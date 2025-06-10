Кто знает о дальнейшей судьбе главы Тувы?

Наверное, это ненормально, когда общество годами пытается понять, действующий глава республики – это самостоятельная фигура или преемник предыдущего? Особенно если они друг другу приходятся родственниками...

Впрочем, о родственных связях так смело говорить не следует. Да, правда, когда Ховалыг служил главе республики Кара-оолу в должности столичного мэра, он от родства с ним никогда публично не открещивался. А действительно, зачем отказываться от родства со своим начальником? Непрактично... Тут любой, даже нетувинской национальности хотел бы себя выдавать за «племянника». Вот и мэр Ховалыг, может быть, из таких соображений мимикрировал под родственника Кара-оола, тем самым набирая вес в обществе. Одновременно служа верой и правдой его могущественному брату Юрию.

Всё это при не самой эффективной работе в качестве градоначальника позволило ему втереться в доверие к нашему звёздному земляку Сергею Шойгу, через которого он попал в школу губернаторов Сергея Кириенко. Тому был нужен такой кандидат в главы республики, который ради карьеры мать родную продаст. Ему позарез нужно было отвадить нашего знаменитого земляка от Тувы. С Кара-оолом, раболепно падающим на колени перед Шойгу, это было невозможно. Вот тогда аппарат АП начал подбор кандидата на новый губернаторский срок среди т.н. элиты республики. Так Ховалыг попал в обойму Кириенко. И в критический момент присягнул ему в верности настолько ретиво, что тот понял: с его помощью он Шойгу из Тувы «выдавит», оставив без питающих корней в родном регионе после того, как он «высушил» его корни в Хакасии, Красноярском крае и Московской области. Пока Шойгу находился в Азербайджане вне зоны связи, Кириенко удалось подвести Ховалыга к президенту страны и согласовать с ним смену главы республики без участия главного тувинца в московских коридорах власти.

ГРУЗ БЫЛЫХ ПРОВАЛОВ

И вот Ховалыг – глава республики! Как говаривал известный герой романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» Остап Бендер, получив от подпольного миллионера Корейки чемодан с миллионом, «сбылась мечта идиота!». Но занимать высокую должность и эффективно руководить регионом – это всё-таки немного разные вещи.

Следует отметить честно – мэром Кызыла Ховалыг был неважным. Даже более того: никаким. Фактически городом руководил брат главы Юра Кара-оол, который совмещал в себе качества самого близкого к главе родственника, идейного вдохновителя кадровой работы, руководителя финансовых потоков в столице и криминального авторитета одновременно.

Нужно прямо признать: Владислав Ховалыг до тошноты боялся Юру Кара-оола. И выполнял все его указания беспрекословно. Временами казалось, что на самом деле мэром столицы является Юра, а не Владислав. Поэтому за 10 лет мэрства Ховалыг прилично развалил городское хозяйство столицы. Настолько, что даже у главы Кара-оола лопнуло терпение, и он заменил его на сегодняшнего мэра – Карима Сагаан-оола. А Ховалыга отправили в почётную ссылку в «Туваэнергосбыт», где от него ничего особенного не требовалось – только выставлять счета и собирать плату за потреблённую электроэнергию. Правда, он и с этой несложной работой справился на «двойку», за короткий срок чуть ли не вдвое увеличив задолженность потребителей электроэнергии, что и привело предприятие к банкротству. Правда, такие «успехи» при посредничестве могущественного Кириенко не помешали предстать перед президентом Путиным в роли достойного кандидата – человека как бы «из большой энергетики», для которого текущие проблемы отсталой криминальной республики должны быть «по плечу».

БЕЗВОЛЬНАЯ КУКЛА И МАЛОГРАМОТНЫЙ КУКЛОВОД

Но работать на такой должности Владиславу Ховалыгу оказалось делом не простым. С одной стороны, Сергей Кириенко – это вам совсем не Сергей Шойгу. И ходить по коридорам власти, выбивая для Тувы деньги, он не станет. Весь его интерес в республике сходился только к тому, чтобы лишить «непитерского выскочку» Шойгу влияния в республике. А работать за Ховалыга он не собирался. Да и вряд ли смог бы. С другой стороны, у Ховалыга не было столько толковых членов в команде, чтобы укомплектовать правительство Тувы из своих личных доверенных лиц. По большому счёту он мог рассчитывать разве что на жуликоватых приспособленцев Айдына Чюдюка и Уран-оола Ондара, которые давно следовали за ним во время его путешествия по разным должностям, угождая своему патрону. В связи с этим при новом главе республики правительство республики осталось в основном прежним, сложившемся ещё при Кара-ооле.

Правда, теперь существовала такая особенность: всем и вся в правительстве руководила супруга Ховалыга Айлана, перечить которой у главы правительства не было никаких сил. Айлана очень быстро сумела выстроить свои отношения с ближайшими доверенными лицами главы Ондаром и Чюдюком. Сложилась такая ситуация, когда Айлана «капала на мозги» главе, когда они находились вместе, а в другое время тем же самым занимались Чюдюк и Ондар. И Ховалыг привык жить и работать в этом сформированном супругой сюрреалистичном мире, где все важнейшие государственные решения принимала Айлана Ховалыг.

Но она, будучи врачом-офтальмологом, слабо разбирается в психологии. И ещё хуже – в кадрах и народном хозяйстве. Единственное, в чём она преуспела – это управлении собственным мужем. К тому же у неё не хватило такта выстроить с ним отношения таким образом, чтобы это не бросалось в глаза окружающим. Кстати говоря, сейчас он даже в командировки вынужден брать её с собой. То ли в роли консультанта, то ли надзирателя за его моральным обликом. Это быстро стало достоянием широкой общественности, что вконец подорвало уважение к главе Тувы.

Кстати сказать, такие болезненные уродливые семейные отношения, в которых жена так вызывающе открыто доминирует над мужем, являющимся главным должностным лицом в республике, ранее в Туве не наблюдалось. Супруга президента Ш.Ооржака Сара занимала разные официальные должности, но на публике ничего лишнего в отношении властного супруга себе не позволяла. А супруга Кара-оола Лариса вообще в государственных делах никогда замечена не была. Так что феномен Айланы очень быстро стал всем известен, что было совсем не на руку мнительному и нерешительному главе республики.

ХАОТИЧНАЯ КАДРОВАЯ РАБОТА

Такой правящий дуэт привёл к тому, что Ховалыг стал менять министров и зампредов правительства, как перчатки. К примеру, министров сельского хозяйства он менял каждые полгода. Да и сами Ондар и Чюдюк за короткий период поменяли в правительстве по три-пять должностей. Чюдюк за это время даже умудрился попасть в кадр пьяным со спущенными штанами, из-за чего был вынужден сначала отрицать подлинность видео, а затем согласиться и подать в отставку. Ондар сумел за короткое время побывать министром, зампредом, потом советником и снова и.о. зампреда правительства, влипнув в два уголовных дела по мошенничеству и превышению должностных полномочий. Чюдюк тоже «угорел» на т.н. гаражном уголовном деле и еле-еле отбился от прокуратуры.

А если говорить о команде Ховалыга, то нельзя не вспомнить «теневого» главу города Аяса Лопсана, которого уличили в наличии фальшивого диплома Хакасского технического университета, который он якобы «окончил» за два года до того, как там эта специальность появилась. Он ссылался на это высшее образование, работая то руководителем агентства, то министром, а теперь – депутатом Кызылского городского хурала и руководителем городского отделения партии «Единая Россия» и общественного фонда им. Шойгу. Именно туда наш замечательный земляк собирает дань с подконтрольных ему олигархов.

Теперь в обойме Ховалыга появился ещё один весьма интересный тип – бывший следователь прокуратуры, уволенный из органов, бывший адвокат, ныне подвизающийся подле Ховалыга в должности и.о. председателя правительства, курирующего правоохранительные органы, Айдыс Сынаа. Как считают в правительстве, именно он занимается сбором компромата на неугодных Ховалыгу лиц и их последующим преследованием. К примеру, это он курировал провалившийся судебный процесс по неудавшемуся отстранению мэра Кызыла Сагаан-оола, которого поддерживал опальный федеральный министр, а ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

За ним стоит т.н. «южная группировка», состоящая из таких людей, как Ширшин, Дамба-Хуурак, Монгал, Баян, Натсак, Доржу и пр. Эта группировка вынашивает планы возвращения власти в республике в свои руки, упущенной в постсоветский период. И следует отметить, что до некоторой степени у них это получается.

Ховалыг пытается частично обезопасить себя включением в состав правительства гастарбайтеров из Красноярска, но до сих пор этот опыт оказывался весьма неудачным. Многие из них вскоре после ознакомления с местными условиями «делают ноги» из республики. На сегодняшний день из них задержался только зампред правительства О.Лукин. Видимо, потому, что подыскать себе подходящее место за пределами Тувы у него не получается.

КАК ПОРАДОВАТЬ НАЧАЛЬСТВО ЗА СЧЁТ НАСЕЛЕНИЯ?

Но и в Туве его деятельность приносит одни проблемы. Вот, к примеру, как решает Лукин проблемы водопровода и канализации в республике.

Вместо того, чтобы решать в Москве вопрос строительства новых очистных сооружений города или третьей очереди водопровода, он озабочен навешиванием затрат на обслуживание каа-хемского водопровода и системы водоотведения на жителей г.Кызыла под громкой вывеской создания «единой зоны водоснабжения и водоотведения» Кызыла и Кызылского района. В этом случае Лукин предлагает увеличить тариф на воду и водоотведение для Водоканала, чем и компенсировать увеличение затрат ресурсной организации.

Мэрия г. Кызыла уже полгода категорически возражает против того, чтобы жители г.Кызыла через счета Водоканала оплачивали часть тарифа, предназначенную для компенсации затрат на территории Кызылского района. Да и руководство Водоканала тоже не в восторге от таких предложений Лукина, ничего не понимающего ни в городском хозяйстве, ни в экономике предприятия. Там прямо заявляют: у нас и так должников среди населения более чем на 145 млн. рублей. А вы хотите нам добавить ещё таких же неплательщиков, это может разорить предприятие. Тариф у предприятия рассчитан без учёта потребности в воде пос. Каа-Хем. Хотите, чтобы мы обслуживали потребителей в Кызылском районе – найдите в бюджете 22 млн. рублей для ООО «Водоканал-сервис». Тогда мы возьмём этот злосчастный водозабор на свой баланс и будем оказывать услуги жителям пос. Каа-Хем и Спорткомплексу, который строится Бог знает сколько лет. Но Лукин предпочитает идти по лёгкому пути – заставить Водоканал снабжать водой и этот посёлок, не увеличивая доходную часть бюджета предприятия, не изыскивая никаких дополнительных средств для него.

Аналогичная ситуация складывается и в решении вопроса теплоснабжения частных домовладений, что находятся на Серебрянке Кызылского района. Как известно, там живут в коттеджах не последние люди республики. Такие, как экс-глава Кара-оол, новый глава Ховалыг, спикер парламента Даваа, бывший первый заместитель главы правительства Иргит, бывший глава г.Кызыла Тунёв и другие чиновники рангом пониже. Землю они получили без прохождения каких-либо конкурсных процедур в обход закона. Место там замечательное хотя бы тем, что к их домам за казённый счёт проложена асфальтовая дорога и там нет смога от сажи, выбрасываемой при сгорании тувинского угля.

Но, как говорится, аппетит приходит во время еды – им захотелось подключиться к Кызылской ТЭЦ, чтобы иметь стабильный источник электроэнергии. Но для этого как минимум необходимо проложить теплотрассу от ТЭЦ до Серебрянки к частным коттеджам вельмож. И сделать это, конечно же, не за счёт нуворишей, а за счёт бюджета Тувы. То есть за счёт жителей республики. Но и этого им мало. Сейчас они прорабатывают вопрос, чтобы за подключение их коттеджей платили не они сами, а кызылчане путём увеличения тарифа на теплоподачу Кызылской ТЭЦ.

Всё это, происходящее на наших глазах, пытается провернуть гастарбайтер из Красноярска зампред правительства О.Лукин. Интересно, что даже прокуратура на такое безобразие не обращает никакого внимания.

Я уже писал о том, что в республике полное запустение с инженерными сетями. Кызыл находится на пороховой бочке, когда в любой момент могут выйти из строя построенные в 60-е годы водопровод, канализация. Когда Кызылская ТЭЦ работает на честном слове директора А.Троцана и волевом коллективе. Когда у «Тываэнерго» отсутствует строка финансирования инвестиционной программы, невзирая на то, что в столице и большинстве районов имеется огромный энергодефицит и сами сети обветшали и требуют капитального ремонта. А в это время правительство Тувы по инициативе приезжего авантюриста нагружает и так без того перегруженные энергоснабжающие ресурсные предприятия республики.

В принципе понятно, почему О.Лукин ведёт себя так безответственно: ему в Туве всё равно долго не продержаться. Уедет, как уже уезжал, уволенный из «Тываэнерго». Но Ховалыгу и Кара-оолу рассчитывать на то, что также тихо смоются из родного региона и ни за что отвечать не будут не стоит. Прокуратура найдёт их везде, где бы они ни прятались. Вон, говорят, Шолбан-оол Иргит хотел отсидеться в Киргизии, но не получилось – привезли в Москву. И какой срок ему корячится, скоро узнаем.

НАКОПЛЕННЫЙ НЕГАТИВ ТЯНЕТ ГУБЕРНАТОРА НА ДНО

Чуть больше чем через год должны состояться выборы главы республики. В СМИ и блогах звучат разные фамилии претендентов на эту должность. Чаще всего последнее время звучит фамилия Аяса Кандана. Жителями республики она воспринимается, по крайней мере, без ожесточения.

Из правительства доходят слухи, что Ховалыг надеется остаться на новый срок. На чём основан его оптимизм – непонятно. У Кара-оола в 2021 году была реальная поддержка в виде федерального министра нашего звёздного земляка Сергея Шойгу, имевшего неограниченный доступ к президенту страны. Но и он не смог уберечь Кара-оола от внезапной отставки. И теперь тот обретается в роли девятого заместителя председателя Госдумы, не имея доступа к распоряжению бюджетными деньгами.

А в Туве Ховалыг с помощью заместителя Сынаа занимается тем, что отбирает у его семьи «нажитое непосильным трудом» имущество. Сегодня большая часть населения республики просто ненавидит Кара-оола и его семейство. Люди со злорадством наблюдает за тем, как Ховалыг отбирает у него наворованное. Но одновременно смотрят на то, сколько успел «хапнуть» новый глава, и размышляют над тем, как со временем всё отберут и у Ховалыга. Однако случится это (как в случае с Кара-оолом) только тогда, когда закончатся его полномочия главного чиновника Тувы.

Наверное, его супруга Айлана убедила его, что он на хорошем счету в Кремле, где верят в его абсолютную лояльность, что у него хорошие показатели работы и послужной список. В общем, что он Федеральный Центр вполне устраивает. Только это – фикция. Если бы Ховалыг всех устраивал, ему бы не дали проиграть суд мэру Кызыла Сагаан-оолу. Подобное решение суда – «лакмусовая бумажка» отношения к Ховалыгу на «самом верху». Это очевидно для любого, кто представляет, как в России работает «вертикаль власти». К тому же и общественные настроения в Туве явно не на стороне Ховалыга. За четыре года властвования он умудрился испортить отношения со многими влиятельными людьми как в республике, так и за её пределами. И это также учитывают в АП. Так что оптимизм Ховалыга на самом деле не очень оправдан. И у него впереди большие трудные испытания.

В общем, похоже, шансов на сохранение кресла главы республики у Ховалыга немного. Если в 2021 году он «проскочил» наверх как «тёмная лошадка», то теперь его несостоятельность и некомпетентность как руководителя очевидна и сомнений не вызывает. Конечно, и Кандан в этой должности может почувствовать себя неуютно, поскольку всё же он не хозяйственник, а полицейский. Но, с другой стороны, работает не один человек, а команда, если она подобрана качественно.

К тому же нужно осознавать, что сегодняшнее правительство – это кучка криминальных элементов, каждый из которых уже успел «накосячить» не на один пяток лет тюремного заключения. И первым в этом списке, скорее всего, будет стоять министр по земельным и имущественным отношениям А.Допуй-оол, своей покорностью криминальным распоряжениям вышестоящего начальства накопивший уголовный багаж. В этом плане новому главе предстоит реально разгребать «авгиевы конюшни», чтобы реализовывать поставленные перед ним Кремлём задачи.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин