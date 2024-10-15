Неутомимый Якушев строит новые мошеннические схемы

В предыдущем номере я рассказал, как Юрий Якушев пристроился использовать для собственной наживы федеральные программы на примере программы «Развитие туризма в РФ». Правда, никакого туризма в Туве он не развил. Впрочем, он этого делать, скорее всего, и не собирался. Просто ему были нужны федеральные деньги. Но есть у Якушева в его мошенническом багаже и другие приёмы отъёма чужого.

ИЗВОРОТЛИВОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОЛЗУЧЕГО ГАДА

Об одном приёме газета «РИСК» рассказала в №13 от 2 апреля 2024 года в статье «Якушев в разрезе». В этой статье рассказывалось, как Якушев использует в собственных целях для защиты известных в республике криминальных авторитетов: «К примеру, однажды он привёл такого авторитета к юристу, который через суд отменял воровскую сделку по «отжиму» земельного участка площадью в 10 га, расположенного в столице в районе нового моста. Заинтересованным лицом в деле были его менее известные компаньоны по мошенническим схемам, но теперь более близкие к власти авантюристы Куулар Дашмир и Ховалыг Анхбаяр». Одного из этих «компаньонов по мошенническим схемам» – Д.Куулара общественность Тувы знает достаточно хорошо. Он – «действительный член Общественной палаты республики». В 2021 году он на пару с А.Ховалыгом подарили новому главе республики отличного и очень дорогого скакуна, который тут же выиграл республиканские скачки на «Наадыме».

Но вернёмся к Якушеву, который попытался «наехать» на юриста по всем правилам криминальных разборок». Но «на этот раз фокус у него не вышел. У авторитетов имеются свои понятия, через которые они перешагнуть не могут. В тот раз авторитет поинтересовался у Якушева: «Юра, а какие у тебя права на эту землю?» И не получив на вопрос внятного ответа, просто выволок проходимца из помещения с предупреждением впредь к нему с подобными вопросами не обращаться». Вскоре высшие судебные инстанции рассмотрели гражданское дело и вынесли вердикт, признав договор купли-продажи земли и объектов недвижимости недействительной сделкой. С незадачливого Д.Куулара были взысканы судебные издержки. Кроме того, он теперь обязан выплатить полуторамиллионный штраф государству.

Впрочем, история на том не закончилась. Почти через год в суде появился Юрий Якушев с доверенностью от ранее упоминаемого А.Ховалыга и попросил суд отменить те решения «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». А таковыми он попросил суд признать квитанцию об оплате сделки, которую Куулар якобы нашёл спустя четыре года на развалинах судоремонтных мастерских.

При ознакомлении с этим «документом», заверенную копию которого он представил суду, юристы Истца сразу поняли, что этот документ – поддельный. На нём не было расшифровки бухгалтера предприятия и не было подписи кассира. К тому же найти подобный документ в развалинах неэксплуатируемого здания совершенно невозможно. Кто, где и когда подписал эту «липу», юристы Ховалыга объяснить не смогли. Но совершенно очевидно, что «документ», на который Якушев сослался как доказательство «новых обстоятельств», датированный 2016 годом, был изготовлен не ранее середины 2023 года, что установит любая экспертиза. К тому же юристы Ховалыга не могли пояснить, почему этот «документ» Куулар не мог представить суду при рассмотрении дела в 2019-23 годах.

Дело рассматривается Верховным судом Тувы, и не будем забегать вперёд паровоза. Тут главное в другом: или Якушев представит суду оригинал этой «Выписки», а тогда вопрос проведения экспертизы для установления времени изготовления «документа» становится легкорешаемым, или, если оригинала у Якушева не окажется, суд откажет ему в пересмотре дела «по вновь открывшимся обстоятельствам». В общем, как видится, Юра Якушев с этой подделкой доказательства попал в капкан. Либо оригинал «документа» не будет представлен суду, и тогда суд откажет Якушеву в пересмотре дела, либо оригинал «найдётся», и тогда будет проведена его экспертиза, которая, вне сомнения, явится основанием для обвинительного приговора уже по уголовному делу.

КАК «УГОРЕЛ» КАРА-ООЛ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДОВЕРИЯ МОШЕННИКУ

Ни для кого не секрет, что публикации в газете «РИСК» о проходимце Якушеве всколыхнули общественность республики. Причины такой реакции вполне объяснимы. Став как бы «спецпредставителем» главы республики Шолбана Кара-оола по не совсем прозрачным делам, проворачивая аферы со ссылками «на самого», пользуясь поддержкой чиновников и криминалитета Тувы, Якушев создал вокруг себя «мёртвую зону», куда заходить отнюдь небезопасно. По мнению некоторых очевидцев, он наряду с братом главы Юрием являлись мостом, связывающим официальную власть в республике с авторитетными уголовниками. Якушев также использовал бандитов как для защиты от кредиторов, так и для «отжима» собственности. Однако следует признать, что с увольнением Кара-оола с должности главы республики у Якушева действительно начались серьёзные проблемы.

Поначалу Кара-оол пытался оказывать ему поддержку, даже утратив полномочия в Туве. Но потом произошло нечто, окончательно разорвавшее криминальную связь Кара-оола и Якушева. А причиной тому – безграмотность Якушева, который взялся для Кара-оола реконструировать семейную АЗС «Эне-Сай», что находится в Кызыле на Правом берегу. Как описывает газета, «Якушев долгое время управлял ею, реализуя топливо, предназначенное Северному завозу. Однажды Якушев и Кара-оол решили эту АЗС реконструировать, вдвое увеличив площадь операторской». Этим занялся Якушев.

И вот, «в 2020 году Кара-оол с помпой открыл новую АЗС». Но тут неожиданно выяснилось, что «Якушев построил АЗС на земле соседа. А тот, затеяв земляные работы, убедился, что половина кара-ооловской заправки, включая линию электропередач, находится на его территории». Не получив от Якушева внятных объяснений случившегося, «сосед обратился в суд за сносом самовольно построенной на его земле АЗС». А уже в суде выяснилось, что «тандем Кара-оол–Якушев нахально и незаконно эксплуатировал несуществующую АЗС». Однако ответчица Лариса Кара-оол, как и её муж Шолбан, в суде ни разу не появились, доверив дело абаканскому юристу. Да и сам кара-ооловский адвокат заседания суда частенько пропускал. Судя по всему, они надеялись, что тувинский суд не посмеет лишить такую семью их собственности. «Однако самонадеянность оказалась преждевременной. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что, на самом деле по указанному адресу: г.Кызыл, ул. Абаканская, 35 в государственных органах регистрации никакой АЗС не существует. Более того: на запросы суда были получены ответы, из которых следовало, что по указанному адресу не только нет никакой АЗС, но и никакой реконструкции этой АЗС никто никогда не разрешал. Оно и понятно: как можно разрешить реконструкцию объекта, которого нет в природе?». Поэтому суд вынес решение о сносе части АЗС, находящейся на территории соседа.

Кара-оол кинулся в Кемеровский кассационный суд с жалобой на решение Верховного суда Тувы. Но тщётно: 19 сентября кассационная инстанция Кара-оолу отказала.

А теперь вдобавок ко всему прокуратура Тувы проводит проверку по поводу законности появления и работы АЗС «Эне-Сай». Будем надеяться, что у прокурора Дябкина будет достаточно принципиальности и смелости обратиться в суд с требованием о сносе самовольной постройки.

Я ещё вернусь к этой теме и подробно расскажу о сносе самовольной АЗС. А также о том, почему Кара-оол за эту АЗС не заплатил.

Семён Сучков-Задиристый