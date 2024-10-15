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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 30, 15 октября / Перекрёсток мнений
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№30, 15 октября 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 09-10-2024 #1[ru]

Педагоги – очень нужные властям люди. Они учат детей. Но главное – они уже давно в системе «рисуют» итоги любых выборов. И в этом лидирующую роль играют директора и завучи школ. Они учат своих работников, как правильно и безопасно искажать результаты голосования. И обеспечивают им «крышу» от наскоков разного рода оппозиционеров.

Аноним, 09-10-2024 #4[ru]

Наши сегодняшние учителя в основной массе своей являются специалистами лишь по части воровства голосов в пользу «Единой России».

Аноним, 09-10-2024 #5[ru]

№4, благодаря нашим педагогам Тува находится в лидерах по результатам голосований на выборах. Наши учителя, если им скажут, могут и 102% явки «нарисовать».

Аноним, 11-10-2024 #7[ru]

Путин назвал уважение суверенитета государств – залогом всеобщего мира. Походу, у деда деменция...

Аноним, 11-10-2024 #8[ru]

Путин рассказал в Ашхабаде о том, что он готов к формированию на планете нового миропорядка. И готов его с кем-нибудь обсудить. Может, трусы научиться сначала собственные шить? Или подшипники выпускать? А без этого какой на хрен «миропорядок»?

Аноним, 12-10-2024 #10[ru]

Путин дал поручение на геологическое разведование недров Тывы... Сейчас денжищи, якобы, на «разведование» выделят. Из архивов старые геологические карты уже разведанного достанут, подновят, сметы к ним нарисуют на «разработки». Деньги освоят (разворуют) – и отчитаются. А руки-то вот они... Китайцы уже выкопали всё, что можно было и нельзя... а ты, Вова, вместе с Прохоровым за 15 лет Ак-Сугское месторождение не смог освоить (60 млрд. руб. уже разворовано), геолог... ха-ха-ха!

Аноним, 12-10-2024 #11[ru]

Вова Путин «работает» по схеме: «Поручаю поручить поручение...» И всё... А потом примерно так: «...опять обманули...», «...а я тут причём?..», «...прошу вас, отнестись с пониманием...» Это напоминает математический знак «бесконечность».

Свежий анекдот

Аноним, 09-10-2024 #1[ru]

Интересно, а кто этих пенсионеров научил требовать прибавки к пенсиям?

Аноним, 09-10-2024 #4[ru]

Раньше пенсионеры были самыми зажиточными гражданами. А теперь – балласт государства?

Аноним, 09-10-2024 #5[ru]

Всех пенсионеров надо отправить в зону СВО – там они принесут пользу России! К тому же все они поголовно поддерживают Путина и его внешнюю политику.

Аноним, 09-10-2024 #6[ru]

Ключевой фактор, гонящий людей на СВО, – это деньги. В части же нематериальных мотивов у идущих на СВО доминирует желание компенсировать комплекс неполноценности, связанный с низким социальным статусом. Проще говоря, в армию вербуются лузеры, которые стремятся повысить свою самооценку и вырасти в глазах окружающих.

Так вот, этот фактор тоже более актуален для людей в возрасте. Молодёжь – с какими бы трудностями она не сталкивалась – ещё не утратила надежду, у неё всё впереди. Даже люди среднего возраста ещё на что-то надеются. А вот пожилому неудачнику рассчитывать уже не на что. И если он не лишён амбиций, то чувствует он себя очень плохо, – из серии «жизнь прожита зря», – а тут вербовщики: «Добро пожаловать Родину защищать! Мы вам и деньги, и льготы, и почёт окружающих...» Вот и получается, что «в бой идут одни старики».

Спецоперация: отсечь конкурентов на тувинский престол

Аноним, 09-10-2024 #2[ru]

Кара-оол каждую весну сообщает, что осенью Ховалыга снимут. А каждую осень вещает, что следующей весной Ховалыга в кресле главы не будет.

Аноним, 09-10-2024 #3[ru]

Они же братья, неужели и в правду там идет борьба за кресло? Или это цирк, рассчитанный на простодырую публику?

Аноним, 09-10-2024 #5[ru]

Похоже, Шойгу пережил свой кризис. И его дела потихоньку налаживаются. Сейчас сделает Цаликова сенатором, и вплотную займётся Ховалыгом.

Аноним, 10-10-2024 #10[ru]

№9 Вот так. Воруй дальше и ещё больше. И никто тебя не тронет. Всё. А вы тут про какие-то выборы. Про патриотизм. Крышевание и кумовство, вот наш сегодняшний патриотизм.

Аноним, 10-10-2024 #11[ru]

Создалось такое впечатление, что сборища этих чиновников и депутатов, причём на всех уровнях власти, боятся друг друга больше, чем пресловутых укронацистов. Не говоря про какой-то там закон. А все вместе они боятся и ненавидят нас, простых граждан своей страны. Все их слова, они больше ничего не могут, ничего не значат без вышестоящего пенделя. Вот такая вот, понимаешь, вертикаль.

Аноним, 10-10-2024 #13[ru]

Не оказалось достойных из числа избранных депутатов, кого же тогда там понаизбирали?

Аноним, 10-10-2024 #14[ru]

И за что фанерный Шойга, присвоил звание «полковник» тряпошному наркоторговцу Карлику? Карлик-оол почему-то больше на фронт не ездит. Земляков не проведует. Видимо, совсем протух «шойгушкин полковник».

Аноним, 10-10-2024 #15[ru]

Куда Дину Ивановну теперь денут?

Аноним, 10-10-2024 #16[ru]

Олигарх Геннадий Тимченко положил глаз на Газпром... В случае успеха Тимченко сможет несколько компенсировать ухудшение своего финансового положения, вызванное отстранением из Министерства обороны его ставленников Сергея Шойгу и Тимура Иванова...

Аноним, 10-10-2024 #17[ru]

Тимченко имеет гражданство Финляндии. Страны НАТО. А Шойга – мальтийский кавалер. Паучьи разборки. Всё нажраться не могут. Нелюди.

Аноним, 10-10-2024 #18[ru]

Это не пауки. Это – «патриоты». И разборки у них – «патриотические».

Аноним, 11-10-2024 #24[ru]

Вот Шойга и притащил вам специалиста по воровству – Цаликова. Не будут у вас работать нормальные и хорошие спецы, не будут. Вы – воры и попрошайки, ещё и с гонором.

Аноним, 11-10-2024 #25[ru]

В Тыву никто ехать не хочет, говорят, что кидают всегда, сначала много наобещают, а потом кидают!

Аноним, 11-10-2024 #27[ru]

Оказалось, что из числа избранных депутатами верховного хурала тувинцев, не оказалось ни одного достойного. Вот поэтому решили избрать сенатором от Тувы осетина Цаликова. «Единогласно!»

Аноним, 12-10-2024 #28[ru]

Как говорил бравый солдат Швейк: «Она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность!» Иесус Мария!!! Это в полной мере относится и к «Великому Хуралу», и к правительству, к мэрам, пэрам и прочим баям-казнокрадам.

Аноним, 12-10-2024 #31[ru]

«Путин исключил Шойгу и Винер из президентского Совета по развитию спорта». Ого, Шойгу, оказывается, к тому же ещё и спорт развивал! Там, наверное, тоже все разворовано подчистую?

Аноним, 12-10-2024 #32[ru]

Ничего удивительного не случится, если мы в скором времени узнаем, что Шойгу – композитор и балетмейстер.

Коротко

Аноним, 09-10-2024 #1[ru]

«В Ак-Довураке вспыхнула ТЭЦ» – ну вот, скоро зима, началось... И так – каждый год.

Аноним, 09-10-2024 #2[ru]

На работе работать нужно, а не в карты играть. Угробят ТЭЦ, потом взвоют, что была большая изношенность оборудования. И МЧС язык в заднице. Ходят, сопли жуют. Там слой угольной пыли превышает все нормы. Влажную уборку нужно делать каждый день, а не тогда, когда протрезвеете, балбесы.

Аноним, 09-10-2024 #4[ru]

«Пожар никак не повлиял на подачу тепла в город», – резюмировали в пресс-службе. Так может и не врут – вероятно, в городе и до пожара тепла не было?

Аноним, 10-10-2024 #5[ru]

Взорвут ТЭЦ, как в Шагонаре, а восстанавливать снова вся страна будет. И русские приедут, которых в Ак-Доураке ненавидят...

Аноним, 10-10-2024 #7[ru]

Хроника дремучего средневековья. Продолжение истории с WB... Глава Чечни официально объявил им кровную месть: «Я официально объявляю кровную месть Бекхану Барахоеву, Сулейману Керимову и Ризвану Курбанову. Я кавказец, я чеченец, я свое возвращаю домой». И кто ему запретит? Кто его остановит?

Аноним, 12-10-2024 #13[ru]

Кавказский скандал, на который возлагается столько надежд, пока буксует и развивается очень вяло. Стороны обменялись формальными любезностями: в Магасе расстреляли машинку с «Э»шниками, а в ответ подорвали левую бензоколонку в Грозном. Эти шаги нельзя назвать ни роковыми, ни далеко идущими. Все это по меркам Кавказа – детский сад...

Юрий Якушев: прирождённый мошенник с высокой «крышей»

Аноним, 09-10-2024 #1[ru]

И как этого проходимца земля носит?

Аноним, 09-10-2024 #2[ru]

Странно, что его до сих пор никто из кредиторов не замочил...

Аноним, 09-10-2024 #3[ru]

Писали же, что Юрия оберегают правоохранители от Кара-оола, якобы на оного компромат имеется железобетонный. Вот Юра и нужен как свидетель-осведомитель.

Аноним, 09-10-2024 #4[ru]

АЗС возле погранотряда строят на Востоке. Поди, те самые блоки «СИБИТ», что украл Юрий, применяют там?

Аноним, 09-10-2024 #5[ru]

Неужели такое может быть? Куда полиция смотрит?

Аноним, 09-10-2024 #6[ru]

№5, какая полиция, если его сам министр «крышует»?

Аноним, 10-10-2024 #7[ru]

Этого Якушева Кондрашов «крышует». Карлик Кондрашова «крышует». Шойгу Карлика «крышует». Путин Шойгу «крышует»... Красота! Конституция и законы для таких, как полковник Квачков и остального быдла-плебса.

Аноним, 10-10-2024 #8[ru]

Осторожно, на улицах города орудует особо опасный рецидивист Юрий Якушев! Будьте предельно осторожны!

Аноним, 10-10-2024 #9[ru]

У Якушева 100 квартир в Новосибирске – он всем хвастался про это.

Аноним, 10-10-2024 #10[ru]

На АЗС возле старого кладбища, которую строят для Кара-оола, тоже много блоков «СИБИТ». Похоже, Юрка туда их приспособил.

Аноним, 10-10-2024 #11[ru]

Похоже, Юрий толкает этот краденый «СИБИТ» направо и налево. Предприимчивый ворюга, однако!

Аноним, 11-10-2024 #12[ru]

Этот Юрий грабит не только предпринимателей. Также он обносит карманы простых людей – стариков и детей-сирот. Редкостная сволочь и мразь!

Аноним, 11-10-2024 #13[ru]

Юрка даже у Карлика тырил, 100%. Он без этого дня прожить не может.

Сергей Конвиз: Еврейское терпение закончилось

Аноним, 09-10-2024 #2[ru]

Эти евреи при поддержке США разнесут весь Ближний Восток.

Аноним, 09-10-2024 #5[ru]

Это надо же так точно «мочить» лидеров банд в секторе Газа и Ливане!!

Аноним, 09-10-2024 #7[ru]

Евреи не остановятся, пока всех террористов не перебьют.

Перекрёсток мнений

Аноним, 09-10-2024 #1[ru]

«дети – это отражение нашей действительности, где убийцам и насильникам возводят памятники, приглашают в школы в качестве учителей, где они демонстративно учат детишек родину любить». В Тольятти 13-летняя девочка зарезала ножом двух своих сводных сестер 2 и 5 лет. Тела детей мать обнаружила на балконе, пока «старшенькая» пошла гулять... После допроса в Следственном комитете и общения с психологом 13-летнюю девочку увезли на экспертизу в психоневрологический диспансер. Её родной отец сейчас участвует в боях в Украине, а мать находится в декрете. А до этого работала в детском саду... Всё это – дети, родившиеся при Путине, выросшие при Путине, не видевшие никого, кроме Путина...

Бюджет-2025: Население оплатит «хотелки» властей

Аноним, 09-10-2024 #1[ru]

Если бы не СВО, мы так бы и не узнали, что у нас страна очень богата.

Аноним, 09-10-2024 #2[ru]

Представляете: пенсионную реформу Путин затеял, чтобы экономить в год 360 млрд. рублей. А тут только замы Шойгу спёрли 11 трлн. – и хоть бы что!

Аноним, 09-10-2024 #3[ru]

#2: Но Сергей Шойгу тут совсем не при чём!

Аноним, 09-10-2024 #5[ru]

3-му: Да, конечно, он ничего о тотальном воровстве в его министерстве не знал – всё время был чем-то занят подле Путина.

Аноним, 10-10-2024 #6[ru]

«Российские власти запланировали раздать «дружественным» странам кредитов почти на 1,6 трлн. рублей» – Помимо высшего ордена России, Путин одобрил Лукашенко еще и кредит на 300 миллионов долларов. Теперь Григорич официально – самая дорогая «дедушка по вызову»!

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«Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак» (Михаил Жванецкий).

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