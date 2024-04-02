Из кого соберут «народных избранников» в Верховный хурал?

Тут уж ничего не поделаешь... Раз на самом верху решили, что элиты поменяют и они будут формироваться иначе, то, значит, брат, ау... Как говорится, квота есть квота, а потому не моги её нарушать. Ведь Ховалыг как думал? Ну, хорошо, ладно, не Ховалыг, а, допустим, тот же самый Кара-оол... Что он думал про выборы 8 сентября? Он, как хранитель 9-й табуретки в президиуме Госдумы, должен думать правильно в русле Единой России: выборы должны пройти организованно и в пользу родной партии власти, у истоков которой стоял Шойгу. Не так что ли? Так. И Ховалыг думает также и в том же направлении, потому как он целых 20 лет жил и дышал под чутким руководством Юры Кара-оола. А тот со своим братом Шолбаном в свою очередь жил под трепетным руководством Шойгу. И, вроде бы, делить им тут нечего и некого.

Но это только на первый взгляд такая идиллия и полное взаимопонимание. На второй же взгляд, который я называю трезвым, дело гораздо сложнее. Поскольку Тува у нас не совсем едина и не полностью российская. А расклад внутри неё такой.

Во-первых, депутатских мандатов всего 32. И их надо так поделить, чтобы нардепов от ЕР было 30 – и ни на одного меньше! Мне тут недавно умные люди подсказывали, что два места отдадут одному коммунисту и одному новолюду. Ну, то есть от партии «Новые Люди». Другой умный человек из числа моих экспертов наоборот говорит, что два мандата непременно останутся за партией ЛДПР. А коммунистов и новолюдов в Хурал не пропустят. Мол, там нет достойных... Но, знаете, это совсем не интрига – эти два мандата. А интрига – в 15 мандатах.

Итак, 30 делим пополам – в итоге получаем 15 кандидатов от ЕР и 15 от «новой элиты». То есть, от ветеранов СВО. Здесь я сразу скажу, чтобы уж к этому не возвращаться. Так вот эти 15 отставных вояк – это непременно будут люди Шолбана Кара-оола, потому как он с самого начала, с 24 февраля 2022 года плотно оседлал тему СВО и тувинцев-добровольцев. По протекции Шойгу вошёл в какую-то комиссию под руководством Турчака и самый первый начал в Интернете поддерживать добровольцев и мобилизованных. Летал туда на вертолётах, обратно по госпиталям...

В общем, если коротко, опередил он Ховалыга по этой части. Сил своих не жалел, фотографировался со всех ракурсов с участниками-фронтовиками. А Ховалыг это дело поручил сначала своему зампреду Тимуру Куулару, а потом к нему добавил второго своего зампреда Виталия Бартына-Сады. Ну а сам как бы чуть-чуть дистанцировался от военной темы, чтобы Шойгу не докучать. Совсем чуть-чуть, но мы-то все всё сразу заметили. Так что, в конце концов, мы понимаем, что список фронтовиков из 15 кандидатур в депутаты будет составлять Шолбан Кара-оол. Здесь уже сейчас он всухую обыграл Ховалыга. Так что вся интрига крутится вокруг второго списка из 15 фамилий. То есть, чьи люди войдут в список от ЕР? Кара-оола или Ховалыга?

Здесь следует признать: у Ховалыга никогда не было своей команды. Во-первых, потому что он всю свою сознательную жизнь был в команде Юры Кара-оола, и, во-вторых за три года, что он у руля республики, ему так и не удалось сколотить надёжный профессиональный боеспособный коллектив. Так, тасует одни и те же карты. Некоторых аж по три раза. А толку – ноль. Так и не смог собрать свою команду. Да и, к слову, такая большая и общая проблема в Туве состоит в том, что пока человек у власти, у него типа есть команда. Только вернее сказать – это не столько команда, сколько вассалы, то есть его подчиненные... У Ховалыга команда – это его подчинённые, да и то половина из них смотрит в сторону леса, то есть в сторону Кара-оола, ведь он в обойме федеральной власти... А что у Ховалыга? Вот и окружают его одни подчинённые. Внимательно слушают и кивают. А что у них в душе – никто не знает. У него даже советников путних нет.

Ну, а в чём сила Кара-оола? В том, что нынешние депутаты Верховного Хурала – это все до единого его люди. Некоторые бросаются вправо-влево, но в оконцовку всё равно подстроятся под него. Он этих депутатов самолично отбирал в 2019 году, отбирал тщательно, пропускал через сито своего доверия-недоверия. Надо сказать, достаточно много из них хранят ему верность и преданность. Но, честно говоря, обществу уже поднадоели кара-ооловские депутаты хуже пареной репы... А куда деваться? Других нет вовсе. Это раз, а два – не пропускать же в Верховный Хурал людей Ховалыга! И вот вырисосывается такой кара-ооловский список:

Анатолий Дамба-Хуурак; Светлана Ощепкова; Каадыр-оол Бичелдей; Ульяна Бичелдей; Артур Дирчин; Саяна Монгуш; Виталий Бартына-Сады; Уран-оол Ондар; Шолбан-оол Иргит; Шолбан Хопуя; Виктор Тунёв; Вера Левина (Лапшакова); Эльвира Лифанова; Ирина Самойленко, Елена Каратаева.

По этому списку, составленному экспертами, можем видеть, что у Кара-оола солидное преимущество – в его команде много русских. В список не вошли Уюсов, Фалалеев, Дудко. Но это понятно, почему. Про мужа и жену Бичелдеев можно ведь сказать, что это – проверенные люди Шойгу, и Кара-оол им доверяет полностью. Мало ли что многие не любят самого Бичелдея, но у него самого есть надёжная и проверенная команда, готовая идти за него в огонь и воду. С Лифановой Кара-оол дружил, начиная с 2003 года. А теперь она ещё нашла общий язык с бродячими собаками, из-за чего имеет миллионные вливания в свой собачий бизнес. Сводную сестру Саяну Монгуш, несмотря на её своеобразное поведение, он всегда поддерживал и будет поддерживать впредь, как боевую единицу, необходимую в информационных войнах со своими оппонентами. Левина (Лапшакова) Вера всегда особо чтилась Кара-оолом, как представитель глубинного и скрепного русского народа. Тем более, поговаривают, что со своим мылом она везде пролезет. А Ирина Самойленко, как видят умные и осведомлённые аналитики, уже сейчас не даёт Кара-оолу проходу – просится в список кандидатов, козыряя своими еврейскими корнями. Ну, нужен же Кара-оолу в Хурале хоть один депутат от партии Сиона!

Я, честно признаться, немного поспорила с экспертами насчёт кандидатур Дирчина и Хопуя, мол, им-то зачем местное депутатство? Дирчин, например, никогда не рвался во власть, денег у него куры не клюют, он и так на хорошем счету у федеральной власти, да и мы 100 раз слышали, как он 101 раз отказывался от должности Главы. А у Хопуя Шолбана налаженный бизнес в Красноярском крае. Не могу сказать точно, бизнес в области медицины или чего-то ещё, врать не буду, но человек он состоятельный... Однако эксперты мне возражают и говорят, что так или иначе, но Ховалыга будут-таки снимать за что-нибудь (за что – пока неизвестно), а потому нужны готовые кандидатуры...

Про Тунёва вот что говорят политические эксперты: он с Кара-оолом с 90-х годов из одной бочки спирт разливал, а это что-то да значит! Спаяны, так сказать, прочно и навеки веков. Если на то пошло, то я, будь на месте Кара-оола, Тунёва первым поставила бы в список. Но я не на месте Кара-оола, а потому могу только транслировать, что и как анализируют умные эксперты.

Например, вот про Каратаеву Елену говорят, что ей, как воздух, нужен статус депутата. Да, она сейчас под судом, и ей от 5 до 10 лет корячится, но ведь ещё же пока не осуждённая! И, сдаётся мне, выскользнет она из-под нашего суда. Как и Шолбан-оол Иргит.

Я, уважаемые читатели, никому не навязываю своего мнения. Вы знаете, а потому скажу, что у меня есть свои списки кандидатов, которые готовят Кара-оол и Ховалыг. Но начала я со списка кандидатов, которых мне предоставили уважаемые эксперты-аналитики, разбирающиеся во внутренней политике Тувы.

В следующем номере я поделюсь с вами своим списком.

Очень вредная тувинка