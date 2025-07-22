Начались посадки чиновников Тувы

Смена в руководстве силовых структур даёт первые результаты

Вынужден принести извинения читателям газеты «РИСК», что последние месяцы основное внимание уделял теме критического состояния инженерных сетей в республике и отдельных предприятий жизнеобеспечения. Но так уж сложилось, что именно эта сфера в Туве в силу обстоятельств оказалась безнадзорной при руководстве правительством со стороны Владислава Ховалыга. И если ранее она тихо деградировала, то в последние годы она неожиданно для действующей власти подошла к критической черте. Тем не менее, хочу отозваться на призывы тех, кто настаивает на внимании к основной отрасли в нашей республике – сельскохозяйственной, в которой занята большая часть трудоспособного населения и которая является традиционным промыслом для коренного населения республики.

ПРОСТАЯ СХЕМА «МОНЕТИЗАЦИИ» АГРАРНОГО БЮДЖЕТА

Следует признать, что у главы республики Ховалыга сельское хозяйство находится в фокусе его внимания. Но это внимание как-то специфически деформировано. И направлено оно не столько на развитие основной отрасли хозяйства, сколько на процесс распределения через неё бюджетных финансовых средств. У нас это называется «освоением средств». В криминальном бюрократическом сообществе это часто называют «монетизацией», имея в виду превращение безналичных бюджетных средств в наличные деньги, которые успешно оседают в карманах уполномоченных особ.

Ранее в №№ 16 и 17 газеты в статьях «Прокуроры в роли «крыши» тувинской сельхозмафии» и «Паразиты и труженики сельского хозяйства Тувы» были опубликованы материалы о т.н. сельскохозяйственной мафии, прижившейся при министерстве сельского хозяйства Тувы под видом предприятия, занимающегося кадастровыми работами по заказу Минсельхоза. В опубликованных материалах сообщалось о том, как прокуратура Тувы под руководством Дябкина «крышует» жуликов, окопавшихся под крышей Минсельхоза. Назывались конкретные имена действующих лиц – ООО «МТС Западная», СПК «Агротех», ООО ИПО «Землемер», ГУП «Бай-Хол» и скандальные персоны – Сат Белек Макарович, Опуйлаа Сайхо Сарыг-ооловна, Манзай Эртине Ангырович, которых опекает лично министр сельского хозяйства и по совместительству сродный брат супруги главы республики Айланы Ховалыг Юрий Делгер-оолович Оруспай. Близость братца жены главы республики к этим проходимцам можно проследить хотя бы потому, что в соответствии с официальными данными Госналогслужбы эти юрлица зарегистрированы по адресу, на котором обретается само Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва – г.Кызыл, ул. Московская, 3. А курирует всю эту воровскую братию вечный соратник главы республики, большой мастер по использованию бюджетных средств и составлению хитроумных планов «монетизации» государственных денег, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Тувы Уран-оол Алдын-оолович Ондар.

Но Уран-оол Ондар и Юрий Оруспай – это как бы официальные лица. А в самом министерстве всеми «скользкими» делами до некоторых пор занимался близкий родственник главы, племянник Ховалыга Руслан Ооржак. Он пользуется неограниченным доверием Владислава Товарищтайовича ещё с тех пор, когда тот трудился мэром Кызыла. Ему было доверено самое «доходное» место – руководителя департамента архитектуры и строительства. Знающие ситуацию вокруг Ховалыга люди полагают, что Руслан Домбулакович фактически являлся личной казной Ховалыга и пользовался неограниченным доверием мэра, невзирая на то, что он всегда чрезвычайно увлекался употреблением горячительных напитков, что было известно значительному кругу людей. А когда Ховалыг присел в кресло главы республики, его племянник тут же был пристроен на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы по растениеводству, одновременно возглавляя в министерстве комиссию по распределению бюджетных денег, и, по всей видимости, был уполномочен Ховалыгом на сбор с заинтересованных сельхозпроизводителей определённых средств.

И это притом, что Ооржак никогда раньше к сельскому хозяйству никакого отношения не имел и понимает в нём не больше, чем свинья в апельсинах. Вот, в частности, что писала про него газета «РИСК» в апреле 2023 года: «заместитель министра – по растениеводству – Ооржак Руслан Домбулакович. Этот чиновник... никогда ранее не работал в сельскохозяйственной области. И... не имеет специального профильного образования. Больше известен по деятельности в мэрии г.Кызыла, где он долго трудился начальником отдела в Департаменте архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Но как-то сумел избежать уголовного преследования. Это креатура главы правительства. Как он попал именно на растениеводство – огромная тайна, поскольку он в своей жизни не вырастил ни одного стебелька какой-либо культуры. Очень странно, если он вдруг начнёт давать указания или советы настоящим профессиональным аграриям типа Оюна или Пирогова, если он за всю свою жизнь не посеял ни одного гектара земли».

ВАЖНОЕ ЗВЕНО В ЦЕПОЧКЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОД УГРОЗОЙ

Осенью прошлого года он как-то неожиданно «пропал с радаров» Минсельхоза Тувы. Поначалу шептались, что он просто ушёл в запой. Но когда пауза затянулась на полгода, стало понятно, что его пьянство не является основной причиной отсутствия на работе. Сейчас можно смело предположить, что причиной его долгого отсутствия на работе явилась активизация оперативной деятельности в отношении него правоохранительных органов.

Как говорят в полицейских кругах, Ооржака поймали на том, что какой-то псевдосельскохозяйственный кооператив типа СПК «Агротех» или «Землемер», занимающийся кадастровыми работами, ещё в 2023 году перечислил на банковскую карту Ооржака более 380 тыс. рублей, которые, собственно, и вменяют племяннику Ховалыга как взятку.

При этом, что любопытно, оперативники на условиях конфиденциальности сообщили, что этого взяткополучателя вычислил Искусственный Интеллект по базе данных Госналогслужбы. При прежнем министре внутренних дел республики Ховалыгу удавалось «гасить» скандал вокруг его племянника. Но когда министр сменился, у главы не оказалось достаточных рычагов давления на министра Ю.Завьялова, который и «дал зелёный свет» на привлечение Руслана Ооржака к уголовной ответственности.

Насколько можно судить, в деле фигурируют данные на Сата Белека Макаровича и Опуйлаа Сайхо Сарыг-ооловну. Но в каком качестве они там присутствуют, выяснить не удалось. Информагентства распространили информацию, что уголовные дела ведутся как в отношении взяткополучателя, так и взяткодателей.

Известно лишь, что подозреваемый Ооржак активно сотрудничает со следствием и готов дать полный расклад хищений в Минсельхозе. В связи с чем и.о. зампреда Тувы Уран-оол Ондар, которому как минимум трижды удавалось выскальзывать из цепких лап правоохранителей, может также стать фигурантом уголовного дела.

Вот как освещают это событие правоохранительные органы: «В период с июля по октябрь 2023 года 49-летний... заместитель министра получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью и председателя сельхозкооператива денежные средства в виде взятки в общей сумме 383 300 рублей путём перечисления на свой счёт и счета своих родственников, а также получения денежных средств наличными. Сотрудники полиции установили, что 44-летний генеральный директор ООО и председатель СПоК передали денежные средства чиновнику за совершение действий в его пользу, а именно способствование в предоставлении субподрядных работ по выполнению кадастровых работ сельскохозяйственных земель на территории Республики Тыва. По данным фактам следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва возбуждены уголовные дела по фактам дачи и получения взятки в отношении должностного лица и руководителя юридических лиц. Проведение обысков проводилось при силовой поддержке сотрудников Управления Росгвардии по Республике Тыва».

КОЛИЧЕСТВО НЕГАТИВА ВОКРУГ ХОВАЛЫГА ЗАТМИЛО ПОЗИТИВ

Всё это весьма прискорбно для действующего главы республики Владислава Ховалыга, который готовится к своему переизбранию. Не добавляют ему авторитета и напряжённые отношения с православными верующими. Об его конфликте с Русской Православной общиной Тувы газета уже писала, когда он воспротивился выделению церкви земельного участка возле Дома русской культуры мэрией г.Кызыла, сославшись на то, что в центре столицы бомжам не место. Этот конфликт дошёл до Администрации Президента РФ, за что Ховалыг получил нагоняй, поскольку хамское отношение главы республики к православной вере на фоне продолжающегося оттока русских из Тувы ставит под вопрос в целом лояльность сегодняшних тувинских властей Кремлю.

Но развал в системе жизнеобеспечения столицы самого бедного региона вкупе с ростом националистических настроений в правящей верхушке республики на фоне откровенно русофобских взглядов главы, окружение которого всё глубже погружается в коррупционные скандалы, создаёт ситуацию, при которой Кремль всё больше сомневается в целесообразности оставления Ховалыга в кресле главного чиновника региона. Что особенно понятно в связи с тем, что на федеральном уровне имеются только два человека, которым открыт доступ к президенту страны. Это опальный герой Сергей Шойгу и сенатор от Тувы Людмила Нарусова, с которыми у Ховалыга отношения явно не сложились и на поддержку которых при рассмотрении кандидатур в главы Тувы он может не рассчитывать.

А в целом всё происходящее – результат убогой кадровой политики Ховалыга, формирующего свою команду под диктовку супруги Айланы – женщины красивой, властной и амбициозной, но малограмотной по части управления регионом. Практически все, кого она навязала мужу в качестве членов его кабинета – это непрофессиональные самовлюблённые корыстолюбцы без объективных возможностей плодотворно трудиться в той должности, которую пролоббировала Айлана.

Самый свежий пример опрометчивых кадровых назначений – Ренат Ооржак, которого Айлана пристроила в кресло министра образования. Было заранее понятно, что этот человек, не имеющий соответствующего базового образования и ни дня не работавший в системе образования даже сторожем или дворником, не сможет успешно работать министром образования Тувы. И он, не проработав в должности и девяти месяцев, подал в отставку, поскольку за это время превратился в посмешище как в Москве, так и Туве.

А образование в республике тем временем деградировало. Хуже его министром смотрелся лишь министр здравоохранения при Кара-ооле, когда тот на эту должность назначил курам на смех бывшего прокурора республики Дамба-Хуурака, обладающего медицинскими познаниями разве что в пользовании градусником или клизмой.

Последний визит в республику Сергея Шойгу и устроенный им мордобой наглядно показал его отношение к Владиславу Ховалыгу. Известна также негативная оценка ситуации в республике, данная первым заместителем председателя правительства РФ Мантуровым, которого поразили стремление Ховалыга создавать потёмкинские деревни вместо освоения литиевого месторождения и попытки одного из заместителей главы «доить» руководство дочерней компании Ростеха под предлогом выборов. Негативно характеризует главу и затеянная им мышиная возня вокруг кресла мэра Кызыла.

Впрочем, не будем спешить с выводами. Как говорится, время покажет.

Кондрат Пчёлкин