Свежий анекдот
Разговор в семье антисемита:
– Папа, а правда, что Иисус Христос был евреем?
– Да, сынок, это правда. Но это время было такое – тогда все были евреями...
– Так уже: «В Вологодской области возник чёрный рынок алкоголя после ввода «сухого закона».
– Ладно. Извините.
– Папа, а правда, что Иисус Христос был евреем?
– Да, сынок, это правда. Но это время было такое – тогда все были евреями...
* * *– А вам не кажется, что пора уже в стране сухой закон объявлять? Для, так сказать, полного сходства с последними годами СССР.
– Так уже: «В Вологодской области возник чёрный рынок алкоголя после ввода «сухого закона».
– Ладно. Извините.
* * *«Большой опыт». Россия наладит параллельный импорт айфонов из Китая в США.