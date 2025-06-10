    Коротко

С 1 июля 2025 года в Туве вырастут на 12,7% тарифы на электроэнергию

Согласно постановлению Службы по тарифам Республики Тыва стоимость потребленной электроэнергии в республике со следующего месяца составит 5,14 и 3,6 рубля за киловатт-час в зависимости от категории потребителя.

Повышение составит в среднем 49 копеек за кВт·ч, или 12,7%.

Россети Сибирь Тываэнерго рекомендует, погасить задолженность до роста тарифа.

В России насчитали больше 3 тысяч школ без канализации и водопровода. Самая плохая ситуация – в Туве

Тысячи российских школ оказались не оборудованы базовыми удобствами. По данным на 2024 год, в 3,9 тыс. общеобразовательных учреждений нет канализации, в 3,4 тыс. – водопровода, а в 3,5 тыс. – центрального отопления, подсчитали журналисты, изучив документы Минпросвещения. Самая плохая ситуация – в Туве. Здесь нет канализации более чем в половине школ. На втором месте идут Дагестан и Якутия, где нормальными туалетами не оснащен 41% подобных учебных заведений. Эти же регионы являются лидерами антирейтинга по количеству водопроводов. Центральное отопление отсутствует в 68% школ Тувы. Этот показатель высок также в Калмыкии – 35%, и в Ингушетии – 31%.

В целом каждая четвертая российская школа (27%) нуждается в капитальном ремонте. Наиболее остро проблема стоит в Мурманской и Кировской областях (77% и 69% соответственно), Карелии (65%) и Кабардино-Балкарии (64%). В 2024 году в России насчитывалось 508 аварийных школ – на 24 меньше, чем в 2022-м. Речь идет о зданиях, которые не просто требуют ремонта, а признаны небезопасными для пребывания. В среднем по стране таких школ меньше 1%. Однако в отдельных регионах ситуация значительно хуже: в Туве аварийными признаны 10% школ, в Дагестане – 6%, в Якутии – 5%.

Смертность от туберкулёза в Сибири вдвое превысила среднюю по России. Абсолютный лидер – Тува

Более 7 смертей (7,1) от туберкулёза на 100 тыс. человек зафиксировано в регионах Сибирского федерального округа в 2023 году. Об этом сказано в отчёте Контрольно-счётной палаты Иркутской области, представленном в местном заксобрании.

Средний показатель по России за тот же год составил 3,5 смерти на 100 тысяч. Данные по 2024 году по стране и Сибири не приведены, по Иркутской области смертность в 2024-м составила 6,3 случая на 100 тысяч.

Абсолютный лидер по смертности от туберкулёза в Сибири – это Тува. На втором месте, по данным на 2023 год, идёт Новосибирская область, на третьем – Хакасия.

У россиян начнут отбирать дачные участки за сорняки, хлам и высокие заборы

Правительство утвердило список оснований для изъятия садовых, огородных и приусадебных участков у граждан. Речь идет о ненадлежащем использовании такой собственности. Согласно документу, земельный участок отнимут, если на нем не будет какой-либо деятельности в течение трех лет: более половины территории зарастет сорняками высотой от 1 метра или произвольными деревьями и кустарниками, которые не являются частью благоустройства. Аналогичные меры последуют, если такая же площадь окажется захламлена или загрязнена отходами. При этом собственнику дадут год на устранение нарушений.

Участок, который предназначается для строительства, признают заброшенным и изымут, если в течение пяти лет на нем не появится и не будет зарегистрировано здание. Исключение составляют участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – для них срок увеличен до семи лет. При этом владелец должен следить за состоянием уже построенных объектов. Разрушения крыши, стен, выпадения окон или стекол из них будут расцениваться как признаки нерадивости хозяина и также могут обернуться конфискацией.

Под новые правила попадают и заборы: глухие ограждения теперь запрещены, разрешены только прозрачные, не выше 1,8 м – из сетки, штакетника или живой изгороди.

Определять, используется ли земельный участок должным образом и по целевому назначению, будут инспекторы Росреестра. Замглавы ведомства Алексей Бутовецкий заверил, что утвержденный список критериев «позволит исключить риски применения оценочных суждений и коррупционных проявлений». Постановление вступит в силу с 1 сентября.

Правительство задумало увеличить экологический сбор почти на все товары

Министерство природных ресурсов и экологии подготовило проект постановления, предусматривающий значительное увеличение базовых ставок экологического сбора. Как сообщили РБК два источника, знакомых с содержанием документа, изменения коснутся практически всех товарных групп, попадающих под систему расширенной ответственности производителей (РОП). В рамках РОП производители и импортеры обязаны либо утилизировать отходы от выпущенных товаров, либо уплачивать экологический сбор за неутилизированные материалы.

Согласно проекту, ставки для большинства товарных категорий в 2026-2027 годах окажутся значительно выше тех, что были утверждены 1 августа 2024 года. Например, для одежды и текстильных изделий ставка составит 89,2 тыс. руб. за тонну (рост примерно в 4,5 раза); для нефтепродуктов – 12,7 тыс. руб. (в три раза); для ручного оборудования и инструментов – 82 тыс. руб. (в 2,5 раза); для батарей и аккумуляторов – 169,8 тыс. руб. (в 3–3,5 раза); для осветительного оборудования – 61,8 тыс. руб. (в пять раз); для изделий из пластмассы – 23,8 тыс. руб. (в четыре раза); для различных видов упаковки – от 6,7 тыс. до 89,2 тыс. руб. в зависимости от материала (в среднем рост более чем в четыре раза).

Правительство предупредили об угрозе резкого сокращения ассортимента продуктов в магазинах

В России могут резко вырасти цены на продукты питания, а их ассортимент в магазинах – сократиться, если власти обяжут производителей соблюдать пищевые ГОСТы. С таким предупреждением выступили ведущие изготовители пищевых продуктов из ассоциаций «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», «Рыбный союз», «Асконд», Национальной мясной ассоциации и Национального союза хлебопечения. В письме президенту Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергею Катырину они попросили донести свою позицию до вице-премьера РФ Дениса Мантурова и убедить правительство исключить поправку о ГОСТах из закона о стандартизации.

В документе, с которым ознакомились «Известия», говорится, что законодательство на данный момент разрешает пищепрому производить продукты по внутренним стандартам организации (СТО) и техническим условиям (ТУ). При этом произведенные продукты должны соответствовать требованиям по безопасности, которые оговорены в технических регламентах. В случае же введения обязательных ГОСТов компании должны будут получить свидетельства о госрегистрации и сертификаты соответствия своей продукции обязательным требованиям. Это обернется большими затратами для всей отрасли. В результате с рынка исчезнет 10% наименований товаров только в молочной отрасли, а цены вырастут в том числе на социально значимые продукты, отметили пищевые компании.

Более 80% новых очистных сооружений в России оказались неработоспособны

В России как минимум 106 из 126 возведенных за последние годы очистных сооружений не соответствуют нормативам, сообщил глава Минприроды Александр Козлов во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Что у нас получается: 126 очистных построили коллеги, это в том числе по Волге и на Байкале. Мы [с сотрудниками Росприроднадзора] зашли туда с приборами, померили их, и только 20 из них вышли на нормативы. Сейчас разбираемся с остальными», – пояснил он.

Присяжные признали сержанта из Тувы виновным в убийстве. Полтора года назад его оправдали

Коллегия присяжных Абаканского гарнизонного военного суда признала сержанта запаса Арзылана Доспана виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Военного обвиняли в избиении мужчины до смерти из-за ревности. Он нанёс ему множественные удары по телу, а когда тот упал, Доспан добил его ногами.

В октябре 2023 года присяжные оправдали Доспана в убийстве. Тогда суд признал за ним право на реабилитацию и постановил вернуть дело в Следственный комитет, чтобы найти виновного.

Теперь же суд приговорил Арзылана Доспана к 7,5 годам колонии строгого режима.

В Госдуме обвинили в проблемах экономики россиян с ожирением

Страдающие ожирением россияне замедляют российскую экономику, считает депутат Госдумы Ирина Филатова.

По ее словам, на сегодняшний день избыточный вес имеют 60% российских граждан. «Это большой удар по демографии нашей страны, а также по экономике», – сказала Филатова (ее цитирует НСН).

По словам депутата, массовые проблемы с лишним весом влияют и на качество, и на продолжительность жизни россиян, а также на их репродуктивные способности. «Основная проблема ожирения – это борьба с сахарным диабетом. Доля смертности людей, больных сахарным диабетом и смежными заболеваниями, составляет приблизительно 52%», – привела статистику Филатова.

По данным Росстата, в 2025 году российская экономика столкнулась с резким замедлением темпов роста. В первом квартале, согласно первой официальной оценке, ВВП РФ прибавил 1,4% в годовом выражении – втрое меньше, чем кварталом ранее (4,5%), и почти вчетверо меньше, чем за тот же период прошлого года (5,4%). Квартал к кварталу экономика начала сжиматься впервые с 2022 года – на 0,4%, по оценке Райффайзенбанка, и на 1,1%, согласно расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

Челябинские учёные предложили печь хлеб из сверчков

Хлеб с добавлением «нетрадиционных белковых материалов», включая сверчков, может появиться в рационе россиян, которые продолжают ощущать на себе стремительный рост цен на продукты питания. О пользе такого вида главного мучного изделия рассказали ТАСС ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ).

Сотрудники вуза разработали новые сорта хлеба, который пекут путем добавления в простую пшеничную муку сырья из насекомого Acheta domesticus (сверчка домового).

По словам доктора технических наук из Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Абдували Тошева, мука из сверчков примерно на 60% состоит из белков, тогда как в обычной пшеничной их доля не превышает 10%. У такой муки почти в три раза выше индекс растворимости, доля эмульгирующей активности достигает 55,2% (против 12,3% – у обычной), а пенообразующая способность составляет 67,4%, что в четыре раза больше, чем у пшеничной муки.