Тувинская проблема: куда пристроить вероятного будущего сидельца?

Тува – небольшой регион, в котором редко случаются резонансные события. Потому в республике обычно широко обсуждаются такие темы, как посещение семьёй Шойгу торгового центра «Гаруда» или заявление главы республики о посещении в Москве какой-нибудь конторы или очередного заместителя министра, который ничего не решает. На этом фоне включение в список «Единой России» вторым номером вечного первого заместителя нашего геройского земляка Сергея Шойгу, какую бы должность он ни занимал, Руслана Цаликова стало знаковым и очень заметным событием для общественности республики. И не потому, что этот кавказец чем-то примечателен или его фигура много значит для республики. Или потому, что он много чего сделал полезного для тувинского народа. Да и выдающимся чиновником-вором он тогда ещё не значился. Просто был вечной тенью Шойгу. Этого было достаточно, чтобы его включение в партсписок ЕР главой республики и руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» В.Ховалыгом стало темой №1 на старте парламентских выборов в Туве.

«В СЕНАТ КОНЯ КАЛИГУЛА ПРИВЁЛ...»

Вслух никто не озвучивал, но для всех было понятно, что идёт Цаликов в депутаты не для того, чтобы реализовывать обещания ЕР плодотворной работой в Верховном Хурале Тувы. Было очевидно, что это выдвижение тени Шойгу на выборы в Туве – демонстрация неувядающей мощи попавшего в опалу бывшего министра обороны страны Сергея Шойгу. У него к этому времени под домашним арестом или в СИЗО Лефортово находятся почти всё его генеральско-полковничьё окружение, обвиняемое в коррупции в особо крупных миллиардных и триллионных хищениях. Было совершенно очевидно, что решение о включении в список ЕР потенциального подследственного ФСБ и СКР, экс-первого замминистра, которого, скорее всего, ждёт следствие, суд и приличный срок, принимал совсем не Владислав Ховалыг, мнение которого, похоже, никто и не спрашивал. Оно принималось где-то в чиновничьих кабинетах Администрации Президента (АП) неизвестными, но властными лицами, для которых мнение тувинского вассала знаковым не является и для которых авторитет тувинской власти – пустой звук. Так что они там вполне в состоянии назначить сенатора от Тувы хоть клопа, хоть скорпиона. И никто им не указ. То, что вероятный будущий сенатор многие годы находился в компании матёрых жуликов и проходимцев, будучи их очевидным организатором, которые дружными совместными усилиями опустошили закрома Родины как минимум на 11 трлн., для них оказалось несущественным.

На это кадровое решение не повлияло даже то, что группировка под руководством Шойгу, в которой Цаликов был, скорее всего, главным связующим звеном основных расхитителей народных средств, многие годы систематически разрушали обороноспособность России. Они довели её до такого уровня, что ядерная держава, публично декларировавшая, что обладает второй армией мира, не менее, чем в 10 раз превосходящая противника по объёмам экономики, территории, численности населения и другим параметрам, вот уже почти три года топчется на месте, не смея заявить о своей победе. Более того: умудрилась допустить вторжение иностранных войск на свою территорию и её оккупацию. Но всё это вопреки здравому смыслу, их совсем не смутило. И уж точно не озаботило тем, что человек с подобной репутацией будет представлять тувинский народ в федеральном органе власти. Не подумали они и об авторитете главы республики Ховалыге, который своим решением о выдвижении матёрого проходимца нанёс себе непоправимый репутационный ущерб, показав отсутствие возможности (или желания?) достойно отстаивать интересы тувинского народа в федеральных органах власти.

Кто-то, наверное, ответит на это, что подобное случалось и ранее. Некоторые вспомнят, как по протекции Шойгу ненадолго стал депутатом Государственной Думы РФ его заместитель по МЧС генерал Локтионов, который попользовался статусом Тувы, как презервативом и вскоре покинул депутатское кресло, перебравшись на хлебную должность аудитора Счётной палаты. Или как много лет числилась депутатом Государственной Думы РФ сестра Шойгу Лариса, не принёсшая родной республике никакой пользы. Можно вспомнить и о телеведущем Пиманове, соседе Шойгу по коттеджу на Рублёвке, который по блату ненадолго поотирался в Совфеде в роли сенатора от Тувы. Он тоже отметился тем, что никакой пользы республике не принёс. Ну, а сегодняшняя сенатор от Тувы Дина Оюн, от деятельности которой пользы не больше, чем от козла молока, больше известна широкой общественности по публикациям в СМИ о своём сходстве с героиней фильма «Интердевочка», поскольку, проживая в Москве без средств существования, как говорят осведомленные люди, отличалась низкой социальной ответственностью.

На этом фоне незавидных депутатов и сенаторов от Тувы, «рекомендованных» нашим замечательным земляком Шойгу, Руслан Цаликов, по которому, судя по всему, тюрьма всё же горько плачет, уже не кажется таким уж великим злодеем, которому не место в федеральных органах власти. На фоне генерала, прохиндея и проститутки и подобный экземпляр «талантливого бюрократа с огромным опытом» кажется вполне закономерным. Особенно, если учесть печальный опыт другого сенатора – Арашукова, который был арестован прямо в зале заседаний Совета Федерации и теперь отбывает пожизненный срок за серию убийств, участие в преступном сообществе и давлении на свидетелей. Так что даже в том случае, если Шойгу всё же удастся протащить Цаликова в сенаторы, а затем за ним придут следователи с конвоем, это не станет более резонансным событием, чем аресты сенаторов Арашукова и Савельева. Как помнится, у Арашукова в подвале особняка следователи при обыске нашли наличные деньги в рублях, долларах и евро, вывозить которые пришлось в грузовике. Не исключено, что и у Цаликова из тех 11 трлн. денег Минобороны значительную часть можно было обнаружить в семейной «заначке», если бы его застали врасплох, как его коллег-уголовников.

КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА ПРОДОЛЖИТСЯ С НОВОЙ СИЛОЙ

Однако наделение депутата Цаликова сенаторскими полномочиями на первой сессии Верховного Хурала Тувы не состоялось, хотя претендент прибыл в Кызыл и в ожидании рукоплескания коллег-депутатов уселся в первом ряду. Но назначения не дождался. Тогда нам объяснили, что оно и не должно было состояться, поскольку это было организационное заседание и такого вопроса в повестке не значилось. А также сообщили, что «вопрос согласован», и назначение непременно состоится на следующем заседании 23 октября. Но назначение не состоялось и на этом заседании. Причём, на этот раз Цаликову было заранее известно, что он – «непроходной». Потому он в Кызыл на заседание парламента не прибыл, хотя, имея статус депутата, был обязан. Но он сказался сильно занятым, и в Туву не прилетел. Видимо, появилась нужда перепрятывать триллионы, «нажитые непосильным трудом» на посту первого заместителя министра обороны России.

А чтобы всё выглядело более-менее прилично, в Москве усиленно распускаются слухи, что где-то идут какие-то «консультации» на предмет того, кто должен стать сенатором. Так, глава комитета Совета Федерации по регламенту В.Тимченко заявил, что неназначение сенатора от Тувы в установленный законом срок, который истекает 25 октября 2024 года, хоть и «будет неким нарушением закона», но за это никаких санкций не предусмотрено. И добавил, что в Совете Федерации «с пониманием относятся» к сложившейся ситуации и воспринимают её как качественный подход «для наделения полномочиями наиболее достойного кандидата». Как будто реально матёрый жулик вполне может рассматриваться как один из «достойных» на такую должность.

О чём это может говорить? Ну, во-первых, о том, что окончательная судьба нашего звёздного земляка Шойгу ещё не решена – Путин пока не простил его за провал украинской операции и разворовывание военного бюджета страны. А это наверняка хорошая новость для жителей Тувы, поскольку если это так, то продолжать руководить Тувой, опуская жизненный уровень тувинцев, он уже не сможет. А во-вторых, такой поворот дела обещает, что теперь снова, как при президенте Ооржаке, Туву в федеральных органах власти будут представлять не жулики из московского окружения Шойгу, а тувинцы. Приличные или плохонькие, но хотя бы «свои». Даже если Ховалыг воспользуется ситуацией и вышлет в Совет Федерации вместо Цаликова того же спикера Даваа. А тому всё равно, где не работать: хоть в Кызыле, хоть в Москве. А в-третьих, тогда Ховалыгу всё же удастся усадить в кресло главы парламента вместо предателя-перебежчика своего человека.

Ранее на эту должность вознамеривался попасть зампред Чюдюк, но это не случилось по такой же причине, по какой возникли проблемы у Цаликова. По некоторым сведениям, следователи накопали на Чюдюка компромата лет на пять-семь. Вот потому он уже не числится в кандидатах на должность спикера парламента. Зато о нём говорят, что он активно «играет» против мэра Кызыла Сагаан-оола, пытаясь занять его кресло. Но что-то подсказывает, что и эту должность он вряд ли займёт. Тогда одна дорога – в следствие, суд и на зону.

Кстати, такой вариант развития судьбы Чюдюка активно обсуждается в блогосфере. Так уж сложилось, что значительная часть активного населения республики его ненавидит, а другая – просто боится. К тому же его неудачи во взаимоотношениях с правоохранителями, которым почему-то не понравились махинации с землёй под гаражами, радуют значительную часть тувинской общественности. Так что, судя по всему, у нас скоро появится новый зампред правительства по внутренней политике...

Правда, от этой перемены в Туве мало что изменится. Пока Ховалыг по советам Чюдюка выстраивал вертикаль власти, тасуя кадры каждые полгода, народное хозяйство республики стремительно движется к полному упадку. На днях сообщили, что закрывается угледобывающее предприятие «Межегейуголь». Печальная участь ожидает и другое горнодобывающее предприятие – «Голевскую горнорудную компанию», у которой отбирают месторождение меди в Тодже. На днях суд снял запрет с проведения конкурса на получение лицензии на разработку Ак-Сугского медно-порфирового месторождения. Продолжается спор и вокруг литиевого месторождения. Всё это обречено на продолжение, если в республике по-прежнему будет хозяйничать Шойгу. Но когда В.Ховалыг, наконец, превратится в полноправного хозяина региона – пока неясно. Впрочем, в этом виноват не только наш замечательный земляк. Главой по-прежнему во многом руководит его окружение, сформированное Чюдюком. По мнению некоторых, свою лепту в несамостоятельность главы вносит и его чересчур активная супруга.

Но об этом – в следующих публикациях газеты.

Кондрат Пчёлкин