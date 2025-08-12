    Коротко

Ипотечный коллапс: Тува попала в топ регионов по просроченной ипотечной задолженности

В России объем просроченной ипотеки на конец июня превысил 145 млрд. рублей, увеличившись в годовом выражении в два раза, подсчитали в «Циане».

При этом в лидерах по доле просроченной задолженности (от 1 до 10%) являются республики Кавказа, а также Тува, Хакасия и Краснодарский край. Тува также возглавила антирейтинг по самому сильному росту объема просрочки – почти в 7 раз, до 2,1 млрд. рублей.

Напомним, по данным 2024 года Тува остается самым закредитованным регионом России. Средний объем кредитной задолженности экономически активно жителя Тувы составляет 1 млн. руб.

Тыва заняла 70-е место в России по качеству дорог

По данным РИА Новости на начало 2025 года, 43,1% автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения в республике соответствуют нормативным требованиям. Этот показатель позволил региону занять 70-е место среди субъектов РФ.

Средний показатель по России составляет 54,8%. Лидером по качеству дорог остаётся Москва – с 100% нормативных дорог. На последнем, 85-м месте – Архангельская область (16,9%).

В Чеди-Хольском районе выявлено сильное загрязнение тяжёлых металлов над поверхностью хвостохранилища «Тувакобальт»

Учёные Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН исследовали геогаз с поверхности хвостохранилищ, проанализировав его образцы на содержание микро- и тяжёлых металлов в прилегающем воздухе.

Из результатов, опубликованных на сайте ИНГГ СО РАН, следует, что содержание металлов превышает фон в среднем в 1000 раз. Содержание мышьяка (As) превышает фон в 15-400 раз, кадмия (Cd) – в 50-2000 раз, свинца (Pb) – в 6-500 раз.

«Такое масштабное загрязнение представляет серьезную угрозу для экосистемы региона, в том числе для почв, водных ресурсов и растительности. Кроме того, высокое содержание тяжёлых металлов может негативно сказаться на здоровье населения, проживающего вблизи хвостохранилищ, увеличивая риск развития различных заболеваний», – рассказала старший научный сотрудник ИНГГ СО РАН Анна Девятова.

Напомним, что 2021 году в Хову-Аксы произвели техническую рекультивацию шлакоотвалов комбината «Тувакобальт». Из федерального бюджета на рекультивацию было выделено 139,5 млн. рублей. Работы провело ООО «ГЕОС».

Ход работ в 2021 году проинспектировал врио главы Тувы Владислав Ховалыг. По его мнению, это важнейший объект строительства, итог которого повлияет на качество жизни не только чеди-хольцев, но и всех жителей Енисейского бассейна.

Не опять, а снова: засуха уничтожила часть посевов в Туве

«Заготовка запасов осложняется засухой, которая уничтожила сельскохозяйственные культуры и травостой на 1918 гектарах в пяти муниципальных образованиях республики», – заявили в правительстве Тувы. Сумма ущерба пока оценивается в 10,8 млн. рублей.

Посевы и кормовые культуры погибли в пяти хозяйствах на территории Чаа-Хольского, Улуг-Хемского и Чеди-Хольского кожуунов (районов). В Дзун-Хемчикском и Сут-Хольском кожуунах из-за гибели растений не могут начать кампанию по заготовке корма для скота – сено косят только в пойменных местах около лесных массивов, уточнили в минсельхозе.

Глава республики Владислав Ховалыг поручил сформировать «муниципальный и республиканский резервы кормов», а также «мобилизовать все силы и средства» на заготовку кормов.

Некоторые районы уже рассматривают возможность закупок сена из хозяйств других кожуунов или из Красноярского края и Хакасии.

Правительство Тувы хочет заблокировать паблики «АнтиГАИ»

Правительство Тувы обратилось в Роскомнадзор по поводу «принятия мер по закрытию» сообществ «АнтиГАИ» в социальных сетях. Речь идёт о сообществах, в которых водители публикуют адреса, где в тот или иной день стоят дорожные полицейские.

По версии чиновников, подобные сообщества «помогают скрыть злостное нарушение правил дорожного движения». В Туве такие группы «Сибирскому экспрессу» удалось найти в «Телеграме», «ВКонтакте» и «Вайбере».

Похожие группы с разными названиями есть во многих регионах России, в некоторых они объединяют десятки тысяч человек, например, в аналогичном новосибирском телеграм-сообществе состоит более 27 тыс. жителей.

Пиво стало лидером пищевой промышленности Хакасии

Объёмы производства части продуктов сократились в Хакасии по итогам первой половины 2025 года, свидетельствует отчёт о социально-экономическом положении республики, опубликованный Красноярскстатом (подразделение курирует Красноярский край, Хакасию и Туву).

Производство мясных полуфабрикатов упало на 4,6%, мясных консервов – на 1,4% по сравнению с первой половиной 2024 года. Выпуск плодовоовощных консервов сократился сразу на 53,7%, соков – на 47,6%. Производство круп упало на 6,5%, хлеба – на 2,6%.

Статистика о выпуске сырого мяса, колбас и молочной продукции, в том числе мороженого скрыта под предлогом «обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций».

Выросли только несколько показателей. На 1,1% – производство переработанной и консервированной рыбы, на 8% – кондитерских изделий.

Но увереннее всего себя чувствуют хакасские производители пива. За первое полугодие они выпустили 4566 тыс. декалитров напитка разной крепости. Показатель вырос на 24,2%.

На российских чиновников начали заводить уголовные дела с рекордной за 10 лет скоростью

С начала 2025 года в России возбудили по меньшей мере 99 уголовных дел против представителей власти, что стало рекордом за последние 10 лет, подсчитали СМИ. Речь идет о депутатах и чиновниках ранга не ниже замруководителей федеральных и региональных ведомств, а также мэрах и их заместителях. В среднем Следственный комитет заводил по 14 дел в месяц. В основном фигурантами становились силовики (28% дел), представители строительной отрасли и ЖКХ (18%), экономики и промышленности (11%), транспорта и природопользования (по 8%). Их обвиняли в мошенничестве, взятках, хищениях и злоупотреблении должностными полномочиями.

Показатель семи месяцев 2025-го почти в два раза превышает итоги 2021-го (53 дела) и приближается к результатам 2024-го (122 дела). Почти половина всех задержаний за последние 10,5 лет пришлась на 3,5 года СВО с Украиной. Число арестованных федеральных чиновников топ-уровня также превысило довоенные значения. Одним из самых громких эпизодов июля стало самоубийство министра транспорта Романа Старовойта – ранее губернатора Курской области. По данным источников «Коммерсанта», его имя фигурировало в деле о миллиардных хищениях при строительстве укреплений на границе с Украиной: показания на Старовойта дал его преемник на посту главы региона Алексей Смирнов, арестованный в апреле.

Сбежавшего за границу экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск спустя шесть лет после обвинений в многомиллиардных хищениях

Министерство внутренних дел (МВД) объявило в розыск бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по уголовной статье, следует из базы ведомства. Суть претензий не раскрывается. Дубровский руководил регионом с сентября 2014 по март 2019 года. Он собирался идти на второй срок, но был уличен в сговоре с компанией «Южуралмост» при заключении дорожных контрактов на 8 млрд. рублей. Материалы об этом были представлены президенту Владимиру Путину на коллегии Генпрокуратуры, после чего Дубровский подал в отставку и попал в больницу – по некоторым данным, с инфарктом, а затем уехал в Швейцарию. Источник утверждал, что там у экс-губернатора есть дом.

В октябре 2019 году следственный департамент МВД возбудил против Дубровского уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК) по материалам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о картельном сговоре, оценив ущерб в 20 млрд. рублей. Однако вскоре постановление было отменено. В январе 2022 года Арбитражный суд Московского округа признал законным правомерность претензий ФАС к Дубровскому. Тот обращался в Верховный суд, однако жалоба была отклонена.

В 2023 году Дубровского признали банкротом из-за долга в 37 млн. рублей перед производственным объединением «Монтажник». Суд наложил арест на имущество экс-губернатора общей стоимостью 930 млн. рублей.