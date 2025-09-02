    Перекрёсток мнений

Аноним, 30-08-2025 #1[ru]

Какой-то мутный разговор об «интеллектуальной среде» в России... О чём он?

Аноним, 30-08-2025 #2[ru]

...Может, просто поговорить не о чем?

Аноним, 27-08-2025 #1[ru]

Продолжается комическая трагедия г-на Маркова (признан российскими властями иностранным агентом), в одночасье угодившего из любимчиков Кремля в иноагенты... Марков продолжает скулить про «ужасную ошибку».

Аноним, 27-08-2025 #2[ru]

Был Марков, стал Иномарков.

Аноним, 30-08-2025 #4[ru]

Вот и прокремлёвский политолог Марков загремел под фанфары – назначен «Иноагентом». А был когда-то таким ярым борцом за российскую власть! Неужто, перестарался?

Аноним, 30-08-2025 #5[ru]

Марков долгое время был на зарплате у Алиева. Пел дифирамбы Азербайджану. А тут Путин и Алиев рассорились. Маркову нужно было выбирать между деньгами Алиева и властью Путина. Он выбрал деньги. И угорел.

Аноним, 27-08-2025 #1[ru]

Новости одного дня: 1. Ховалыг: «Четвертый год подряд в Туве сохраняется засушливое лето, в связи с чем темпы кормозаготовок остаются низкими». 2. Стремительный поток воды, обломков горных пород и земляной массы сошел в 1-2 км от села Усть-Элегест. Селевой поток вызвал сильный ливень, который прошел недавно. Похоже, единственное бедствие, длящееся четвёртый год подряд – это правление Ховалыга...

Аноним, 27-08-2025 #2[ru]

Ховалыг: «Во время рабочей командировки в Чеди-Хольском кожууне посетил социальные объекты, в которых ведется капитальный ремонт... В большом светлом здании средней общеобразовательной школы села Хову-Аксы ремонтные работы в самом разгаре... В центральной кожуунной больнице завершается капитальный ремонт первого этажа...» Ты часом не дурак? А что там в Хову-Аксах с чистотой воды? Что с заражением почвы? Что там с обеспечением работой? ТЫ О ЧЕМ ВООБЩЕ, ДЕБИЛ??? Кому ты пускаешь пыль в глаза?

Аноним, 28-08-2025 #3[ru]

Единственное разумное объяснение Неразумности этого человека и его семейства – отсутствие критического смысла и отсутствие объективной самооценки своим действиям. Что является явной клинической проблемой. Здесь даже президент России беспомощен! Всякие Вавилихины и Дябкины лишь пользуются медицинской картиной больного человека. Используя его сугубо в личных целях. Вместо того чтобы донести до федерального центра реальную ситуацию в Республике Тыва. Верховный Хурал и правительство оказались в состоянии заложников в руках больного человека.

Аноним, 28-08-2025 #4[ru]

Шолбан сильно недоволен своим братом Владислав Т.Х., о чем он говорил с ним каждый вечер, пытаясь вразумить его через забор, и внутри забора. Благо живут они рядом через забор. Каждый каникулярный день заместителя председателя Государственной Думы в городе Кызыле проходил в бурном обсуждении в компании неблагонадежного брата, который подвел звездного героя. Звездный герой приказал Шолбану найти на должность другого персонажа.

Аноним, 28-08-2025 #5[ru]

Ховалыг: «Чеди-Холь богат природными ресурсами, трудолюбивыми и талантливыми людьми. Договорились о более хозяйственном подходе к жизни родного села и совместной работе над решением возникающих проблем». Ха-ха, все трудолюбивые и талантливые люди давным-давно уехали из этой отравленной клоаки в более благополучные места.

Аноним, 29-08-2025 #6[ru]

Якушев был в группе Шан-оол Орлана Николаевича с конца 90-х годов, пока не познакомился с очень грамотным специалистом, по типу Остапа Бендера, знавшего 440 относительно честных методов отъема денежных средств у населения и бюджета. И это определило будущее не только этого прохиндея, но и всего населения несчастной республики, страдающей от их действий по сегодняшний день.

Аноним, 29-08-2025 #7[ru]

Ховалыг: «В большом светлом здании средней общеобразовательной школы села Хову-Аксы ремонтные работы в самом разгаре... Сегодня в ходе рабочей командировки посетил село Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна, где завершен капитальный ремонт сельской школы... Сегодня в Чадане большое событие – в рамках празднования 260-летия Даа кожууна торжественно открыли новую школу...»

Не пойму, зачем открывать новые школы в безлюдных сёлах, где и старые школы некем наполнить, если имеется вечная перегрузка и нехватка мест в школах Кызыла?

Аноним, 30-08-2025 #8[ru]

№7, Бюджетное бабло удобнее осваивать в глухих деревнях, чем на виду у всех в столице.

Аноним, 30-08-2025 #9[ru]

Этот министр Допуй-оол, он что, и вправду дебил? В этой статье как минимум живая статья УК за превышение должностных полномочий! А могут пришить и создание ОПГ с целью незаконного изъятия имущества граждан.

Аноним, 30-08-2025 #11[ru]

Интересно, а министр внутренних дел Завьялов и прокурор Дябкин статью прочитали? И что они будут делать? Или скажут, что «не в курсе»?

Аноним, 30-08-2025 #12[ru]

Завьялов собирается после следующих выборов перебраться в Государственную Думу или Совет Федерации. Вот и пиарится во всю ивановскую. Посмотрим, как он отреагирует на публикацию о махинациях с землёй в Минземимуществе.

Аноним, 30-08-2025 #13[ru]

У генерала Завьялова кишка тонка поставить на место главу и министра. Это он такой смелый бороться с торговыми точками Тунёва.

Аноним, 30-08-2025 #14[ru]

Этот случай, что попал в газету – не частный. Допуй-оол поставил это дело на поток. Для этого у него есть один работник с испорченной физиономией. Всё идёт через него.

Аноним, 30-08-2025 #15[ru]

Ховалыг ездит по республике, проверяет стройки, как прораб. Наверное, походя собирает мзду.

Аноним, 27-08-2025 #2[ru]

Депутат Госдумы Буцкая: «организмы россиян генетически настроены на картофель, морковь, землянику, огурцы, а не на бананы или манго»... Что пережила по вине этих ягод бедная дама – не наше дело, но она маниакально и настойчиво выдавливает их из «русского мира»!

Аноним, 27-08-2025 #3[ru]

#2, Представляю, как она ездила в какой-нибудь Таиланд: в одном чемодане – картошка, в другом – огурцы. Не мангой же там честному депутату давиться. А завтра она заявит, что организмам россиян не нужны автомобили, поскольку они привыкли к телегам (не путать с телеграмом, который тоже не нужен), и не нужна туалетная бумага, пусть пользуются лопухом. Заявит и махнет обратно в Таиланд – давиться мангами и прочими фейхуями...

Аноним, 27-08-2025 #4[ru]

Россия сняла последнюю маску и демонстративно вышла из Европейской Конвенции против пыток. К решению руководства Российской федерации о легализации пыток следует отнестись с пониманием. Действительно, без применения пыток русский мир построить категорически невозможно... Пытка – норма жизни. Каждый опер, каждая правоохранительная мразь без ложного стыда может предъявить инвалидов, созданных его усилиями!

Аноним, 27-08-2025 #5[ru]

#4 Пытки – одна из духовных скреп России. Наконец-то хоть это скрывать перестали...

tlg_comm, 27-08-2025 #7[ru]

Вы посмотрите на цены, тогда поймёте – почему. Да и погода повлияла на урожайность. Это ещё одна причина повышения цен.

Аноним, 30-08-2025 #11[ru]

Захарова убеждает россиян, что выход РФ из Европейской конвенции против пыток не нанесёт им никакого ущерба. Согласен! Наоборот – они даже получат удовольствие!

Аноним, 30-08-2025 #12[ru]

«Заболеваемость COVID-19 выросла в Туве в 15 раз» – тувинская медицина умирает. Брат главы растащил все ресурсы.

Аноним, 30-08-2025 #13[ru]

Пытки всегда были, есть и будут. Но государству нужно делать вид, что оно цивилизованное. Для этого они и подписывают разные договора и входят в союзы. Но России и это уже не нужно. Она навсегда перестала быть цивилизованной.

Аноним, 30-08-2025 #14[ru]

Власть скоро лишит стариков пенсий – депутаты об этом заговорили не случайно.

Аноним, 27-08-2025 #1[ru]

«1 сентября 2025 года, на которое назначено очередное судебное заседание, у Якушева появится медицинская справка по части невропатологии, эндокринологии, офтальмологии или стоматологии...» Главное, чтобы не принес справку от гинеколога о беременности внематочной... Скажет, что теперь участвует в программе повышения рождаемости, поэтому он неподсуден!

Аноним, 30-08-2025 #2[ru]

№1, не удивлюсь, если и судью Сат и прокурора Дябкина такая справка Якушева о внематочной беременности устроит... У него же реально нет «матки» – значит, беременность «внематочная»!

Аноним, 30-08-2025 #3[ru]

Этот Якушев – человек без совести, зато со связями в правоохранительных органах.

Аноним, 30-08-2025 #4[ru]

Сомневаюсь, чтобы у Якушева всё это сложилось. Во-первых, Якушев с Дябкиным не связан и денег ему не носил. Во-вторых, обвинение будет поддерживать Конвиз, для которого авторитетов, в том числе криминальных, не существует. А в-третьих, долго волынить судебный процесс ему не дадут. Отправят в СИЗО – и в двух заседаниях вынесут суровый приговор.

Аноним, 30-08-2025 #5[ru]

В деле новый судья Сат – он из мировых судей. И играть в таком звонком деле со своей судьбой он не станет. Так что Якушеву на сей раз не повезло, как повезло в своё время с судьёй Кызыл-оолом, который вынес ему приговор с заочным отбыванием срока.

tlg_comm, 27-08-2025 #4[ru]

В новостях прозвучало, что Трамп увеличил на 5% сумму, выделенную НАТО, обозначив при этом, что Украине денег больше не будет дано. А дураку ясно, что это такой обходной ход как раз помощи Украине через НАТО. За кого он, Трамп, нас держит? ТВ хоть не включай, Трамп, Трамп... Проплаченные политики наперебой одни домыслы сменяют на другие, потому как результата переговоров НЕТ. А бойня продолжается...

Аноним, 28-08-2025 #7[ru]

Мерц первым озвучил то, что понятно всем, кроме Уиткоффа. «Встреча Путина и Зеленского не состоится» – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Аноним, 29-08-2025 #8[ru]

Путин просто тянет время – вот и вся его стратегия. Он хочет умереть на свободе, что в его случае означает: при власти.

Аноним, 30-08-2025 #12[ru]

Трампу некуда деваться: и с Путиным не договорился, и с Европой рассорился, и дома у него бардак.

Аноним, 30-08-2025 #13[ru]

Европейцы заставят Трампа объявить войну Путину.

Аноним, 30-08-2025 #14[ru]

Если Трампу будет нужно выбирать между НАТО и Путиным, он всё равно выберет НАТО. Всё остальное – домыслы. Путину надеяться не на что.

Аноним, 30-08-2025 #15[ru]

В результате конфликта с Украиной Россия утратила свои позиции в мире. Восстанавливать придётся долго и задорого.

Аноним, 30-08-2025 #16[ru]

Трамп очень хочет Нобелевскую премию мира. Но Путин ради этого останавливать СВО не собирается.

Аноним, 27-08-2025 #1[ru]

Очевидно что так называемый «ХВТ», назовем его Храмцов Водолей Таич – обыкновенный комсомольский жук-короед, безбожник. Ни он, ни его жена Айлана не ходят НИ В ХУРЭЭ ни в церковь, ни в мечеть, ни в секту саентологов. Единственный культ у них – культ денег. Один вопрос: на том свете эти деньги как им понадобятся?! И зачем им столько???

Аноним, 30-08-2025 #4[ru]

Если бы у Ховалыга было бы хоть немного ума, он бы приехал на освящение Православного Храма.

Аноним, 30-08-2025 #5[ru]

Что-то газета стала часто упоминать милицию-полицию. То про милиционеров-убийц во главе с начальником Уголовного розыска Сарыг-Донгаком напишет. То нового министра МВД Заявьялова помянёт. Не к добру это...