Сергей Конвиз: Еврейское терпение закончилось

Во всём мире внимание приковано к событиям на Ближнем Востоке, где, возможно, в ближайшее время может решиться судьба мировой цивилизации. Главные действующие лица – это Израиль и Иран. Именно от их действий зависит, начнётся ли третья мировая война прямо сейчас. Или всё же Израилю удастся, воспользовавшись вызовом со стороны Ирана, ликвидировать результаты иранской ядерной программы.

ИРАН ПРОТИВ ИЗРАИЛЯ: КТО ЗА КОГО?

Сейчас мы наблюдаем торжество антисемитизма. По всему миру толпы мусульман клеймят сионизм и призывают к борьбе с ним. Однако, похоже, надеждам, что планам создания мощной антиизраильской коалиции, которая со дня на день непременно развяжет третью мировую войну, сбыться не суждено. Скорее, даже наоборот: на Ближнем Востоке складывается ситуация, благоприятная для создания антииранского альянса. А всё потому, что влиятельным и весьма богатым нефтедобывающим странам Персидского залива, таким, как Саудовская Аравия, Эмираты, Бахрейн или Кувейт для стабильного развития необходим мир, а не ядерное противостояние и уничтожение любой ценой мирового сионизма. И потому позиции США им более близки, чем режим аятолл в Иране с его маниакальной страстью уничтожения Израиля и всех евреев мира любой ценой.

В этом плане весьма показательным является соучастие арабских стран в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль 1 октября т.г. Когда ракетную атаку Ирана помогли «погасить» Израилю не только традиционные союзники в лице США, Великобритании и Франции, но и арабские страны: Иордания и Саудовская Аравия. Тогда из четырёхсот баллистических ракет, стартовавших из Ирана, курс на Израиль взяла только 181 ракета. Из них несколько десятков были поражены ВМС США и Великобритании, 17 ракет были сбиты ПВО Вооружённых сил Иордании и несколько – Саудовской Аравии. Поэтому до Израиля добрались только 42 ракеты, из которых несколько попали в аэродромы. Но никакого ущерба обороноспособности Израиля они не нанесли, поскольку согласно принятого в ВВС Израиля Протоколу сразу после поступления сигнала о ракетной атаке все боевые самолёты ВВС поднимаются в воздух, чтобы не быть повреждёнными. А баллистические ракеты из Ирана достигают Израиля через 8-10 минут, чего достаточно для исполнения Протокола. Поэтому ни одного самолёта ВВС Израиля 1 октября повреждено не было.

В целом от атаки Ирана пострадал один палестинец-нелегал из сектора Газа, на которого случайно свалился огромный осколок ракеты.

Общие итоги 11 месяцев боёв в Израиле таковы: 1664 человек убито, из которых 606 жертв – это военнослужащие. До сих пор в плену ХАМАСа в секторе Газа числится 101 заложник. 60 тыс. граждан Израиля, проживавших на Севере, являются беженцами в своей стране. Кстати говоря, Север Израиля – это самая щедрая от природы территория Израиля. И теперь она полностью разрушена. За это время по Израилю было выпущено около 20 тыс. ракет и дронов.

«ДЛИННЫЕ РУКИ» ИРАНА: ХАМАС И «ХЕЗБОЛЛА»

Возвращаясь к событиям годом раньше, напомню, что боевые действия в Израиле начались год назад, когда террористы ХАМАСа, обосновавшиеся в секторе Газа, ранним утром 7 октября 2023 года в Шабат нанесли удар по Израилю. Сначала был нанесён ракетный удар с использованием 5 тыс. ракет. Затем более 2500 боевиков одномоментно: с земли, моря и по воздуху – вторглись на израильскую территорию, включая приграничные кибуцы и город Сдерот. В результате этой атаки около 1200 израильтян были убиты, включая сотни участников международного музыкального фестиваля, а 242 человека были взяты в заложники. Эксперты утверждают, что это можно считать крупнейшим массовым убийством евреев со времён Холокоста.

Нужно признать, что эта вылазка бандитов застала Армию обороны Израиля и спецслужбы врасплох. Но они сумели быстро прийти в себя и организовали отпор агрессору, начав наступление на сектор Газа. И вот, спустя почти год, можно констатировать, что большая часть сектора зачищена от террористов, а все главари ХАМАС ликвидированы. Но 101 заложника освободить из террористического плена пока так и не удалось. Это порождает возмущение общественности и генерирует внутриеврейский конфликт, поскольку родственники заложников считают, что власти принимают недостаточно усилий для освобождения заложников. По этому поводу власти Израиля через Катар и Египет при посредничестве США вели переговоры. Но теперь, ввиду отсутствия руководства в ХАМАСе и паралича в его рядах, переговоры прерваны. Однако эксперты полагают, что проблема террористов ХАМАСа будет решена в ближайшее время путём их физического уничтожения.

Конечно, все уже привыкли, что ранее Израиль побеждал своих врагов в считанные дни или недели. А сейчас боевые действия идут уже год. И конца-края этому не видно, поскольку ХАМАС выкопал сотни километров очень сложных тоннелей, где можно проживать годами. Но главная проблема – отсутствие консенсуса по поводу будущего устройства сектора Газа. Израиль своими войсками контролировать сектор не намерен. При этом ни одна арабская страна не собирается брать на себя каких-либо обязательств по поддержанию порядка в секторе. Кроме того, ни одна страна, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты, не намерены принимать у себя палестинцев из сектора Газа. А официальное лицо палестинцев – чрезвычайно возрастной Махмуд Аббас, обретающий на территории Палестинской автономии, фактически никакими средствами для обеспечения порядка в секторе не располагает. Да и лидером палестинского народа его назвать можно только с большой натяжкой. Просто другого нет.

Но дело тут не только в террористах ХАМАСа. Почти одновременно с ним атаку на северные территории Израиля осуществила террористическая группировка «Хезболла», базирующаяся по соседству в Ливане. Она фактически захватила Ливан и держит всё население в страхе. В связи с чем свыше миллиона двухсот тысяч жителей Ливана вынуждены бежать на Север или в другие страны. И вот, когда военная операция против ХАМАСа в секторе подходила к концу, у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) высвободились силы для ликвидации угроз с Севера. Дело в том, что имеется Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН от 2006 года, в соответствии с которой все боевые силы «Хезболлы» должны быть выведены на север за реку Летань. Это где-то 30-40 км от границы с Израилем. И сама «Хезболла» в соответствии с этой резолюцией не должна иметь никакого влияния на управление Ливаном. Так что формальное основание боевых действий Израиля в Ливане – исполнение воли Совбеза ООН 2006 года. В соответствии с ней Израиль начал операцию «Северные стрелы» по ликвидации боевого потенциала террористической группировки «Хезболла» и «выдавливанию» боевиков за реку Летань.

Для начала Моссад 17 сентября подорвал по всему Ливану и в Сирии тысячи пейджеров, в результате чего пострадали до 4 тыс. руководителей среднего и высшего звена «Хезболлы». Десятки боевиков погибли. А затем началась планомерная ликвидация всех руководителей «Хезболлы». В течение короткого времени точечными ракетными ударами были убиты все 15 высших руководителей террористической организации, включая лидера Хасана Насраллу, руководившего организацией 32 года. А также его потенциальные преемники: зять Хасан Джаафар Кусейр и сродный брат ликвидированного лидера Хашем Сафиддин.

И тут на помощь террористам «Хезболлы» пришёл Иран, который 1 октября нанёс по Израилю массированный удар несколькими сотнями баллистических ракет, о нём я рассказал выше. В результате ракетного удара в Тель-Авиве в результате прямого попадания ракеты в здание легкие осколочные ранения получили три человека. А сами ракеты либо были поражены силами ПВО Израиля и его союзниками, либо упали в море или пустыню. Падения обломков ракет были зафиксированы в Тель-Авиве, Димоне, Набатиме, Хоре, Ход-ха-Шароне, Беэр-Шеве и Ришон-ле-Ционе.

Тегеран объяснил, что причиной атаки стали израильские удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» и палестинской ХАМАС, а также гибель их лидеров. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что ракетный удар по Израилю является ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании и командующего КСИР в Ливане Аббаса Нильфрушана.

«ТРЭШ-ТОК»: СЛОВЕСНАЯ ПРОВОКАЦИЯ КАК ПОДГОТОВКА К ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЕ

Но политический резонанс от этой ракетной атаки Ирана на Израиль был огромным. Странно, но многие страны, включая Россию и ООН, не осудили действия Ирана. К примеру, Генсек ООН просто туманно заявил, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении ни словом не упоминались ни Израиль, который вынужден защищаться от террористических атак, ни Иран, который нанёс массированный ракетный удар по Израилю и в целом подпитывает всех террористов ближневосточного региона. Как следствие, МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН Гутерриша персоной нон грата, запретив ему въезд в Израиль.

Что же до самого Ирана, то руководство Израиля объявило, что «адекватный ответ на ракетный удар» врагов Израиля настигнет. При этом никто не скрывает, что целью ответного удара может стать нефтегазовая структура Ирана, приносящая от 60 до 80% всех доходов бюджета страны. А также объекты иранской ядерной программы. На что иранское постпредство при ООН заявило, что если Израиль «осмелится ответить» на атаку или «совершить дальнейшие акты злонамеренности», то в его сторону «последует сокрушительный ответ».

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал действия Ирана «большой ошибкой» и пообещал «призвать его к ответу». Он заявил, что убитые лидеры «Хезболлы» и ХАМАС не осознавали, насколько Израиль готов защищаться и мстить. А также напомнил: в Тегеране есть те, кто этого не понимает. Это косвенно указывает на то, что и лидеров Ирана может ожидать судьба верхушки «Хезболлы» и ХАМАСа.

В ответ на обещание Израиля нанести удары по нефтяным и ядерным объектам Ирана тот предупредил, что намерен в ответ нанести ракетные удары по нефтяным терминалам Азербайджана, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и Арабским Эмиратам. Тем самым Иран сам способствует сплочению антииранской, очевидно, произраильской коалиции. Это не только США, Великобритания и Франция, но в неё также войдут арабские страны Ближнего Востока. Соединенные Штаты полагают, что Израиль имеет право ответить Ирану на совершенный 1 октября ракетный удар. Но это не должно касаться ядерных объектов Тегерана. В связи с этим заявлением Израиль вряд ли сейчас нанесёт ракетный удар по объектам ядерной программы Ирана. Но отсрочка будет небольшой. А что касается нефтехранилищ, нефтепроводов и нефтегазоперерабатывающих производств, то с ними всё ясно. Именно по ним, скорее всего, и будет нанесён удар. Кроме того, Израиль, скорее всего, продолжит ликвидацию руководства Ирана. И в первую очередь – верховного правителя аятоллы Хаменеи.

Сергей Конвиз