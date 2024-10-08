Юрий Якушев: прирождённый мошенник с высокой «крышей»

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛИ КОРРУПЦИЯ: ПОЧЕМУ МВД НЕ ЗАДЕРЖИВАЕТ ЛОВКОГО ПРЕСТУПНИКА?

Наблюдая за тем, как следственная бригада Следственного Управления МВД Тувы «жуёт сопли» с уголовным делом, возбуждённым в связи с кражей строительных блоков «СИБИТ», предназначенных для строительства школы в Кызылском кожууне, диву даёшься, насколько наши следователи могут прикидываться бессильными перед мошенником, имеющим «крышу». Имея на руках целый букет реализованных Якушевым мошеннических схем по отъёму у предпринимателей больших сумм денег, они не пытаются вменять Якушеву обвинения по всей линейке, а ограничиваются исключительно хищениями блоков «СИБИТ». При этом там особо и доказывать-то нечего.

Якушев, прикрываясь Мостовщиковой, заключил договор на перевозку строительных блоков из Абакана в п. Каа-Хем. И тут же начал приискивать покупателей на этот товар, который ему не принадлежал. Нашёлся такой покупатель в Самагалтае. Правда, оказалось, что для строительства магазина нужны блоки «СИБИТ» других типоразмеров. Поэтому Якушеву пришлось договариваться о замене блоков с заказанных ранее Сафриным типов на другие. Таким образом, у следователей имеются доказательства всей цепочки действий Якушева, целью которых было завладение чужим имуществом. Однако следователи «мудрят», заявляя о необходимости проведения каких-то экспертиз. А фактически они дают возможность Якушеву снова «выкрутиться» из щекотливой ситуации. Со слов осведомлённых людей из окружения Якушева можно прийти к выводу, что ему в этом помогает министр внутренних дел Тувы генерал С.Кондрашов. Наверное, с подобной полицейской «крышей» воровать можно безбоязненно.

В принципе круг лиц, помогающих Якушеву уходить от уголовной ответственности, секретом не является. И это не только глава МВД. Газета «РИСК» писала об этом в №12 от 26 марта 2024 года в статье «Обозначен круг «надёжных друзей» Якушева». В ней, в частности, сообщалось, что «сам Юрий Георгиевич – это на самом деле легендарная криминальная личность, которая сумела оставить глубокий след в тувинском обществе». Он уже порядком наследил в тувинском обществе, поскольку «его мошенническая деятельность на редкость многогранна». При попустительстве правоохранительных органов и под «крышей» экс-главы республики Ш.Кара-оола «на протяжении многих лет она втягивает, как в некую воронку, всё больше и больше людей. Нам остаётся только дивиться, почему в нашем полицейском государстве у правоохранителей до него никак не доходят руки. Ему бы давно томиться в СИЗО. А он где-то схоронился в надежде, что про него со временем забудут».

И надеется Юрий не просто так: «мечты его не пустые, учитывая его «крышу» в лице экс-главы республики Кара-оола, которому он много лет способствовал сколачиванию состояния и приращении собственности». Отсюда, собственно, и «растут ноги» его недоступности для правоохранительных органов: «активное прикрытие перед законом осуществляют большие чины в Следственном Управлении при МВД РФ по РТ, в ОБЭП МВД и даже в аппарате ФСБ». Но и это ещё не все «друзья» нашего криминального героя – «выживать нашему герою в такой весьма сложной ситуации помогали криминальные авторитеты республики», многие из которых сейчас томятся в СИЗО Лефортово с обвинениями в организации преступного сообщества. Наверное, поэтому, «несмотря на резонансные публикации о нём и его деловой напарнице, он до сих пор не находится в принудительной изоляции СИЗО».

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

Наглядным примером пользы взаимовыгодной «дружбы» Якушева с Кара-оолом может служить деятельность «ООО «Сибтрансконтакт», учредителем которого и директором по очереди являлись Юрий Якушев и его ближайшая подельница Евгения Мостовщикова». Компания была зарегистрирована Мостовщиковой 03.05.2018г. по адресу: г. Кызыл, ул. Калинина, д.26 – по месту жительства Якушева, который и был назначен ею гендиректором. Как сообщается в публикации, «основным видом деятельности была обозначена оптовая торговля топливом, а также деятельность автомобильного грузового транспорта». А через несколько месяцев «Якушев и Мостовщикова провели «рокировку» – Якушев стал учредителем, а Мостовщикова – гендиректором».

Но тут наступил форс-мажор – «7 апреля 2021 года президент РФ В.Путин освободил Кара-оола от должности губернатора». Правда, за короткий срок до увольнения Кара-оола компания успела хорошо «навариться» на поставках топлива автобазе правительства, поскольку успела «выиграть» пять контрактов на поставку ГСМ для ГБУ «Автобаза РТ» на общую сумму более чем в 27 млн. рублей. И вот, сообщается в публикации, «получилась вот такая хронология: 2019 год – выручка составила скромные 250 тыс. руб.; в 2020 году она «подросла» до 12,246 млн. руб.; в 2021 году в связи с отставкой Кара-оола она упала до 8,11 млн. руб.». Всё это время наблюдалась и некоторая стабильность: «все эти годы компания Якушева работала непременно без прибыли. А в штате у него числились всего шесть человек. В 2019 году убытки составили 3,7 млн. руб., а в 2020 году – уже 7,9 млн. руб. 2022 год Якушев «отработал» с «нулевой прибылью».

Но более интересно другое. Как отметили специалисты – «уже в 2019 году «прочие доходы» ООО «Сибтрансконтакт» составили целых 207,33 млн. руб., которые «подросли» в 2020 году до 254,29 млн. руб. Что, впрочем, не помешало Якушеву-Мостовщиковой в эти годы в отчётности показать убытки от хозяйственной деятельности». Что это за «прочие доходы», которые на порядок превосходят основные, объяснили оперативники ОБЭП, которые считают, что, скорее всего, компания занималась не столько поставками, сколько отмыванием денег в таких масштабах. Оно и понятно: «была создана под заранее продуманные схемы, в т.ч. под поставки ГСМ для ГБУ «Автобаза Республики Тыва» и для обналичивания денежных средств». Хотя, по понятным причинам, такая сомнительная деятельность не вызвала законного интереса ни у налоговых органов, ни у правоохранителей. «И всё – благодаря неформальным отношениям криминального бизнесмена Якушева с главой республики Кара-оолом».

КАК «ТАЛАНТЛИВЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ» РАСТЕРЯЛ СВОИ ТАЛАНТЫ С УХОДОМ ПОКРОВИТЕЛЯ

7 апреля 2021 года «лавочка» прикрылась. И в работе организации начинается совершенно другой этап – выручка падает до «нуля». Видимо, уже не было необходимости отмывать Кара-оолу деньги. А заодно закончились полномочия, обеспечивающие заключение госконтрактов на поставки ГСМ. Почти одновременно контрагенты Якушева, почувствовав, что он беззащитен, один за другим (всего – 20 партнёров) начали обращаться в суд. Таким образом, к лету 2022 года задолженность ООО «Сибтрансконтакт» перед поставщиками выросла до 51 млн. руб. «Как итог, 15 августа 2022 года Арбитражный суд Республики Тыва по итогам рассмотрения дела №А69-3594/2021 по иску ООО «Исток», АО «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ», ООО «ХЕЛЕС», ООО «Меркурий», ООО «РТ-ИНВЕСТТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ», ООО «СИБОЙЛ», Гиль РС, ООО «Хакметпром», Чынгылап Ш.Ш. и Бакутиной В.В. признал ООО «Сибтрансконтакт» банкротом». А 15 февраля 2023 года компания была благополучно ликвидирована. И взыскивать долги оказалось не с кого. Мало того: «по неизвестным причинам никто даже в рамках процедуры банкротства не решился обратиться в суд по поводу субсидиарной ответственности Якушева и Мостовщиковой за причинённый ими ущерб».

Вот вам и спор хозяйствующих субъектов... Пара мошенников «кинула на большие бабки» два десятка предприятий и после признания предприятия банкротом преспокойно продолжила свою сомнительную деятельность дальше. И сейчас, когда на Якушева и Мостовщикову поступили многочисленные заявления о мошенничестве, следователи СУ МВД говорят им: обращайтесь в суд! Как будто они не знают, чем подобные случаи закончились ранее. Ведь Якушев, задумывая очередную аферу, заранее готовится к тому, что фирму-должника потом нужно будет ликвидировать, оставляя наивных предпринимателей «с носом».

В другом случае Якушев с 25 июня 2012 года до ликвидации 04.01.2014г. также являлся учредителем и одновременно – руководителем ООО «Клуб выходного дня», зарегистрированного в Кызыле по ул. Пролетарская, 76. «Судя по названию, цель деятельности предприятия была проста. Якушев обещал организовывать деятельность молодёжных туристических лагерей и горных туристических баз и кемпингов». В январе 2014 года предприятие, войдя в федеральную программу «Развитие туризма в РФ», «получило гранд на развитие туризма. И сразу же «приказало долго жить». При этом и сам Кара-оол на этой программе успел нажиться. «Получив 50 млн. руб. для сооружения инженерных сетей к стройке по ул. Кочетова (что возле Арбитражного суда), которое формально оформлено на Роберта Доржу», он на казённые деньги проложил к объекту инженерные сети. Теперь прокурор республики судится с Р.Доржу, требуя снести недостроенное здание.

Но справедливости ради следует признать, что жульничать Якушев начал ещё до создания криминального союза с Кара-оолом. Так, «в 2002 году он на пару со своей женой Ольгой основал ООО «Кызылторгсервис» и зарегистрировал его по адресу в Кызыле по ул. Пролетарской, 76». Оно собиралось торговать изделиями медтехники, а также кофе, чаем, какао и пряностями. Но, получив государственное финансирование, оно уже 27.07.2012 г. было ликвидировано в связи с окончанием процедуры банкротства...

И это – лишь сокращённый перечень жульнических схем, с помощью которых Якушев двигался по пути личного обогащения, обирая других. Такое оказалось возможным только потому, что он всегда находил себе «крышу», которая спасала его от уголовного преследования. Раньше это были Шолбан Кара-оол и его жена Лариса, а теперь, видимо, – министр внутренних дел Сергей Кондрашов. А страдает общество и государство.

Семён Сучков-Задиристый