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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 47, 19 декабря / В любом земельном вопросе ищите женщину?
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№47, 19 декабря 2023 года.
    О главном начистоту

В любом земельном вопросе ищите женщину?

В любом земельном вопросе ищите женщину?

Тувинцы, если на то пошло, совсем испортились с этими земельными заморочками. Раньше же как было: по сакральному-то? Землю ковырять – не моги, будет большая ошибка и беда, прилететь смертельная карма могла сразу с неба, а потому как мы, тувинцы – издревле кочевники. Да, русские и всякие там другие равнинные народы, они землю-матушку уважали и ласково так называя, копались на огородах и пашнях. Сколько тысячелетий прошло, а по сию пору они за клочок земли, как говорится, кадык вырвут у соседа. Но цивилизация не обошла стороной и Туву. Сначала заразила она суверенизацией, потом советизацией, всех согнали в колхозы, ну а уж теперь тувинцы расчухали, что земля свою цену имеет.

Меня вот не надо обвинять в излишнем национализме, тем более, что национализм признан на официальном уровне как полезное качество, которое помогает расти гражданскому самосознанию. А откуда лучше всего самосознание получает пищу? Правильно, с родной почвы. Так вот, большой брат, которого мы с тех времён привыкли так обозначать, русский брат, пример показал...

Сейчас расскажу по порядку, как дело то было. В далёком-далёком 2007 году, когда был в самом соку, царство ему, как говорят русские, небесное... В общем, тогда в самом расцвете политических сил был Юрий Кара-оол, он «подарил», как я думаю, подарил большой-большой участок в 23 га, где в советские времена была промзона – «Реалбаза» по улице Ровенской, 26. Подарил не подарил, но владеть этой огромной территорией стали двое русских москвичей: Соболев и его компаньон. Так-то, «Реалбаза» была по документам в их собственности, но не использовалась совсем, просто таким мёртвым капиталом числилась... И доехать до неё было непросто – улица Ровенская была разбита вдрызг. Про запас они её держали, мало ли что, в любой момент может же пригодиться.

Они хоть и москвичи, хоть и русские даже, но привычка надеяться на авось расхолаживает и таких, как они. Дело в том, что в их собственности числились всякие там строения, здания, котельная, другие какие-то вкопанные в землю агрегаты, подземные хранилища, но не сама земля.

А в это время Ю. Кара-оол, наобещавший ранее бывшим бойцам-афганцам жильё за их сертификаты денежные... Ну, вы же понимаете, деньги братья чёрные давным-давно оприходовали, а квартиры и жильё ветераны ждут. Юра сказал: мол, братья-афганцы, я договорюсь через нашего великого земляка Шойгу построить для вас посёлок на территории бывшей «Реалбазы». Как водится, афганцы, кто к тому времени ещё оставался в живых, развесили уши и стали ждать, когда братья чёрные начнут строительство.

Юра «наехал» на Соболева: мол, давай мою половину земли! А приказывал ему, потому что Соболев ему каким-то боком роднёй приходится через городскую депутатку от ЕР Аргину Пала... Ну и Соболев нарисовал, мол, вот здесь, здесь и здесь можете строить. Соболев же не дурак – он показал на территорию, которая отошла к его компаньону Козлову. Короче, дело завертелось, бумагам дали ход, типа посёлок для воинов-интернационалистов на «Реалбазе» построят.

Вот в этом месте я пока толком не разобралась, но вот на этом этапе Кара-ооловской аферы появляется женщина по фамилии Монгуш, а по имени – Дина. Честно говорю, могу и ошибаться, на этом этапе или чуть позже, но за то, что Дина-аферистка водилась издавна с братьями чёрными, за это ручаюсь. Сейчас, пока не забыла, сейчас Дина от греха подальше смылась в соседний регион. То ли в Хакасии живёт, то ли даже дальше куда, но в Туве ей пока опасно за земельные схематозы.

Так вот, Дина развернулась во всю свою прохиндейскую натуру: документы оформляла, подправляла, регистрировала, а когда чересчур бурную деятельность ведёшь, она же становится достоянием общественности, на виду же у всех... Ну и прокуратура вынуждена была в это дело вникнуть. Как, мол, на территории, земля которой не была оформлена надлежащим образом, начали судиться москвичи? Дина, надо сказать, манипуляторша высшего класса, отменно стравила бывших компаньонов, Козлова с Кара-оолом, Кара-оола с минземом... И началась борьба не на жизнь, а на смерть. А тут прокуроры со своими проверками оживились.

А Дина так ловко всё вывернула, что цены выросли до 8 миллионов, а кто-то, даже не афганцы... Про афганцев, конечно, все уже забыли, да и сами афганцы рады-не-рады были, что братья чёрные больше к ним не приставали со своими патриотическими завиральными проектами... Ну, Дина за участки брала 8 миллионов, один официально показывала, а семь шло в копилку братьев... которые готовились к выборам в парламент в сентябре 2024 года. Деньги очень нужны, сами понимаете.

И вдруг Юрий Кара-оол скоропостижно умирает. И обрывается хорошо отработанная схема пополнения кассы выборной кампании. А прокуратура уже ведь работает, её не остановить. Бывшие компаньоны по ООО «Ринтер-Т» Козлов и Соболев разругались вдрызг, Дина сбежала и прячется, легковерные тувинцы набрали кредитов в надежде прикупить участки на «Реалбазе», а в минземе неразбериха, ведь земля на Реалбазе ничья, она ещё с советских времён осталась за СССР.

При этом всем понятно, что покупать ворованное даже по дешёвке – нехорошо. Да и всё равно отберут потом. Соболев в Москве затаился, ждёт, когда за ним придут. А куда деваться? Кара-оол всё равно не поможет. Нужно договариваться с Козловым.

Очень вредная тувинка

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risk-inform.ru/article_10817.html

Остальные материалы номера 47:
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» Кызылская школа как мемориал криминальному депутату (№33, 5 сентября)
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» Как гнилая система ломает судьбу человека (№27, 11 июля)
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» Время правления Шолбана Кара-оола как эпоха расцвета криминала (№5, 7 февраля)
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