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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 22, 10 июня / Свежий анекдот
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№22, 10 июня 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотБизнес предупредил о существенном повышении цен на все категории товаров из-за предложенного правительством увеличения экологического сбора. Если новые ставки экосбора будут приняты, цены для потребителей вырастут практически на все категории товаров.
Там, где знавший 400 относительно честных способов отъёма денег Остап Бендер учился, наше родное правительство преподавало!

* * *

Порядок в России сегодня пригодный,
Чтоб жить интересно и вкусно,
Великий, могучий, правдивый, свободный
Держа за зубами искусно.
Игорь Губерман

(прочитано 680 раз)

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http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
Остальные материалы номера 22:

«Наши дети должны знать, что сила в правде». Минобороны приказало переименовать войнушку в спецушку.

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