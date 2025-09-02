«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 31, 2 сентября / Якушев продолжает оттягивать свой конец
№31, 2 сентября 2025 года.
    Судебная хроника
Якушев продолжает оттягивать свой конец

1 сентября 2024 года в Кызылском городском суде состоялась третья безуспешная попытка проведения судебного заседания по обвинению известного в республике мошенника Юрия Якушева в хищении строительных материалов ООО «Сельстрой», предназначенных для строительства общеобразовательной школы в пос. Каа-Хем и православного Храма в Тодже. По уже сложившейся практике подсудимый Ю.Якушев и его защитник Е.Сысонов вместо присутствия в суде по очереди представляют медицинские документы, в соответствии с которыми они не могут участвовать в судебном процессе.

Вот и на этот раз в суд явился подсудимый Якушев без своего адвоката. А Сысонов направил в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тяжёлой болезнью. При этом Якушев не мог ответить на вопрос судьи Сат, чем и на какой срок заболел его адвокат. Видимо, об этом договорённости между подсудимым и его адвокатом не имелось. Якушев доложил суду о своих биографических данных, подтвердив, что он ранее был осужден за мошенничество, но та судимость погашена. По новому уголовному делу содержался в ИВС и под домашним арестом.

Представители потерпевшей стороны обратили внимание суда на системные приёмы подсудимого и его адвоката на срыв судебных заседаний и предложили суду отложить заседание по делу, но на следующее заседание обеспечить подсудимого защитником по назначению за счёт бюджета РФ. Представитель прокуратуры обвинитель с мнением представителей потерпевшей стороны согласился.

В итоге судья Сат отложил рассмотрение уголовного дела на 9 сентября, предупредив подсудимого, что в случае, если Якушев не обеспечит себя на следующем заседании защитником по соглашению, суд назначит ему адвоката но назначению.

Наш корр.

Материалы по теме:
Материалы по теме:
