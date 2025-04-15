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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 14, 15 апреля / Почему Тува – самый бедный регион России
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№14, 15 апреля 2025 года.
Почему Тува – самый бедный регион России

Почему Тува – самый бедный регион России

или Как руководство республики разваливает сельское хозяйство

Как известно, продовольственной безопасностью советская власть занималась серьёзно. В рамках этой программы по всей стране строились птицеводческие хозяйства. И в Туве в то время была построена в п. Каа-Хем Кызылского района единственная в республике птицефабрика. Она довольно успешно функционировала. Хотя времена у неё бывали разные. В том числе, и не очень благостные. Но она стабильно производила куриное яйцо и мясо кур, насыщая тувинский рынок. А также держала цены на свою продукцию в директивных параметрах. Все это продолжалось до тех пор, пока она не попала в руки известного прохвоста и авантюриста, получившего в Харькове юридическое образование, подававшего надежды выпускника интерната Шолбан-оола Советовича Иргита, который по воле судьбы ненадолго уселся в кресло директора процветающего предприятия. Пора его руководства предприятием оказалось яркой, короткой и печальной: птицефабрика этого не выдержала и пришла в упадок.

КАК ОДНА ПРОЖОРЛИВАЯ СЕМЕЙКА ОБЪЕЛА ТЫСЯЧИ КУР

Но на её счастье в 2007 году по протекции нашего знаменитого земляка Шойгу к власти в республике пришёл молодой, ретивый, подающий надежды негодяй Шолбан Кара-оол. Он с подачи своего более опытного подельника Шолбан-оола Иргита тут же загорелся желанием восстановить птицеводство в республике, чтобы через птицефабрику можно было отмывать солидные объёмы бюджетных средств, используя государственные субсидии. За дело восстановления птицефабрики был готов взяться гастарбайтер осетин Секинаев, имеющий опыт подобной работы. Восстановление птицефабрики Кара-оол поручил своему первому заместителю Шолбан-оолу Иргиту – тому самому Иргиту, который, собственно, в своё время и довёл птицефабрику «до ручки».

Правда, реализации этой аферы поначалу воспротивились депутаты Верховного Хурала Тувы, которые хорошо знали деловые таланты Иргита и посчитали проект непродуманным и весьма рисковым. Они были уверены, что Кара-оол и Иргит в содружестве с Секинаевым через птицефабрику организуют воровство бюджета республики, а продукция для них – дело второе. Но, в конце концов, Кара-оол свой проект «продавил», и Секинаев взялся за работу.

В бюджете республики были сконцентрированы значительные деньги, на которое было закуплено новое импортное оборудование. На них была проведена реконструкция птицефабрики, и она начала работать. Уже 12 мая 2009 года откормочный корпус строящейся птицефабрики «Енисейская» принял первую партию цыплят в количестве 13 тыс. голов. Было широко разрекламировано, что при четырёх циклах в год общий выход цыплят-бройлеров ожидается на уровне 280-300 тыс. голов.

Правительство Тувы регулярно выделяло птицефабрике солидные многомиллионные субсидии на поддержание птицеводства. Однако фабрика никак не выходила на проектную мощность, поскольку один из братьев главы правительства регулярно залазил в кассу предприятия, очищая её от денежных знаков. Мало того: он также установил фабрике некий оброк, забирая его натуральной продукцией. Такая «нагрузка» оказалась для предприятия непосильной ношей, в связи с чем директор Сослан Секинаев, в конце концов, уволился «по собственному желанию» и покинул республику, вернувшись к себе в Осетию.

Больше охотников поднимать в Туве птицеводство не нашлось, и Кара-оол передавал птицефабрику в аренду различным прохиндеям. До тех пор, пока она совсем не перестала работать, и хозяйство не пришло в полное запустение. Система отопления вышла из строя и была разморожена. Цеха варварски разграблены. В общем, случилось ровно то, о чём предупреждали депутаты. И у фабрики наступила мрачная пора банкротства. Очень быстро при непротивлении со стороны Минсельхоза республики недавно с такой помпой восстановленная птицефабрика подверглась вандализму и безжалостному воровству. Она стала представлять собой 14 корпусов импортного оборудования в развалах куриного помёта, разграбленного оборудования и битого кирпича.

МОЖНО ЛИ ПОДНЯТЬ ПТИЦЕВОДСТВО ПРИ РАЧИТЕЛЬНОМ ХОЗЯИНЕ?

Вот тут-то Шолбан Кара-оол и вспомнил, что в республике имеется собственный опытный специалист сельского хозяйства, который в состоянии возродить птицеводство – Василий Оюн. Тогда он никаких должностей не занимал, а был просто депутатом Верховного Хурала и успешно занимался вместе со своей семьёй кроме животноводства ещё и выращиванием зерновых, которые могли бы обеспечить кормовую базу птицеводства республики.

Нужно отметить, что назвать Кара-оола и Оюна друзьями, было бы неправильно. Кара-оол, ничего не понимая в сельском хозяйстве, очень завидовал умению Оюна работать. Но ситуация сложилась таким образом, что обратиться ему больше было не к кому. Вот тогда-то Кара-оол и Оюн договорились об условиях возрождения птицеводства на базе ГУПа «Птицефабрика «Енисейская», которая была передана ООО «Агрохолдинг Заря». Агрохолдинг возглавил молодой энергичный сын Оюна Саин. Стороны заранее оговорили, как и сколько времени правительство будет субсидировать птицеводство, за счёт каких средств будут выполнены работы по восстановлению производства, какими должны быть параметры выпускаемой продукции и цены на неё.

Восстановление фабрики заняло почти год, поскольку производство находилось в руинах. И вот она вновь была готова к работе. На её реконструкцию понадобились немалые деньги – более 27 млн. рублей, которые семья Оюна изыскала в собственном бюджете. В договоре аренды птицефабрики арендодатель зафиксировал, что затраты на реконструкцию птицефабрики будут включены в кредиторскую задолженность предприятия. И они будут компенсированы ГУП «Птицефабрика «Енисейская» после окончания процедуры банкротства.

Неожиданно для многих, дела на птицефабрике под руководством Саина Оюна, которому активно помогал Василий Майлолович, быстро пошли в гору. Да и правительство поначалу выполняло условия соглашения и аккуратно исполняло свои обязательства по субсидированию птицеводства республики. Фабрика уверенно завоёвывала рынок куриной продукции в республике и даже наладила поставки излишнего куриного яйца в соседнюю Монголию. Рынок Тувы наполнился мясом кур и куриным яйцом высокого качества по очень сходной цене, значительно уступающей завозной продукции. На птицефабрике были трудоустроены около полутора сотен работников, которые исправно получали приличную зарплату. В общем, все казались довольны. Однако, по всей видимости, глава республики Кара-оол такой прыти от семейства Оюна не ожидал...

НАВЫКИ «ДЕРЖИМОРДЫ» ВО ВСЕЙ КРАСЕ: ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ!

Сначала он обрадовался, а затем – спохватился, подумав, куда приведёт его это соглашение. Так продолжалось два года, пока Шолбан Кара-оол не передумал исполнять своё первоначальное обещание поддерживать птицеводство государственными субсидиями. Не буду вдаваться в детали, почему вдруг Кара-оол охладел к оюновскому птицеводству. Думаю, все, кто знает жгучую любовь Кара-оола к деньгам, и без меня поймёт, чего хотел получать Кара-оол от птицеводства кроме куриного мяса и яйца... Но в этом добиться согласия с Оюном ему не удалось. И он из желанного партнёра быстро перешёл в категорию врага, с которым, как на войне...

Теперь правительство не только перестало закладывать в бюджет субсидии для поддержания птицеводства, но и поручило всем контролирующим инстанциям организовать «случайные» проверки ООО «Агрохолдинг Заря». И чиновники дружно взялись налаженную с таким трудом работу предприятия превращать в кошмар. А они это умеют.

Самым ретивым противником птицеводства Тувы проявил себя прокурор республики Боровков, который методично с привлечением всех его возможностей приступил к созданию проблем для работы птицефабрики. К её работникам приходили официальные лица «с корочками» и убедительно просили написать в прокуратуру заявления о якобы имеющих место хищениях государственных средств на фабрике. Предприятие тут же стали проверять финнадзор, налоговая служба и УФАС. Мало того: Боровков обратился в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о взыскании с птицефабрики 32 млн. рублей государственной субсидии, выделенной на развитие птицеводства, якобы потраченной руководством предприятия нецелевым способом. Вести это архиважное для надзорного органа дело в суде Боровков поручил своему первому заместителю, очень ретивому служаке и не очень чистоплотному работнику Дябкину.

Судебное разбирательство, учинённое прокурором, длилось долгих три года. Поначалу суд удовлетворил требования прокурора и взыскал 32 млн. с ООО «Агрохолдинг Заря». И даже выдал прокуратуре исполнительный лист на взыскание. Служба судебных приставов, не мешкая, арестовала все счета предприятия, затруднив и без того непростую работу агрохолдинга. Теперь уже и Минсельхоз Тувы по указке Кара-оола на почти законных основаниях (в суде рассматривается дело о злоупотреблениях!) прекратил выделение субсидий агрохолдингу. Однако Оюны продолжали поддерживать производство за счёт средств, заработанных ими в животноводстве и молочном производстве, снабжая кур собственным зерном.

Вот тогда-то Кара-оол и пустил в ход «тяжёлую артиллерию» – АО «Туваэнергосбыт», в кресло директора которого он перед этим пристроил своего родственника Владислава Ховалыга. Как вы понимаете, Кара-оолу и Ховалыгу, по понятным причинам, оказалось несложно найти общий язык в борьбе с хозяйством Оюна. И тогда Ховалыг дал распоряжение обесточить птицефабрику... От этого «удара под дых» птицефабрика оправиться уже не смогла. Куры, оказавшись в условиях неработающей системы кормораздачи¸ без воды и тепла, долго не продержались и передохли.

Так глава республики Кара-оол, его племянник директор АО «Тываэнергосбыт» Ховалыг и прокурор республики Боровков со своим первым заместителем Дябкиным с привлечением всех имеющихся в республике контрольных и надзорных органов сумели-таки развалить работу единственного в республике предприятия птицеводства, в восстановление которого были вложены сотни миллионов государственных средств. Чего не сделаешь, чтобы угодить начальству... Таково истинное лицо нашей сегодняшней власти.

НАВЫКИ «ДЕРЖИМОРДЫ» ВО ВСЕЙ КРАСЕ: ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ!

ДОБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

Но все эти люди с полномочиями, как потом выяснилось, поторопились. Кассационная инстанция арбитражного суда в Иркутске не согласилась с позицией прокурора Боровкова по делу А69-1445/2015 и отменила все судебные акты нижестоящих инстанций, направив дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение. При этом кассация расставила акценты по делу таким образом, что с учётом её позиции удовлетворить исковые требования прокурора Боровкова наш суд уже не мог. В итоге судья Арбитражного суда Тувы А.Хертек прокуратуре в удовлетворении исковых требований отказала в полном объёме. Суд не установил факта нецелевого использования субсидии, предоставленной предприятию на развитие птицеводства.

Однако наш недальновидный, хоть и упёртый в своём упрямстве прокурор с решением суда не согласился. И пустился во все тяжкие. Сначала в апелляционную, а затем и кассационную инстанцию. Хотя было заведомо понятно любому юристу, что иркутскую инстанцию ему не перебороть. Потому никаких шансов на успех жалоб у Боровкова не было. Исполнительный лист на взыскание 32 млн. рублей был, естественно, аннулирован, а от претензий разных контролирующих служб предприятие успешно отбилось. Однако производству был нанесён серьёзный урон. К тому же Минсельхоз Тувы под давлением правительства аренду имущества прекратил и выставил работников агрохолдинга за ворота. Так единственное предприятие птицеводства в Туве прекратило свою производственную деятельность. Но, к сожалению, эта история на том не закончилась.

УНИЧТОЖИТЬ ВСЁ ЖИВОЕ, РАДИ УДЕРЖАНИЯ ВЛАСТИ!

В апреле 2021 года президент Путин отправил Кара-оола в отставку, назначив на его место племянника экс-главы Владислава Ховалыга. Того самого, что ранее работал директором АО «Тываэнергосбыт» и который внёс свою лепту в ликвидацию птицеводства в Туве.

Казалось, были созданы все условия, чтобы перевернуть страницу печальной истории птицефабрики и начать её «с чистого листа». Врио губернатора В.Ховалыгу осенью предстояли выборы, а рейтинг его на тот момент составлял менее 40%. Ему была нужна уверенная победа на выборах. Тогда он принимает решение о сотрудничестве с такими влиятельными в республике на тот момент политиками, как Василий Оюн и Адриан Ооржак. Врио заручается на выборах их поддержкой, раздавая щедрые обещания поддержки после своего избрания. В том числе, согласовывая планы возрождения птицеводства. В общем, перед этой отраслью в республике с приходом нового руководителя стали открываться новые прекрасные перспективы...

Однако, как говорится, недолго музыка играла. Выиграв выборы в отсутствии реальных конкурентов, невзрачный Ховалыг, у которого за спиной никогда не было никаких серьёзных свершений, ко всеобщему удивлению тут же возомнил себя «звездой». Но главное – он совсем забыл все свои предвыборные обязательства. Реально начал «с чистого листа», как будто он только что родился. И сразу – губернатором.

О своих намерениях заниматься птицеводством он, конечно же, почти сразу забыл. Более того: имущество птицефабрики было передано ГУПу «Организация движения» якобы под автовокзал. Кто ему предложил превратить курятник в автовокзал – достоверно неизвестно. Скорее всего, проходимец Уран-оол Ондар, который много лет подвизается подле него в разных статусах. Но время идёт, а там никакого автовокзала как не было, так и нет. И кому он нужен на краю посёлка? Да и вряд ли Ховалыг собирался там организовывать автовокзал – для него, видимо, было очень важно, чтобы там не было ни птичника, ни Оюна как вероятного претендента на должность главы республики через пять лет...

В общем, как только Ховалыг обрёл легальные полномочия главы республики на пять ближайших лет, он сразу озаботился перспективами удержания власти. К тому же конкурировать с Оюном на этом поприще на следующих выборах у него никакого желания не было. В этом плане птицефабрика для Ховалыга – это уже, собственно, не птицефабрика как таковая, не продвинутое сельхозпроизводство, необходимое для республики и её населения, а возможная некая стартовая площадка для будущего перспективного соперника на предстоящих выборах. Тут уже ему не до курятника и не до общественных интересов. Главное – ради удержания власти утопить в зародыше предполагаемого конкурента любой ценой! Значит, тут любые средства подойдут.

К сожалению, и Кара-оол, и Ховалыг интересами государства и общества никогда не жили и не живут. Для них любое предприятие – это способ набить свои карманы. Поэтому республика находится в таком тяжёлом положении. Но у этой истории имеется интересное продолжение, достойное внимания читателей газеты, о котором расскажу в следующем номере. Не сумев добиться своего в рамках арбитражного дела, прокуратура стала мстить семье Оюна, возбудив ещё одно дело – уголовное. Но об этом – в следующий раз.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин

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