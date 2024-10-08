Спецоперация: отсечь конкурентов на тувинский престол

ЗАНОЗА В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ МЕШАЕТ СПАТЬ ГУБЕРНАТОРУ?

Отгремели предвыборные баталии, сформирован новый состав тувинского парламента, и кажется, что все проблемы позади и вроде бы самое время приступать к созиданию. Но не тут-то было... Почти сразу после выборов, 11 сентября Кызылский городской Хурал собирается на сессию. И тут же пошли слухи: мэра Кызыла Сагаан-оола – снимают! Помните, как у Высоцкого: «ну, а нашего соседа, забирают негодяя, потому что он Берию похож!» Так и тут. В чём провинился мэр, никому не известно. Зато все точно знают, что его снимают. А на его место пойдёт пьяница из бывших «героевских» Аяс Лопсан.

Впрочем, из этого и тайны-то никто не делал. На удивление трезвый Лопсан утром 11 сентября уже обходил кабинеты мэрии и раздавал указания городским чиновником, тем самым подчёркивая, что вопрос его назначения мэром решён окончательно. Как помнится, он уже примерял эту должность, когда был назначен конкурс на замещение кресла мэра. Но за час до заседания хурала был вынужден свою кандидатуру отозвать, поскольку в АП стало известно о его криминальном прошлом и пристрастии к горячительным напиткам. Тогда после звонка Шойгу губернатору Ховалыгу такую выгодную ему идею назначения Лопсана мэром пришлось отложить до лучших времён.

Следует иметь в виду, что в Туве должность мэра – чисто номинальная, поскольку все полномочия по управлению городом (а, следовательно, и деньги) давно закреплены за правительством Тувы. В мэрии остаются лишь небольшие крохи, за которые строго спрашивают. Всё это идёт не только от того, что правительству региона, если у него забрать муниципальные полномочия по организации работы общественного транспорта, уборке мусора, борьбы с бродячими собаками и по распределению земельных участков, реально будет нечем заняться. Главное – в другом. В любом регионе России мэр столицы региона по своей должности является первым претендентом на выдвижение в губернаторы региона. А это значит, что при определённых условиях любой мэр столицы наряду со спикером парламента автоматически представляет для губернатора реальную конкуренцию. Даже если все они – родственники, как это наблюдается в Туве.

Из этого прослеживается стратегия назначения на эти должности людей, которые априори не могут (или не захотят) конкурировать с действующим главой за кресло будущего губернатора. В случае со спикером Верховного Хурала Тувы эта проблема разрешилась самым удачным образом. Поскольку безынициативный, слабо разбирающийся в политике, не имеющий собственной команды, подпираемый друзьями и родственниками главы, известный своей неискренностью и склонностью к предательству Кан-оол Даваа не только не может, но и вряд ли захочет хоть в чём-то конкурировать с Владиславом Ховалыгом. И уж тем более – по вопросу перевыборов главы в 2026 году. А поэтому объективно за два года до перевыборов тень подозрений в осуществлении наполеоновских планов ложится на мэра Кызыла Карима Сагаан-оола, у которого к тому же вполне респектабельный послужной список. А тут ещё подсуетился скандально прославившийся Аяс Лопсан, высиживающий кресла то главы Кызыла, то мэра столицы. Таким образом, интересы Ховалыга и Лопсана на этом этапе совпали. И всем казалось, что судьба Карима решена. Но тут случилось непредвиденное. Из Москвы позвонил нервный глава республики Ховалыг и дал «отбой». Лопсан снова остался, как в той сказке о Золотой Рыбке, с растоптанным самомнением «у разбитого корыта». Удар случился хлёсткий. Выбитый из колеи Аяс надолго пропал с радаров. Видимо, запил с горя. Увольнение мэра Сагаан-оола снова было отложено.

ПОДСИДИТ ЛИ ХОВАЛЫГА ЛУЧШИЙ ДРУГ ШОЙГУ?

Но, как говорится, беда не приходит одна. Тем временем сформировалась новая, ещё более горящая проблема под названием «Руслан Цаликов», которого наш замечательный земляк Сергей Шойгу пристроил на выборах в парламент вторым номером в партийный список «Единой России». Избрание его депутатом было делом решённым. Но, как все понимают, для Ховалыга депутат парламента Цаликов – это не проблема. Там его в случае чего заткнут на весь депутатский срок. Но все сразу поняли, что депутат Цаликов – проходная фигура в члены Совета Федерации России.

И дело не только в том, что в свете посадок генералов Минобороны РФ ему очень была нужна правовая защищённость от ареста и суда за похищенные в недрах Минобороны 11 трлн. рублей. Изюминка этой проблемы заключается в том, что вездесущий вечный первый заместитель нашего звёздного земляка Шойгу при определённых обстоятельствах запросто может «подвинуть» Владислава Ховалыга с губернаторского кресла.

А может быть, именно для этого Шойгу его и протолкнул вторым в партсписок «Единой России» на выборы? Ведь ни для кого не секрет реальные отношения Шойгу и Ховалыга и его горячее желание иметь в главах Тувы «своего человечка», каким в своё время был весьма покорный и вороватый Кара-оол? Исходя из этих соображений, Ховалыгу было бы очень удобно, если бы АП не дала добро на назначение Цаликова сенатором. С одной стороны, это было бы хорошим сигналом того, что Шойгу уже не так могуч и всесилен, как это было в те времена, когда он командовал Минобороны РФ. А с другой, стартовать в кресло главы региона с позиции простого депутата парламента – диспозиция явно не самая лучшая.

И вот депутаты собрались на свою организационную сессию. Всех интересовали два вопроса: кто будет спикером, и кого отправят в Совет Федерации. Когда спикером назначили Даваа, никто не удивился. А вот вопрос делегирования полномочий члена Совета Федерации «завис». И тут стало очевидным, что в АП идёт борьба, куда отправлять Цаликова – в Совет Федерации или на нары?

Интрига длилась недолго. Достаточно было олигарху Тимченко замолвить Путину за Цаликова словечко и Шойгу попасть на приём к президенту, как всё встало на свои места. Выяснилось, что ни к каким хищениям в Минобороны Руслан Цаликов никакого отношения не имел и даже не мог иметь. Это Герой России, высокопрофессиональный человек, любящий свою Родину и верный путинец. Поэтому ему самое место – в Совете Федерации. А всех, кто только заикнётся о его тёмном прошлом, можно будет привлекать к уголовной ответственности за «фейки» об армии. Эта технология уже отработана в России до совершенства. И ни разу не дала сбой.

ПОДКОВЁРНАЯ ВОЗНЯ РАЗДРАЖАЕТ КРЕМЛЬ

А тем временем Альмира Сенди поспешила и распространила информацию о том, что судьба Сагаан-оола решена. И его кресло теперь займёт Лопсан. Новость была шокирующей, поскольку все понимают, откуда Сенди черпает информацию и кто её щедро проплачивает. Все стрелки тут же сошлись на заместителе главы республики Чюдюке, у которого откровенно враждебные отношения с большей частью политической элиты республики.

Ещё не стихла волна негодования по поводу информации от Сенди о судьбе Сагаан-оола и Лопсана, как появилась новая информация от «Минченко Консалтинг» – весьма осведомлённой прокремлёвской структуре. В ней сообщалось, что в ближайшие месяцы в России готовятся замены трёх губернаторов, в том числе и в Туве. Сообщение неожиданное, учитывая, что Ховалыг только что провёл выборы депутатов парламента, получив блестящий для власти результат. Было понятно, что проблема не в этом. А в чём тогда?

Думается, всё это связано с «тёрками» между главой республики и мэром Кызыла, о которых стало известно в АП. Потому руководство АП через Минченко «слило» информацию о планах изменения в органах власти республики, дабы остудить пыл Ховалыга и его команды на стремление «подвинуть» мэра столицы. В этом чувствуется опытная твердая рука Сергея Кужугетовича, умеющего вовремя вмешаться в назревающий конфликт.

А всё дело в том, что в настоящее время АП совсем не нужны встряски и волнения. Ситуация в Украине сложная, а в Америке вполне могут не избрать Трампа президентом. Кремлю нужно единение общества. А тут внутри «Единой России» делят должности, как в застойное время... И дело тут совсем не в том, кто станет следующим начальником Тувы. За два годы воды утечёт много. Центральной власти нужна консолидация общества. А она не допускает своеволия в руководстве правящей партии. К тому же в Кремле думают просто: на следующих выборах на кого укажет президент, тот и будет губернатором. А сейчас вокруг этого вопроса разводить бодягу – только мешать решению общей задачи: победы над врагом.

При этом, следует признать, что, честно говоря, у Ховалыга, как ранее и у Кара-оола, по части достижений только одно – хорошие показатели в итоговых протоколах на всех выборах. А вот по части привесов, надоев, настригах и прочих показателей сельского хозяйства всё обстоит совсем не гладко. К примеру, в этом году фермеры Тувы соберут рекордно низкий урожай зерновых. Кормов запасено меньше, чем ранее. Так что зимой наступит бескормица. Тем временем члены правительства Тувы разбегаются, как тараканы, посыпанные дустом. Некоторых министров уже судят за должностные преступления, другие покорно ждут своей очереди. А в правительстве сельским хозяйством занимаются от случая к случаю, неоправданно ожидая взрывной рост показателей от добычи полезных ископаемых. При этом министры сельского хозяйства и финансов, задерживая выдачу фермерским хозяйствам дотации на развитие молочного производства, рискуют попасть под уголовное преследование за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.

Вот и получается: пока высокие начальники бьются за собственное место под солнцем, хозяйство республики хиреет и загибается. И кому это выгодно?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин