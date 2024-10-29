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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 32, 29 октября / Свежий анекдот
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№32, 29 октября 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотБывший заммэра Иркутска, осуждённый на четыре года за взятки, рекомендовал всем людям, занимающим руководящие посты, отсидеть в тюрьме.
– Кембридж, Ель, Оксфорд?
– Ну, типа вроде того, ёпта.

* * *

Что царь или вождь – это главный злодей,
Придумали низкие лбы:
Цари погубили не больше людей,
Чем разного рода рабы.
Игорь Губерман

* * *

С каждым годом я становлюсь сильнее: пакет с продуктами на две тыщи носить всё легче и легче!

(прочитано 650 раз)

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risk-inform.ru/article_11195.html

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Остальные материалы номера 32:

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