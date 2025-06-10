Свежий анекдот
Бизнес предупредил о существенном повышении цен на все категории товаров из-за предложенного правительством увеличения экологического сбора. Если новые ставки экосбора будут приняты, цены для потребителей вырастут практически на все категории товаров.
Там, где знавший 400 относительно честных способов отъёма денег Остап Бендер учился, наше родное правительство преподавало!
Чтоб жить интересно и вкусно,
Великий, могучий, правдивый, свободный
Держа за зубами искусно.
Игорь Губерман
Там, где знавший 400 относительно честных способов отъёма денег Остап Бендер учился, наше родное правительство преподавало!
* * *Порядок в России сегодня пригодный,
Чтоб жить интересно и вкусно,
Великий, могучий, правдивый, свободный
Держа за зубами искусно.
Игорь Губерман