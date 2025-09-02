    Коротко

Стоимость минимального набора продуктов в Сибирском федеральном округе за полгода выросла почти на 16%

Новосибирскстат опубликовал данные по стоимости минимального набора продуктов питания в регионах Сибирского федерального округа за первое полугодие 2025 года. Согласно статистике, в округе с декабря в 2024 года по июнь он вырос в стоимости на 15,9%, достигнув суммы в 8277,9 рублей.

Дороже всего продуктовая корзина в Красноярском крае – 9314,7 рублей, за полгода она подорожала на 16,9%. Серьезный рост показали Омская и Томская области – на 18,4 и 18,8%. При этом у омичей самый дешевый набор – 7197,4 рублей.

В Туве стоимость минимального набора продуктов в июне составила 8795,6 рублей, увеличившись с декабря на 12,5%.

Оклады учителей оказались ниже МРОТ почти во всех российских регионах

В 73 регионах России школьным учителям назначают оклады ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2025 году составляет 22 440 руб. Это показало исследование независимого профсоюза «Учитель», результаты которого публикуют «Известия». Самые маленькие ставки педагогов оказались в Карачаево-Черкесии – от 2,3 до 3,9 тыс. руб., Еврейском автономном округе – от 3 тыс. до 4,7 тыс. руб. и Мордовии – 4,5 тыс. руб. Еще в 24 регионах минимальные ставки установлены в диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс. руб., а в 46 регионах они не доходят до 20 тыс. руб. Оклады выше МРОТ учителя получают только в Татарстане, Приморском крае и Москве. По остальным регионам общественники не нашли данных.

«Получается, что у 90% регионов оклады ниже минимального размера оплаты труда», – констатировала оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова. При этом гендиректор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев отметил, что это не является нарушением, если начисленная зарплата с учетом всех надбавок находится на уровне или превышает МРОТ. Он напомнил, что общая сумма зарплаты учителя складывается из оклада и выплат, не связанных с дополнительной нагрузкой, в том числе стимулирующих, за стаж и категорию. Однако в профсоюзе «Учитель» утверждают, что в большинстве регионов школы, чтобы довести зарплату до уровня МРОТ, доплачивают исключительно за работу сверх нормы и дополнительную нагрузку – классное руководство, проверку письменных работ, заведование учебными кабинетами и т.д.

Из-за нехватки врачей россиян будут лечить фельдшеры без высшего медицинского образования

С 1 сентября в России фельдшеры и акушерки, не имеющие высшего медицинского образования, смогут исполнять функции лечащих, включая терапевтов и педиатров. Об этом «РИА Новости» сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова. Новые правила, введенные приказом Минздрава, будут применяться в рамках первичной медико-санитарной и скорой помощи.

По словам Фроловой, средний медицинский персонал сможет проводить осмотр, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать лекарства, а также направлять пациентов к профильным специалистам. Решение о передаче таких полномочий будет принимать руководитель медучреждения. Замещение разрешено в том числе в амбулаториях и поликлиниках.

В феврале глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сейчас стране не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. среднего медицинского персонала. В сельских регионах ситуация особенно критична: по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, медицинским учреждениям не хватает половины персонала.

Россияне набрали рекордный объём займов под 280% годовых, чтобы собрать детей в школу

Перед началом нового учебного года россияне взяли рекордное число микрозаймов на подготовку детей к школе. В июле-августе на образовательные цели были выданы 4,6% всех займов «до зарплаты», говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR, результаты которого публикует «Газета.ru». Для сравнения: в те же месяцы 2024 года показатель составлял 3,3%, а еще годом ранее – 2,6%. При этом, согласно данным Центробанка, полная стоимость микрозайма без залога на сумму до 30 тыс. руб. и сроком на один месяц составляет 288% годовых.

Также, как показало исследование, клиенты микрофинансовых организаций (МФО) начали раньше готовиться к новому учебному году. Так, в 2023 году основной пик выдач приходился на конец лета: в среднем каждый день в августе на образовательные цели брали займов на 57% больше, чем в июле. В 2024 году эта разница существенно сократилась: выдачи в августе лишь на 10% превышали июльские. В 2025-м соотношение изменилось на диаметрально противоположное: в среднем в июле на образование занимали на 65% активнее, чем в августе.

Пытки как неотъемлемая часть «духовно-нравственных ценностей» российских тюрем

Власти России продолжают денонсацию международных договоров Совета Европы. Вскоре страна выйдет из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина.

Документ, принятый 26 ноября 1987 года, был подписан Россией 28 февраля 1996-го и ратифицирован 28 марта 1998-го. Он не только запрещает пытки, но и обязывает предотвращать их. Для этого был создан Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) – независимый международный орган, который получил право проводить инспекции в тюрьмах, колониях, СИЗО, психиатрических учреждениях и других местах лишения свободы.

Вместе с тем сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) должны будут защищать и укреплять «духовно-нравственные ценности», а также сохранять историческую память. Это следует из проекта Кодекса этики и служебного поведения сотрудников ФСИН, с которым ознакомились «Ведомости». В документе уточняется, что тюремным работникам необходимо уважительно относиться к достоинству, правам и свободам человека, проявлять патриотизм, служить Отечеству, разделять ответственность за его судьбу и чтить историческую память. Они также должны демонстрировать в своем поведении гуманизм, милосердие, коллективизм и взаимоуважение.

На образовательные кредиты россиянам потратят в 140 раз меньше, чем на строительство СИЗО

В 2025 году правительство России выделит 2,5 млрд. рублей на образовательные кредиты. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, средства рассчитаны на 214 тыс. студентов, которые смогут взять кредит под 3% годовых. Займ предоставляется на получение среднего профессионального и высшего образования лицам с 14 лет. Весь срок обучения и девять месяцев после можно платить только проценты, на возврат оставшейся части кредита дается 15 лет. Также разрешается досрочное погашение без комиссии.

Сейчас можно взять кредит для обучения по любой специальности в аккредитованных российских колледжах и вузах. С 1 декабря 2025 года его будут выдавать только тем, кто осваивает профессии, необходимые для «обеспечения технологической независимости и технологического лидерства» России. При этом сумма, выделяемая правительством на поддержку этой льготной программы, довольно незначительна. Для сравнения: финансирование федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы», в рамках которой планируется построить 11 новых СИЗО, недавно увеличили со 105 млрд. до 359,2 млрд. рублей.

Студентов-медиков обяжут вернуть государству деньги за обучение в 3-кратном размере в случае отказа отработать по распределению

Минздрав РФ предложил ограничить бесплатное обучение в медвузах и колледжах путем перевода в разряд целевых всех бюджетных мест по основным программам высшего медицинского образования, пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отказавшихся от отработки выпускников министерство предложило обязать выплачивать государству сумму обучения в тройном размере. Речь идет о том, что при нарушении положений целевого договора студент должен будет возместить всю сумму, затраченную бюджетом на его обучение, а также выплатить штраф, равняющийся двум размерам этой компенсации.

То же самое, отметили в Минздраве, коснется выпускников учреждений среднего профессионального медицинского образования. Студенты-целевики после выпуска смогут отказаться от отработки лишь при условии заключения целевого договора с тем же заказчиком (обычно это региональные минздравы или медорганизации), пояснили в ведомстве. Сейчас один год обучения в российских медвузах в зависимости от университета, специальности и региона обходится в сумму примерно от 190 до 960 тысяч рублей. В среднем за последний год расценки выросли на 10-12%.

Где-то в параллельной реальности: Росстат заявил, что средняя зарплата россиян перевалила за 100 тысяч рублей

Средняя начисленная зарплата в июне составила 103 183 руб., говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России. Впервые средняя зарплата превысила 100 тыс. руб.: в мае она была 99,4 тыс. За год зарплаты, по данным Росстата, выросли на 15%, а в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) рост ускорился до 5,1% с 4,2% в мае.

Самые большие зарплаты в производстве табачных изделий (227,4 тыс. руб.), добыче нефти и газа (208,7 тыс.), воздушном и космическом транспорте (205,8 тыс.), а также финансах и ИТ (186,5 и 173,8 тыс., соответственно). Меньше всех, по данным Росстата, зарабатывают в производстве одежды (50,5 тыс. руб.), курьеры и почтальоны (52,7 тыс.), в производстве изделий из кожи (59,8 тыс.), мебели (60,6 тыс.), сотрудники гостиниц и общепита (61,7 тыс.).

Правительство констатировало почти полную остановку экономического роста в России

Военный бум, который российская экономика переживала в 2023-24 гг., окончательно сошел на нет. В июле 2025 года экономический рост в стране практически остановился: его темпы составили 0,4% год к году, отчиталось 27 августа Минэкономразвития.

По сравнению с июнем (1%) экономика замедлилась в 2,5 раза, а по сравнению с декабрем прошлого года (4,5%) – в 11 раз.

На грани стагнации – с 0,7% роста – оказалась промышленность. А отрасли, которые бурно росли в прошлом году, скатились в глубокую рецессию. Производство одежды в июле обвалилось на 7% год к году, мебели – на 12%, электрооборудования – на 6,5%. До 10,2% ускорился спад в металлургии.

Даже в отраслях ВПК (производство «готовых металлических изделий», производство «компьютеров, электроники и оптики») темпы роста стали меньше в 3,5-5 раз.

Крупный бизнес попросил Путина компенсировать расходы на защиту от дронов и восстановление пострадавших заводов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести в законодательство механизмы компенсации убытков, которые предприятия несут из-за атак украинских дронов. В письме главы объединения Александра Шохина президенту РФ Владимиру Путину, с которым ознакомились «Ведомости», говорится, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), предприятия металлургического и химического комплекса, а также объекты электроэнергетики регулярно подвергаются налетам беспилотников. Для обеспечения их безопасности бизнесу приходится нести значительные расходы, в том числе приобретать средства защиты – ограждения, камеры, бронированные конструкции и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, часто возникает необходимость восстанавливать уже разрушенные объекты.

В связи с этим РСПП предлагает ввести меры поддержки для таких предприятий. В первую очередь речь идет о налоговой компенсации в размере 50% фактических расходов на строительство или приобретение защитных сооружений, систем видеонаблюдения и РЭБ, а также на восстановление производственных мощностей. В письме Шохин отмечает, что источником такой компенсации может стать вычет из акцизов на нефтепродукты, жидкую сталь и газ. Также крупный бизнес хочет получить дополнительный акцизный вычет в случае вынужденной приостановки работы предприятий. Помимо этого, РСПП считает необходимым включить в состав федерального инвестиционного вычета 50% расходов на меры защиты от дронов и выпадающих доходов от приостановки производств с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля.

Второго вице-губернатора Курской области задержали за хищения на строительстве укреплений

Утром 25 августа силовики задержали врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его данным, интерес правоохранителей вызван причастностью чиновника к махинациям при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, где Базаров до этого занимал должность заместителя губернатора по строительству и транспорту. В апреле по аналогичному обвинению был задержан другой бывший замглавы Курской области при экс-губернаторе Алексее Смирновом – Алексей Дедов.

Подробности уголовного дела против Базарова Хинштейн не привел, заявив, что следователи «объективно во всем разберутся». По данным Shot, предварительная сумма ущерба бюджету из-за действий чиновника – свыше 500 млн. рублей. Оперативники проводят обыски на рабочем месте и по месту жительства подозреваемого. О причастности Базарова к хищениям в Белгородской области, как сообщает канал, рассказал его бывший коллега (вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям региона) Рустэм Зайнуллин, который был арестован в июне по аналогичному обвинению.