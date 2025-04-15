Сергей Конвиз: Эксперименты Трампа в состоянии породить третью мировую войну

ТОРГОВАЯ ВОЙНА: СУМАСШЕСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛИ ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ?

Новоизбранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал миру мир. Однако, не добившись успехов на этом поприще, он развязал торговую войну. И это ожидаемо, вспоминая его миротворческий опыт дружбы с лидером КНДР, который закончился ничем. Вот и сейчас, не получив результатов на Украине и Ближнем Востоке, Трамп переключается на тарифную войну, кошмаря рынки. От него ожидали многое. Но в такое не верил никто, кроме, пожалуй, его 75-летнего советника по экономике Наварро.

В России многие с неподдельным ужасом наблюдают за действиями президента США Дональда Трампа и ждут, что будет с ценой на нефть. Мнения о происходящем разделились. Одни полагают, что Трамп сошёл с ума в своей ненависти к Байдену, Зеленскому и Си. Другие обращают внимание на то, что ничего сверх неожиданного в действиях Трампа в принципе нет. Он в своей ежедневной деятельности последовательно и верно реализует свои предвыборные обещания. А он, как мы помним, реально обещал, что обложит весь мир таможенными пошлинами, поскольку (по его мнению) весь мир, а особенно соседи по континенту Мексика и Канада, а также Китай и Европа «паразитируют на американцах», используя сложившуюся несправедливую (опять же на его взгляд) систему международной торговли. И этому необходимо «положить конец», поскольку в ином случае Америка не выживет.

И те, и другие, на мой взгляд, правы. Противоречий в их точках зрения нет. Но я больше склоняюсь к логике тех, кто видит в действиях Трампа продуманный преднамеренный прагматичный умысел, который состоит в том, что на потрясениях финансовых рынков можно хорошо подзаработать. Он в прошлом – опытный спекулянт недвижимостью. И в таких вещах должен знать толк, хотя он много раз нарывался на банкротство.

Однако 10 апреля, спустя всего несколько часов после того, как США должны были начать собирать дополнительные таможенные пошлины с товарного импорта из десятков стран, Трамп совершил очередной крутой разворот в торговой политике. Он на 90 дней «заморозил» повышение тарифов.

Почему Трамп первым «дал по тормозам» в гонке тарифов и отложил введение пошлин на 90 дней, отменив своё решение под совершенно надуманным поводом? Трамп что, реально испугался мирового кризиса? Или решил со своими корешами-олигархами ещё разок «подзаработать» на скачках акций?

Уже на следующий день в Белом Доме состоялось празднование успеха с группой приближённых к нему бизнесменов. Надо было видеть, с какой гордостью под камеры он хвалился, как они за один час сделали миллиардные состояния. Оказалось, что именно эти олигархи имели доступ к Трампу и информации о его предстоящих заявлениях. За полчаса до объявления им отмены новых ввозных пошлин, скупили подешевевшие акции компаний и «заработали» кто $900 млн., а кто и все $2,4 млрд. Трудно спорить с теми, кто полагает: все они о предполагаемом решении Трампа узнали заранее и сумели скупить акции по дешёвке. А затем их перепродали с выгодой. Чем тут можно хвалиться перед камерами, не знаю, поскольку такие действия уголовно наказуемы. Потому выставляют США и их президента в дурном свете.

А в целом самые богатые бизнесмены от решений Трампа потеряли триллионы долларов. Выиграть сумел лишь опытный 90-летний бизнесмен Уоррен Баффет, который ещё в начале прошлого года продал большой пакет своих акций на $124 млрд. и перевёл всё в кэш. Когда все остальные теряли деньги, он увеличил своё состояние на $11 млрд.

СМОЖЕТ ЛИ КИТАЙ ЗАМЕНИТЬ АМЕРИКУ?

Вводя «заморозку» тарифов на 90 дней, Трамп сделал исключение только для Китая, для которого ставка в очередной раз снова выросла уже до 145%. Китай ответил своими таможенными тарифами, подняв их до 125%.

И что теперь от него ждать: роста эскалации конфликта с Китаем или переговоров? Это очень важный для Кремля вопрос, поскольку торговые связи Китая и США весьма существенные. Если прекратится переток товаров из Поднебесной в Соединённые штаты, то в Китае может сильно упасть производство. А вместе с ним и спрос на энергоносители и другие сырьевые поставки из России. Тогда у нас очень реален жёсткий бюджетный кризис. После трёх лет СВО страна этого может не выдержать.

Как полагают эксперты, экономика США очень зависит от международной кооперации. Особенно – от поставок из КНР. К примеру, 60% комплектующих для производства автомобилей Tesla поставляется в США из КНР. 80% iPhone и iPad в США поступают также из Поднебесной. И если ничего не изменится, то iPhone в США будет стоить $3,5 тыс. По такой цене сотовый телефон будет неконкурентоспособен. Также в 2,5-3 раза подорожают автомобили компании Илона Маска. Что также будет неприемлемо для потребителей. Китай фактически является в мире монополистом по добыче и производству таких редкоземельных материалов, как литий.

В принципе республиканец Трамп, вводя такие пошлины, идёт по стопам другого республиканского президента США – Гувера. Тогда в результате подобных действий американских властей в мире разразилась Великая депрессия, которая закончилась Второй мировой войной. И только когда к власти пришёл демократ Рузвельт, США и весь мир стал выбираться из жесточайшего экономического кризиса. Похоже, ситуация повторяется. Она будет ухудшаться, пока в США к власти снова не придут демократы.

Многие эксперты полагают, что переговорный процесс, ради которого Трамп организовал гонки тарифов, маловероятен, поскольку по сути переговоры с Трампом и его людьми ни к чему не приведут. С вымогателями невозможно вести диалог. Иногда даже вредно. Сегодня ключевая проблема не столько в тарифах, сколько в огромной неопределённости, создаваемой США. Получается, что для всех, включая Украину, Европу, Тайвань, Южную Корею, Японию и других, США становятся крайне ненадёжным партнёром. И зависимость от этой страны чревата серьёзными последствиями.

А вот последовательный в своих действиях Китай, по мнению экспертов, в этом плане теперь воспринимает действия Трампа не столько как угрозу, сколько как шанс расширить своё влияние в мире. И договариваться с Трампом там не собираются. К тому же китайцы владеют примерно $750 млрд. в казначейских облигациях США. Это примерно 20% всех американских облигаций, находящихся у иностранных официальных держателей. Если Китай начнёт их распродавать, он может обрушить рынок и резко поднять процентные ставки. Это может вызвать финансовый кризис буквально завтра.

Но резкие решения Трампа привели не только к обострению отношений между США и Китаем, но и к сближению позиций большинства лидеров стран Европы и КНР. В настоящее время ожидается приезд делегации Евросоюза в Китай, где они будут обсуждать вопросы экономических связей и координировать свои непростые отношения с администрацией Трампа.

Из открытых источников известно, что в 2024 году США и Китай наторговали друг с другом более чем на $580 млрд. Торговый баланс сдвинут в пользу американского импорта из Китая: США ввезли товаров почти на $439 млрд. и поставили в обратном направлении на $143,5 млрд. В то же время общий объём торговли товарами США с Европейским союзом в 2024 году оценивается в $975,9 млрд. При этом экспорт товаров из США в ЕС в 2024 году составил $370,2 млрд.

Так что возможности замещения взаимного товарооборота с США у КНР и у ЕС огромные. И они наверняка постараются его реализовать, учитывая откровенно хамское поведение американского лидера, который публично оскорбляет своих партнёров, стараясь выставить себя победителем в торговой войне.

Как все, наверное, помнят, китайцы реализуют грандиозный проект «Один путь», который свяжет Азию с Европой и облегчит обмен товарами. Так эксцентричная политика американского президента проложила трещину между союзниками по Трансатлантическому союзу НАТО и сблизила позиции Европы и КНР.

Впрочем, ситуация может очень сильно поменяться после довыборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года. Если Трамп продолжит чудить так, как он это делает сейчас, республиканцы эти выборы, скорее всего, проиграют. Они утратят большинство в обеих палатах Конгресса. И тогда у Трампа повторится его первая каденция, когда он не мог проводить свои решения через Конгресс. А конгрессмены ему время от времени устраивали импичмент. В результате он не решил ни одной задачи, которые ставил. И более того – не смог переизбраться на второй срок подряд.

КУДА НЕФТЬ, ТУДА И РОССИЯ

Что до России, то у нас, собственно, и падать-то нечему. Три года СВО страну обескровили. Свободного финансового рынка в стране фактически нет. Так что нас «финансовые качели» от эпатажных заявлений Трампа задели мало. Российский рынок и бюджет больше интересует цена на нефть, от которой как минимум на треть зависит российский бюджет. А нефть вслед за падением финансового рынка потеряла как минимум $10 за баррель. Теперь российская нефть марки Urals просела аж до $50 за баррель при цене, заложенной в бюджет страны в $69. Потому, чтобы исполнить бюджет, Центробанку РФ необходимо «уронить» рубль до отметки в 130-135 руб. за доллар, что для населения страны может стать шоком.

Как известно, Россия не производит ни телевизоров, ни гвоздей, ни многих видов продовольствия, поэтому очень зависит от импорта. И тут никакая прокуратура нам не поможет. При этом некоторые авторитетные эксперты полагают, что очень скоро российская нефть может подешеветь до $40, а то и до $30 за баррель. Что это для нас будет означать, можете посчитать сами.

Впрочем, и в отношении России Трамп выкинул новый неожиданный фортель, 11 апреля продлив все введённые Байденом санкции ещё на один год. Он торопит Путина остановить СВО. И уговаривать, похоже, не собирается.

Как будут развиваться события, мы узнаем очень скоро. Апрель – это месяц, когда Трамп ждёт прекращения боевых действий в Украине, чтобы выполнить свои предвыборные обещания и получить Нобелевскую премию Мира. На этот случай у него появился план, согласно которому на первом этапе по линии боевого соприкосновения создаётся 30-километровая демилитаризованная зона, куда вводятся миротворческие силы Франции и Великобритании. А российские войска останавливаются там, где они сейчас находятся. Кстати говоря, это как-то не согласуется с планами Путина, который настаивает на капитуляции Киева.

Сергей Конвиз