«Чёрная метка» для Ховалыга накануне нового года

Вряд ли кто станет спорить с теорией о роли личности в истории, в соответствии с которой «всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений». Этому вопросу уделяли внимание такие выдающиеся личности, как Ленин, Сталин и Плеханов. Да и сама жизнь даёт много поводов для осмысления этой самой роли личности в той самой повседневной жизни, в которой мы имеем счастье (или несчастье?) жить и работать. Самыми яркими примерами такого подхода, несомненно, являются такие известные лидеры, как Путин и Трамп, которые силой своего интеллекта и настойчивостью круто меняют общественные отношения в странах, где они являются первыми руководителями.

НАЗНАЧЕНИЕ ХОВАЛЫГА ГУБЕРНАТОРОМ – «НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА»

Но не буду утомлять читателей рассуждениями такого масштаба и обращу внимание на нашу родную Туву, управление которой Кремль по какой-то трагической случайности в сложное для страны время доверил Владиславу Ховалыгу. Человеку без яркого прошлого и многообещающего будущего. Но живущего в нашей суровой действительности. От которого в силу сложившейся общественно-политической практики много чего зависит.

Сразу отмечу, что нынешний глава республики в общем-то невиновен в том, что именно на него пал выбор президента страны, когда в Администрации Президента РФ (далее – АП) выделили именно его, а не кого-то другого. Хотя, несомненно, его искреннее обещание «выкорчевать» из республики влияние Шойгу помогло Кириенко выбрать нового губернатора Тувы. В такой ситуации от него требовалось только выдавить из себя «согласен» и по заранее подготовленной для него бумажке зачитать Путину, чем он намерен заниматься в новой должности. Чтобы получить благословение президента страны на управление самым нищим, глубоко дотационным, слаборазвитым, с низким интеллектуальным багажом регионом России.

Следует признать: он с этой задачей 7 апреля 2021 года справился блестяще, когда под телекамеру произнёс заранее подготовленную для него клерками Кремля речь о том, что он намерен бороться с бедностью, проблемой загазованности региона, туберкулёзом, энергодефицитом и другими проблемами. А также бодро заявил, что у него уже имеется некий план «поднятия региона с колен» путём газификации Тувы и развития горнорудной промышленности по добыче полезных ископаемых.

Путину этого оказалось достаточным – его можно понять. Ховалыга он видел впервые и ничего о нём не знал. Даже выговорить его отчество не получилось. Он отметил, что кандидат в руководители региона наверняка знает, как решить энергетические проблемы республики, поскольку он в Кремль «пришёл из большой энергетики». Хотя тот к тому времени пару лет весьма посредственно «рулил» тувинским энергосбытом, доводя его до банкротства. Да и называть выставление счетов на оплату за свет «большой энергетикой», наверное, было большим преувеличением.

Но не в этом дело. Как говорят, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И солдата, и генерала при определённых условиях вполне можно назвать частью великой армии. А Ховалыг действительно мечтал... При этом В.Путин не спрашивал, имеется ли у претендента на высокий пост дееспособная сплочённая команда, которую он поведёт на решение тех задач, о которых шла речь. Впрочем, если бы Путин спросил Ховалыга об этом, то наверняка получил бы от него положительный ответ. Ведь немыслимо представить себе, чтобы мэр столицы региона и начальник сбытовой компании не сумел за полтора десятка лет собрать вокруг себя достаточное число толковых единомышленников, на которых он бы мог положиться в своей работе.

ЧТО ЗА НАЧАЛЬНИК БЕЗ СВОЕЙ КОМАНДЫ?

Однако парадокс этой ситуации как раз и состоит в том, что у Ховалыга кадровая работа никогда не была его коньком. И дело даже не в том, что в Туве имеются сложности с подбором кадров. Суть проблемы – в самом нерешительном непоследовательном характере Ховалыга и его простоватом мировоззрении. И в бытность его мэром Кызыла, и потом в Энергосбыте он брал на работу в основном только тех, на кого давал своё согласие брат главы республики Юрий Кара-оол. А это напрочь отбило у Владислава Товарищтайовича желание формировать команду самостоятельно. В связи с чем и в мэрии, а потом и в энергосбыте у него в подчинении работали невзрачные личности, на фоне которых Уран-оол Ондар или Айдын Чюдюк смотрелись более-менее пристойно. Как правило, вокруг Ховалыга собирались люди, не имеющие собственных взглядов. Просто тупо исполняющие указания начальства.

Но вот случилось чудо, и Ховалыг занял кресло главы республики. Для него началась новая эра, когда он был обязан воплощать в жизнь свои идеи, для этого он мог свободно подбирать себе команду, способную вести республику к обозначенным им целям. Теперь уже никакой Кара-оол ему не мог помешать проводить самостоятельную кадровую политику. Однако, изучая его положение, приходишь к выводу, что в окружении В.Ховалыга и в этой новой ситуации мало что изменилось. По-прежнему вокруг него концентрировались отъявленные воры и беспросветные амбициозные непрофессионалы, для которых работа в правительстве – это всего лишь способ поправить своё материальное положение. Местных тувинских бездельников полукриминального склада типа Уран-оола Ондара и Айдына Чюдюка глава Ховалыг «разбавил» отъявленными негодяями-гастарбайтерами. Совершенно бесполезными, если не сказать вредными для Тувы красноярцами, сначала Суртаевым, а затем – Лукиным. А также прижившимся в правительстве со времён Кара-оола проходимцем Грицюком.

Впрочем, и среди местных кадров подобрать в правительство приличных специалистов ему так и не удалось. В связи с чем кадровая чехарда в Туве приняла откровенно скандальный характер: за три года на должностях министров и зампредов правительства поменялось до шести человек. Некоторые, как зампред правительства по сельскому хозяйству Алик Монгуш, ушёл из правительства вслед за министром экономического развития и торговли Айдысом Сатом, громко хлопнув дверью. При этом он открыто заявил, что в команде В.Ховалыга людей делят на «своих» и «чужих». Поэтому нормально работать в такой атмосфере невозможно.

В итоге правительство наводнили откровенные клоуны. Достаточно привести пример нового, шестого по счёту за три года министра образования Ооржака, который не только не имеет профильного образования, но и никогда не трудился в системе образования даже дворником. Недолго проработав министром, он среди сослуживцев получил прозвище «барыга». Или нового министра экономики Баяна, ранее ни дня не работавшего экономистом хотя бы в каком-нибудь захудалом совхозе. Этот список можно продолжать.

К слову, его протеже и подельник по банкротствам Уран-оол Ондар за это время успел потрудиться министром сельского хозяйства, зампредом правительства, потом стал помощником Ховалыга по сельскому хозяйству. А теперь снова исполняет обязанности зампреда по сельскому хозяйству. Аналогичная ситуации и с другим доверенным лицом Ховалыга – Айдыном Чюдюком, который, как заяц, за короткое время сменил в правительстве Тувы пять должностей, пока не стал зампредом правительства по внутренней политике. Но и тут он долго не продержался – 28 февраля т.г. «добровольно» подал прошение о своей отставке после скандала, разразившегося в блогосфере в связи с распространённым видео, на котором человек, похожий на него, в неглиже валяется на полу, не пытаясь подняться. Но об этом подробнее, чуть ниже. Там не совсем простая история, в которую вовлечено несколько человек. Однако Ховалыг в ней по странному стечению обстоятельств – только одно мало что решающее звено.

ХОВАЛЫГУ НЕ ИНТЕРЕСНО ЗАНИМАТЬСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ?

А сейчас попытаемся понять, почему глава республики В.Ховалыг оказался в таком кадровом тупике в окружении откровенных бездельников, тупых непрофессионалов, отъявленных жуликов и беспробудных пьяниц. Почему он не сумел проявить волю и дальновидность при сформировании дееспособной команды специалистов? И в этом я бы не спешил винить и судить строго Владислава Товарищтайовича. Поскольку, заняв кресло главы, по вполне объективным причинам он не смог обрести самостоятельность в подборе кадров, которую у него когда-то отнял Юрий Кара-оол. Просто место Кара-оола во влиянии на главу заняла его супруга врач-офтальмолог по профессии Айлана Ховалыг. Она теперь окончательно принимает все решения по кадрам. Именно от неё зависит, кому работать в тувинском правительстве, а кому – нет. И тому есть некие причины.

Ни для кого не секрет, что В.Ховалыг – фигура увлекающаяся. Правда, это увлечение не касается его работы. Оно применимо больше к виду его досуга. И часто касается лиц женского пола. В общем, проще говоря, человек он ветреный. А когда стал большим начальником, это его качество стал превалировать. Чем женщины и пользуются, получая за свои сомнительные услуги, кто работу, кто квартиру, кто машину. А кто – просто денежные знаки. Для властной и ревнивой супруги Айланы такая черта характера Ховалыга в общем и целом секретом давно не является. Так вот однажды с нашим героем случилась одна скандальная история.

Одна известная пассия Ховалыга по имени Олесья, у которой есть от Ховалыга сынок, после скандала с её ухажёром, которому разрезали ножом рот, от греха подальше перебралась жить в Сургут поближе к сестре. Но, как говорится, старая любовь не ржавеет. Однажды Ховалыг, побывав в Москве по делам государевым, решил на обратном пути расслабиться и ненадолго «заскочить» в Югру. Видимо, чтобы повидать бывшую пассию и сына. Он это сделал, полагая, что за ним никто не следит. Но эта поездка оказалась для него роковой. Вскоре жена об этом узнала. По некоторым сведениям, информацию ей слил верный спутник Ховалыга Айдын Чюдюк.

Изучив командировочные документы, Айлана устроила ему нелицеприятный «разбор полётов». Он, как смелый и породистый мужчина, вину свою не признавал, настаивая на преданности семейному долгу. Но Айлана «припёрла» мужа документами к стенке. Кстати говоря, именно с тех пор Чюдюк стал пользоваться у Айланы Ховалыг особым доверием. Поговаривали даже, что порой в отсутствие мужа он исполнял определённые супружеские обязанности. Говорят, Ховалыг после того семейного скандала четыре ночи не ночевал дома, боясь её гнева.

К тому же ситуация осложнилась тем, что Олесья вдруг стала обладательницей хорошей московской квартиры – говорят, это подарок главы.

А потом они всё же пошли на мировую. Пронырливая Айлана решила, что было бы глупо упускать такого статусного мужа, за спиной которого она могла бы решать реальные проблемы. Где она в её возрасте найдёт себе другого мужа-губернатора? Но при этом они договорились, что теперь, чтобы не было никаких сомнений в его преданности браку, они будут мотаться во все его командировки вне республики только вместе. Чтобы у него и мыслей «сходить налево» больше не появлялось. А когда она не может его сопровождать, функцию конвоирования непутёвого ловеласа исполняют помощники главы. Тогда же, видимо, Айлана и сумела взять под свой контроль все кадровые решения в правительстве. А в республике удивляются: зачем Ховалыг постоянно таскает за собой супругу? И почему она забросила работу врача?

НЕОСТОРОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ПРИВЕЛО К ОТСТАВКЕ

Но вернёмся к истории, которая приключилась с Айдыном Чюдюком и привлекла к себе всеобщее внимание. Она во многом не только типична, но и поучительна. Всё началось с того момента, когда известная блогерша, близкая родственница экс-главы республики Шолбана Кара-оола по имени Саяна разместила в Интернете видео с пьяным полураздетым мужчиной, лежащим на полу в бессознательном состоянии в каком-то служебном кабинете. Он был очень похож на зампреда правительства Тувы по внутренней политике Айдына Алексеевича Чюдюка. И под ним была размещена соответствующая надпись, указывающая, кто это такой.

История эта развивалась бы долго, если бы Чюдюк по своей глупости не придал развитию сюжета скорости, разместив своё необдуманное заявление. Он назвал распространяющуюся в соцсетях в отношении него информацию «клеветой» и заявил: «Распространяются публикации, в которых содержится недостоверная информация в отношении меня, в частности, фотографии и видео. На них запечатлён неизвестный человек в состоянии алкогольного опьянения, которому приписана моя фамилия. Заявляю, что данные публикации являются клеветой и спланированным шагом, чтобы нанести урон моей репутации, чести и достоинству».

Он выразил уверенность, что «видео и фотографии сделаны с помощью применения технологий искусственного интеллекта», и подчеркнул, что в условиях, когда «возможности применения технологий дип-фейка стали практически безграничны», недоброжелатели используют такие «грязные методы для дискредитации деятельности органов власти». Чюдюк заявил, что «бороться с таким злом надо только правовым методом», и сообщил «о готовности защищать свою честь и достоинство в судебном порядке».

Судя по всему, это заявление подготовил другой гастарбайтер из команды Ховалыга – такой же «профессионал», как зампред Лукин, красноярец Грицюк.

После этого глупейшего заявления Чюдюка у сомневающихся отпали все сомнения относительно того, кто там пьяный валяется на полу в служебном кабинете. К тому же тут же нашлись активисты, которые разъяснили, почему заявление Чюдюка нужно считать фейком. Они указали на очевидные признаки того, что на виде изображён именно он. Узнала его и Айлана Ховалыг. Помимо внешнего сходства: родинки, шрама после операции, часов, перстня и цепочки, неумолимо указывало на то, кто изображён на видео, его служебное удостоверение. А затем «всплыли» и некие подробности, согласно которым наш герой якобы находился в командировке в Ак-Довураке. Там зампреда по внутренней политике напоили до потери сознания и сфотографировали лежащим на полу со спущенными штанами.

На следующий день после его заявления о непричастности к пьяному сюжету, 28 февраля 2025 года пришло заявление Чюдюка о сложении своих полномочий. Но вопросы остались: как подобное могло случиться? Кто и с какой целью сыграл с Чюдюком такую отвратительную игру, погубившую его карьеру?

ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЧЮДЮКА: ОТ ПРОВАЛА ДО ПРОВАЛА

А «ларчик просто открывался». Чюдюк по жизни – оруженосец В.Ховалыга и доверенное лицо его супруги Айланы. Именно поэтому ему и досталось кресло зампреда. Фактически все персональные дела Чюдюк вершил при невмешательстве Владислава Товарищтайовича и по указаниям Айланы Чечей-ооловны. Этим дружным тандемом были «сформированы» не только составы правительства Тувы, но и персоны Кызылского городского хурала и Верховного Хурала Тувы. Всё это потом «выйдет боком» Ховалыгу, когда подобранные Айланой и продвинутые Айдыном «народные избранники» в пьяном состоянии учинили в ресторане «Столичный» мерзкий дебош с перестрелкой, в которой пострадали люди.

Затем, чтобы погасить этот скандал, тот же тандем с привлечением спикера тувинского парламента Кан-оолом Даваа и близких родственников Айланы спрогнозировали в Кызыле межнациональные волнения с погромами торговых лавок выходцев из Средней Азии. И для усмирения озверевших родственников пришлось вызывать из Москвы три борта спецназа, которые взяли торговые места «ненавистных азиатов» под усиленную охрану. Кстати говоря, в большинстве своём они имеют российское гражданство.

Ещё, когда шла подготовка к парламентским выборам, Чюдюк и супруга Ховалыга планировали, что он станет сначала депутатом с перспективой занятия должности спикера парламента. Но тут вмешались спецслужбы, у которых имелся компромат на Чюдюка, связанный с его нечистоплотными действиями в отношении гаражей. Потому этот план не был реализован. А следом уже АП выразила своё неудовольствие его работой и предложило Чюдюка отправить в отставку. Но Айлана этого сделать Ховалыгу не позволила, сославшись, что Чюдюк – это единственный доверенный человек, которому можно поручить справится с мэром Кызыла Сагаан-оолом. Вот тогда-то и появился план по увольнению мэра. По замыслу, его должен был заменить пропойца и бывший в лихие 90-е боец банды «Героя» Лопсан, подвизающийся в роли депутата.

Чюдюк сформировал команду, которая планомерно занялась компрометацией и подготовкой свержения городского начальника. Поначалу ему предложили «мирно» сложить полномочия и передать их Лопсану. Сагаан-оол отказался. Тогда глава города Казанцева подписала заявление в суд с требованием расторгнуть контракт с мэром.

И тут в дело вступила председатель городского суда Дондупай. Сначала она передала дело для рассмотрения судье Верещагиной. Но затем, усомнившись, что та сможет быстро и в нужном русле провести в жизнь затею с увольнением мэра, изъяла его из производства и передала другой, более контролируемой судье – Биче-оол. И та с задачей справилась – в одном заседании в два дня вынесла ожидаемое решение об удовлетворении исковых требований. Правда, потом обосновать своё поспешное решение быстро не получилось, так что на момент подготовки публикации, спустя полмесяца, мотивированного решения ответчик так и не получил.

Сам же инициатор увольнения мэра Чюдюк в своём кругу даже пожаловался, что в АП и руководстве ЕР им с Ховалыгом поддержку получить по этому вопросу так и не удалось. Поэтому затвердить решение городского суда в Верховном суде республики «будет сложно».

Тем временем скандал с увольнением мэра-единоросса и ставленника Шойгу вышел на федеральный уровень. Как водится, виновным в этом Ховалыг «назначил» Чюдюка. И тут, как чёрт, на голову свалилось это видео с пьяным человеком, напоминающим нашего зампреда по внутренней политике. И его смешные измышления о неком «искусственном интеллекте», который всё это видео подстроил. Как говорится в одном анекдоте, «в Москве не дураки сидят». Они хорошо представляют, какой «интеллект» можно задействовать в Туве. В общем, в АП воспользовались скандалом с видео и приказали Ховалыгу от скандального заместителя срочно от греха подальше избавиться. Вот он по указанию Ховалыга и вынужден был ни с того ни с сего «добровольно» подать в отставку.

КОГДА КРУГОМ ВРАГИ: КТО ЖЕ ОРГАНИЗОВАЛ АТАКУ НА ГУБЕРНАТОРА?

В этой связи логично предположить, что подставу с попойкой в Ак-Довураке зампреда правительства, последующее снятие «кино» и распространение в Интернете компромата в отношении Чюдюка организовали не иначе как люди экс-главы республики Кара-оола по его просьбе. Следует отметить, что как в Кызыле, так и многих кожуунах влияние бывшего губернатора до сих пор достаточно сильное. Отсюда и оперативные возможности. А такой шаг в отношении Чюдюка – ответ на попытку скомпрометировать мэра Кызыла, чтобы закрыть ему дорогу в большую политику. В общем, следует признать: пока что попытка увольнения мэра Кызыла имеет обратный результат в виде отстранения со службы его инициатора – зампреда по внутренней политике Чюдюка.

Кстати говоря, в этом деле появился ещё один благоприобретатель – отставной судья Дондупай – родной брат председателя Кызылского городского суда. По имеющейся информации, он в настоящее время находится не у дел, и хотел бы получить должность зампреда правительства по внутренней политике. А «копать» под Чюдюка он начал как минимум полгода назад, размещая в отношении него сведения компрометирующего характера и делая соответствующие запросы в правоохранительные органы. Так что теперь ему дорога в чиновники открыта. Хотя под кого он будет рыть, имея власть? Человек он амбициозный.

Но это – промежуточный результат. Учитывая отношение АП к заместителю Ховалыга, резонно спросить: а сам-то Ховалыг по итогам этого скандала с увольнением мэра в своём кресле удержится? Тут действует простой принцип: если губернатору доверяют, то доверяют во всём. А если находят, что он совершил ошибку, допустив раскол в ЕР и элите республики, то при сегодняшних показателях в экономике нужда в нём может и отпасть. Ведь кроме солидной физиономии в кресле начальника, делать Ховалыг ничего не умеет. И зачем Центру нужен такой губернатор? И что, Тува снова на пороге перемен?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин