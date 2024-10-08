    Перекрёсток мнений

Аноним, 02-10-2024 #1[ru]

Дорогой Владимир Владимирович... 2022 год: «Расходы бюджета на содержание Путина увеличат на 30%» (19 млрд. рублей). 2023 год: «Расходы на содержание Владимира Путина увеличат на 20%» (24,64 млрд. рублей). 2024 год: «Расходы на содержание Путина и его аппарата вырастут на 25%» (30,9 млрд. рублей). А что дальше?

Аноним, 03-10-2024 #3[ru]

Президент не озадачен вопросом нехватки тёплых туалетов в Тверской области в школах – это всё ерунда. А геополитика – вот это его! Прямо скажу: история знает огромное количество примеров, когда во главе страны вставал психически не очень здоровый человек. Но и это история переживала, пережёвывала и выплёвывала. И это пройдёт. И это будет всё оценено историей... Ситуация может измениться в самый неожиданный момент. И мы должны быть к этому готовы. Сейчас нужно просто оставаться человеком. Делай, что должен – и будь, что будет. Вот что тебе твоя совесть велит делать, то и нужно делать.

Аноним, 03-10-2024 #4[ru]

Путин сообщил, что при чтении бумажной книги можно почувствовать «эмоции писателя», а при чтении той же самой книги в электронном формате – нельзя. А вдруг Путин скажет, что читать лучше при свете лучины, а не электрической лампочки?

Аноним, 04-10-2024 #5[ru]

Дед поручил проводить «Разговоры о важном» в детских садах. Говорит, пока солдатами мечтают стать не все пятилетки – и это нужно исправить...

Аноним, 05-10-2024 #7[ru]

Путин: «Нужно создавать условия для профессионального роста учителей». «Писец вам учителя». Вот, что означают эти слова на простом языке людей.

Аноним, 02-10-2024 #1[ru]

Сегодня с заходом солнца наступает 5785-й еврейский Новый год. Шана това! Скоро увидим, что он несёт Миру.

– Я хорошо себя вёл и хочу попросить у Дедушки Мороза на Новый Год, чтобы он унес от нас всех этих жёваных оленей. – Но это другой Новый Год, и совсем без Деда Мороза. – Все равно попрошу. А вдруг?

Аноним, 02-10-2024 #2[ru]

«Путин подписал закон о приостановке мониторинга численности населения до 2029 года». Так, значит по восемь детей уже можно не рожать?

Аноним, 03-10-2024 #3[ru]

Актер сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, заявил, что его персонаж Гена Букин – пошел бы на СВО. Теперь понятно, что в сериале Виктор не просто играл идиота, а был самим собой.

Аноним, 04-10-2024 #4[ru]

Анекдот дна: Бортников: «стабильность в мире ухудшилась из-за действий США и НАТО». И Россия со своей СВО тут не при чём... А всё из-за США...

Аноним, 04-10-2024 #5[ru]

«Открытие сезона в московском Театре сатиры началось с исполнения гимна». Мне кажется, сезон можно закрывать: ничего смешнее уже не будет.

Аноним, 02-10-2024 #3[ru]

Мда... Ну и рожи... Отборный состав воров и лизоблюдов. «Это не народ, это хуже народа. Это лучшие люди города» (с).

Аноним, 02-10-2024 #4[ru]

Тыва – это, пожалуй, единственный регион в РФ, где не плохо, а совсем все плохо. Все эти иргиты, караолы, балтуна-зады, банда-хураки, бичи-хучи и прочая, прочая номенклатура, превратили эту территорию в полностью непригодную для проживания. Неужели теория Солженицына про Тыву и тывинцев действительно правда? Похоже что да.

Аноним, 03-10-2024 #5[ru]

Экс-замначальника филиала лесного хозяйства Минобороны отправлен под домашний арест. Александр Случак отправлен под домашний арест по делу о крупном мошенничестве при рубке леса – сообщает Следственный комитет. Всё руководство Минобороны – жулики и воры? И один Шойгу – в белом плаще?!

Аноним, 03-10-2024 #7[ru]

О каких выборах в Тыве можно вообще говорить? ОПГ «Великий хурал» по распилу бюджетных денег готов! Можете любоваться. Если «гарант» Конституции на глазах у всей страны «крышует» 11 трлн. украденных рублей, что это если не кумовство и клановость. Мастер класс!

Аноним, 03-10-2024 #11[ru]

Иргит украл деньги по ИПСЭР. Его ОПГ кошмарит местных предпринимателей. Хурал получается тоже под его контролем. Так кто же тогда в республике – власть?

Аноним, 05-10-2024 #13[ru]

Ну, так посмотрите на самого известного тывинца Шойгу... Нацеплял на себя всё, что блестит... Тырил всё, что доверяли... Умудрился даже, будучи в мундире сухопутных войск, морской кортик напялить... ё-моё, стыдобища...

Аноним, 06-10-2024 #15[ru]

А что с Красноярским бомжом Лукиным? Кто пригласил в Туву это чучело?

Аноним, 06-10-2024 #16[ru]

Там не правительство, а гадюшник редкостный.

Аноним, 06-10-2024 #17[ru]

Интересно, глава Ховалыг действительно думает, что он типо хозяйственник?

Аноним, 02-10-2024 #1[ru]

«Благодаря совместной комплексной работе по итогам 8 месяцев 2024 года на 30% снизились преступления в отношении детей», – радостно пишет Ховалыг. Но судя по новостям, дети озверели вконец. С каждым днем они совершают все более страшные преступления. Хотя это не удивительно: дети – это отражение нашей действительности, где убийцам и насильникам возводят памятники, приглашают в школы в качестве учителей, где они демонстративно учат детишек родину любить...

Аноним, 02-10-2024 #2[ru]

В бюджет РФ на 2025 год, заложили рекордные 13,5 триллионов рублей на военные расходы. Больше всего эта новость расстроила Шойгу: выделили столько бабок, а стырить уже ничего не получится... P.S. За него это сделают совсем другие люди.

Аноним, 02-10-2024 #3[ru]

Кто оплатит «геополитические многоходовочки», затянувшуюся на три года СВО и растущие расходы на армию? Правильно – простые россияне! Правительство запланировало резкое повышение всех видов поборов с населения, чтобы профинансировать резкое увеличение военных расходов в 2025г. с 10,4 до 13,2 трлн. руб.! С 1 июля 2025г. электроэнергия подорожает на 11,5%, газ – на 10,3%, а совокупный платеж за коммунальные услуги будет «проиндексирован» на 11,9%! Также с нового года будет повышен тариф на железнодорожные пассажирские перевозки – на 11,6%!

Аноним, 03-10-2024 #7[ru]

Нынешнюю фазу бюджетного планирования хочется назвать маниакальной. Будет и депрессивная, но это – потом. Сейчас она, совершенно очевидно, маниакальная... Расходы по разделу «Национальная оборона» достигнут 13,5 трлн. рублей. Это 32,5% общих расходов федеральной казны. Это – исторический рекорд... Есть какое-то нагнетание чрезвычайщины...

Аноним, 03-10-2024 #8[ru]

10 самых убыточных компаний России-2024. Рейтинг Forbes. 1. Газпром. 2. Амурский газохимический комплекс. 3. Ozon. 4. Объединенная авиастроительная корпорация. 5. VK. 6. Угольный холдинг «Междуречье». 7. Московский метрополитен. 8. Русгаздобыча. 9. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 10. Пивоваренная компания «Балтика». Всё правильно. Национальные достояния не могут быть прибыльными – это недостойно и бездуховно. Русским деньги не нужны!

Аноним, 03-10-2024 #9[ru]

Российские власти запланировали раздать «дружественным» странам кредитов почти на 1,6 триллионов рублей. Потому что бесплатно с российскими властями никто дружить не хочет!

Аноним, 04-10-2024 #10[ru]

Екатерина Мизулина. Ей 40 лет. Она не имеет детей. Активно выступает против сообщества чайлдфри. Быть смелыми нас учат тыловые крысы, быть честными – жулики и воры. Ну, а семейные ценности нам проповедуют разведённые и бездетные.

Мир знал режимы более жестокие и более безумные, но трудно вспомнить власть столь же лживую и фарисейскую.

Аноним, 03-10-2024 #1[ru]

Юрия еще не посадили? Чего тянут кота за яйца?

Аноним, 06-10-2024 #2[ru]

Похоже, Юрий на хорошем счету у министра МВД...

Аноним, 02-10-2024 #2[ru]

Обозреватели задаются вопросом: как израильтяне получают оперативную секретную информацию об исламских террористах в Ливане? А я вспоминаю, как ливанцы сами шутят над особенными чертами своей нации: «Нас нельзя купить. Можно только перекупить». Много раз это от них слышал.

Аноним, 02-10-2024 #4[ru]

«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, всё бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили» – такое решение проблемы недопуска российских спортсменов на международные соревнования предложила президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.

Существует несколько видов логики. Есть логика формальная, есть диалектическая, есть символическая. Но есть и ватная логика: пещерная логика террористов и убийц, возомнивших себя «расой господ». В России, на всех уровнях «работает» только она. Она же и определяет поведение спятившего государства российского. Согласно этой логике – если вас презирают за зверства и пещерность – надо просто бросить бомбу побольше. И презрение сменится уважением и восторгом...

Аноним, 02-10-2024 #6[ru]

Депутат Картаполов: «Разрешение ударов вглубь РФ является основанием для применения ЯО». «Глубь России», то есть по окраинам бить можно? И где эта глубь? По сто беспилотников уже прилетало, склады вместе с полгорода взрывали. Может, глубь это бункер Путина на глубине? Тогда понятно...

Аноним, 02-10-2024 #7[ru]

В Кремле заявили, что Министерство обороны России будет определять, наступили ли условия для применения ядерного оружия или нет. Короче, решать в России, когда применить ЯО будет кто-то там, в Минобороны – дежурный, видимо, или тот, кто трезвый, или кто первый добежит. Суть доктрины понятна?

Аноним, 02-10-2024 #10[ru]

– Помните, как в августе Владимир Владимирович приказал вытеснить ВСУ из Курской области к 1 октября? Ну, так вот, 1 октября уже наступило. – Так они же не захотели выходить, а этого никто не ожидал!

Аноним, 02-10-2024 #12[ru]

В Иране хотели отпраздновать запуск ракет по Израилю, но что-то пошло не так. Жертв на празднике больше, чем у евреев от ракет Ирана... https://t.me/polit1humor/6311

Аноним, 03-10-2024 #13[ru]

В числе «успехов» своей атаки на Израиль Иран назвал то, что «миллионам израильтян пришлось скрываться в убежищах». Ничего не напоминает? Российская пропаганда при обстрелах Украины точно так же смакует кадры из киевского метро, где вынуждены спасаться от террора мирные люди.

Аноним, 03-10-2024 #16[ru]

В России узаконено беззаконие: Президент России подписал закон об освобождении подсудимых, проходящих военную службу, от уголовной ответственности. С этого дня население имеет официальное право и возможность «вспарывать друг другу брюхи», насиловать и грабить. За совершение тяжких преступлений отвечать более не придется: уголовное возмездие отменено указом... Все это прекрасно, ибо уже намертво закрепляет за Россией репутацию пещеры и территории зла...

Аноним, 03-10-2024 #19[ru]

Иран, запустивший позавчера сотни баллистических ракет по Израилю, обратился в СБ ООН с просьбой защитить его от израильской агрессии. У меня – фсё...

Аноним, 04-10-2024 #24[ru]

Чем глубже в южном Ливане продвигаются подразделения ЦАХАЛ, тем больше интересного они находят в схронах Хезболлы. И в большинстве своём это «интересное» – российского производства. И в очень большом количестве.