«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 67
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 9
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 13, 2 апреля / Из кого соберут «народных избранников» в Верховный хурал?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№13, 2 апреля 2024 года.
    О главном начистоту

Из кого соберут «народных избранников» в Верховный хурал?

Из кого соберут «народных избранников» в Верховный хурал?

Тут уж ничего не поделаешь... Раз на самом верху решили, что элиты поменяют и они будут формироваться иначе, то, значит, брат, ау... Как говорится, квота есть квота, а потому не моги её нарушать. Ведь Ховалыг как думал? Ну, хорошо, ладно, не Ховалыг, а, допустим, тот же самый Кара-оол... Что он думал про выборы 8 сентября? Он, как хранитель 9-й табуретки в президиуме Госдумы, должен думать правильно в русле Единой России: выборы должны пройти организованно и в пользу родной партии власти, у истоков которой стоял Шойгу. Не так что ли? Так. И Ховалыг думает также и в том же направлении, потому как он целых 20 лет жил и дышал под чутким руководством Юры Кара-оола. А тот со своим братом Шолбаном в свою очередь жил под трепетным руководством Шойгу. И, вроде бы, делить им тут нечего и некого.

Но это только на первый взгляд такая идиллия и полное взаимопонимание. На второй же взгляд, который я называю трезвым, дело гораздо сложнее. Поскольку Тува у нас не совсем едина и не полностью российская. А расклад внутри неё такой.

Во-первых, депутатских мандатов всего 32. И их надо так поделить, чтобы нардепов от ЕР было 30 – и ни на одного меньше! Мне тут недавно умные люди подсказывали, что два места отдадут одному коммунисту и одному новолюду. Ну, то есть от партии «Новые Люди». Другой умный человек из числа моих экспертов наоборот говорит, что два мандата непременно останутся за партией ЛДПР. А коммунистов и новолюдов в Хурал не пропустят. Мол, там нет достойных... Но, знаете, это совсем не интрига – эти два мандата. А интрига – в 15 мандатах.

Итак, 30 делим пополам – в итоге получаем 15 кандидатов от ЕР и 15 от «новой элиты». То есть, от ветеранов СВО. Здесь я сразу скажу, чтобы уж к этому не возвращаться. Так вот эти 15 отставных вояк – это непременно будут люди Шолбана Кара-оола, потому как он с самого начала, с 24 февраля 2022 года плотно оседлал тему СВО и тувинцев-добровольцев. По протекции Шойгу вошёл в какую-то комиссию под руководством Турчака и самый первый начал в Интернете поддерживать добровольцев и мобилизованных. Летал туда на вертолётах, обратно по госпиталям...

В общем, если коротко, опередил он Ховалыга по этой части. Сил своих не жалел, фотографировался со всех ракурсов с участниками-фронтовиками. А Ховалыг это дело поручил сначала своему зампреду Тимуру Куулару, а потом к нему добавил второго своего зампреда Виталия Бартына-Сады. Ну а сам как бы чуть-чуть дистанцировался от военной темы, чтобы Шойгу не докучать. Совсем чуть-чуть, но мы-то все всё сразу заметили. Так что, в конце концов, мы понимаем, что список фронтовиков из 15 кандидатур в депутаты будет составлять Шолбан Кара-оол. Здесь уже сейчас он всухую обыграл Ховалыга. Так что вся интрига крутится вокруг второго списка из 15 фамилий. То есть, чьи люди войдут в список от ЕР? Кара-оола или Ховалыга?

Здесь следует признать: у Ховалыга никогда не было своей команды. Во-первых, потому что он всю свою сознательную жизнь был в команде Юры Кара-оола, и, во-вторых за три года, что он у руля республики, ему так и не удалось сколотить надёжный профессиональный боеспособный коллектив. Так, тасует одни и те же карты. Некоторых аж по три раза. А толку – ноль. Так и не смог собрать свою команду. Да и, к слову, такая большая и общая проблема в Туве состоит в том, что пока человек у власти, у него типа есть команда. Только вернее сказать – это не столько команда, сколько вассалы, то есть его подчиненные... У Ховалыга команда – это его подчинённые, да и то половина из них смотрит в сторону леса, то есть в сторону Кара-оола, ведь он в обойме федеральной власти... А что у Ховалыга? Вот и окружают его одни подчинённые. Внимательно слушают и кивают. А что у них в душе – никто не знает. У него даже советников путних нет.

Ну, а в чём сила Кара-оола? В том, что нынешние депутаты Верховного Хурала – это все до единого его люди. Некоторые бросаются вправо-влево, но в оконцовку всё равно подстроятся под него. Он этих депутатов самолично отбирал в 2019 году, отбирал тщательно, пропускал через сито своего доверия-недоверия. Надо сказать, достаточно много из них хранят ему верность и преданность. Но, честно говоря, обществу уже поднадоели кара-ооловские депутаты хуже пареной репы... А куда деваться? Других нет вовсе. Это раз, а два – не пропускать же в Верховный Хурал людей Ховалыга! И вот вырисосывается такой кара-ооловский список:

Анатолий Дамба-Хуурак; Светлана Ощепкова; Каадыр-оол Бичелдей; Ульяна Бичелдей; Артур Дирчин; Саяна Монгуш; Виталий Бартына-Сады; Уран-оол Ондар; Шолбан-оол Иргит; Шолбан Хопуя; Виктор Тунёв; Вера Левина (Лапшакова); Эльвира Лифанова; Ирина Самойленко, Елена Каратаева.

По этому списку, составленному экспертами, можем видеть, что у Кара-оола солидное преимущество – в его команде много русских. В список не вошли Уюсов, Фалалеев, Дудко. Но это понятно, почему. Про мужа и жену Бичелдеев можно ведь сказать, что это – проверенные люди Шойгу, и Кара-оол им доверяет полностью. Мало ли что многие не любят самого Бичелдея, но у него самого есть надёжная и проверенная команда, готовая идти за него в огонь и воду. С Лифановой Кара-оол дружил, начиная с 2003 года. А теперь она ещё нашла общий язык с бродячими собаками, из-за чего имеет миллионные вливания в свой собачий бизнес. Сводную сестру Саяну Монгуш, несмотря на её своеобразное поведение, он всегда поддерживал и будет поддерживать впредь, как боевую единицу, необходимую в информационных войнах со своими оппонентами. Левина (Лапшакова) Вера всегда особо чтилась Кара-оолом, как представитель глубинного и скрепного русского народа. Тем более, поговаривают, что со своим мылом она везде пролезет. А Ирина Самойленко, как видят умные и осведомлённые аналитики, уже сейчас не даёт Кара-оолу проходу – просится в список кандидатов, козыряя своими еврейскими корнями. Ну, нужен же Кара-оолу в Хурале хоть один депутат от партии Сиона!

Я, честно признаться, немного поспорила с экспертами насчёт кандидатур Дирчина и Хопуя, мол, им-то зачем местное депутатство? Дирчин, например, никогда не рвался во власть, денег у него куры не клюют, он и так на хорошем счету у федеральной власти, да и мы 100 раз слышали, как он 101 раз отказывался от должности Главы. А у Хопуя Шолбана налаженный бизнес в Красноярском крае. Не могу сказать точно, бизнес в области медицины или чего-то ещё, врать не буду, но человек он состоятельный... Однако эксперты мне возражают и говорят, что так или иначе, но Ховалыга будут-таки снимать за что-нибудь (за что – пока неизвестно), а потому нужны готовые кандидатуры...

Про Тунёва вот что говорят политические эксперты: он с Кара-оолом с 90-х годов из одной бочки спирт разливал, а это что-то да значит! Спаяны, так сказать, прочно и навеки веков. Если на то пошло, то я, будь на месте Кара-оола, Тунёва первым поставила бы в список. Но я не на месте Кара-оола, а потому могу только транслировать, что и как анализируют умные эксперты.

Например, вот про Каратаеву Елену говорят, что ей, как воздух, нужен статус депутата. Да, она сейчас под судом, и ей от 5 до 10 лет корячится, но ведь ещё же пока не осуждённая! И, сдаётся мне, выскользнет она из-под нашего суда. Как и Шолбан-оол Иргит.

Я, уважаемые читатели, никому не навязываю своего мнения. Вы знаете, а потому скажу, что у меня есть свои списки кандидатов, которые готовят Кара-оол и Ховалыг. Но начала я со списка кандидатов, которых мне предоставили уважаемые эксперты-аналитики, разбирающиеся во внутренней политике Тувы.

В следующем номере я поделюсь с вами своим списком.

Очень вредная тувинка

(прочитано 169 раз)

0
risk-inform.ru/article_10948.html

 Доска объявлений 
"Скатэнерго". Электротовары, инструмент, сантехника, крепёж. Праздничные гирлянды.
г.Кызыл, ул. Оюна Курседи, 151, тел. 8923 014 7755
Выполним любые виды строительно-монтажных и отделочных работ, а также наружные и внутренние инженерные сети. Строительство жилых и не жилых от котлована и под ключ.
Тел. 8908 326 6466
АДВОКАТ Язев Александр Аркадьевич, заслуженный юрист РТ. Ведение уголовных, гражданских, административных дел. Защита на следствии, в суде. Консультации, все виды правовых услуг.
Кызыл, ул.Калинина, 26-89. Тел. 6-17-69, 8913 345 9412
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. Бытовые (до 20кВт), производственные (до 1МВт). Разработка, поставка, монтаж под ключ.
Тел. 8913 345 2012 (для справок в Кызыле), web: solar-e.ru
Остальные материалы номера 13:
Материалы по теме:
» Обозначен круг «надёжных друзей» Якушева (№12, 26 марта)
» Волки и шакалы – кому удастся залезть на Олимп? (№8, 27 февраля)
» В любом земельном вопросе ищите женщину? (№47, 19 декабря)
» Земля на Ровенской – капкан для наивных покупателей (№46, 12 декабря)
» Как может москвич спекулировать тувинской землёй? (№45, 5 декабря)
» Неоконченная история про солдата, вернувшегося домой (№36, 26 сентября)
» По какому блату школе присвоили имя одиозного деятеля? (№35, 19 сентября)
» Кызылская школа как мемориал криминальному депутату (№33, 5 сентября)
» Преступность во властных коридорах Тувы (№32, 29 августа)
» Как гнилая система ломает судьбу человека (№27, 11 июля)
Одиночный пикет около Верховного Суда Тувы
Комментариев: 1
Материал входит в раздел тематического архива:

Организован Фонд материальной поддержки чиновников, не сумевших поучаствовать в коррупции при подготовке к Олимпиаде в Сочи.

Шутка 2014 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине