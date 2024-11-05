Не прошло и года: Ура! Прокуратура Тувы очнулась!

Как ни крути, а жизнь в нашем обществе вращается вокруг двух очень серьёзных инстанций: прокурорских и судебных. В этом плане от того, насколько они эффективны, часто зависит будущее. Вот взять, к примеру, ситуацию, сложившуюся вокруг известной в республике аферистки-земельщицы Евгении Хертек, которая «под крышей» бывшего главы республики Ш.Кара-оола «нагрела» сотни жаждущих приобрести в Кызыле или Кызылском районе участок земли под строительства индивидуального дома. Пока Кара-оол царствовал, Хертек набивала карманы, ничуть не смущаясь, что все её схемы «шиты белыми нитками». Распродавая не принадлежащую ей землю по миллионным ценам, она оформляла сделки договорами займа или оказания консультативных услуг. Доверчивые покупатели, в том числе нередко и сотрудники правоохранительных органов, зная, что за «продавщицей» стоит самый главный в республике шолбан, безропотно подписывали с ней липовые договора и несли ей деньги. И «путеводной звездой» для них были их предшественники, которые также по фиговым листкам отдавали Хертек деньги, а затем всё равно становились хозяевами земельных участков и построенных на них домов.

Но тут неожиданно в республике сменился глава республики. Кара-оол переехал в Москву. И стал в республике никем. С новым губернатором Хертек наладить прежние коррупционные связи не сумела. Потому отлаженный годами механизм превращения государственного имущества в частное сломался. Чтобы наладить этот казавшийся таким надёжным механизм взаимодействия мошенника и власти, Хертек понадобилась помощь. Поэтому она пригласила в компанию известную блогершу Аллу Донгур-оол, чтобы она заставила Владислава Ховалыга, отбросив все предрассудки, сотрудничать с Евгенией Хертек в процедуре изъятия из государственного владения больших земельных участков с передачей прав на них этой самой Евгении Хертек. Ей удалось убедить Аллу в безопасности и эффективности её действий по приведению главы Тувы в чувство. А затем уже Алла занялась дискредитацией республиканской власти, тем самым подталкивая главу республики изменить отношение к деятельности Хертек.

По всей видимости, Хертек переоценила возможности Донгур-оол влиять на решения главы республики Ховалыга и недооценила его возможности решать свои проблемы. Как результат: и Евгения Хертек, и Алла Донгур-оол 2 мая 2024 года оказались за решёткой в Кызылском СИЗО с обвинением в вымогательстве.

Почему полицейское следствие обвинило Хертек и Донгур-оол в вымогательстве, а не одну Хертек в мошенничестве – большая загадка. Скорее всего, потому что в СУ при МВД мало специалистов, способных качественно расследовать уголовные дела по обвинению в мошенничестве. В вымогательстве, по их мнению, обвинять легче и надёжнее. Жизнь покажет, кто прав, а кто виноват. По некоторым сведениям, расследование уголовного дела закончено. И оно вскоре поступит в суд.

Но главное здесь не в квалификации преступления. Главное в том, что прокуратура и МВД, в конце концов, всё же занялась мошенниками, торгующими государственными землями. В этом плане аферистка Хертек, к счастью, не одинока. Газета неоднократно с 5 по 26 декабря 2023 года писала про мошенническую деятельность другого приятеля экс-главы республики Ш.Кара-оола – некоего москвича, скрывающегося в Ташкенте, Сергея Соболева. Первая статья под названием «Как может москвич спекулировать тувинской землёй?» начиналась так: «Жил-был москвич Сергей Юрьевич Соболев. Жил неплохо. Появился он в Москве из Ташкента, где промышлял сомнительными образом. Говорят, увлекался рэкетом и веселящими травками». Поначалу «его объектом обогащения стала строящаяся Кондитерская фабрика в Кызыле». Но кусок оказался слишком жирным, и Юра Кара-оол его оттуда выпер. После «неудачных махинаций с Кондитерской фабрикой и рынком «Сайзырал» жителю Москвы Соболеву появляться в Кызыле было небезопасно». Но жадность всё же взяла верх, и ситуация «подвигла Соболева выйти из тени и актуализировать земельный массив по ул. Ровенской». Тем более, что «земля, которая ранее находилась на окраине города, со временем оказалась в очень респектабельном месте, мимо которого проходит шикарная, отлично отремонтированная дорога».

Но проблема Соболева заключалась в том, что не всё, расположенное на земельном участке по ул. Ровенской, принадлежало ему. Половина числилась за другим собственником, бывшим компаньоном С.Соболева москвичом М.Козловым, который, собственно, всё это и оплачивал. И вот Соболев решил поживиться на имуществе, принадлежащем его бывшему компаньону. Тогда «для реализации своего плана он подобрал местную тувинскую аферистку по фамилии Монгуш, которая за деньги взялась оттяпать у партнёра Соболева кусок земли площадью в 1,4 га». После нескольких мошеннических действий «вскоре на территории, которая отошла компаньону, на кадастровой карте откуда не возьмись, вместо АЗС и пожарного водоёма появился кусок асфальтированной площадки». А затем таким же сомнительным образом эти 1,4 га были переоформлены на Соболева. «Вот таким нехитрым способом имущество Соболева как бы случайно «приросло» землёй размером в 1,4 га».

Потом Соболев с помощью Монгуш начал эту землю распродавать от имени московского ООО «Ринтер-Т». Это было подробно описано в статье «Земля на Ровенской – капкан для наивных покупателей» в №46 от 12 декабря 2023г. При этом «знающие люди говорят, что продавец предлагает земельные участки по схеме: участок продаётся за 8 млн. рублей, при этом официально сделка оформляется за 1 миллион, а остальные передаются чёрным налом из рук в руки. В случае, если сделка будет признана недействительной, покупатель будет вправе требовать возврата только той части денег, которая оформлена официально. Остальные деньги вы не сможете вернуть никогда». Козлов, узнав об этом, обратился в прокуратуру Тувы с заявлением: «Прошу проверить законность и соответствие земельному законодательству отчуждение земельных участков, находящихся по адресу г.Кызыл, ул. Ровенская, 26 с кадастровыми номерами 17:18:0105003:941 и 17:18:0105003:942. Считаю, что в частную собственность они были отчуждены с существенными нарушениями действующего законодательства с признаками мошенничества...».

Казалось бы, в статьях были подробно описаны мошеннические действия Соболева. Поэтому прокуратуре после поступления заявления Козлова было нужно всего лишь проверить его доводы и передать материалы для возбуждения и последующего расследования уголовного дела. Однако нашему прокурору С.Дябкину понадобился почти целый год, чтобы осознать: воруют суки, натурально воруют! Затем начать действовать. И вот результат: вместо того, чтобы пресечь преступление на корню, Дябкин обратился в суд для признания всех сделок Соболева по продаже имущества Козлова недействительными. Теперь вместо одного уголовного дела по мошенничеству имеется 5(!) арбитражных дел по признанию сделок с недвижимостью незаконными.

Судя по всему, действуя так, Дябкин стремился не столько к законности и справедливости, сколько подтягивал показатели своей работы. Оно и понятно: пять гораздо больше, чем одно! Только есть у такого подхода серьёзный изъян. Да, несомненно, судья Л.Маады удовлетворит заявление прокурора С.Дябкина только денег это простофилям-покупателям вряд ли вернёт. Соболев обанкротит ООО «Ринтер-Т» – и дело с концами. Так это не раз проворачивал другой приятель Шолбана Кара-оола – проходимец Юрий Якушев. А если даже суд и взыщет с предприятия деньги, то только те, что записаны в договоре, то есть один миллион из восьми. Слабое утешение. Впрочем, газета всех предупреждала: не покупайте у Соболева землю на Ровенской – угорите! Так оно и случилось.

Но, тем не менее, нет худа без добра, и всё же хочется поблагодарить прокурора республики С.Дябкина. Хоть и с большим опозданием, он всё же снизошёл до разбирательства с мошенниками. Правда, на судьбе обманутых покупателей это уже вряд ли отразиться положительно. Зато сам Дябкин отчитается перед Москвой об очередной победе над мошенниками. А что толку? К примеру, матёрый тувинский мошенник Юрий Якушев до сих пор разгуливает на свободе, подсовывая в суд сфабрикованные доказательства. И от этого, похоже, ни сон, ни аппетит, ни карман прокурора Дябкина не пострадали.

Кондрат Пчёлкин