Сергей Конвиз: После «мирных» переговоров в Турции боевые действия разгорелись с новой силой

СТАМБУЛЬСКИЕ ПОСИДЕЛКИ – РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

Самым заметным событием ушедшей недели должны были стать переговоры Украины и России в Стамбуле. О них много говорилось, на них возлагались большие надежды как на рубеж, за которым могло состояться прекращение боевых действий на линии боевого соприкосновения враждующих войск. Но ничего из ожидавшегося не произошло. Стороны потратили на встречу чуть более часа и разошлись подумать над предложениями, подготовленными Киевом и Москвой. Многие эксперты именно такие результаты переговоров и предполагали, поскольку Украина передала российской стороне свой меморандум заблаговременно, а Россия передала свой прямо в ходе переговоров, тем самым давая понять, что она никуда не торопится.

Кроме этого, делегацию РФ возглавил экс-министр культуры РФ Мединский. Он является автором идеологии, настаивающей на том, что Украина – это псевдогосударство, а украинского народа и языка вообще не должно существовать. Поэтому на него как на переговорщика у Украины, США и Европы откровенно негативная реакция. Он объявил, что Москва готова провести новый обмен военнопленными в количестве более 1000 человек с каждой стороны и в качестве «доброй воли» передать Киеву 6 тыс. замороженных тел погибших украинских офицеров. На что украинская сторона ответила скепсисом, заявив, что у них такого числа погибших офицеров нет, и они сомневаются в целесообразности такой «доброй воли» со стороны России.

В ответ киевская делегация «надавила на больную мозоль» России, представив список из 339 насильственно депортированных, по мнению Киева, украинских детей. Киев хочет, чтобы Москва передала их Украине, подтверждая свою приверженность возвращению насильственно депортированных детей как одному из ключевых аспектов возможного прекращения огня и мирного соглашения в долгосрочной перспективе. Глава украинской делегации министр обороны Украины Умеров заявил: «Если Россия действительно привержена мирному процессу, то возвращение хотя бы половины детей из этого списка будет положительным».

Мединский же ответил, что никто украинских детей не похищал, а в России они оказались в результате операции по их спасению от верной гибели. Правда, ещё в 2023 году Европарламент сообщал, что количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 30 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году после присоединения Крыма к России. По информации украинской государственной платформы «Дети войны», по состоянию на май 2025 года, по меньшей мере, 19 546 детей депортированы или принудительно перемещены в Россию. По мнению украинской стороны, пропавшими считаются 2196 детей.

В ответ Мединский заявил, что никаких похищений не было, а дети якобы были спасены. А передачу списка, подлежащих возвращению их семьям, он назвал «шоу для бездетных европейских бабушек». Но при этом российская делегация согласилась вернуть до 10 июля 10 украинских детей.

Напомню, что именно из-за ситуации с украинскими детьми, вывезенными в Россию, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента РФ В.Путина и уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, именно из-за этого Путин опасается выезжать за рубеж. Особенно – в страны члены НАТО.

ДИВЕРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРИ РОССИИ УСИЛИЛАСЬ

После провалившихся переговоров Украины и России ожидаемо наступило ожесточение в противостоянии двух стран. 3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) осуществила подрыв опоры Крымского моста. СБУ объявила об этом, назвав их «новой уникальной операцией». Как утверждается, операция длилась несколько месяцев. Агенты заминировали опоры и в ночь на 3 июня, в 4:44 утра, было активировано первое взрывное устройство. Как сообщается, взрыв под водой 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте сильно повредил опоры моста. Не исключено, что теперь мост находится в аварийном состоянии.

Правда, российские власти, подтверждая факт диверсии, это отрицают: «Взрыв действительно был. Ничего не повреждено. Мост работает». И обвиняют Украину в атаке на объект мирной инфраструктуры. Украина до этого дважды повреждала Крымский мост. В 2022 году был взорван грузовик, проезжавший по мосту, что привело к обрушению дорожного полотна. В 2023 году мост был атакован надводным беспилотником, были повреждены два пролета моста.

Но это – лишь часть диверсионной активности украинских спецслужб. Поздним вечером 31 мая 2025 года в 22:44 во время следования поезда №86Щ сообщением Климов–Москва под тягой тепловоза при приближении состава к дорожному мосту А240 на перегоне Пильшино–Выгоничи произошёл подрыв моста. В результате обрушилась половина моста под углом 45° вместе с одной из фур «Мираторга», проезжавших по мосту. Тепловоз столкнулся с рухнувшей конструкцией, и поезд сошёл с рельсов, несколько пассажирских вагонов опрокинулись. Локомотивная бригада из двух человек и пяти пассажиров погибли на месте.

В ту же ночь в Железногорском районе Курской области железнодорожный мост, по которому ехал двухсекционный тепловоз 2ТЭ10МК-0680 с несколькими грузовыми вагонами, рухнул на автомобильную дорогу. Машинист и два его помощника получили травмы.

ОПЕРАЦИЯ «ПАУТИНА»

А 1 июня СБ Украины провела операцию «Паутина», в ходе которой по сообщениям Минобороны атакам беспилотниками подверглись военные аэродромы сразу в четырёх российских регионах: «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область), «Иваново» (Ивановская область) и «Дягилево» (Рязанская область). Почти никаких подробностей результатов украинской атаки на военные авиабазы российские СМИ не сообщали. А по сведениям СБУ, подтверждённым соответствующими видео, в ходе операции было уничтожено, по их данным, 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и 12 – Ту-22, а также самолёт-разведчик А-50. Кроме этого, значительное число бомбардировщиков выведено из строя. В СБУ утверждают, что поражено больше 40 самолётов – 34% российской стратегической авиации. Украинские власти оценили ущерб России от этой операции в $7 млрд. Российские власти это отрицают.

В соцсетях опубликовано видео, на котором свидетель происшествия говорит, что из припаркованной недалеко от Оленегорска грузовой машины начали вылетать дроны. Около Оленегорска расположена база российской стратегической авиации «Оленья». FPV-дроны нанесли удары по аэродрому. Губернатор Чибис подтвердил атаку. Как фуры с дронами сумели доехать до военных аэродромов в глубине России, пока пояснений нет.

Президент США Трамп охарактеризовал беспилотную атаку украинских военных на российские аэродромы как «мощную» и «крутую». По некоторым сведениям, эта операция готовилась полтора года. Её сравнивают с разгромом американского военно-морского флота ВМФ Японии 7 декабря 1941 года. Тогда Япония совершила нападение на Перл-Харбор. Японцы располагали шестью авианосцами, на которых размещался 441 самолёт, в том числе истребители, торпедоносцы, пикирующие бомбардировщики и истребители-бомбардировщики. Потери американской авиации составили 188 уничтоженных и 159 сильно повреждённых самолётов, 2403 человека убитыми и 1178 ранеными. Японцы потеряли 29 самолётов. Нападение на Перл-Харбор обернулось невероятным успехом для Японии, превзошедшим любые ожидания.

Путин в ходе состоявшегося 3 июня телефонного разговора с Трампом коснулся темы операции «Паутина» и предупредил, что «он будет вынужден ответить» на недавнюю атаку на аэродромы.

Между тем ситуация на линии боевого соприкосновения украинских и российских войск по-прежнему остается напряжённой. Российские войска демонстрируют стратегическую инициативу, но в плане завоевания территорий это пока не даёт ожидаемых результатов. Однако Путин полон оптимизма, и идти на перемирие не намерен.

НЕПОВОРОТЛИВАЯ ЕВРОПА НАЧИНАЕТ ПЕРЕФОРМАТИРОВАТЬ СВОИ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ

А тем временем Европа в отсутствие поддержки Украине со стороны США самостоятельно занимается финансированием и поставками оружия.

С начала российской агрессии ЕС и его финансовые институты мобилизовали около €77,7 млрд., чтобы поддержать украинскую экономику и финансовую систему, её социальной социальный сектор. Кроме того, на меры военной помощи выделено около €50,3 млрд., в результате чего общая сумма поддержки Украины составила свыше €100 млрд. Вместе со средствами, выделенными ЕС для своих членов для приема украинских беженцев, общий объём поддержки Украины и украинцев уже составил €147,9 млрд.

В связи с этим нужно понимать, что Европа – это в основном богатые самодостаточные страны, если не брать во внимание такие бедные страны, как Венгрия, Словакия или Болгария. А теперь, после начала СВО и отказа США от военной помощи в рамках НАТО, осознав опасность, которая исходит от их восточного соседа, страны Европы начали перевооружать и переформатировать как свои армии, так и оборонные предприятия.

Они намерены к 2030 году нарастить военный потенциал до параметров, которые обеспечат им безопасность. При этом европейские партнёры Украины для её поддержки намерены использовать не только собственные финансы, но и замороженные авуары России, находящиеся в европейских банках. Так, уже в июне оборонная поддержка Украины достигнет €1,3 млрд. Часть из них – доходы из замороженных российских активов. Первый транш в €428 млн. поступит в ближайшее время и будет направлен на производство украинского оружия, в том числе артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

Таким образом, ситуация вокруг украино-российского конфликта накаляется. И когда наступит хотя бы перемирие, неясно.

Сергей Конвиз