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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 14, 15 апреля / Свежий анекдот
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№14, 15 апреля 2025 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотРазговор в семье антисемита:
– Папа, а правда, что Иисус Христос был евреем?
– Да, сынок, это правда. Но это время было такое – тогда все были евреями...

* * *

– А вам не кажется, что пора уже в стране сухой закон объявлять? Для, так сказать, полного сходства с последними годами СССР.
– Так уже: «В Вологодской области возник чёрный рынок алкоголя после ввода «сухого закона».
– Ладно. Извините.

* * *

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(прочитано 788 раз)

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Остальные материалы номера 14:

– Здравствуйте, я гражданин Российской Федерации. Какие удержания и штрафы мне за это положены?

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