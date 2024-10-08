    Коротко

В Ак-Довураке вспыхнула ТЭЦ

3 октября в тувинском городе Ак-Довурак произошел крупный пожар на ТЭЦ. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС: «Поступила информация о сильном задымлении на складе первого этажа ТЭЦ. Пожар на площади 90 квадратных метров уже локализован». В ведомстве пояснили, что на месте работали силы и средства двух пожарно-спасательных частей. По данным ведомства пострадавших нет.

«Пожар никак не повлиял на подачу тепла в город», – резюмировали в пресс-службе. В тоже время по информации республиканской прокуратуры из-за возникшего пожара отопление в домах в городе временно отключено.

«Организована проверка по факту случившегося возгорания теплоизоляционных материалов в хозяйственном помещении котельной и ограничения потребителям коммунальной услуги. Отопление отключено на время устранения последствий», – заметили в пресс-службе.

По данным Гидрометцентра, в городе днем всего +10 градусов.

Напомним, что весной этого года пожарные локализовали пожар на Шагонарской ТЭЦ в городе Шагонаре Улуг-Хемского района Тувы.

Вице-премьер Тувы сообщил о своей отставке

Вице-премьер правительства Республики Тыва Алик Монгуш подал в отставку. Об этом чиновник сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«К моему разочарованию, мне не понравилось разделение на своих и чужих, отношение ко мне как к члену «старого» правительства. Уверен, что подобные недальновидные мысли некоторых руководителей не дают развиваться нашей республике. Наоборот, мы должны сплоченно работать во благо республики и народа. Очень мешает работе необоснованные подозрения и негласная борьба политических деятелей, эти факторы тормозят развитие», – объяснил господин Монгуш свое решение.

По данным Алика Монгуша, он сложил полномочия 1 октября. Официально правительство Тувы о его отставке не сообщало. Алик Монгуш был назначен вице-премьером в апреле 2023 года. Он курировал агропромышленную и природоохранную политику.

Также стало известно, что в начале октября ушел в отставку министр экономического развития и промышленности региона Айдыс Сат. Об этом он сам сообщил в своем блоге.

В Госдуме объяснили зарплаты учителей на уровне дворников недофинансированием образования

Учителя в российских школах получают на уровне дворников и уборщиков из-за недостаточных расходов бюджета на образование, заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. «Российское образование хронически недофинансируется на протяжении многих лет. В 2012-м по доле расходов на образование из всех источников, по данным Мирового банка и ЮНЕСКО, мы занимали 98-е место, в 2018-м – 120‑е, в 2022-м – 84-е», – сказал Смолин.

По его словам, на данный момент доля расходов консолидированного бюджета на образование составляет чуть больше 3,5%. При этом в странах, где была успешно проведена модернизация, на образование тратится не менее 7% бюджета, отметил депутат.

Согласно последнему исследованию сервиса HeadHunter, самые низкие зарплаты в России получают дворники (32 тыс. руб.), уборщики (37 тыс.), воспитатели и няни (40 тыс.), а также учителя (около 42 тыс.).

Чиновники предложили снизить компенсации за аварийное жильё

Минстрой выступил за ужесточение правил расселения аварийных домов. В частности, ведомство предлагает сократить компенсации за ветхую жилплощадь и обязать граждан доплачивать в случае предоставления им новой квартиры, стоимость которой превышает сумму возмещения, пишет «Коммерсантъ».

Новые правила могут заработать с 2025 года, когда закончится действующая программа. По данным Минстроя, с 2019 года в стране было расселено 12,5 млн. м² жилья, признанного аварийным до 2017 года. С января аналогичный процесс начнется в отношении жилья, признанного аварийным до 2022 года (около 11,5 млн. м²). Компенсацию за него хотят рассчитывать с учетом расходов государства на снос или ремонт дома. Сейчас во внимание принимается только рыночная стоимость объекта, а также расходы жильцов на переезд и последующую аренду. При этом сумма не должна быть ниже порога, который определят регионы.

Кроме того, с согласия собственника ему могут дать не одно, а несколько жилых помещений. Однако совокупная площадь не должна быть больше, чем у изымаемой квартиры. Для граждан, которые проживают в аварийном доме по договору соцнайма, также внесут изменения: теперь они должны будут заключать договор найма социспользования, которое отличается более высокой платой и невозможностью приватизации. Взамен они получат право выкупа такого жилья.

«Интернет рано или поздно сломают». Власти решили потратить на изоляцию рунета почти 10 млрд. рублей

В проект бюджета на 2025-2027 годы внесли статью об «обеспечении сетевого суверенитета». Расходы по ней составят 10 млрд. рублей ежегодно. Ранее траты на подготовку российского интернета к изоляции были вшиты в проект «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика РФ». В среднем они составляли около 7 млрд. рублей в год, говорил сенатор и соавтор закона о суверенном рунете Андрей Клишас. Еще 30 млрд. рублей бюджетных денег будет выделено в качестве субсидии радиочастотной службе Роскомнадзора. В пояснении говорится, что средства пойдут на «достижение результатов федерального проекта, направленных на обеспечение сетевого суверенитета».

Одновременно власти увеличат финансирование программ по распространению пропаганды в Сети. Так, Институт развития интернета получит 25 млрд. рублей на продвижение «духовно-нравственных ценностей». Кроме того, в начале сентября сообщалось, что Роскомнадзору выделят 59 млрд. рублей на борьбу с VPN. За счет этих денег будут обновлены технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), которые устанавливаются на сетях операторов связи и позволяют блокировать сайты в рунете, а также способы обхода цензуры. По задумке властей, новые серверы и софт позволят перекрыть доступ к 96% всех VPN в России к 2030 году.

Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев (признан российскими властями иностранным агентом) сравнил эти ежегодные траты с бюджетом некоторых городов – например, Тольятти (11 млрд. рублей) и Таганрога (13 млрд.) «На эти деньги можно было строить школы, больницы... Если будут продолжать завозить это оборудование и тратить такие громадные деньги, то, конечно, они интернет рано или поздно сломают», – сказал он.

Китайцы зарегистрировали треть новых российских компаний в 2024 году

Китай усиливает свое влияние на российскую экономику: за девять месяцев 2024 года число зарегистрированных в России компаний с совладельцами из КНР выросло на 32% год к году. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс», которые приводит «Коммерсантъ».

Доля китайского бизнеса в общем числе новых регистраций компаний выросла с 13% в 2021-м до 34% в 2024 году. Ежемесячное число регистраций (около 200) превысило уровень 2021 года вчетверо. В результате Китай вышел на первое место среди иностранных участников, почти на треть обогнав белорусских предпринимателей, которые лидировали в 2023 году. Также, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2021-2023 годах выручка компаний с участием предпринимателей из Китая выросла почти втрое. При этом в секторе торговли автотранспортом за указанный период показатель увеличился в 5,1 раза, обеспечив 43% всей выручки китайского бизнеса в России.

На оптовую торговлю пришлось 26% выручки, притом что в секторе работают 38% всех предприятий с китайским участием. Однако структура «опта» меняется: при росте торговли продукцией машиностроения (выручка увеличилась в 2,2 раза; удельный вес сектора – 69%) снижается доля прочих товаров промышленного назначения (рост в 1,8 раза; вес – 16%). Также растет торговля потребтоварами (продовольствие – в 2,7 раза, легкая промышленность – в 2,1 раза; вес – 11%).

Путин подписал закон, позволяющий отправлять подсудимых на СВО

Закон об освобождении от ответственности подсудимых в случае их призыва в рамках мобилизации или заключения контракта позволяет отправлять на СВО против Украины тех, чьи дела находятся в суде первой или апелляционной инстанции. Раньше заключить контракт имели право лишь находящиеся под следствием, либо уже осужденные.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в Минобороны России сообщили, что российские власти могут отправить на СВО около 40% из 60 тысяч подсудимых, находящихся в следственных изоляторах.