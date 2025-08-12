В правительстве Тувы арестовали очередного жулика

Тувинскому образованию всё время как-то не везёт. То министра-жулика назначат, то человека, ни дня не работавшего в системе образования шахматиста. Хотя это ещё не самое парадоксальное. Помнится, глава республики Кара-оол назначил министром здравоохранения опального прокурора республики Анатолия Дамба-Хуурака, в пьяной попойке с криминалитетом потерявшего свой табельный пистолет. Так что такое назначение для Тувы последних 15 лет – дело обычное. Тут главный принцип в подборе кадров – чтобы человек был «свой»: родственник, друг или подельник. С таким и пить приятно, и воровать безопасно. Поэтому в Туве все министерства и ведомства возглавляют, как правило, «свои» криминальные кадры. Они и себе наворуют, сколько нужно, и начальнику принесут его долю. Если, конечно, ФСБ не остановит.

Когда стало известно о том, что в помещении министерства образования проводятся следственные действия, многие подумали, что правоохранители пришли за бывшим министром образования Ренатом Ооржаком. Но они ошиблись. Оказалось, что маски-шоу проводятся в связи с противоправной деятельностью его заместителя по финансовым вопросам Херел Наксыл. По версии следствия, подозреваемая заместитель министра, курируя вопросы проведения государственных закупок в сфере образования, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору из числа работников министерства, а также руководства и учредителей коммерческого предприятия, в 2022 году организовала заключение с ними государственного контракта на поставку товаров для дошкольных образовательных учреждений и перечисление поставщику бюджетных денежных средств на сумму свыше 4,9 млн. рублей при среднерыночной стоимости поставленных товаров чуть больше 2,4 млн. руб. В связи с чем ей предъявлено обвинение по ст. 159 ч.4 УК РФ – «мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору». Деньги оседали в коммерческом предприятии, фактически принадлежащем мужу подозреваемой.

Нужно отметить, что министерство образования Тувы давно числится у правоохранителей в списке неблагополучных. По крайней мере, с тех пор, как им немного поруководил известный в республике сепаратист и националист Каадыр-оол Бичелдей, который, находясь в должности министра, организовал хищение 44 млн. бюджетных средств, предназначенных для строительства пришкольных спортивных площадок. В итоге деньги украли, а дети остались без возможности культурного досуга и занятий спортом.

Когда Кызылский городской суд приговорил бывшего министра образования, а затем – зампреда правительства Каадыр-оола Бичелдея на три года условно за ущерб, нанесённый бюджету республики в сумме, превышающей 40 млн. рублей, многие даже не поверили в то, что известный политик, флаг местной националистической сепаратистской тусовки, мог опуститься до банального воровства. Как-то не хотелось верить в то, что Каадыр-оол Алексеевич решится разменять свой авторитет порядочного человека на некие финансовые преференции. Некоторые даже полагали, что публикация об этом в газете – просто «утка» ради подогревания интереса к оппозиционному изданию. Да и сам Бичелдей, вдруг вместо позорного изгнания из органов власти получивший из рук главы республики Кара-оола статус заместителя председателя правительства, вёл себя таким образом, как будто ничего не случилось. Но скандал, тем не менее, разразился. В связи с чем он был вынужден уйти с этой должности, но в компенсацию был пристроен директором государственного музея, в котором реально есть что украсть. Видимо, часть украденных у детей средств «ушли» наверх и нашли своё место в карманах вышестоящего чиновника. Мало того, что в музее хранятся произведения тувинских художников и камнерезов, там находится уникальная коллекция золота скифов, ценность которой трудно даже представить.

При этом интересно, что Кара-оола президент Путин отправил в 2021 году в отставку, назначив на его место Ховалыга. Но, тем не менее, судимость не мешает Бичелдею трудиться в Государственном музее, где он так и сидит до сих пор.

Возвращаясь к фигурантке уголовного дела, следует отметить, что она в министерстве человек не простой. Поскольку приходится главе республике Ховалыгу близкой родственницей. Поэтому в повседневной жизни вела она себя крайне надменно и безапелляционно. В коллективе её боялись и старались с ней не связываться. А заведовала она в том числе и закупками, где царил бардак. Была в некотором роде доверенным лицом главы республики Ховалыга.

Ранее она несколько месяцев исполняла обязанности министра. Да и до её ареста громогласно объявила, что после ухода Рената Ооржака именно она возглавит министерство образования. И уже начала комплектовать новый коллектив министерства. Но тут пришли оперативники ФСБ и «испортили всю малину».

В настоящее время прокурор республики внёс Главе региона представление в связи с неурегулированием конфликта интересов при заключении государственного контракта заместителем министра образования с «аффилированной» коммерческой организацией с требованием об увольнении в связи с утратой доверия. В настоящее время по месту проживания и работы подозреваемой проводятся обыски, изымается необходимая для следствия документация, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, принимаются предусмотренные законом меры к возмещению причиненного ущерба. Как сообщается, сама Наксыл родилась в Чаа-Холе и является близкой родственницей Главе республики Ховалыгу по материнской линии.

Это за последний месяц уже второе привлечение близких родных Владислава Ховалыга. Ранее также правоохранителям попался другой родственник главы правительства – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы Руслан Ооржак, который также являлся доверенным лицом главы республики.

Все эти события говорят о том, что кольцо подозрений правоохранителей вокруг Владислава Товарищтайовича Ховалыга сужается. Не исключено, что скоро за ними пойдёт другой доверенный человечек главы – министр земельных дел Аян Допуй-оол. И на нём очередь провластного жулья не закончится. Мы не можем этого утверждать, но, скорее всего, на всех ключевых местах, где распределяются бюджетные финансовые средства, Ховалыг расставил своих вороватых родственников, которые обкрадывают народ.

Другое событие недели – решение кассационной инстанции (г.Кемерово) по делу об увольнении мэра Кызыла Карима Сагаан-оола. Как известно, кассационная инстанция частично удовлетворила жалобу главы Кызыла Казанцевой, отменила апелляционное определение Верховного суда Тувы и отправила дело в Верховный суд Тувы для нового рассмотрения. Что бы это значило?

Лопсан бегает по кабинетам мэрии и разносит слухи, что он скоро станет мэром Кызыла. Хочу его успокоить. Это решение, резолютивную часть которого мы знаем, совсем не означает, что мэра всё же уволят. Если бы кассационный суд этого хотел, то он бы отменил решение ВС РТ и затвердил решение первой инстанции, в соответствии с которым мэр был бы уволен. Так что, скорее всего, речь идёт о процессуальных ошибках, на которые кассационная инстанция укажет и которые необходимо исправить. Остаётся ждать мотивированного решения.

Редакция