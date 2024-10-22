    Коротко

Власти Тувы утверждают, что не отправляют мужчин на СВО принудительно

Как сообщает официальный сайт правительства Тувы, в мессенджерах и соцсетях были распространены сообщения о том, что якобы мужчин, задержанных полицией в состоянии алкогольного опьянения, принудительно отправляют на военную службу с заключением контракта. При этом в тексте утверждается, что такая работа ведётся при прямой заинтересованности главы региона.

Заместитель главы Республики Тыва Айдыс Сынаа данную информацию назвал ложной. По его словам, руководитель такой задачи не ставил. «Служба в Вооруженных Силах России – абсолютно добровольное желание каждого, кто заключает контракт», – заявил чиновник.

Правда, при этом он отметил, что власти Тувы прилагают усилия в борьбе с пьянством за рулём. «Этим фактом и решили воспользоваться злоумышленники, запуская в соцсети очередной фейк с одной целью: спровоцировать у населения волну недовольства, протеста», – сделал вывод вице-премьер.

Напомним, что 2 октября президент Владимир Путин подписал два закона, которые разрешают освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае призыва их на военную службу или заключения контракта с Минобороны в период мобилизации или военного времени. Теперь судья будет принимать решение по ходатайству командования военной части или учреждения. Помимо приостановления уголовного преследования следует и отмена меры пресечения. Эта норма касается, в том числе, и пойманных пьяных водителей, не желающих нести уголовную ответственность за свой проступок.

Парламент Тувы назначит нового сенатора 23 октября

На заседании Верховного хурала (парламент) Тувы, назначенном на 23 октября, будет избран представитель законодательного органа республики в Совете федерации. Об этом «Коммерсанту» сообщил начальник информационно-аналитического управления парламента Юрий Дарбаа.

Кто рассматривается на этот пост, господин Дарбаа не уточнил. Ранее сообщалось, что новым сенатором от Тувы может стать бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, избравшийся в Верховный хурал по списку «Единой России».

Предыдущий представитель Верховного хурала в Совете федерации Дина Оюн не переизбиралась в тувинский парламент, поэтому должность сенатора стала вакантной. Согласно закону о порядке формирования верхней палаты, представитель от законодательного органа должен быть назначен в течение одного месяца со дня его первого заседания в правомочном составе. Первое заседание состоялось 26 сентября, таким образом, крайний срок назначения сенатора – 25 октября.

В столице Тувы обещают «на днях» открыть первый общественный туалет

Он будет расположен в центре, со стороны гостиницы «Кызыл» на перекрёстке улиц Тувинских Добровольцев и Ленина. Проблема отсутствия общественных туалетов в городе волновала многих горожан, поэтому мэрия в 2023 году вплотную занялась данным вопросом: отобрали два места, разработали проектно-сметную документацию, определили подрядчиков. И вот, первый из туалетов почти готов к открытию.

Как сообщают в мэрии Кызыла, предполагалось сделать вход бесплатным, однако, учитывая «мнение читателей», было решено установить символическую цену, предварительно 15 рублей.

Само здание и его техническое оснащение готово к эксплуатации, в настоящее время ведётся поиск сотрудников, а также оформляются необходимые документы, чтобы установить банковский терминал.

Прибудут ли на торжественное открытие общественно-важного сооружения высокие чиновники тувинского правительства, в мэрии не сообщили.

Россияне приготовились к ухудшению материального положения окружающих в ближайшие два года

Почти половина россиян ожидают падения благосостояния окружающих в ближайшие два года. Это показал опрос Russian Field, результаты которого публикует РБК. Еще 30% считают, что благосостояние большинства жителей страны не изменится, а 14% полагают, что оно вырастет.

При этом снижение личного благосостояния в ближайшие два года ожидают 28% опрошенных. Еще 23% уверены, что их доходы вырастут. Однако большинство опрошенных (44%) считают, что их материальное положение останется неизменным.

В то же время уровнем текущего личного дохода довольны менее половины россиян (43%). Почти треть участников опроса назвала необходимым для жизни доход в диапазоне от 55 до 100 тыс. руб. в месяц. Еще 18% сочли достаточным доход до 50 тыс. руб. в месяц, 16% считают, что им хватит от 110 до 150 тыс. руб. При этом 12% опрошенным нужно от 160 до 200 тыс. руб., 9% – от 210 до 300 тыс. руб., а 6% – более 310 тыс. руб.

Два жителя Тувы предстанут перед судом за вооружённое нападение на КамАЗ

Прокурор Улуг-Хемского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в умышленном уничтожении имущества.

По версии следствия, в мае 2024 года в селе Арыскан двое местных жителей совершили разбойное нападение с применением оружия на водителя автомашины «КамАЗ» и его пассажира, чтобы похитить деловой лес, который тот перевозил.

Во время вооруженной погони, один из обвиняемых около трёх раз выстрелил в сторону «КамАЗ», который направлялся в сторону села Арыг-Узуу. В результате выстрелов одна из пуль попала в переднее левое колесо и транспортное средство остановилось.

Опасаясь за свою жизнь и здоровье, водитель и пассажир «КамАЗ» оставили машину и убежали. После этого обвиняемые, подъехав к брошенному транспортному средству, облили бензином и подожгли внутреннюю часть кабины грузовика. Она выгорела полностью.

Уголовное дело направлено в Улуг-Хемский районный суд для рассмотрения по существу.

Житель Турана насмерть забил своего знакомого

Как сообщает СУ СК РФ по Республике Тыва, завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего уроженца города Турана в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Это произошло в июне текущего года вечером в частном доме в переулке Данилкина города Турана. Мужчины распивали спиртное. Между ними произошла ссора, в результате которой обвиняемый нанес многочисленные удары по голове и телу потерпевшего, который скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Согласился ли убийца на заключение контракта с Минобороны РФ вместо уголовного срока, не сообщается.

Тываэнерго оштрафовано на 600 тыс. рублей за нарушения

По информации УФАС по Республике Тыва, предприятие «Тываэнерго» оштрафовано за нарушение сроков подключения к электричеству 88 потребителей. Сроки выполнения мероприятий не были соблюдены, бездействие сетевой компании создало неблагоприятные условия для граждан, говорится в официальном сообщении Тывинского УФАС. В рамках действующего законодательства для техприсоединения к электросетям установлены императивные сроки. Нарушение или продление периодов возможно только в исключительных случаях. На АО «Россети Сибирь Тываэнерго» наложен штраф в размере 600 тысяч рублей.

Спор за Ак-Суг: суд снял свой же запрет на проведение аукциона

Арбитражный суд Красноярского края отменил собственное решение о запрете на проведение аукциона на месторождение Ак-Суг в Туве, следует из судебного определения от 17 октября. Ходатайство о снятии обеспечительных мер подавали Роснедра, которые выступают организатором аукциона. В Роснедрах отказались от комментариев.

Балансовые запасы месторождения Ак-Суг – 3,6 млн. тонн меди, 78 тыс. тонн молибдена, 83 тонны золота, 289 тонн серебра и 83,3 тонны рения. Лицензией на месторождение ранее владела Голевская ГРК, входящая в «Интергео» Михаила Прохорова, которая планировала построить на нем ГОК мощностью переработки 24 млн. тонн руды с ежегодным производством 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата. В мае Роснедра отозвали у компании лицензию, ссылаясь на нарушение сроков строительства инфраструктуры, и сейчас «Интергео» оспаривает это решение в суде. В рамках спора компании удалось добиться наложения 9 октября обеспечительных мер, препятствующих проведению аукциона.

Роснедра в своем ходатайстве указали, что наложенные обеспечительные меры противоречат судебному акту, ранее принятому арбитражным судом Москвы по иску Голевской ГРК к Роснедрам: летом он уже отказал в обеспечительных мерах по этому же лицензионному спору. По мнению Роснедр, проведение аукциона само по себе не влечет каких-либо негативных последствий для заявителя, а «фактический запрет на определение нового пользователя на месторождении» в условиях «длительного бездействия Голевской ГРК» наносит вред государству. Считая, что обеспечительные меры могут нарушить права участников аукциона, которые подали заявки на него, суд их снял. В «Интергео» отказались от комментариев.

Закон довольно свободно относится к установлению и снятию обеспечительных мер, резюмирует старший юрист BGMP Павел Маркин. «Если в заявлении о снятии указаны обстоятельства, которые, например, могли бы повлиять на первоначальное решение о наложении обеспечительных мер, то суд может отменить собственное ранее вынесенное решение», – полагает он.

Лицензия на пользование участком недр предоставляется на 20 лет, заявки на участие в торгах принимаются с 10 сентября по 15 ноября. По условиям аукциона, заявку на участие могут подать компании с долей участия «Ростеха» в уставном капитале не менее 50%.

Главный кадровик Минобороны при Шойгу оказался долларовым миллионером

Суд арестовал банковские счета, объекты недвижимости и другие активы более чем на 300 млн. руб. (более $3 млн.), принадлежащие бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову и его родственникам, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Всего в рамках дела были арестованы 29 счетов в трех банках России и шесть объектов недвижимости, в том числе трехэтажный дом в Краснодаре площадью более 1,1 тыс. кв. метров, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.

По словам собеседников ТАСС, по делу Кузнецова и его предполагаемого сообщника назначены новые экспертизы, в том числе финансово-экономические. До этого Следственный комитет сообщал, что в ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации Кузнецова были изъяты 100 млн. руб. наличными в отечественной и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецова задержали в мае 2024 года. Согласно версии следствия, он получил земельный участок и дом в Краснодаре от местного бизнесмена Левы Мартиросяна в обмен на контракт по оказанию гостиничных услуг Краснодарскому высшему военному училищу (КВВУ) на сумму более 372 млн. руб. Мартиросян также был отправлен в СИЗО, а его имущество на сумму более 50 млн. руб. – арестовано.