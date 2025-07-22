Забавно мне крутое вороньё,Которое политику вершит:Когда твоя профессия – враньё,Дерьмо сочится прямо из души.

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«Большинство преступлений совершается в пьяном угаре, алкоголь и наркотики губят здоровье, прямым следствием распространения различного зависимостей является социальное неблагополучие семей. Поэтому от нашей целенаправленной работы зависит, какими будут наши дети, каким станет будущее страны», – объясняет Шолбан Кара-оол, не понаслышке знающий тему. Ведь это именно он по пьяни выбил глаз в боулинг-клубе русскому охраннику.