Сергей Конвиз: Ракетный удар по детской больнице в Киеве срикошетил в Россию

Главной новостью на прошлой неделе в России и мире стал ракетный обстрел днём 8 июля детской больницы «Охматдет» в Киеве, в результате которого погибли как минимум 34 и получили ранения более 190 гражданских лиц. Украинская сторона объявила, что это был прицельный выстрел российской ракетой Х-101. Из России на это ответили, что это была зенитная ракета AIM-120 из ЗРК NASAMS. Видео о ракетном поражении больницы разошлось по всему миру. Спецслужбы Украины уже предоставили фотографии деталей использованной ракеты. Они соответствуют фрагментам очень дорогостоящей ракеты Х-101, обломки которой были найдены ранее на местах других ракетных атак.

Украинские власти настаивают на версии, что это была спланированная акция, целью которой было нанесение удара по детской больнице. Они представили общественности двигатель и систему наведения ракеты. Ракета Х-101 – это дозвуковая крылатая ракета, которая летит по непредсказуемому маршруту. Это высокоточное оружие, способное поражать цель с точностью попадания до 10 метров. Она в состоянии преодолеть противовоздушную оборону, так как летит на предельно малой высоте, и потому остаётся незамеченной наземными локаторами противника. При подходе к цели такая ракета набирает высоту и атакует, резко пикируя вниз. Также незаметности Х-101 способствует низкая видимость за счёт удачной эффективной площади рассеивания. Поэтому украинские власти настаивают на версии преднамеренного террористического акта Минобороны РФ.

ГЛУБОКАЯ ОЗАБОЧЕННОСТЬ ПРОТИВ ПОЛНОГО ОТРИЦАНИЯ

В Совбезе ООН по инициативе Украины вечером 9 июля прошло обсуждение попадания ракеты в детскую больницу «Охмадет» в Киеве. Постоянный представитель РФ при ООН В.Небензя на заседании Совета Безопасности настаивал на российской версии случившегося, которая позволяет полагать, что упавшая на больницу в Киеве противоракета ВСУ была запущена для перехвата удара ВКС по военному объекту. Он напомнил: «Россия не наносит удары по гражданским объектам Украины». Постпред России добавил, что «трагедия с попаданием ракеты ПВО в детский госпиталь произошла ровно накануне саммита НАТО». И это уже третий инцидент перед саммитом альянса с начала СВО. Западная ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, по версии Небензя, попавшая в строение на территории детской больницы «Охматдет» в Киеве, была, судя по всему, выпущена из установки, поставленной Норвегией. В связи с чем «Россия ждёт реакции от норвежских властей по этому поводу».

Впрочем, неожиданностей не случилось – Запад снова обвинил в инциденте Россию. В частности, исполняющая обязанности заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи Джойс Мсуя в своём выступлении сообщила, что в уцелевшей части детской больницы нет электричества, это не позволяет использовать аппараты искусственной вентиляции лёгких и оказывать другие виды неотложной помощи. Она отметила, что эти инциденты являются частью, якобы, систематических ударов по медицинской и другой гражданской инфраструктуре Украины, что вызывает глубокую озабоченность. Как сообщила Мсуя со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, с февраля 2022 года Россией, якобы, было нанесено 1 878 ударов по объектам и сотрудникам системы здравоохранения, транспортным системам снабжения и пациентам. По состоянию на 30 июня Офис координатора ООН по гуманитарным вопросам утверждает, что в результате конфликта погибли 11 тысяч 284 гражданских лица и 22 тысячи 592 человека были ранены.

В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявили, что в больницу «Охматдет» «очень вероятно» попала российская ракета. Анализ видеоматериалов и результаты исследования на месте происшествия, проведённые сотрудниками ООН, указывают на то, что по больнице было прямое попадание. Постоянный представитель Украины при ООН С.Кислица во время своего выступления продемонстрировал фотографии обломков ракеты, найденных на территории больницы «Охматдет», и заявил, что это была, якобы, российская ракета Х-101. По его словам, на некоторых обломках сохранились серийные номера, свидетельствующие о принадлежности ракеты российской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Д.Песков заявил: «Инцидент с ракетой планировалось использовать в качестве фона, который мог бы сопровождать участие президента Украины В.Зеленского в саммите НАТО». Как заявляло Минобороны РФ, армия России в тот день действительно наносила удары высокоточным оружием большой дальности по Украине. Однако «заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности». И этому заявлению, наверное, нужно верить, поскольку новый министр обороны Белоусов ещё при назначении на должность заверил, что он в своей работе руководствуется принципом «ошибаться можно, врать нельзя».

Как сообщает ТАСС, Генеральный секретарь ООН Гутерриш 8 июля выпустил заявление, в котором обвинил Россию в ударах по гражданским объектам на Украине. «Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние ракетные удары Российской Федерации по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины, в том числе в Киеве, Кривом Роге, Днепре и Покровске», – говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. На что Небензя ответил: «Реакция генсека ООН Антониу Гутерриша, который осудил Россию после попадания ракеты в здание больницы «Охматдет» в Киеве, является проявлением двойных стандартов в организации».

НА ГРАНИЦЕ НАТО ХОДИТ ХМУРО

А в США в это время прошёл саммит руководителей стран-членов НАТО и Украины. 11 июля в Вашингтоне был подписан документ о долгосрочной военной поддержке Украины, названный «Пактом для Украины». Документ подписан президентами и премьерами 24 стран, включая Украину, а также лидерами Евросоюза. Подписавшиеся заявили, что будут поддерживать Украину до тех пор, «пока она не одержит победу над российской агрессией».

Всего в договоре обозначены три обязательства. Первое – «поддерживать Украину в области обороны и безопасности». Второе – «активизировать усилия по строительству «будущих сил», которые смогут поддерживать потенциал обороны и сдерживания». Третье – «в случае будущего вооружённого нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий оперативно и коллективно собраться на самом высоком уровне для определения последующих шагов по поддержке Украины». Предполагается, что в случае «будущего нападения» Украине будет оказываться помощь в области безопасности, а против России будут вводиться ограничения.

Как известно, стремление Украины к евро-атлантической интеграции закреплено в Конституции страны. Российская сторона в свою очередь категорически выступает против интеграции Украины в НАТО. Именно это и было названо среди причин начала Россией военной специальной операции. И в настоящее время находится среди условий Москвы для начала мирных переговоров с Киевом. Однако украинские власти упорствуют и отказываются от изменения внешнеполитического курса. Там же на саммите Франция, Германия, Италия и Польша договорились о создании новейшей крылатой ракеты дальностью более 500 км, чтобы «заполнить пробел в арсеналах». Первый её проект представят уже в этом году. По данным FAZ, планируется разработать оружие дальностью более 1 тыс. км для «традиционного сдерживания России».

А тем временем США и Европа готовятся к длительному противостоянию с Россией. Поэтому США с 2026 года начнут размещать на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время. Сообщается, что дальность поражения этими ракетами будет составлять более 1 000 км. Следует отметить, что инициатором этого явилась Германия, а США пошли ей навстречу. «Эти подразделения кроме обычных средств поражения будут включать в себя многоцелевые ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещённые в настоящее время в Европе», – подчеркивается в заявлении.

В ИЗРАИЛЕ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

На Ближнем Востоке, похоже, военная спецоперация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подходит к своему логическому концу. Армия заканчивает «зачистку» сектора Газа от террористов ХАМАСа. На прошлой неделе Израиль призвал жителей города Газа, где ещё остаются более четверти млн. человек, эвакуироваться на юг, поскольку в северной части палестинского анклава будет продолжена «зачистка» от террористов группировки ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещённая российскими властями террористическая организация).

ООН заявила, что глубоко обеспокоена очередной волной эскалации. Тем временем в Катаре международные посредники готовятся к очередному раунду непрямых переговоров между Израилем и ХАМАСом о прекращении огня и освобождении заложников. В переговорах примут участие главы разведок Египта, США и Израиля.

О скором окончании горячей фазы противостояния палестинцев и евреев говорит и то, что Армия обороны Израиля опубликовала результаты внутреннего расследования о нападении боевиков палестинского движения ХАМАС на кибуц Беэри 7 октября 2023 года. В отчёте указывается, что израильские военные не сумели защитить мирных жителей, поскольку оказались не готовы к масштабному нападению террористов. В результате нападения на кибуц Беэри погиб 101 мирный житель кибуца, ещё 32 человека оказались в заложниках у боевиков, 11 из них до сих пор находятся в плену. В боях за кибуц погибли израильские солдаты, полицейские и участники отряда самообороны – в общей сложности 31 человек.

Расследование продолжалось около трёх месяцев. Следственная группа установила, что «ЦАХАЛ провалил свою миссию по защите жителей Беэри, тогда как мужество самих жителей кибуца и бойцов отряда самообороны достойны самых высоких оценок». Как говорится в отчёте, жители кибуца и бойцы отряда самообороны сдержали нападающих, не позволив атаке распространиться на остальную часть кибуца. На территорию Беэри проникло 340 террористов, включая 100 боевиков из элитного подразделения ХАМАСа «Нухба». В боях за кибуц около трети нападавших были убиты.

По итогам расследования следственная группа пришла к нескольким выводам. Во-первых, ЦАХАЛ не был готов к масштабному нападению, поскольку военные отрабатывали только сценарии единичных проникновений боевиков через границу. Во-вторых, ЦАХАЛ долго не мог сформировать чёткую картину происходящего в Беэри, а силы безопасности не сумели должным образом проинформировать жителей кибуца о проникновении боевиков в кибуц.

Это первый отчёт из серии внутренних расследований, посвящённых событиям 7 октября. Остальные будут представлены позднее. Во время нападения ХАМАСа на Израиль погибли не менее 1200 человек. Ещё около 250 человек боевики взяли в заложники. За время боевых действий на территории анклава погибли более 38 тысяч человек.

Сергей Конвиз