Свежий анекдот
Бывший заммэра Иркутска, осуждённый на четыре года за взятки, рекомендовал всем людям, занимающим руководящие посты, отсидеть в тюрьме.
– Кембридж, Ель, Оксфорд?
– Ну, типа вроде того, ёпта.
Придумали низкие лбы:
Цари погубили не больше людей,
Чем разного рода рабы.
Игорь Губерман
– Кембридж, Ель, Оксфорд?
– Ну, типа вроде того, ёпта.
* * *Что царь или вождь – это главный злодей,
Придумали низкие лбы:
Цари погубили не больше людей,
Чем разного рода рабы.
Игорь Губерман
* * *С каждым годом я становлюсь сильнее: пакет с продуктами на две тыщи носить всё легче и легче!