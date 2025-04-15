    Свежий анекдот

Разговор в семье антисемита:– Папа, а правда, что Иисус Христос был евреем?– Да, сынок, это правда. Но это время было такое – тогда все были евреями...

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– А вам не кажется, что пора уже в стране сухой закон объявлять? Для, так сказать, полного сходства с последними годами СССР.– Так уже: «В Вологодской области возник чёрный рынок алкоголя после ввода «сухого закона».– Ладно. Извините.

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«Большой опыт». Россия наладит параллельный импорт айфонов из Китая в США.