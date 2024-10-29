    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-10-2024 #2[ru]

Шёл 25-й год правления великого геополитика: Россия запросила у Грузии электроэнергии; Россия запросила у Казахстана самолёты; Россия запросила у Ирана и Северной Кореи вооружение и солдат...

Аноним, 24-10-2024 #4[ru]

Президент России: «В мировых делах сегодня культивируется «кулачное право», а БРИКС – за укрепление роли международного права». Проекция – это защитный механизм, когда индивид приписывает свои собственные мысли, чувства или поступки другим людям, чтобы избежать осознания их у себя. Подобное встречается в том числе и при некоторых психических расстройствах, таких как: параноидное расстройство личности, нарциссическое расстройство личности, пограничное расстройство личности, шизофрения.

Аноним, 25-10-2024 #6[ru]

– Путин сказал, что до ударов дронов по России было еще хуже, ведь Запад обращался с ней без уважения. – Да, помню те черные дни. Сейчас гораздо легче, конечно, жители Курска и Белгорода подтвердят. А уважения – «выше крыши». Вопрос закрыт.

Путен, 25-10-2024 #8[ru]

В строгом соответствии с планом спецоперации Банк поднял ключевую ставку до 21%. И это мы ещё по-настоящему даже не начинали!!! Выкуси, НАТО!

Аноним, 24-10-2024 #1[ru]

Начинаем утро с серьезных инициатив депутатов, которые без дела не сидят: «В Госдуме предложили ставить уроки физкультуры последними!». Вот это – новаторство!

Аноним, 23-10-2024 #2[ru]

Кто б знал, как сильно мы устали... От мерзких душ, гнилых людей, Как жить невыносимо стало Средь этих тварей и б***ей... Сергей Есенин

Аноним, 23-10-2024 #3[ru]

Нарусова – опытный политик. И от любых каверзных вопросов ловко ускользает, демонстрируя, что она «за всё хорошее, против всего плохого». Однако следует признать: интервью официального представителя власти оппозиционной газете – это уже сенсация...

Аноним, 23-10-2024 #4[ru]

Вся её заслуга – это её замужество за Собчаком Толиком, и знакомство с Путиным.

Аноним, 24-10-2024 #8[ru]

...При этом Нарусова еще к тому же имеет отличное от линии партии собственное мнение, которое не боится высказывать вслух. Чего нынче не могут позволить себе ни один депутат или сенатор.

Аноним, 24-10-2024 #10[ru]

Цаликов претендует на место Дивановны. И с ней вопрос уже решенный – кара-ооловская постаревшая подстилка никому там нахрен не нужна.

Аноним, 23-10-2024 #1[ru]

Вопрос о назначении члена Совета Федерации от Верховного Хурала Тувы не обсуждался на сессии республиканского парламента 23 октября, следует из трансляции заседания. Хотя в начале октября планировалось, что выборы пройдут именно сегодня. Единственным кандидатом должен был стать бывший заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, который прошёл в Верховный Хурал по списку «Единой России». Он попал в него без участия в праймериз.

«По уважительной причине не могут присутствовать на заседании сессии Эрес Хуурак, Цаликов Руслан, Аяс Монге и Буян Донгак», – заявил спикер парламента Кан-оол Даваа. В повестке сессии вопроса о назначении сенатора не оказалось. Впрочем, спикер парламента после голосования по всем документам сессии и её завершения попросил депутатов «остаться». На этом трансляция прервалась.

Аноним, 23-10-2024 #2[ru]

«Власти Тувы утверждают, что не отправляют мужчин на СВО принудительно» – это не новая практика... Вот увидите – еще немного и подписать контракт с Минобороны будут предлагать прямо на кассах «Пятерочки», чтобы расплатиться за кефир и батон. В Туве всё проще – юридически неграмотный народ достаточно немного припугнуть тюрьмой, а также пообещать бешеные деньги за контракт – и дело в шляпе.

Аноним, 23-10-2024 #3[ru]

Кадровика Мин. Обороны задержали... ха-ха-ха... А Шойга в это время книгу писал, коряги резал, стихи сочинял, звёзды считал, музыку на гитаре играл, полковника-карлика нянчил... Ну откуда же, откуда он мог знать?! Откуда?

Аноним, 23-10-2024 #4[ru]

«В столице Тувы обещают «на днях» открыть первый общественный туалет» – предлагаю день открытия первого туалета сделать праздничным выходным днем в Кызыле. И тогда это знаменательное событие мы будем отмечать каждый год! В этот день начнется Новая Эпоха для Тувы – День, когда люди перестанут ссать и срать на улицах! (но это не точно) А билеты на посещение этого Чуда следует поднять раз в 10! Назначить экскурсовода, который будет водить по кабинкам ошарашенный народ, рассказывая как чем пользоваться. Обязательно надо будет выставить почетный караул, защищающий Первый Общественный Туалет от вандалов.

Аноним, 23-10-2024 #6[ru]

«Квартира, полученная после смерти отца на фронте, сделает ребенка патриотом», – заявил губернатор Приморья Кожемяко. Тем временем семья самого Кожемяко, в том числе его сын Николай, получила при вполне себе живом отце яхту за 1,2 млрд. рублей и пару заводов – в довесок.

Аноним, 24-10-2024 #8[ru]

Ого. Замминистра обороны РФ Алаудинов рассказал, что российские военные совершили 187 преступлений только в Курской области, в том числе УБИЙСТВА И ИЗНАСИЛОВАНИЯ. «Я сходил к начальнику УВД Курской области и задал ему в лоб вопрос: какие у вас проблемы с «Ахматом» как только я сюда зашёл? Он улыбнулся и сказал: у нас на территории совершено 187 преступлений. Это убийства, изнасилования, другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения «Ахмат». Скажите, мне одному кажется, что Алаудинов претендует стать новым Пригожиным?

Аноним, 24-10-2024 #10[ru]

#6: Легко говорить о «патриотизме», когда ты сам ничего не теряешь. Правда, Олег Николаевич? Это не делает детей патриотами, это делает их сиротами, а их семьи остаются разрушенными. А почему таким, как Кожемяко, легко рассуждать о жертвах? Потому что их семьи в безопасности, их дети не пойдут на фронт. Им не приходится даже утешать тех, кто потерял своих близких. Цинизм обыкновенный...

Аноним, 23-10-2024 #1[ru]

«Министры обороны стран G7 поддержали «необратимый путь» Украины к членству в НАТО». Снова одна болтовня. Увы – пока западные лидеры размышляют, сомневаются и побаиваются, диктаторы объединяются и стремительно действуют. И изменений пока не видно.

Аноним, 23-10-2024 #2[ru]

Вообще арабам, конечно, надо поторопиться. Если в Белый Дом придёт Трамп, Нетаньяху ужесточит свои позиции и договориться с ним станет гораздо труднее.

Аноним, 23-10-2024 #4[ru]

Жизнь, конечно, удивительная штука. Вот кто бы мог подумать, что Украина будет воевать с Северной Кореей в Курской области? А оно, видишь, как получается?

Аноним, 23-10-2024 #6[ru]

В войне Израиля против Хезболлы начинается самое интересное. В Бейруте, под больницей «А-Сахель» в Дахии, находится один из бункеров Хасана Насраллы. В нем расположен центр управления и банк, в котором хранятся миллиарды долларов наличными и золоте. Эти деньги украдены у ливанского народа или получены от Ирана на террористическую деятельность. Израиль призвал ливанское правительство не использовать больницу для нужд Хезболлы. Израиль предупредил...

Аноним, 23-10-2024 #7[ru]

ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию преемника Насраллы Хашема Сафи ад-Дина. Случилось это еще три недели назад. Анекдот из Израиля: Иранцы назначают нового Насраллу каждые 48 часов. Каждый новый Насралла живет на 2 часа меньше предыдущего. Сколько Насрал назначат иранцы, до того как от назначения до ликвидации пройдет десять часов, если первый назначенный насралла прожил 36 часов, а третий и шестой отказались от назначения?

Аноним, 23-10-2024 #8[ru]

№4: Привлечение северокорейских солдат к СВО может стать серьёзной ошибкой России. Насколько 12 тысяч слабообученных солдат, пригодных только для «мясных штурмов», повлияют на линию фронта – вопрос открытый. Однако то, что Южная Корея, один из мировых лидеров в военной промышленности, теперь рассматривает возможность снабжения Украины напрямую и даже обсуждает отправку своих специалистов, может стать очень неприятным сюрпризом для Кремля.

Аноним, 23-10-2024 #9[ru]

Тем временем, пока Эрдоган ласково поглаживает Путина по спине в Казани, Турция тайно свернула экспорт товаров военного назначения в Россию. Речь идёт о более 40 категориях товаров – это, а том числе, микрочипы, системы дистанционного управления, процессоры и карты памяти, которые используются для производства ракет и дронов. Россия это всё получала в обход санкций, но Турции прилетело предупреждение о «последствиях» из США. Только в августе Турция поставила Путину товаров военного назначения на $4,1 млн., не считая других посредников – Казахстана и Азербайджана, которым тоже грозят американскими санкциями.

Аноним, 23-10-2024 #12[ru]

– А что это Ына не позвали в Казань на БРИКС? И талибов (запрещённая российскими властями террористическая организация) почему-то не видно. – Так Ын же только на паровозе, пока доедет, саммит закончится. А почему талибов не позвали – ума не приложу. Вполне вменяемые же ребята!

Аноним, 24-10-2024 #17[ru]

Из забавного: Индия заблокировала вступление Турции в БРИКС из-за тесных отношений Анкары с Пакистаном. Дружный союз жаб и гадюк...

Аноним, 25-10-2024 #22[ru]

Из всех снарядов, которые Россия использует в Украине, 60% – из Северной Кореи, 30% – российского производства и 10% – иранские, сообщают СМИ. При этом ещё находятся люди, которые постоянно тыкают в Украину, мол, она сама мало что производит и зависит от Запада. Ну-ну. Повторюсь: если бы не Китай, Иран и КНДР, Россия бы уже вряд ли могла бы продолжать эту СВО. По крайней мере, такой интенсивности.

Аноним, 26-10-2024 #23[ru]

Пройдет немного времени, и все топовые гости Казани соберутся в Бразилии. Но уже без Путина. И с этого момента все станет очень интересно. Они будут произносить буквально те же слова, но акценты при этом будут расставлены совершенно иначе. Ездят, присматриваются, взвешивают, кто больше предложит. Похоже, в мировой политике сейчас время «рынка покупателя»...

Аноним, 26-10-2024 #24[ru]

Ну, вот и прозвучал смертный приговор системам ПВО РФ. На данный час известно, что из 140 боевых самолетов Израиля, принимавших участие в атаке на Иран – целехонькими вернулись абсолютно все. Они бомбили так, как хотели и столько, сколько хотели, несмотря на безостановочную работу иранской ПВО. Та надрывалась и шарашила во все стороны ракетами, но ни один F-35 не был даже поцарапан. Пикантность ситуации заключается в том, что 70% ПВО Ирана – это русские С-400 (две из них издевательски расстреляли из бортового оружия, даже не удостоив удара ракетами). Резюме: предметно и научно доказано бессилие наших средств ПВО перед современной боевой авиацией, принятой в НАТО.