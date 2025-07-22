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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 27, 22 июля / Пора дать правовую оценку коррупции в правительстве Тувы
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№27, 22 июля 2025 года.
    Факты, аналитика, суждения
Пора дать правовую оценку коррупции в правительстве Тувы

Пора дать правовую оценку коррупции в правительстве Тувы

Министру внутренних дел России
по Республике Тыва
Ю.Завьялову

ЗАПРОС

Уважаемый Юрий Васильевич!

В газете «РИСК» №№ 23, 24 и 25 на шестнадцатой странице опубликованы материалы, посвящённые фиктивной сдаче в эксплуатацию двух девятиэтажных жилых домов, к которым на момент заселения не были подключены водопровод и канализация.

В публикации, в частности, сообщается: «На данной территории отсутствуют школа, детский сад и магазин. К нему даже нет дороги из города, и туда не ходит общественный транспорт. К тому же даже не зарыта траншея, в которую уложен кабель». Но это не помешало зампреду правительства Тувы О. Лукину и директору ООО КЗ «Регионстрой» Э. Иргиту 15 июня торжественно вручить гражданам, купившим жильё в этих домах, ключи от квартир, хотя жить в таких домах невозможно.

Также в публикации сообщается: «произошло любопытное событие с участием директора ООО «Регионстрой» Э.Иргитом и зампредом правительства Тувы О. Лукиным. Они торжественно передали ключи жителям двух девятиэтажных жилых домов свежесданных в эксплуатацию рядом с микрорайоном «Спутник». С виду дома как дома, смотрятся бодро. Если не знать, с каким браком они построены на диком пустыре, к которому нет даже дороги. В этих домах окна установлены с огромным браком и зимой покрывались куржаком. Жить в этих квартирах будет невозможно. Но Иргит брак так и не устранил».

Фиктивная сдача указанных домов была необходима Лукину и Иргиту для того, чтобы досрочно снять денежные средства со эскроу-счетов в Сбербанке. Также можно предположить: «Без поддержки Лукина Иргит вряд ли сумел бы сдать в эксплуатацию два неготовых жилых дома, получить все разрешающие документы и снять с эскроу-счетов ипотечные деньги заёмщиков. Всё это Иргит провернул с помощью Лукина, которому Ховалыг дал соответствующие полномочия». Кроме того, сообщается, что директор ООО КЗ «Регионстрой» Э.Иргит до сих пор не рассчитался за выполненные субподрядчиками строительные работы и скрывается от кредиторов, не отвечая на их запросы.

Учитывая, что публикации имели большой резонанс в республике, поскольку указывают на коррупцию в правительстве Тувы и бардак в строительном комплексе республики, прошу провести проверку указанных в публикации фактов и в случае их подтверждения принять к виновным соответствующие меры.

Об итогах проверки и принятых мерах прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикаций прилагаю.

С уважением, и.о. гл. редактора Л.Ф. Петров

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