Откуда у экс-главы Тувы появилась собственность?

18 апреля 2024 года коллегия Верховного суда Тувы вынесла судебный акт по делу №2-60/2022, согласно которому Лариса Кара-оол обязана снести самовольно построенную пристройку к зданию АЗС по адресу: г. Кызыл, ул. Абаканская, 47. Сообщение об этом вызвало неподдельный интерес у общественности хотя бы потому, что Л.С. Кара-оол является супругой экс-главы республики Ш.В. Кара-оола, который теперь обретается в Москве в должности девятого заместителя председателя Государственной Думы РФ.

Но главное состоит не в сносе, а в том, что в ходе судебного разбирательства выяснилось: никаких официальных сведений у этой семейки о наличии АЗС по указанному адресу официально госорганами не зарегистрировано. То есть официально такой АЗС в Кызыле не существует. Тем не менее, она успешно функционирует, принося семье Кара-оол немалые доходы, с которых не оплачиваются налоги на собственность и от деятельности на ней. В связи с чем прокурору республики поступил соответствующий запрос на проведение проверки в отношении этой собственности. Прокурор эти сведения подтвердил. А зам. городского прокурора Кызыла И.Ховалыг сообщила, что прокуратура намерена обратиться в суд о запрете эксплуатации указанной официально не существующей АЗС.

Следом Л.Кара-оол обратилась в Кызылский городской суд с заявлениями об установлении кадастровой ошибки в кадастровом плане земельного участка и признании за ней права собственности на АЗС. И приложила любопытные документы, которые ранее почему-то скрывала. В том числе решение судьи Арбитражного суда РТ Ш.Донгака от 2007 года по делу №А69-1549/07-3 о признании за ней права собственности на АЗС, находящейся по адресу: «г. Кызыл, Правый берег Енисея трасса Кызыл-Абакан район стационарного поста ГИБДД».

Сразу возник вопрос, почему Кара-оол не представила это решение суда ранее, при рассмотрении дела №2-60/2022, которое прошло инстанции Кызылского городского суда, апелляционной коллегией Верховного суда Тувы, кассационными инстанциями Восьмого кассационного суда в Кемерово и Верховного суда РФ в Москве? Ведь если это решение законно, оно могло бы стать убойным доводом в пользу ответчика. Но Кара-оол почему-то остереглась вытаскивать на свет божий это, казалось бы, судьбоносное для неё решение по АЗС... Видимо, она надеялась, что её вельможному мужу удастся «решить» в суде этот вопрос и без предоставления доказательств. И правильно делала, что не представляла! Потому что достаточно одного взгляда, чтобы понять необоснованность и незаконность того решения. Судите сами.

Через три месяца после инаугурации Шолбана Кара-оола 30 августа 2007 года ИП Кара-оол Л.С. обратилась с заявлением в суд к Госкомимуществу РТ о признании права собственности на АЗС-2 (г. Кызыл, правый берег Енисея, трасса Кызыл-Абакан). Через восемь дней, уже 7 сентября 2007 года, без проведения предварительных слушаний и вызова в суд сторон, судья Арбитражного суда РТ Ш. Донгак с радостью удовлетворил его и вынес решение по делу А69-1549/07-3 о признании права собственности за Кара-оол Л.С. на АЗС, находящуюся по адресу: «г. Кызыл, Правый берег Енисея трасса Кызыл-Абакан район стационарного поста ГИБДД». Как указано в решении, с 27.12.2002г. – момента полной оплаты выкупной стоимости объекта. Решение суда не было обжаловано и вступило в законную силу.

Какое отношение к объекту имело Госкомимущество РТ, неизвестно, поскольку владельцем АЗС являлось ГП «Туванефтепродукт», в то время уже находящееся в состоянии банкротства. И по закону стороной в суде должен был быть не ГКУ РТ, а Конкурсный управляющий Савельев. Кстати говоря, после того, как АЗС перешла в собственность Кара-оол Л.С., глава республики Кара-оол наградил Конкурсного управляющего Савельева медалью Республики Тыва. Хотя в принципе награждать его было не за что: по итогам банкротства коммерческое госпредприятие было успешно ликвидировано... Скорее всего, награждение состоялось за невмешательство Конкурсного управляющего в процедуру перехода госсобственности семье главы республики, коим он стал в апреле 2007 года.

Из решения суда можно почерпнуть, что якобы ещё 23.12.1998 году между ГКИ РТ и ИП Кара-оол был заключён некий договор аренды недвижимого имущества №2 «ив» с правом выкупа сроком действия до 23.12.2003. Правда, самого договора в деле почему-то нет. Как и нет документов, подтверждающих оплату стоимости выкупаемого имущества. Более того: согласно сведениям Госналогслужбы, в указанное время Л.С. Кара-оол ещё даже не являлась индивидуальным предпринимателем. ИП она станет только 24.07.2003 года. А перестанет им быть сразу же после оформления прав собственности на АЗС.

Но как Госкомимущество РТ заключило договор якобы с ИП Кара-оол, которой она фактически не являлась – большой вопрос. Как и то, почему судья Донгак этого также не заметил. Это указывает на то, что регистрация ИП, скорее всего, ей нужна была только для того, чтобы её заявление было рассмотрено именно в арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции. В связи с чем уже 11.03.2009 года она свою «предпринимательскую деятельность торговли моторным топливом» прекратила. Странным видится и то, как можно в арбитражном суде рассмотреть дело всего за одну неделю... Обычно на это уходят месяцы, и даже годы. Но ответом на него может быть то обстоятельство, что в то время министром культуры Тувы, то есть подчинённым главе Кара-оолу, был родной брат судьи Донгак – Вячеслав Октяброович. Может, потому дело и досталось именно этому судье? А разбираться в нём было с чем.

Как указано в решении, согласно раздела 8 договора (которым суд не располагал) арендованное имущество может быть выкуплено по ФЗ от 21.07.1997 №123-ФЗ «О приватизации государственного имущества...». Но дело в том, что тогда уже действовал ФЗ от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который вступил в силу 31 января 1998 года. С этого времени началась госрегистрация права собственности в Едином государственном реестре прав (в настоящее время – ЕГРН). АЗС – это коммерческий объект. По закону аренда такого имущества была невозможна по прямым договорам. К тому же на момент якобы заключённого с ГКИ договора Кара-оол Л.С. вообще не являлась индивидуальным предпринимателем, будучи просто физическим лицом. Опять по закону такой договор с ней не мог быть заключённым. Так что, похоже, это был обычный коррупционный сговор. Именно поэтому в арбитражном деле и нет ни самого договора, ни доказательств платежей по нему. Цепочку арендных платежей скрыли в связи с её отсутствием... То же самое сделали и с выкупом, которого фактически не было.

В решении суда указано, что факт приобретения АЗС якобы подтверждается «квитанцией оплаты полной выкупной цены к приходному кассовому ордеру №312 от 27.12.2002» ГКИ. Однако в деле такого доказательства нет. Неизвестна даже сумма, за которую Кара-оол Л.С. якобы выкупила АЗС. В резолютивной части Решения Арбитражного суда РТ от 10.09.2007 указано: «признать право собственности ИП Кара-оол на АЗС № 2 (в состав которой входят одноэтажное кирпичное здание операторской АЗС, со служебными постройками: резервуары в количестве 6 штук, раздаточные стояки в количестве 4 штук, расположенную по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, правый берег Енисея, трасса Кызыл-Абакан, район стационарного поста ГИБДД) с 27 декабря 2002 года (момента полной оплаты выкупной стоимости объекта)». Но каким образом суд проверил вопрос выкупа, если не выяснил даже стоимости выкупа – большой вопрос. А это, как говорят юристы – «существенное условие договора».

В решении также не указана площадь объекта недвижимости, без чего невозможно внести сведения об имуществе в ЕГРН. Тем не менее в Выписке ЕГРН от 25.06.2024 на кадастровый номер 17:18:0000000:134 указано: вид объекта недвижимости – здание «АЗС-2, площадь 57 м2» с адресом: «Республика Тыва, г. Кызыл, район правый берег». Но откуда такие сведения появились – неизвестно, поскольку в решении арбитражного суда от 10.09.2007 указан другой адрес АЗС. Кроме того, отсутствует привязка здания АЗС-2 к адресу «г. Кызыл, ул. Абаканская, 47» к земельному участку с кадастровым номером 17:18:0102007:34. Редакция также располагает официальным ответом ФГУП «Почта России», в соответствии с которым такого адреса в Кызыле никогда не было, и нет.

Совершенно очевидно, что липовое решение арбитражного суда было необходимо только для того, чтобы как-то узаконить право собственности за Кара-оол Л.С., хотя у неё на тот момент таковых не могло быть в принципе. Но была надежда на то, что никто не станет разбираться, откуда в семье главы республики появилась такая коммерческая собственность. А уже она в свою очередь дала ей право на оформление в собственность земельного участка, на котором находится АЗС. Но и тут начальственная семейка умудрилась «накосячить» так, что «шитое белыми нитками» дело стало очевидным.

Но об этом за неимением места в газете мы расскажем в следующем номере газеты. А пока сообщим о том, кто так небрежно одарил Кара-оол Л.С. земельным участком, позволив тем самым легитимизировать присвоение государственной собственности семьёй бывшего главы Республики Тыва. Вы, наверное, удивитесь, но право собственности на землю подписал мэр г. Кызыла, нынешний глава республики и племянник Ш.Кара-оола – В.Ховалыг. Заодно существует официальный документ мэрии от 2006 года со ссылкой на год 2008... Может быть, хоть теперь прокуратура Тувы заинтересуется, откуда у Кара-оол появилась эта собственность?

Но об этом уже в следующем номере.

Редакция