    Свежий анекдот

Бывший заммэра Иркутска, осуждённый на четыре года за взятки, рекомендовал всем людям, занимающим руководящие посты, отсидеть в тюрьме.– Кембридж, Ель, Оксфорд?– Ну, типа вроде того, ёпта.

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Что царь или вождь – это главный злодей,Придумали низкие лбы:Цари погубили не больше людей,Чем разного рода рабы.

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С каждым годом я становлюсь сильнее: пакет с продуктами на две тыщи носить всё легче и легче!