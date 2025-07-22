Свежий анекдот
Забавно мне крутое вороньё,
Которое политику вершит:
Когда твоя профессия – враньё,
Дерьмо сочится прямо из души.
Игорь Губерман
Которое политику вершит:
Когда твоя профессия – враньё,
Дерьмо сочится прямо из души.
Игорь Губерман
* * *«Большинство преступлений совершается в пьяном угаре, алкоголь и наркотики губят здоровье, прямым следствием распространения различного зависимостей является социальное неблагополучие семей. Поэтому от нашей целенаправленной работы зависит, какими будут наши дети, каким станет будущее страны», – объясняет Шолбан Кара-оол, не понаслышке знающий тему. Ведь это именно он по пьяни выбил глаз в боулинг-клубе русскому охраннику.