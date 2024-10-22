    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-10-2024 #2[ru]

Путину повезло в том смысле, что он может позволить себе пару десятков лет оставаться технологическим рантье и паразитировать на советском технологическом капитале. Практически все так называемые «новые» разработки российской оборонки относятся к разряду вытащенных из запасников, перелицованных или усовершенствованных идей и заготовок советского ВПК. Пока они обеспечивают Путину некоторое плато технологической стабильности на тот относительно короткий по меркам истории, но достаточно продолжительный по меркам конкретной человеческой жизни период, пока Запад и Китай (а, возможно, в будущем и Индия) переходят на новую технологическую орбиту. Это очень красивое топтание на месте с «выжиманием» последних капель масла из советского технологического жмыха. Но никакого развития здесь нет и в помине. А это значит, что к моменту окончания перехода конкурентов на следующий уровень путинская карета «технологического суверенитета» превратится в тыкву.

Аноним, 16-10-2024 #1[ru]

Рамзана Кадырова опять наградили медалью: «Кадырова наградили медалью «Отличник скорой помощи», – сообщают АиФ и другие СМИ. Это уже выглядит как тупая американская клоунская комедия про феодалов с Ближнего Востока.

Аноним, 16-10-2024 #2[ru]

Вставай, страна огромная, вставай, народ честной, на битву с многотемною мигрантскою ордой! Они метут нам улицы, они ведут такси, кругом они работают – чего ни попроси! Мы сами тут управимся, вот слезем лишь с печи; пойдем мы все в доставщики, положим кирпичи. Асфальт мести готовы мы поганою метлой, не надо нам мигрантов тех, пускай идут домой! В проекте демография пятерки ведь у нас; и, кстати, чтоб не париться: кончай кормить Кавказ! (с) Александр Чепуренко

Аноним, 16-10-2024 #3[ru]

Еще один анекдот: «Песков посоветовал Кадырову обратиться в полицию, если ему угрожают убийством». То ли послал его на хрен, то ли сам пошел...

Аноним, 16-10-2024 #4[ru]

Шаман будет продавать водку и секс-игрушки под брендом «Я русский». Патриот подал в Роспатент две соответствующие заявки. Под первым товарным знаком он собрался продавать алкоголь. Второй аналогичный бренд позволит Шаману зарабатывать вообще на всём что угодно, куда можно наклеить логотип «ярусского» – от телескопических прицелов до секс-кукол и туалетных принадлежностей.

Этим возмущен депутат Милонов: «Петь «Я русский» в облегающих лосинах – это не значит быть патриотом. Особенно когда он еще пытается сделать водку, антирусский напиток. То есть он пытается спаивать население, используя какие-то национальные слова».

А также Кара-оол: «Думаю, «русский» (названия других этносов), «Россия», «Родина» и другие патриотические слова должны быть защищены государством. Спекулировать на патриотизме нельзя, наживаться за спинами бойцов в период СВО – грех». Патриот Карлуша, как профессиональный бутлегер, просто завидует успеху патриота Шамана. Зиговать надо усерднее – и тогда тебе тоже выделят кусочек бюджетного пирога – не расслабляй булки и язычок, работай активнее!

Аноним, 17-10-2024 #5[ru]

#4: Может, патриоту Карлуше надо покраситься в блондина-арийца, натянуть черный латекс и не забыть про триколорную повязку? Сегодня только так могут заметить и отметить.

Аноним, 17-10-2024 #6[ru]

– А что, кроме водки, можно продавать под брендом «Я-русский»? Швабры? – Лапти и ватники?

Аноним, 18-10-2024 #8[ru]

Второй раунд жабогадюкинга. Шаман пообещал не спаивать Милонова своей водкой «Я русский». Z-артист попытался оправдаться перед депутатом Госдумы, а в итоге вышло, что только унизил единоросса: «Никакой водкой спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый скандал». Болеем за обе команды!

Аноним, 18-10-2024 #9[ru]

Милонов: «он еще пытается сделать водку, антирусский напиток». Милонов совсем уже берега попутал! Если водка – не русская, то чья же она еще??? Наше народное достояние решил отобрать, чёрт бородатый???

Аноним, 19-10-2024 #10[ru]

Провал терпит не Шаман, а вообще вся концепция этнически-окрашенного «русского» патриотизма. Это провал не Шамана, а Громова и иже с ним. Не делайте из этого несчастного дурачка крайнего.

Аноним, 19-10-2024 #11[ru]

... Если теория Володина о том, что отсутствие писсуара влияет на сексуальную ориентацию, всё же верна, то какова тогда сексуальная ориентация людей в стране, где до сих пор в половине школьных туалетов нет ничего, кроме дырок в полу?

Аноним, 20-10-2024 #12[ru]

Помните подполковника ФСБ Черкалина (занимался пресечением преступлений в банковской сфере), у которого в 2019 нашли дома нескольких кубометров рублей, долларов, евро, фунтов – всего порядка 12 миллиардов в рублевом эквиваленте, общим весом 911 килограммов? В 2021 его приговорили к 7 годам тюрьмы, а тут оказывается в 2024 он тихо вышел на свободу...

Аноним, 16-10-2024 #1[ru]

Цаликов – это не могущество Шойгу... это Путин труханул.

Аноним, 16-10-2024 #2[ru]

Да этот Шойга и героя-то получил по протекции мальтийцев... гнида продажная.

Аноним, 16-10-2024 #4[ru]

У Шойги «достойная» свита... особенно Карлик... позорище... И это животное возомнило, что оно человек?

Аноним, 16-10-2024 #5[ru]

Сейчас в Туве продолжается вытеснение русских. Идет планомерное уничтожение русского бизнеса. Не трогают пока что только любимчиков, с чьих рук кормятся...

Аноним, 16-10-2024 #7[ru]

Шойга так нагло себя ведёт только по тому, что его Путин «крышует»...

Аноним, 18-10-2024 #9[ru]

Карлик – боевой богомол.

Аноним, 19-10-2024 #11[ru]

Сат, Доржу, а яблок нет. Какая разница, Хомушку или какой-нибудь там Достай? Все равно толку от этих ребят нет. Ну не способны они заниматься экономикой и развитием – только петь, танцевать да воровать могут!

Аноним, 20-10-2024 #14[ru]

Все эти Алики, Айдысы и прочие мергеши – мразь конченная. Они не будут работать на благо страны, республики и народа, который их кормит. Они будут пакостить, дистабилизировать, и жаловаться... лишь бы не работать. Это каракарликовское отребье, паразиты. И писать о них не зачем. Действуют они по указке Карлика, а тот по указке Шойги... Шойга сейчас будет пробивать тему со строительством железной дороги. А вернее, выбивать деньги на «строительство» ж/д. Бесконечное строительство. Скоро всё сами увидите.

Аноним, 16-10-2024 #3[ru]

Шойгу: «я уверен, она будет построена, Кызыл-Курагино, пойдет дальше и придет в тот самый дружественный, как вы сказали, регион – в Урумчи»...

Изначальный и главный смысл китайского проекта «Один пояс. Один путь» был именно в том, чтобы соединить напрямую два огромных рынка, лежащих на противоположных концах Евразии – китайский и западноевропейский. И обеспечить бесперебойный и безопасный трафик товаров между ними... В том числе и одну северную державу, чьи пропагандисты сейчас потешаются над «вечно кризисным и проблемным» Западом. Россия тоже должна была занять на этом пути достойное место, пусть не как основной, но важный связующий пункт между двумя макрорегионами, зарабатывая, торгуя с обеими сторонами проекта. Но, как водится, выбрала свой особенный путь. Потому и китайский транспортный проект теперь уходит южнее ее границ...

Поэтому китайцам на хрен не сдалась тупиковая дорога через Кызыл. Так что расслабьтесь – в Туве в ближайшие лет 100 никакой железной дороги не будет.

Аноним, 17-10-2024 #4[ru]

Ховалыг радуется: «Наша Тува на 1-м месте среди быстрорастущих туристических направлений в России!» А в цифрах это сколько? Скажем, если в прошлом году в Туву приезжал 1 человек, а в этом парочка случайно забрела, то рост составит целых 100%! От маленьких чисел и рост получается внушительным. Так что особо радоваться нечему.

Аноним, 18-10-2024 #5[ru]

Туризм в Туве такой, мягко говоря, с перспективой быть убитым или ограбленным средь белого дня. Экстремальный туризм!!! Почти как в сафари.

Аноним, 18-10-2024 #6[ru]

Какой на хрен туризм в Тыве? Здесь порой убивают днем прямо возле здания правительства, русских унижают, инфраструктуры ноль, и т.д.

Аноним, 16-10-2024 #1[ru]

В этом правительстве давно идет разделение на своих и чужих. Сборище сплетников и интриганов диктуют повестку. Практика «кинуть» повсеместно применяется, данные обещания и договоренности не выполняются.

Аноним, 16-10-2024 #2[ru]

Читал сие творение... До конца не дочитал... Этот картавый чёрт кем себя возомнил?.. Безграмотное сочинение второгодника... Позорище... Сука... сколько из-за этой обезьяны жизней поломано...

Аноним, 16-10-2024 #2[ru]

Иранский Мулла рассказывает, для чего всевышний создал женщин. Оказывается, «для использования мужчинами»: «Женщины ничем не отличаются от коров, овец, лошадей, мулов. Бог создал женщин похожими на людей, чтобы они не пугали мужчин». Хорошие у нас союзники! И традиционные ценности нам, конечно, очень подходят! Опустим женщин до уровня домашней скотины, и тогда рождаемость сразу попрет!

Аноним, 17-10-2024 #11[ru]

Мы сегодня наблюдаем чудесную картину, когда все, кто справедливо или несправедливо считает себя жертвой, апеллируют к Америке как мировому шерифу. И требуют применить силу, чтобы поставить на место обидчика, насильника, агрессора. Разобраться по законам или по понятиям (смотря, что у кого в меню). Сегодня у каждого есть свой «план Победы» – один у Зеленского, другой у Нетаньяху. Главное в этом плане то, что победить, в конечном счете, должна Америка. Причем – всех врагов сразу. Но есть ли у Америки реальный ресурс для того, чтобы одержать все эти победы? – вот в чем вопрос.

Аноним, 18-10-2024 #13[ru]

История ликвидации Синвара – одного из самых крупных террористов ХАМАС, повинного в резне 7 октября, захвате заложников и терроре собственного народа – палестинцев: за информацию по его местонахождению еще год назад был назначен «приз» в 400 000 долларов. Никто не сдал, хотя Синуар находился среди «мирного населения» Газы. Однажды ему удалось сбежать от ЦАХАЛ по подземелью Газы, тогда он бросил все, включая деньги в сейфе своего бункера. Последнее время он передвигался обвешанный взрывчаткой и окруженный заложниками. Ликвидирован он был «случайно». Бойцы ЦАХАЛ патрулировали территорию, увидели, как боевики скрываются в неком здании и долбанули по нему из танка. Позже под развалинами были обнаружены два тела – Синвара и его помощника. Заложников при них не было.

Аноним, 18-10-2024 #15[ru]

Алаудинов: «Мы уже победили. ВСУ не в состоянии взять Москву. Путин не поднял лапки к верху, как рассчитывали натовцы». Это не шутка. Он это действительно так сказал.

Аноним, 16-10-2024 #1[ru]

А возле погранотряда АЗС строят незаконно. Тоже Кара-оола? Саган-оол разрешение дал?

Аноним, 17-10-2024 #3[ru]

Куда смотрит МЭР Лопсан?

Аноним, 18-10-2024 #4[ru]

Чудак по фамилии Якушев построил незаконно АЗС для Карлика на Правом берегу. Мудак по фамилии Чудак строит незаконно АЗС для Карлика на Востоке возле пограничного управления ФСБ России. Чудак на чудаке и чудаком погоняет. И откуда Карлик набирает таких чудаков?