеру, Конституционный суд страны объявил, что для приватизационных сделок никаких сроков давности для их возврата государству не существует. И это правильно, поскольку очень многие дорвавшиеся до власти используют её для личного обогащения и потом ждут, когда пройдут сроки, за которыми воровство может быть пресечено. Общеизвестно, что самым богатым человеком из числа жителей Тувы считается экс-губернатор Шолбан Кара-оол, который по некоторым сведениям недавно в Москве реализовал имущества на миллиард. А когда суд в Кызыле начал разбираться с его собственностью, оформленной на его супругу Ларису Саган-ооловну, то выяснилось, что её происхождение вызывает законные сомнения. То есть Шолбан Кара-оол и его семья – богачи «дутые». И их раскулачивание – дело времени.

СУДЕЙСКИЕ УСЛУГИ ПО СДЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Прокуратура Тувы через суд попыталась отобрать у семейки Кызылский городской рынок, который достался жене брата Шолбана Кара-оола, тогда руководящего республикой, при помощи его племянника Ховалыга, тогда работавшего мэром столицы Тувы. Но затем внезапно загорелся архив бухгалтерии муниципального предприятия, а вскоре экстренно скончался его директор... Поэтому процедура возврата мэрии г. Кызыла украденного у неё коммерческого актива приостановилась. Благо у прокурора республики С.Дябкина неформальные отношения с приобретателями муниципального имущества... И что самое интересное – такое вопиющее безобразие совсем не интересует компетентные органы. А общественность республики на сей счёт ведёт себя тихо. Да и суд не торопится рассматривать жалобу на решение Кызылского городского суда.

Но было бы неверным считать, что только в Туве судебное сообщество поражено коррупцией и кумовством. Совсем нет. Мало кто удивился, когда в СМИ появилась информация о том, что в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток были арестованы экс-председатель Ростовского областного суда Елена Золотарёва и её бывший заместитель Татьяна Юрова. Также под уголовное преследование попал целый ряд ростовских судей, которых связывают с делом Золотарёвой. Фактически в Ростовской области при попустительстве правоохранительных органов и спецслужб сформировалось преступное судейское сообщество, которое поставило практику незаконной наживы на поток. Как видится теперь, всё ростовское судейское сообщество оказалось в той или иной форме втянутым в коррупционные дела.

И это – не первый случай огласки нелицеприятных дел в судейском корпусе. По другому делу в настоящее время правоохранительные органы РФ безрезультатно пытаются вернуть на родину из Азербайджана председателя административной коллегии судей Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву, которая из-за своего чрезвычайно благополучного финансового положения получила прозвище «золотая судья». Её теперь, после бегства из страны, обвиняют в получении взяток и мошенничестве. Скандал вокруг неё начался после того, как стало известно о пышной свадьбе её дочери, где гостей развлекали такие артисты, как Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков и Валерий Меладзе. Такого размаха в демонстрации личного богатства судьи не ожидали. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. После того, как разразился скандал, Хахалева покинула этот пост. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года она вылетела в Ереван, а затем перебралась в Баку. И в Россию возвращаться, видимо, в ближайшие годы вообще не собирается.

А известна она была в Краснодаре своими сомнительными судебными решениями по земельным спорам, в результате разрешения которых одни этой земли незаконно лишались, а другие, имеющие с Хахалевой неформальные отношения, её незаконно получали в собственность в соответствии с решениями суда. В январе этого года стало известно о её задержании в Баку. Но власти Азербайджана выдавать Хахалеву Москве не спешат.

СУДЕЙСКОЕ «БРАТСТВО» НА ЗАЩИТЕ КОРРУПЦИОНЕРА

Следует отметить, что этом плане Тува не очень отличается от вышеназванных Ростова и Краснодара, где судейство погрязло в коррупции и стремлении к роскоши. Тувинские судьи порой тоже хотят жить на широкую ногу. Очень примечательным в связи с этим можно отметить приговор Абаканского городского суда, который августе 2023 года приговорил председателя Конституционного суда (КС) Тувы 52-летнего Аяса Саая и трёх его подчинённых по уголовному делу о хищении бюджетных средств по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, председатель высшего суда в республике с помощью своих подчинённых, один из которых заодно являлся мужем судьи Верховного суда Республики Тыва, присвоил средства. Они были выделены из бюджета региона на проведение некой никому не нужной научно-практической конференции. Их он потратил на приобретение внедорожника и строительство коттеджа. А трое его подчинённых готовили для этого подложные бухгалтерские документы для сокрытия преступления и обналичивания денежных средств.

Суд признал Аяса Саая виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоении в особо крупном размере). С учётом смягчающих обстоятельств, наличия у экс-председателя КС хронического заболевания Абаканский суд приговорил его к лишению свободы сроком на три года с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Отбывает срок он по месту прописки – в Кызыле.

Этот случай в некотором роде является лакмусовой бумажкой состояния в целом судебной системы Тувы. Дело в том, что для привлечения судьи Саая к уголовной ответственности было необходимо согласие судейского сообщества на снятие с него судейских полномочий. Однако Квалификационная коллегия судей Тувы большинством голосов это сделать почему-то отказалась, мотивируя своё решение тем, что, на их взгляд, преступление это незначительное. А расследование уголовного дела было проведено некорректно. Таким образом, судейское большинство Тувы этим голосованием показало, что хищение бюджетных средств судьями – дело вполне допустимое. Так что стыдиться тут особо нечего... Вот если бы председатель Конституционного суда Тувы убил человека, тогда другое дело.

Такое поведение судейского сообщества республики поставило в затруднительное положение генерального прокурора РФ и начальство СКР РФ. Тогда руководитель СКР А.Бастрыкин, возмущённый таким поведением тувинских судей, был вынужден обратиться в Квалификационную коллегию судей России. И только там разрешение на привлечение Аяса Саая к уголовной ответственности было получено. Но интересно, что никого резонанса в тувинском обществе, в том числе судейском или прокурорском, это не имело. Оно было воспринято как рядовое.

КАРМАННЫЙ СУД НА СЛУЖБЕ ГУБЕРНАТОРА

Впрочем, как и сообщение о «странном» поведении другого члена судейского сообщества Тувы – судьи Арбитражного суда Республики Тыва Шолбана Донгака, который в 2007 году умудрился за семь(!) дней рассмотреть исковое заявление супруги главы республики Ларисы Кара-оол о признании права собственности на объект недвижимости по несуществующему в природе адресу. Такая неприлично крейсерская скорость рассмотрения арбитражного дела, связанного с государственной прибыльной собственностью, по всей видимости, была связана с тем, что в суд обратилась жена главы республики, а рассматривал дело судья, родной брат которого в то время служил министром культуры республики. Так что, скорее всего, деньги в разрешении этого судебного спора и не понадобились, поскольку руководитель Минземимущества, добровольно отказавшийся от государственной собственности, также являлся подчинённым всё того же главы республики Шолбана Кара-оола. Вот таким кругом они эту «проблемку» и порешали. И государственная АЗС перешла в собственность семьи главы региона.

Следует отметить, что публикации об этом в газете «РИСК» также не произвели на наше судейское сообщество никакого впечатления. И дело даже не в том, что судья для вынесения «нужного решения», согласованного со сторонами, умудрился признать доказательством пятилетний договор аренды, не зарегистрированный надлежащим образом в соответствующем органе, что делает его ничтожным. Или то, что в деле отсутствует документ, подтверждающий оплату по этому договору. Всем понятно, что шитый белыми нитками судебный акт по закреплению права собственности за лицом, не имеющим на это законного права, на чистом месте не рождается.

Кстати говоря, супруга Кара-оола Лариса в целях воспрепятствования сноса самовольно построенной АЗС обратилась в Кызылский городской суд с двумя(!) исками. В них она попросила суд наложить обеспечительные меры по делу о сносе АЗС. А в рамках этих дел обратилась с ходатайством о наложении обеспечительных мер в виде запрета исполнения вступившего в законную силу решения суда. То есть фактически она обратилась в суд с ходатайством, в котором просит признать недействительным вступившее в законную силу решение суда о сносе самовольного строения. Правда, Верховный суд не в пример городскому суду не пошёл на поводу у вельможной дамы, признав такое ходатайство признаком неуважения к суду. И отменил его. Это послужило сигналом для судей нижестоящего суда рассматривать дело не через призму кланово-коррупционных отношений, а в рамках закона. После этого судья Кызылского городского суда отказала Ларисе Кара-оол в признании права собственности на АЗС и установлении новой границы смежных земельных участков, в соответствии с которой у неё появилась бы дополнительная территория.

ШАМАНСКИЕ ПЛЯСКИ ВМЕСТО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ЗАКОНУ

Но такой случай – не единственный в деятельности Кызылского горсуда после того, как его возглавила Оксана Дондупай. Её активность превзошла все ожидания после того, как глава Кызыла Казанцева с подачи Ховалыга подала в суд подготовленное правительством Тувы исковое заявление, требующее отставки мэра Кызыла Карима Сагаан-оола. А всего в рамках борьбы с мэром Казанцева умудрилась четырежды (!) по разным поводам обратиться в суд, требуя признать работу мэра столицы неудовлетворительной.

Сценарий травли мэра был тщательно отрепетирован. Что творилось в городском суде во время рассмотрения этих дутых жалоб Казанцевой на Сагаан-оола! Новый председатель взялась за дело с присущим ей энтузиазмом. В суде частыми гостями стали приглашённые шаманы, которые осуществляли различные обряды, поливая стены, потолки и полы здания специальным образом подготовленным «священным молоком», одни двери на лестницы запирались, другие отпирались. Всё было подчинено ритуальному обряду. И результат оказался нужным – все судьи Кызылского городского суда, задействованные в антимэрских процессах, не особо вдаваясь в подробности очевидно надуманных претензий, дружно вынесли ожидаемые решения, строго осудив городского мэра. Правда, затем при апелляционном рассмотрении не одно из них не устояло и ушло в утиль. Теперь они с небывалым энтузиастом ждут кассационного рассмотрения дела, которое состоится в Кемерово 7 августа.

При этом следует отметить, что с самого начала никакой надежды на то, что глава Ховалыг «подвинет» мэра Сагаан-оола с его должности, у многих не было. И дело даже не в том, плох или хорош он на этой должности. Просто для всех очевидно, что смена любого столичного регионального мэра невозможна без соответствующего «мнения» в Москве. В этом плане все догадывались, что если бы федеральный Центр хотел смены власти в городе, то затевать какие-то глупые публичные судебные процессы не стал бы. В таком случае Кариму Сагаан-оолу просто бы позвонили и довели до его сведения пожелания Центра. Он упираться, наверное, не стал бы, согласившись перейти на другую работу, оставив кресло для вечно пьяного с фальшивым дипломом конкурента.

Но я сейчас не о нём, а о том, в какой системе координат существует тувинская судебная система, которой пытается управлять исполнительная власть республики.

СПАСУТ ЛИ ХОВАЛЫГА РУЧНЫЕ СУДЬИ ОТ ОТСТАВКИ?

Что же до главы республики В.Ховалыга, то он ведёт себя молодцом. По многим признакам сидеть ему в кресле главного чиновника Тувы осталось недолго. Хотя недавно он в узком круге приближённых заявил, что якобы у него в Москве «всё хорошо» и «согласовано, что он станется на своём месте до 32-го года». Во что не очень верится по нескольким основаниям.

Во-первых, если «всё хорошо», то зачем об этом кому-то сообщать? Живи себе, правь регионом и радуйся. Во-вторых, единственный, кто ему может что-то пообещать – это Путин. Но он такое обычно делает публично, о чём нам ничего не известно. Ну, а в-третьих, у самого Путина срок полномочий – до 30 года, так что обещать за гранью этого рубежа он вряд ли стал бы.

Но главное состоит в том, что результаты правления Владислава и Айланы Ховалыг весьма скромные. Последним «красным флажком» может стать передача Кызылской ТЭЦ в подчинение Абакану. В этом плане признаком его скорого схождения с трона является поочерёдная смена руководителей силовых ведомств республики: руководителя УФСБ, министра внутренних дел и прокурора республики. Все знают: такое случайным не бывает.

Есть и последствия – забирать стали ближайших родственников Ховалыга, рассаженных по разным чиновным креслам. Недавно был задержан и арестован сродный брат главы, замминистра сельского хозяйства Руслан Ооржак. И это – только начало.

Впрочем, в республике судили чиновников и ранее. Почти все, кто работал с Шолбаном Кара-оолом в бытность его главой, либо скончались на следствии, либо дали дуба при исполнении приговора, либо сидят до сих пор. Правда, некоторые уже «откинулись». Но есть и исключения. Каадыр-оол Бичелдей, получивший свой срок за участие в хищении 44 млн. рублей, выделенных из бюджета на строительство пришкольных спортивных площадок, свой условный срок отбывает в должности директора Государственного Музея, хранящего драгоценные золотые артефакты скифов. И никакая судимость ему не мешает – 1 августа Ховалыг снова продлил ему контракт. А что тут такого? Бичелдей же украл деньги не у Ховалыга, а у детишек, которые ему, наверное, уже всё простили. Да и, в конце концов, он же никого не убил...

Наверное, кто-то подумает: зачем газета поднимает эту тему? Неужели у нас все кругом воруют? Наверное, не все. Но некоторые чиновники и даже председатель главного суда республики точно прут всё, что плохо лежит. А некоторые, такие, как начальник уголовного розыска Кызыла Сарыг-Донгак, ещё и заживо сжигают граждан. Да, бывает всякое. Но остаётся надежда: если новые силовики, которых прислал в Туву Владимир Путин и которые не замараны в хищениях бюджетных средств, коррупции, убийствах и круговой поруке, окажутся людьми профессиональными и верными своему долгу, может, у нас и коррупция в Кызылском городском суде пойдёт на спад?

О том, что представляет собой новый руководитель МВД Тувы и зачем его прислали в Туву, я расскажу Вам, уважаемые читатели, в ближайшем номере газеты. Надеюсь, это будет интересно.

Кондрат Пчёлкин