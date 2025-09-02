Генералы золотого тельца

Все хотят жить весело и в достатке. И это правильно – не для того мы развалили царскую Россию и победили Гитлера, чтобы жить бедно и несчастливо. С этим никто не спорит. Но то, как в современной России люди в погонах, используя своё служебное положение, пытаются утащить всё, что плохо лежит, в том числе из оборонного бюджета страны, как правоохранители средь бела дня заживо сжигают ни в чём не повинных людей, не укладывается ни в какие рамки. Мы привыкли уважать людей в погонах. Офицеры царской России и армии, и флота, и полиции всегда вызывали почтение и уважение к служивому люду, стоящему на страже Отчизны. Во многом и советское офицерство по той же традиции считалось ядром государства. Выйти за офицера замуж для девушек считалось большой удачей и гарантией счастливого будущего. Жёнам офицеров завидовали и искали дружбы с ними.

К сожалению, теперь ситуация очень сильно изменилась. Общество живёт не по божьим заповедям, а по принципу «не пойман – не вор!». Воровать и убивать стало не так стыдно, если не попался. Чаще всего убивают бандиты, а воруют – чиновники и бизнесмены. В 2020 году президент Путин в своём интервью прямо признался, что у него есть основания воспринимать бизнесменов как «жуликов по определению». Ну, а чиновников самого высокого ранга: министров и губернаторов – в последние годы судят за воровство пачками. И к этому мы уже, кажется, привыкли. Все понимают, что люди, как правило, во власть идут не для того, чтобы служить Родине, и часто даже не из соображений сделать карьеру и прославиться, а в целях личного обогащения. В этом случае совесть – уже не ориентир. Причём преступность среди чиновников и людей в погонах в России приняла такой размах, что скрывать её уже нет никакой возможности. Если раньше о подобных делишках мы узнавали из оппозиционных источников, то теперь, когда волна преступности накрыла все властные коридоры, о подобных случаях мы узнаём из передач провластного телевидения.

К примеру, на днях на государственном канале Россия-24 продемонстрировали криминальный сюжет, показывающий, как сотрудник полиции превратился в маньяка и убил несколько жертв, предварительно их изнасиловав. Но полицай-маньяк, это ещё не венец расцвета правоохранительной преступности в России. В Туве начальник уголовного розыска ГУВД Кызыла подполковник милиции Орлан Сарыг-Донгак и его трое подчинённых незаконно задержали невинного студента, обвинили его в преступлении, которое он не совершал, на служебном транспорте вывезли жертву за город. Там начальник УР лично сам облил жертву бензином и заживо сжёг. А затем объявил его в розыск и 12 лет «разыскивал», пока его подельник, на которого он покушался как на свидетеля преступления, опасаясь за собственную жизнь, не «сдал» его оперативникам ФСБ. А к чекистам тот пошёл потому, что ни полиции, ни прокуратуре в Туве не доверяют. Верховный суд Тувы признал его виновным и приговорил к 18 годам тюремного заключения. Его подчинённому Кендену суд назначил наказание на 4 года меньше. Правда, тянуть срок на зоне им не пришлось. Они записались в ЧВК и были убиты в первом же бою.

Также огромный резонанс имел телевизионный сюжет о том, как начальник ГИБДД по Ставропольскому краю полковник Сафонов получил 20 лет заключения, штраф в 100 млн. рублей и конфискацию имущества на 21,8 млн. руб. Гаишник был лишён звания и наград за то, что он и его подельники в погонах создали в стенах Госавтоинспекции преступную группу. Она вымогала взятки, продавала «блатные» госномера, легализовали краденные машины и продавали т.н. «непроверяйки» – удостоверения, позволяющие беспрепятственно нарушать правила и перевозить запрещённые грузы.

Но и это – только «цветочки». Не подлежало реальной оценке изъятие у врио начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности полковника Захарченко денег в рублях и иностранной валюте в сумме, эквивалентной 8 млрд. рублей. Они хранились в специально приобретённой для этой цели квартире. 10 июня 2019 года Пресненским судом города Москвы Захарченко был приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и к штрафу в 117,99 млн. рублей по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Поначалу полковник отказывался от изъятых денег и заявлял, что они ему подброшены. Но затем сменил позицию и потребовал, чтобы ему их вернули. Кроме того, как потом выяснилось, при перевозке денег из квартиры, где они хранились, в здание МВД, таинственным образом «испарились» из этой суммы $5 млн., что было эквивалентно почти 150 млн. рублей.

Однако рекорд полковника Захарченко побил полковник ФСБ Черкалин, который в трёх квартирах хранил целых 12 млрд. рублей наличными. В этом плане примечательно, что долгое время никто не замечал, как скромный чекист, прописанный в стареньком доме на окраине столицы, скупал квартиры, используя их для хранения денег, носил часы за 2 млн. А одевался в брендовых магазинах, где носки стоят больше, чем средняя пенсия в месяц рядового россиянина. Орудовал полковник Черкалин не один, а в группе таких же полковников-чекистов. Главу банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Черкалина суд признал виновным во взяточничестве и мошенничестве и приговорил к скромным 7 годам колонии строгого режима. Наш суд умом не понять...

Но всех их переплюнули генералы Минобороны России, которые при подготовке страны к СВО в Украине за четыре года похитили из оборонного бюджета 11 трлн. рублей. Замминистра обороны генерал Иванов уже признан виновным и по одному из уголовных дел получил наказание в виде 13 лет лишения свободы и штрафа в 100 млн. рублей за особо крупное хищение и отмывание доходов организованной группой. Остальные генералы пока стоят в очереди за своими приговорами. А первый заместитель министра обороны генерал Цаликов, который при определённом раскладе может пойти по делу организатором масштабного хищения бюджетных средств, получил по спискам партии «Единая Россия» мандат депутата Верховного Хурала Тувы и надеется отсидеться за Саянскими отрогами. Сам министр обороны наш замечательный земляк Герой России и генерал Шойгу заявляет, что ничего о хищениях в министерстве не знал.

Однако поток приговоров по уголовным делам в отношении генералов не останавливается. На днях Хамовнический суд Москвы признал генералов МВД Сергея Умнова, Алексея Семенова и Ивана Абакумова виновными в получении взяток. Дело это во многом знаковое, поскольку среди осужденных – экс-глава УМВД по Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант Умнов к тому времени ушёл на повышение в Москву. Там он служил в должности помощника министра внутренних дел России генерала Колокольцева. Уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Первоначально речь шла о превышении должностных полномочий. Однако в конце 2021-го материалы передали в центральный аппарат СКР и квалификация сменилась на получение взяток в особо крупном размере. Уже летом 2022 года фигуранты дела были задержаны, после чего суд Москвы санкционировал арест троих генералов и подполковника Копьевой.

По версии следствия, подтверждённого приговором суда, генерал-лейтенант Умнов, руководя полицейским главком, создал ОПГ из числа своих подчинённых, в числе которых два генерал-майора – Семенов и Абакумов, а также начальник правового отдела ГИБДД подполковник полиции Копьева и трое бизнесменов – Платонов, Иванов и Царнец. ОПГ действовала с октября 2013 года, целью которой было извлечение прибыли из незаконной деятельности ГИБДД региона. Схема была такова: генералы получали деньги от бизнесменов через фонд, который лишь на бумаге предназначался для поддержки программ Главного управления МВД. Под видом благотворительных пожертвований им платили за продление контрактов с фирмами. Эти компании арендовали помещения для отделений ГИБДД, где автовладельцам платно оказывали услуги: проводили техосмотр и проверяли номера машин перед их регистрацией. В благодарность за это те, как считает следствие, часть получаемой прибыли направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

В преступной деятельности банды генералов также принимала участие предпринимательница Смирнова. Но она отделалась штрафом в размере 2 млн. рублей без лишения свободы за сотрудничество со следствием и признании вины в полном объёме. В соответствии с приговором суда Умнову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, лишения звания и наград, а также штрафа в 35 млн. рублей. Генералов Семенова и Абакумова суд приговорил к 10,5 годам и 11,5 годам соответственно. Абакумову присудили также штраф 25 млн. руб., Семенову – 10 млн. руб. Их лишили звания генерал-майора. У генералов также конфискованы дорогостоящие часы марок Rolex и Balmain, а также множество экземпляров коллекционного оружия и обмундирования: штык-ножи, обмундирование СС и люфтваффе, немецкий кинжал и офицерские сабли образца 1848 и 1935 годов, карабин «Маузер». Бывший начальник правового отдела регионального управления ГИБДД Елена Копьева получила 10 лет, также её приговорили к штрафу в 10 млн. руб. и лишили звания подполковника полиции. Обвиняемым в даче взяток генералам предпринимателям Платонову, Иванову и Царнецу назначили от 8 до 8,5 лет колонии. За шесть лет, в течение которых Умнов возглавлял региональный главк МВД, фонд получил от регистраторов около 65 млн. руб. Эти деньги были потрачены на приобретение автомобилей премиум-класса, а также на оплату абонементов в фитнес-центры для руководителей главка, ремонт и оборудование их кабинетов и комнат отдыха, а кроме того, на банкеты, посвящённые различным праздникам. И, похоже, данное уголовное дело – всего лишь верхушка айсберга. Будем ждать продолжения.

Редакция