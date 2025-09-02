На кого работает Владислав Ховалыг?

Актуальная тема – это низкая эффективность деятельности правительства Тувы. Хотя, конечно, эффективность – понятие относительное. Это, знаете, что с чем сравнивать. Для простоты эксперимента давайте сравним деятельность правительства Владислава Ховылага не с правительством, которое формировал президент Тувы Шериг-оол Ооржак, а с правительством Шолбана Кара-оола. Потому как сравнение работы команд Ховалыга и Ооржака неизбежно приводит к выводу, что Ховалыг – очевидно неуспешный бестолковый вороватый чиновник, думающий только о своём благополучии. За четыре года властвования он ничего подобного типа строительства Овчинно-шубной или ковровой фабрик и близко не совершил. Поэтому вернёмся к деятельности Кара-оола и его команды. Тем более, что результаты их деятельности между собой мало чем отличаются.

КЛОП НА ФОНЕ КАРЛИКА

Но вместе с тем нельзя не отметить, что, по крайней мере, Кара-оол хоть осознавал, чем следует ему заниматься. Он реально и эффективно с помощью Шойгу это делал, занимаясь проектами строительства железной дороги в Туву, создания мощностей ТЭС-2 в Кызыле, котельных в Ак-Довураке и Шагонаре. В конце концов, он всё же осилил строительство новой котельной в Хову-Аксах. Хотя проблема питьевой воды там не решена до сих пор. На период деятельности того правительства пришёлся бум ремонта федеральной трассы Кызыл – Абакан, набирала обороты программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Правда, всё закончилось массовыми «посадками» как чиновников правительства, так и предпринимателей. Некоторые даже скончались до суда или до отбывания назначенного судом срока. Но это, как говорится, «отрыжки» коррупционной деятельности того правительства. Но, судя по всему, понимание того, что нужно делать, у Кара-оола всё же было. Хоть и не всё получалось. Поняв, что олигарх Дерипаска «кинул» его с идеей строительства ТЭС-2, ради чего он забросил программу реконструкции Кызылской ТЭЦ, он с помощью Шойгу пробился к Путину и добился от него положительной резолюции на просьбе решить вопрос финансирования ввода в строй нового пикового котла на Кызылской ТЭЦ. Это позволило бы столице спокойно проходить пики зимних морозов ещё как минимум в течение 10 лет.

Правда, ничего из задуманного Кара-оолу решить не удалось, так как в завершающий момент воплощения этих планов Кара-оол был освобождён от должности. А на его место пришёл Ховалыг, который наработки Кара-оола выбросил в корзину. И, как показало время, оказался случайным человеком, попавшим во власть.

ГДЕ ХОВАЛЫГ – ТАМ КОРРУПЦИЯ

Обратите внимание на то, чем Ховалыг озабочен в своей повседневной деятельности. О чём он сам пишет на своей странице в Интернете. И вы заметите, что он занят тем, что проводит совершенно пустые бесконечные бесполезные совещания, от которых нет никакого толка. Или объезжает кожууны в качестве специалиста в области строительства, хотя он в этом совсем не разбирается. Судя по всему, он даже не догадывается, что для главы региона на селе главное – не строительство бани или фельдшерско-акушерского пункта, а состояние сельского хозяйства и социальной сферы.

Наверное, сельским стройкам необходимо уделять внимание. Но нужно понимать, что строек в сёлах крайне мало. И для контроля над ними в правительстве имеются министры строительства и сельского хозяйства с огромным штатом специалистов. Но, видимо, Ховалыг не может доверить процесс контроля за ходом строительства, поскольку, судя по всему, имеет с этого контроля некие дивиденды.

Впрочем, следует отметить, что и в столице его увлечение стройками даёт сомнительные результаты. Самый яркий пример – строительство микрорайона «Монгун». Сроки ввода жилья давно минули, а о заселении домов ничего не слышно. В микрорайоне до сих пор не решены вопросы с инженерными сетями. И такая ситуация в целом со всем строительством в республике – проблемы с коммунальным обеспечением не решаются из года в год.

К примеру, ООО «Регионстрой» при попустительстве властей умудрилось формально оформить ввод в эксплуатацию двух девятиэтажек, невзирая на неработающую вентиляцию, отсутствие подключения водопровода и канализации. К домам на пустыре даже не проложена автомобильная дорога. Зато застройщик Эдуард Иргит сумел снять с эскроу-счетов деньги пайщиков. Вся эта афера с мнимой сдачей жилых домов не могла состояться без активного участия чиновников правительства. А чиновники без нужды и соответствующего количества денег ничего противозаконного не делают. Всё это происходит под чутким руководством высокого начальства, выдающего себя за знатока строительного процесса.

И вот пошёл пятый год бурной деятельности главы республики Ховалыга. Можно подвести какие-никакие итоги его деятельности. А они совсем не те, на которые мы рассчитывали и которые он публично обещал. Ни по одному направлению никаких успехов не наблюдается. К примеру, многие уже, наверное, забыли про обещанную им газификацию городов для очистки воздушного бассейна от тувинской сажи.

Но давайте посмотрим, что творится в главной отрасли республики – сельском хозяйстве. А тут царит полная разруха. Конечно, можно ссылаться на плохие погодные условия, которые преследуют Туву в последние годы. Но виновата не только засуха. Похоже, проблема гораздо шире. Она состоит в том, что все последние годы чиновниками Минсельхоза республики расхищались бюджетные деньги, предназначенные для восстановления систем орошения. Как результат – низкие урожаи или отсутствие такового на поливных полях. Один из благоприобретателей от воровства этих средств – псевдосельхозпроизводитель пожиратель бюджетных средств Санников. Ховалыг и его верный помощник по скользким делишкам Уран-оол Ондар выстроили схему «освоения» бюджетных денег, выделяемых федеральным центром на поддержание сельского хозяйства республики, когда нет ни денег, ни результатов их «освоения», ни виновных в растратах государственных средств. И такая практика в Туве повсеместна.

ДЛЯ ЧЕГО ТУВЕ НУЖНЫ БОГАТЫЕ ИНВЕСТОРЫ?

Нужно признать, что в постсоветской Туве у всех руководителей отсутствовали успехи в организации цивилизованного сотрудничества власти и инвесторов, которые хотят работать в Туве. Но у Ооржака были очень влиятельные помощники в лице сенаторов С.Пугачёва и Л.Нарусовой, которые активно помогали в части федерального финансирования тувинских строек. У Кара-оола был всесильный С.Шойгу, который буквально заваливал республику деньгами. Денег было так много, что они часто не осваивались и возвращались в Москву. Но с приходом Ховалыга всё сильно изменилось. У него нет влиятельных покровителей, которые бы помогали «пробивать» федеральное финансирование больших строек. Но и с инвесторами работать Ховалыг тоже не умеет.

А проблемы нарастают. Необходимо расширять Очистные сооружения Кызыла, строить новый водозабор, реконструировать Кызылскую ТЭЦ, развивать электрические сети, поддерживать в работоспособном состоянии автотрассу Кызыл–Абакан и многое другое, на что у республики нет и не предвидится средств.

В республике широко разрекламировано вхождение в республику нового инвестора – корпорации «Ростехнологии», которая обещает заняться разработкой полезных ископаемых Тувы. Заявлено, что будет добывать золото, медь, литий и другие редкоземельные материалы. С учётом того, что в угольной отрасли страны случился полный крах, компания Сергея Чемезова становится в республике ведущей. А то, что она планирует организовывать добычу стратегического лития, она наверняка сможет очень скоро доминировать над другими предприятиями, разрабатывающими природные ресурсы.

Ни для кого не секрет, что от работы структур олигархов Дерипаски, Абрамовича, китайской компании «Лунсин» и многочисленных золотодобывающих предприятий населению республики в лучшем случае ни холодно, ни жарко. При этом их деятельность ведёт к непременному разрушению экологии региона. Баланс интересов инвестора и населения должен обеспечиваться Инвестиционным Соглашением, которое разрабатывается властями региона и по которому инвестор берёт на себя определённые обязательства. С руководством «Ростеха», похоже, у Ховалыга имеется такое Соглашение. Только вот толку от него – чуть. Как стало известно, «Ростех» в компенсацию за вред, причиняемый природе, строит на юге республики некий спортзал для молодёжи. И что, строительство спортзала, где будут готовить боевиков для пополнения банд – это очень нужно республике? И нужда в них больше, чем в Очистных сооружениях, водозаборе, ТЭЦ, электрических сетях?!

Неужели Ховалыгу непонятно, что для того, чтобы республика имела какой-то экономический суверенитет, ей необходимо кардинально поднимать уровень жизни населения, создавать цивилизованные условия существования. А для этого в современном мире необходимы как минимум такие удобства, как свет, вода, канализация и тепло. Но, похоже, у команды Ховалыга на сей счёт другие приоритеты. Там хотелось бы из инвесторов делать дойных коров, чтобы улучшать личное благосостояние. А интересы населения при таком раскладе отходят на задний план.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА... ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ ВЛИЯНИЯ

В последних номерах газеты я подробно остановился на проблеме формирования в республике клановой схемы руководства ключевыми сферами деятельности. В основном родня главы республики Ховалыга укоренилась на должностях, которые позволяют контролировать потоки бюджетных средств республики. Некоторые из них, такие как замминистра сельского хозяйства Руслан Ооржак и его коллега из министерства образования Херел Наксыл уже попали в фокус внимания правоохранительных органов и спецслужб и находятся под уголовным преследованием в ожидании суда и срока исправительных работ в местах не столь отдалённых. Но родня – это не единственная опора и надежда главы республики. Не имея достаточного числа родственников, Владислав Товарищтайович совместно с супругой Айланой и её сыном Александром сколотили целую команду из друзей-одноклассников сына Айланы – выпускников Тыва-Турецкого лицея. И как смогли заполнили ими пустующие чиновничьи кресла.

Даже само перечисление этих протурецки воспитанных особ само говорит за себя. «Турок» Эдуард Сандан возглавляет Министерство труда и социальной политики республики, Сылдыс Ондар – его заместитель. Донгак Адыгжы недавно назначен руководителем Избирательной комиссии Тувы и теперь под его руководством будут расставляться турецкие кадры на выборные должности. Эдуард Куулар трудится в должности министра топлива и энергетики, Менги Кара-оол до недавнего времени обретался в должности вице-премьера и министра экономики. Теперь он – один из крупных получателей государственных подрядов. Иргит Даваа-Церин работает помощником главы, Борис Очур – замминистра юстиции. Выпускник Тыва-турецкого лицея Аян Ланаа – глава Тес-Хемского района. Заодно он женат на двоюродной сестре Айланы Ховалыг. Айдыс Ооржак – секретарь РО «Единая Россия». Орлан Соян трудоустроен министром образования и вполне готов распространять протурецкие идеи в учебных заведениях республики. Кроме этого, десятки ИП и юрлиц, совладельцами которых являются учащиеся Тувинско-Турецкого лицея-интерната и которые получают государственные контракты.

Всё это вместе создаёт идеологическое и материально-техническое обеспечение для распространения в Туве идеологии пантюркизма последователями Фетхуллаха Гюлена, его тайной исламской секты. Ни для кого не секрет, что его сторонники – Гюленисты являются членами международного общественного движения, зародившегося в Турции в начале 1970-х годов и возникшее вокруг идей турецкого писателя и философа Фетхуллаха Гюлена. Особенно активна деятельность движения в сфере образования – они создали свои 1400 школ в более чем 140 странах. Помимо этого, существуют близкие к движению СМИ, они стремятся к развитию финансовой отрасли и открытию коммерческих медицинских клиник. В самой Турции они конфликтуют с властями и признаны экстремистским движением. Участвовали в неудачном военном перевороте в Турции в 2016 году, после чего многие оказались осужденными и отбывают тюремные сроки.

Такое формирование управленческого кластера республики создаёт угрозу не только тувинскому суверенитету, но в общем целостности Российской Федерации, которая в связи с окончанием СВО в Украине может столкнуться с новыми опасными вызовами.

Владислав Ховалыг – очень слабый руководитель как в профессиональном плане, так и психологическом. Он очень подвержен влиянию своей супруги Айланы, которая в союзе со своими родственниками и друзьями сына из числа выпускников Тувинско-Турецкого лицея. Все они сообща очень хорошо научились манипулировать несамостоятельным руководителем, проводя через него непопулярные решения, подрывающие доверие к власти. Чего стоит хотя бы инициатива главы построить в нищей республике мост через Енисей, чтобы сделать более доступным село Баян-Кол, откуда родом Айлана, в котором живёт менее 1000 человек, в то время, когда республике грозит энергетический и жилищно-коммунальный коллапс.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин