Тува в фокусе знакового политического дела

Мир замер в ожидании, установит ли Трамп мир между Украиной и Россией. От этого, в частности, зависит, продолжится ли гибель наших земляков на линии СВО. Но в Туве всё большую роль в формировании общественного мнения играют попытки главы региона В.Ховалыга по удержанию власти.

ВСЕРОССИЙСКИЙ СКАНДАЛ – ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА ГЛАВЫ ГОРХУРАЛА?

Ни одна правительственная газета этой проблеме не уделила ни строчки. Хотя апофеозом борьбы Ховалыга за выживание стал судебный процесс, затеянный по его указке, над мэром Кызыла Сагаан-оолом. Единственно, кто, кроме газеты «РИСК», как-то освещает ситуацию вокруг мэра, стала блогер Сенди, которая разместила информацию о том, что суд удовлетворил исковое заявление Казанцевой. А о том, как глава горхурала Казанцева не выдержала давления на неё со стороны зампреда Чюдюка и подписала иск в суд о расторжении контракта с мэром, никто толком не сообщал. Более того: при этом Ховалыг и Чюдюк пытаются сделать вид, что к этому процессу не имеют ни малейшего отношения, невзирая на то, что сама Казанцева об их роли в судебном кошмаре никакой тайны не делает. Впрочем, это ей вряд ли чем-то может помочь. Теперь, как бы история с мэром не закончилась, её карьере конец. После окончания скандального процесса она никому уже нужна не будет.

Кстати говоря, прокурор Дябкин от этого разбирательства демонстративно отстранился, считая этот процесс не юридическим, а политическим. Он даже не направил в суд представителя прокуратуры, хотя формально этот спор является трудовым. Потому участие прокурора в нём обязательно. Ничего не известно и о позиции главного федерального инспектора по Туве А. Вавилихина. Хотя из его окружения известно, что «добро» на внутритувинские элитные судебные склоки в рамках правящей партии «Единая Россия» Администрация Президента (АП) Ховалыгу не давала. Но пока все считают это дело частной инициативой действующего главы, официальное отношение к которой пока не выработано.

По сути скандальное личностное противостояние близких родственников Ховалыга и Сагаан-оола становится в некотором роде знаковым. И за ним просматриваются сложные откровенно недружественные отношения главы республики и самого известного тувинца в мире – героя России Сергея Шойгу. С одной стороны, попытка увольнения мэра Сагаан-оола выглядит, как желание главы Ховалыга скомпрометировать столичного мэра, чтобы он не смог конкурировать на предстоящих выборах главы республики.

А с другой – это демонстрация недругам Шойгу в АП верности данного обещания окончательно «выдавить» Шойгу из республики, тем самым лишив его корней в тувинской вотчине и моральной поддержки земляков.

В этом плане очень точно ситуацию описал один анонимный блогер таким образом: «Конфликт между Сагаан-оолом и главой Тувы Владиславом Ховалыгом также играет важную роль в развитии событий. Сагаан-оол, который впервые был назначен на пост мэра в 2018 году и переизбран в 2022 году, имеет поддержку федерального уровня, в том числе от министра обороны Сергея Шойгу. Ховалыг, в свою очередь, может рассматривать Сагаан-оола как потенциального соперника на грядущих выборах руководителя региона в 2026 году». Тут важным является то, что «при назначении Сагаан-оола его поддерживало руководство «Единой России». И это так.

В 2022 году Ховалыг сделал всё от него зависящее, чтобы мэром столицы стал не Сагаан-оол, а известный пьяница из бывших боевиков банды Героя, причастный к убийству человека Лопсан. Кстати говоря, похоже, амбициозный человек с фальшивым дипломом о высшем образовании. Но именно рекомендация Генерального совета партии «Единая Россия» и звонок Ховалыгу от Шойгу изменили картину так, что Лопсан был вынужден отказаться от участия в конкурсе в пользу Сагаан-оола, который и стал снова мэром Кызыла при стопроцентной поддержке депутатов городского хурала нового созыва.

«За» первой проголосовала сама Казанцева.

И вот от имени тех самых депутатов Казанцева и подала свой иск в суд. Конечно, всё это выглядит трагикомично и показывает, насколько несамостоятельны в своих решениях подобранные супругой главы республики Айланой Ховалыг как депутаты, так и их руководитель Казанцева. Они даже не понимают, что в подобной ситуации окончательно теряют лицо, показывая себя марионетками жены большого начальника. И что в случае победы Сагаан-оола в этой ситуации большинству из них впоследствии придётся уйти в небытие.

В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ И БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК МОЖЕТ СТАТЬ ВРАГОМ

Но, справедливости ради, следует отметить, что в этой ситуации и сам мэр выглядит не лучшим образом. Я не имею в виду его качество как градоначальника, хотя хвалить тоже не стану. Но отмечу, что в любом случае он для города за два года сделал гораздо больше, чем его предшественник Ховалыг за 10 лет. Хотя, конечно, сравнивать их работу сложно, поскольку от Ховалыга, от его решений, был один вред, из-за чего к нему прилипло символическое прозвище «Хаванык».

Вообще, в этом кресле он был не столько мэром, сколько исполнителем воли брата главы республики Юрия Кара-оола. Но я сейчас не о том. Просто, когда шли выборы нового состава городского хурала, Сагаан-оол опрометчиво пошёл навстречу Ховалыгу и по его желанию самоустранился от поддержки кандидатов, которые впоследствии могли бы стать его опорой в работе. Он просто поверил Ховалыгу на слово, что тот не станет формировать хурал из его врагов. А тот лично до выборов провёл беседы с большинством кандидатов, проверяя их на лояльность лично себе и на негативное отношение к Сагаан-оолу. И потому в основном в хурал прошли те, кто дал клятву верности в борьбе с Сагаан-оолом. А те, кто такую проверку не прошёл, в основном оказались за бортом.

Думается, Сагаан-оол тогда исходил из того, что Ховалыг – достаточно прагматичный политик. Он ни за что не осмелится противопоставлять себя из соображений личной выгоды значительной части элиты Тувы, руководству «Единой России» и персонально нашему звёздному земляку личному другу президента страны Сергею Шойгу.

Наверняка была и надежда на то, что дядя Шолбан Кара-оол в случае чего «подставит плечо» и окажет ему содействие. Но родственник оказался человеком ненадёжным и лживым. И как только над племянником сгустились тучи, перестал отвечать на его звонки.

К тому же мэр, зная, кто такие депутаты, отобранные Чюдюком по указанию супруги главы, полагал, что они сами, по своей инициативе не то, что вредить, даже что-то говорить против мэра не станут. Но случилось непредвиденное – то ли Ховалыг сошёл с ума, то ли кто-то очень влиятельный, похожий на амбициозную жену Айлану, ему объяснил, что если на момент рассмотрения кандидатур будущего тувинского губернатора Сагаан-оол останется в кресле столичного мэра, именно он станет кандидатурой Кремля №1. Тогда Ховалыгу точно после смены власти в республике «ничего не светит». Таким образом, ему, видимо, дали понять, что, пытаясь убрать с дороги Сагаан-оола, Ховалыг по сути ничем не рискует. И он в это поверил. Вот тогда-то известная городская дурочка пошла в суд...

Сам суд также вполне достоин общественного внимания. Более карикатурной картинки кызылчане, похоже, ранее не видели. Первоначально дело по воле компьютера случайно досталось судье Верещагиной. Она только-только переехала из другого региона, и потому на неё узды ещё не подобрали. А она явно не спешила с вынесением заказанного «сверху» решения. Тогда председатель суда О. Дондупай решительно и смело изъяла гражданское дело у неподконтрольной судьи и передала его для экстренного рассмотрения судье С. Биче-оол, которая немедленно назначила судебное заседание.

А тем временем в суде происходят странные, ранее невиданные поразительные вещи. Приглашаются шаманы, которые по чьей-то просьбе проводят какое-то камлание. А затем в здании суда тщательно моют полы раствором, в который добавляют какую-то специальную соль. Ну, а уже после того судья в стремительном броске в одном судебном процессе неожиданно для многих и ожидаемо для главы республики Ховалыга выносит решение об удовлетворении заявленного иска. Настолько стремительно, что даже на момент подготовки этого материала мотивированного решения суда до сих пор не изготовлено.

Как сообщили представители мэрии, суд во время рассмотрения дела даже не утруждал себя ознакомлением с несколькими тысячами страниц доказательств, предоставленных мэрией, не стал дожидаться отзыва прокурора по делу, как будто его позиция суд не интересовала. И, видимо, только теперь, уже после оглашения решения, судья обдумывает и старается как-то обосновать своё решение, изучая материалы дела. Нужно отметить, что ничего подобного в городском суде не бывало никогда до прихода в него Дондупай.

ХОВАЛЫГ ГОТОВ ОТДАТЬ КРЕСЛО СЕНАТОРА ЦАЛИКОВУ?

Но вернёмся к политической составляющей этого дела. Всем, конечно, понятно, что вопрос тут не в Сагаан-ооле и даже не в кресле мэра Кызыла. Дело – в ближайшем будущем главы Ховалыга и в целом республики. Проблема в позиции во властных федеральных коридорах, которую сохраняет наш земляк Сергей Шойгу, от взаимоотношений которого с президентом страны зависит достаточно многое. В этом плане знаковой можно считать ситуацию вокруг назначения сенатора от парламента Тувы, которое изрядно затянулось в связи со слабостью и несамостоятельностью Владислава Ховалыга.

Все знают, что Руслан Цаликов – один из самых доверенных генералов в окружении Шойгу. Фактически он всегда – в МЧС, правительстве Московской области и Минобороны – являлся правой рукой Сергея Кужугетовича. Когда в министерстве начались аресты, все ожидали, что Шойгу ради спасения себя может сдать и Цаликова, на которого авансом «повесили» хищение 11 трлн. бюджетных средств, направленных на укрепление обороноспособности страны. Но время шло, а за Цаликовым конвой так и не пришёл. Единственный, кто мог спасти Руслана Хаджисмеловича от тюрьмы – это наш земляк Шойгу, который теперь трудится в должности секретаря Совбеза РФ и регулярно исполняет щекотливые поручения президента В.Путина...

Мы все дружно наблюдали, как раз за разом проходят заседания Верховного Хурала Тувы, а вопрос назначения сенатора не попадает в повестку. И многие, в том числе и наш глава Ховалыг, решили: положение Шойгу таково, что он не в состоянии решить вопрос с Путиным не отправлять Цаликова в СИЗО, а сделать сенатором от Тувы. Ну, а когда Путин прилетел на пару часов в Кызыл без Шойгу, Ховалыг принял на веру, что Шойгу уже не фигура. Глава почему-то поверил, что бывшего министра обороны ждёт участь его заместителя генерала армии Иванова. Вот тут-то и началась атака на протеже Шойгу мэра Карима Сагаан-оола. Пользуясь ситуацией, Ховалыг решил всем показать, «кто в доме хозяин». Но совсем не исключено, что он в этом просчитался.

На днях Ховалыг разместил на своём сайте фотографию, где он с радостью общается с группой людей, в числе которых опознан наш незадачливый герой в отличном настроении Руслан Цаликов, прибывший в Туву. Сам факт прибытия в Кызыл Цаликова, его фото в компании с Ховалыгом говорят о том, что он, по всей видимости, намеревается на днях получить от депутатов парламента статус сенатора от Тувы. Иначе ему нечего было делать в Туве, и Ховалыг с ним не стал бы публично фотографироваться.

Всё вместе это говорит о том, что Шойгу в очередной раз переиграл Ховалыга и «продавил» кандидатуру своего протеже в АП. А значит, он по-прежнему остаётся фигурой федерального масштаба, способной влиять на процессы, касающиеся будущего Тувы. И это логично, учитывая, что Шойгу является не только создателем и одним из лидеров ЕР, но и был удостоен права возглавлять список ЕР на последних выборах депутатов Госдумы. До тех пор, пока работает этот состав Думы, он неприкосновенен.

Что же до ситуации с Сагаан-оолом, то ему не составит труда доложить Путину про дискредитацию ЕР на его малой родине. Как пишет вышеупомянутый блогер, «междоусобица тувинских единороссов делает регион малоуправляемым и даёт шанс тем силам, которые они так старательно зачищали все прошлые годы». А потому менять Ховалыга, создавшего конфликтную ситуацию среди назначенцев от правящей партии и не справившегося с нею, необходимо как можно скорее. По некоторым сведениям, в этом вопросе Шойгу сумел достичь консенсуса с Кириенко...

Кондрат Пчёлкин