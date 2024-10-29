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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 32, 29 октября / Коротко
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№32, 29 октября 2024 года.
    Коротко

В Туве за 9 месяцев текущего года родилось 4045 малышей

По информации первого замминистра здравоохранения Тувы Марианны Куулар, за 9 месяцев в регионе родилось 4045 малышей. Данный показатель превышает средний российский в 1,9 раза.

Показатель общей смертности составил 9,5 на 1000 населения, что ниже среднего показателя по стране на 25,2%. Основными причинами смертности стали болезни системы кровообращения, внешние причины, новообразования, болезни органов пищеварения, болезни органов дыхания, туберкулез.

За 2023 год, по информации Росстата, в Туве родились 5759 детей. При этом 3255 из них были рождены вне брака. На тысячу человек населения приходится 17,1 родившихся, что соответствует второму месту по России после Чечни.

В 2023 году умерли 36 младенцев или 6,2 ребёнка на 1000 человек населения. По этому показателю Тува находится на шестом месте после Чукотки, Забайкалья, республики Алтай, Костромской и Тульской областей.

В России возник дефицит акушеров

В России в 2023 году критически сократилось количество выпускников ординатуры по специальностям «акушерство и гинекология» на фоне поставленной государством задачи решить демографические проблемы, пишет «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с анализом Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, который проверил данные Росстата, Минпросвещения, Минобрнауки, Федерального казначейства, ОЭСР и ЮНЕСКО.

С 2022 по 2023 год численность окончивших ординатуру акушеров-гинекологов снизилась с 1,6 тыс. до 1,4 тыс., неврологов – с 1,2 тыс. до 1 тыс., терапевтов – с 2 тыс. до 1,8 тыс., а стоматологов-ортопедов – с 1,2 тыс. до 1,1 тыс. По словам директора НМИЦ акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова Геннадия Сухих, в государственных медицинских организациях открыто более 3,5 тыс. профильных ставок в амбулаторной службе и более 1,7 тыс. ставок для врачей-неонатологов. С учетом акушерок кадровый дефицит составит до 11,5 тыс. человек.

По словам заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Натальи Подзолковой, до 30% выпускников медицинских вузов не работают по специальности первые три года после обучения, так как не видят перспектив. До 30% работающих в отрасли – женщины старше 55 лет.

В России подорожают мобильная связь, домашний интернет и платное ТВ

В 2025 году 95% российских компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии планируют поднять тарифы. Это следует из опроса Telecom Daily, результаты которого публикуют «Известия». Почти половина компаний (49%) собирается увеличить тарифы на 10-15%, еще 22% говорят, что рост цен составит 20% и более, в 24% организаций прогнозируют, что тарифы вырастут на 3-10%.

Основным фактором, влияющим на бизнес в 2024 году, 66% опрошенных операторов связи назвали нехватку оборудования и увеличение его стоимости. Также 55% компаний пожаловались на дефицит кадров, а 54% – на государственное регулирование. Год назад о дефиците оборудования и кадровом голоде сообщали 42% и 40% телеком-компаний. Также операторы рассказали об увеличении издержек. О росте этого показателя более чем на 10% заявили 62% респондентов (годом ранее – 37%), еще 18% указали на увеличение в пределах 3-10%. Кроме того, компании отметили сложности с трансграничными платежами и логистикой оборудования.

Россияне боятся потерять YouTube и Курскую область

В третьем квартале 2024 года у россиян обнаружилось два новых главных страха – прорыв ВСУ в Курской области, а также возможное отключение YouTube, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «КРОС». Причем у интернет-пользователей проблема исчезновения доступа к YouTube стоит на первом месте и оценивается экспертами компании как самая острая за всю историю исследований.

В десятке главных причин для тревог россиян также: мигранты, атаки дронов, кибермошенники, угроза ядерной эскалации и войны с НАТО, квадроберы, запрет чайлдфри, развод Шамана, электросамокатчики.

В первом квартале 2024 года россиянам больше всего тревог приносили диверсии и беспилотников, а во втором – природные катаклизмы.

«Большинство предприятий станут банкротами». Глава «Ростеха» предупредил об угрозе коллапса российской промышленности

Российская промышленность находится под угрозой массовых банкротств заводов, заявил в среду глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По словам Чемезова, который возглавляет крупнейший промышленный государственный холдинг страны, проблемой для производственного сектора становится резкое повышение ставок по кредитам, которые «съедают» всю прибыль и не позволяют инвестировать.

«Если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30-40%. Оставшиеся средства для того, чтобы произвести эту продукцию, необходимо брать в кредит. А при такой процентной ставке всю прибыль, которую мы предусматриваем, она вся съедается процентами, которые вынуждены заплатить банку», – сказал Чемезов (его цитирует РБК).

«Если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас большинство предприятий станут банкротами», – предупредил глава «Ростеха». Он отметил, что уровень процентной ставки Центрального банка в России уже «рекордный». С прошлого лета ЦБ семь раз поднимал ставку и довел ее до 19% годовых – максимального уровня с первых недель вторжения в Украину.

На заседании в пятницу, 25 октября, ставка Центробанка снова была повышена до 21%, что стало для России самым высоким уровнем ставки ЦБ с 2003 года. Более того, регулятор считает возможным и дальнейшее ужесточение: «Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».

«Цены вырастут абсолютно на всё». Россиян предупредили о резком подорожании электроники

Магазины готовятся поднять цены на электронику на 10-15% до Нового года, рассказал «Известиям» источник в одном из импортеров техники.

Среди причин повышения стоимости собеседник издания назвал падение курса рубля к доллару, отказ иностранных банков от проведения платежей из России и усложнение логистических цепочек. По его словам, дистрибьюторы уже закупили первые партии продукции по повышенным ценам и планируют доставить их в страну к началу предновогодних распродаж. «Мы видим, что рост есть. Многие производители электроники и бытовой техники уже объявили о повышении цен до 15%. <...> Мы предполагаем, что цены будут увеличиваться абсолютно на все. От телефонов и ноутбуков до бытовой техники», – подтвердил коммерческий директор «Холодильник» Алексей Погудалов.

В компании «Марвел-Дистрибуция» отметили, что в октябре закупочная стоимость ноутбуков выросла на 10–15%. Электроника дорожает из-за санкций, которые «имеют накопительный эффект», отмечал представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» Антон Гуськов. По его словам, наиболее ярко это нарастающее давление проявляется в проблемах с трансграничными платежами.

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