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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 30, 15 октября / Обзор прессы
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№30, 15 октября 2024 года.
    Обзор прессы

Тувинская правдаСТАТЬЯ О ТОМ, ЧТО В ТУВЕ НЕТ ХОРОШИХ НОВОСТЕЙ ДЛЯ СМИ

Известно, что пресса бывает провластной, которую содержат за счёт средств налогоплательщиков, и независимая, которая очень часто от госфинансирования не зависит (если, конечно, её хозяев кто-то не купил с потрохами, как в своё время газету «Центр Азии» и её редактора Антуфьеву). Так вот, провластные СМИ, которые существуют на наши деньги, поступающие из тощего республиканского бюджета, в своей деятельности руководствуются принципом «не навреди». В смысле, «не навреди себе». И потому при подготовке очередного номера газеты главная головная боль редактора – это найти позитив в деятельности властей.

Как правило, это требует большого напряжения ума и воли. Конечно, было бы хорошо, если бы каждый день, хотя бы один высокий чиновник переводил какую-нибудь древнюю хромую бабушку через дорогу. Об этом можно было бы писать пару месяцев подряд. И все были бы довольны. Но проблема в том, что чиновники не ходят пешком. Поэтому они с такими бабушками на улице не пересекаются. Так что подобных сообщений в СМИ мы не встречаем. А больше проправительственным журналистам как-то и писать не о чем. Вот тогда-то и появляются статьи «ни о чём». К примеру, на днях правительственная «ТП» сообщила, что в ходе командировки в Москву «Глава Тувы Владислав Ховалыг принял участие в стратегической сессии по вопросам пространственного развития страны». А эту сессию вёл не абы кто, а сам «премьер-министр Михаил Мишустин». Он приказал «актуализировать действующую Стратегию пространственного развития, принятую в далёком 2019 году».

Уверен, что тема «пространственного развития страны» читателям «Тувинки» понятна не более, чем алхимия. Хотя на самом деле речь идёт всего лишь о «строительстве жилья, дорог, социальных объектов, обновлении коммунальных сетей и общественного транспорта». Почему на такое мероприятие вызвали главу региона – непонятно. В любом случае реализовывать программу будет либо его заместитель, либо курирующий министр. Как сообщил Ховалыг, в Туве будет уточнён перечень населённых пунктов, где будет реализована эта программа. В него войдут «Кызыл, Ак-Довурак, а также некоторые районные центры», названия которых пока не определены. Вот и спрашивается: зачем туда ездил глава республики и с какой целью всё это описала «ТП»? Что, неужели за всё это время никто в Туве не перевёл старушку через дорогу?

АЛИК МОНГУШ И КУЛЬТУРА

В другой статье автор опубликовала отчёт об «Очень практической научной межрегиональной конференции в ТИГПИ», в которой принял самое активное участие «вице-премьер Правительства Тувы Алик Монгуш». Тема конференции: «Зарубежные тувинцы: проблемы изучения истории, языка, фольклора, литературы и культуры». К главному достижению вице-премьера автор публикации отнесла то, что «он спокойно смог «высидеть» всю пленарную часть, часа четыре». Почему это так важно – не поясняется.

Зато автор нахваливает чиновника не только за его усидчивость, но высочайшую компетентность в вопросах культуры. А его предложения о необходимости «заключать договоры с правительствами других стран, чтобы учёные могли более плодотворно сотрудничать с коллегами, вести исследования» и получать «финансирование» от государства оказались чрезвычайно грамотными и полезными. Ведь речь идёт «об изучении тувинцев, которые проживают, например, в Китае, во Внутренней Монголии». И что примечательно: такой подход к решению проблемы «понравился всем»!

Кроме того, «Алик Монгуш предостерег учёных от полного копирования обрядов, обычаев, языка тувинцев, проживающих за рубежом». Потому как, «некоторые люди, съездив в Монголию, легко перенимают чисто монгольские обычаи, думая, что они интереснее, чем у тувинцев». И это – неправильно, решила автор. Все поддержали призыв «поддержать тувинцев, проживающих в других регионах России». Правда, из каких источников поддерживать земляков, никто не знает.

Но в этой публикации нет кое-чего существенного, над чем могли бы задуматься читатели «ТП». Во-первых, «зампред Алик Монгуш» в правительстве Тувы курировал совсем не культуру, а сельское хозяйство. За что ему и полагается немалое жалование. А ситуация в сельском хозяйстве республики, мягко говоря, аховая. Нынче сгорел почти весь урожай зерновых, кормов на зимовку заготовлено процентов 30 от потребности. Из-за этого ожидается рекордный падёж скота. И почему он в такое сложное для отрасли время пришёл на эту конференцию, непонятно. Неужели у него нет своих прямых дел, которыми он обязан по распределению обязанностей заниматься каждый день, а не высиживать на непрофильных для него мероприятиях по четыре часа подряд?

Впрочем, Алика Монгуша можно понять: сидя в зале конференции, он хорошо знал, что уже подал заявление о своём увольнении с мотивировкой, что ему не дают работать, а глава правительства в своей деятельности делит людей на «своих» и «чужих». Может быть, и в «ТП» кто-нибудь последует примеру зампреда и напишет аналогичное заявление?

ПОЧЕМУ В ТУВЕ ХИРЕЕТ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, А ПРОКУРОР РЕСПУБЛИКИ ДЯБКИН В ЭТОМ АКТИВНО УЧАСТВУЕТ?

В ещё одной публикации сообщается, что «в Туве числятся 49 оросительных систем. Их восстановлением республика активно занимается на протяжении нескольких последних лет в рамках национального проекта «Экспорт продукции АПК». Только «в 2023 году реконструированы поливные системы в Пий-Хемском, Тандинском, Чаа-Хольском и Чеди-Хольском районах – благодаря чему в оборот возвращены более 3 тыс. га сельхозугодий». А поскольку «орошение сельхозугодий для Тувы – одно из главных условий получения урожая», этому вопросу в правительстве Тувы уделяется самое большое внимание.

Но в Туве фактически «орошаются лишь около 25% всех имеющихся поливных земель». И это не устраивает власти. Поэтому «в Туве продолжается кампания по восстановлению оросительных систем. В этом году работы ведутся в трёх районах. Так, в Чеди-Холе глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) Хеймер-оол Кыргыс выполняет реконструкцию Элегестинской оросительной системы. Работы начались в марте, сейчас на объекте задействованы три бригады из 28 человек и 8 единиц техники». Также «в Барун-Хемчике выполняется реконструкция оросительной системы Шекпээрская, работы на объекте ведёт глава КФХ Олеся Монгуш. В Каа-Хемском районе восстановлением Бурен-Хемской системы занимается Кудай-Мерген Монгуш, также руководитель КФХ».

Именно поэтому «на встрече с Президентом Владимиром Путиным во время его визита в регион глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал о состоянии местных оросительных систем и необходимости их восстановления». Президент обещал помочь с деньгами. «И уже на днях в Москве состоялась рабочая встреча руководителя республики с заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Патрушевым, на которой обсудили передачу части оросительных систем региона в федеральную собственность. Благодаря этому будет обеспечено скорейшее приведение их в рабочее состояние».

Так что можно было и порадоваться за успехи главы республики в выбивании государственных средств на развитие сельского хозяйства республики. Если бы не одно «но». К примеру, в течение последних трёх лет знатный хлебороб и любимец тувинских властей фермер Санников получил на восстановление Дургенской оросительной системы 43 млн. рублей – 33 млн. в 2021 году, 7 млн. в 2022 году и остаток – в 2023 году. За него можно было бы и порадоваться, если бы не один прискорбный факт: урожая зерна у Санникова как не было, так и нет. Более того, невзирая на полученные миллионы, которые он должен был потратить на приведение в рабочее состояние оросительной системы, которая по задумке Минсельхоза должна была щедро обеспечить поля Санникова водой, невзирая на погодные условия, это фермер обратился за компенсацией неурожая в связи с засухой. Чудеса, да и только! Но почему-то ни правительство Тувы, ни Минсельхоз, ни правоохранительные органы, включая прокурора Дябкина, совсем не интересуются, куда подевал бюджетные деньги фермер Санников. И почему у него, несмотря на системное бюджетное ежегодное финансирование практически отсутствует сельхозпродукция. Как говорят недруги «знатного фермера», за последние годы он сожрал уже более 200 млн. бюджетных средств. Но воз, как говорится, и ныне там. Самое время провести ревизию деятельности этого преуспевающего в выбивании бюджетных средств «фермера».

А в это же время тот же Минсельхоз, вопреки вступившему в законную силу решению арбитражного суда не перечисляет СПоК «Заря» 36 млн. рублей из средств ИПСЭР, предназначенных на развитие молочного производства. При этом именно это фермерское хозяйство Тувы надаивает более 60% всего молока в республике. И как эту коррупцию в Минсельхозе не видит прокурор Дябкин? А может, он и сам там «в доле», как в случае со строителем Крапивиным? Впрочем, вопрос риторический, поскольку при рассмотрении арбитражного дела в суде Дябкин был на стороне против фермерского хозяйства. При этом он по собственной инициативе вошёл в дело и до потери сознания пытался оставить фермерское хозяйство без государственной поддержки. Наверное, поэтому Минсельхоз республики почти год мурыжит дело и беззастенчиво не исполняет вступившее в законную силу решение суда.

Твой ИнформКТО-ТО СЧИТАЕТ ШОЙГУ МАТЁРЫМ ЖУЛИКОМ, А ОН – ПИСАТЕЛЬ!

Многие наслышаны о тотальном воровстве в Минобороны России, где только за последние годы было разворовано не менее 11 трлн. бюджетных средств. Почти все заместители министра обороны находятся под следствием, большинство из них обретается в камерах СИЗО «Лефортово». И только сам бывший министр Сергей Шойгу и его вечный первый заместитель Руслан Цаликов пока считаются честными офицерами, не укравшими у государства ни копейки.

Мы когда-то узнали, что наш замечательный земляк Сергей Шойгу весьма талантлив не только как полководец, но и является личностью творческой. К примеру, в перерывах между обслуживанием президента пишет картины маслом. А тут новое пикантное сообщение – Шойгу оказался заодно и талантливым писателем! Как пример его творческой деятельности – написанная якобы им книга с оригинальным названием, достойным пера Достоевского – «Про вчера».

Как сообщает «ТИ», это книга «о людях Труда – тех, кто созидает, создает, творит». Она «читается легко», и после её прочтения «на душе чисто». Основная тема книги, как сообщает автор публикации – это «клопы, проститутки и зэки». А всё потому, что «правда жизни – она такая». Неужели только в «клопах, проститутках и зэках»?

А секрет таланта Шойгу состоит в том, что «по-настоящему написать может только тот, кто сам прошёл через весь этот труд». Неужели через то, что он обозначил как правду жизни?! В этом плане талант Шойгу автор ставит в один ряд с талантами таких людей, как «Василий Шукшин и Владимир Высоцкий».

Автор публикации «книгу читал ночью». Видимо, сморило. А когда «утром проснулся, то возникло такое ощущение, что всю ночь сидел с Сергеем Шойгу и пили с ним то ли коньяк, то ли шмурдяк». Наверное, всё же «шмурдяк». С коньяка обычно такую чушь не пишут. Правда, он пишет, что почему-то «похмелья утром не было». Видимо, шмурдяк достался отменный. «Вот такие дела»...

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Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
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