    Коротко

Сергей Шойгу привёз в подарок от президента ворох новых-старых обещаний

Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам своего визита в Туву в сентябре 2024 года. Об этом на торжественном собрании в честь празднования 80-летия добровольного вхождения Тувы в СССР сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Во время своей поездки в Туву 2 сентября Владимир Путин побывал в кадетском училище, школе, посетил буддийский монастырь, провел совещание по социально-экономическому развитию региона. Глава Тувы Владислав Ховалыг обратился с просьбой продлить в республике программу льготной ипотеки под 2%, а также попросил помочь восстановить оросительные системы в республике.

«Президент провел совещание, мы много говорили раньше о том, что надо сделать в республике. Когда-то не хватало времени, когда-то не хватало средств, но вот пришло время. Я сегодня передал Владиславу Товарищтайовичу [Ховалыгу] подписанный перечень поручений президента. Он его подписал вчера, просил его передать. Я это сделал. Там учтены все те просьбы, предложения, которые были высказаны во время его рабочей поездки сюда, в республику», – сказал Шойгу.

По словам секретаря Совбеза РФ, он надеется, что также в ближайшее время удастся подготовить и продвинуть программу по развитию Ангаро-Енисейского региона. «Мы ее долго обсуждали, включали туда разные пункты, разные направления, но всегда там присутствовала Тува. Более того, наши взоры простирались и дальше. Хотелось бы, чтобы та железная дорога, которую собираются построить, я уверен, она будет построена, Кызыл-Курагино, пойдет дальше и придет в тот самый дружественный, как вы сказали, регион – в Урумчи. И это тоже есть в планах, это тоже есть в разных вариантах и проектах», – отметил Шойгу.

В Госдуме заявили о критической нехватке кладбищ в России

В России наблюдается острый дефицит кладбищ и крематориев, заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

По словам депутата от «Единой России», виной этому стал закон «О погребении и похоронном деле», который был принят в 1996 году. На сегодняшний день он устарел и не отвечает текущим запросам, подчеркнула Разворотнева.

«В нем прямо указано, что заниматься погребением могут только муниципальные организации. То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных», – пояснила депутат.

Согласно статистике, которую привела Разворотнева, особенно плохо дела обстоят с крематориями. Всего на территории страны работают 27 подобных объектов. Таким образом на 5 млн. граждан приходится лишь один крематорий, в то время как в Японии один на 79 тыс. человек, в США – один на 159 тыс., а в Великобритании – один на 242 тыс.

В Туве в расширение опасных участков трассы «Енисей» обещают вложить 2,5 млрд. рублей

Автодорогу федерального значения Р-257 «Енисей» в Туве планируют расширить на опасных участках. Стоимость работ составит 2,5 млрд. рублей, сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Сумма составит 2,5 млрд. рублей. Определены 17 разных участков в зоне отсутствия видимости. Модернизация дороги необходима и для наших инвестиционных проектов, в частности уже в 2027 году планируем начать вывоз продукции с ГОКа Тастыгского месторождения. Также возим уголь. Ожидаем продукцию с Ак-Сугского месторождения», – сказал Ховалыг.

В Туве пока нет железных дорог и автомобильные магистрали являются основными путями сообщения для республики. Трассой «Енисей» активно пользуются жители для поездок в другие регионы, по ней организовано автобусное сообщение. Также по дороге в Туву завозятся грузы и товары, идет экспорт местной продукции.

Трасса «Енисей» связывает Туву с Красноярским краем и Хакасией. Она проходит через республику с севера на юг и заканчивается на границе с Монголией, где идет реконструкция контрольно-пропускного пункта «Хандагайты». В перспективе этот маршрут должен стать основой автомобильного транспортного коридора, что свяжет регионы России с Монголией и Китаем.