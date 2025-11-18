«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 42, 18 ноября / Звуки треска
№42, 18 ноября 2025 года.
    Звуки треска
Звуки треска

В России закрылась каждая восьмая компания в сфере городских пассажирских перевозок

За три года в России свернули деятельность 875 компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере городских и междугородних пассажирских перевозок. С ноября 2022-го по ноябрь 2025-го их число уменьшилось с 7043 до 6168 или на 12,4%, подсчитали аналитики «Контур.Фокуса». Больше всего пострадал сегмент автобусных городских перевозок – здесь рынок покинули 775 операторов (-14%). В троллейбусных и трамвайных перевозках сокращение составило 6,5% и 7,8% соответственно. Также закрылись 93 компании, которые обеспечивали автобусные маршруты между городами (-6,7%).

В 2025 году наиболее массовый исход операторов общественного транспорта был зафиксирован в Иркутской области (-71). Также высокие показатели – в Туве (-21), Краснодарском крае (-18), Якутии (-17), Астраханской и Свердловской области (-17 и -4), Ставропольском крае (-16), Кабардино-Балкарии (13). Всего в 2025 году свернули деятельность 426 перевозчиков. Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин видит в происходящем «тревожную» тенденцию для небольших городов, где «есть районы, которые обслуживают один-два оператора». По его мнению, это влияет на транспортную доступность и ставит под угрозу сохранение пассажирских перевозок в таких агломерациях в целом.

Кризис неплатежей охватил почти 40% крупных российских компаний

Замедление экономики, усиление санкций и резкое повышение ставок по кредитам толкнули российскую экономику в состояние кризиса неплатежей.

В третьем квартале 39% крупных компаний сталкивались с неплатежами со стороны контрагентов, показал опрос Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес-объединения, куда входят более 100 отраслевых ассоциаций из секторов – от банков до ТЭК. Проблема неплатежей стала главным ограничителем деятельности бизнеса, следует из опроса: число компаний, столкнувшихся с ней по сравнению со вторым кварталом увеличилось в 1,5 раза, а их доля – на 13 процентных пунктов. В результате на неплатежи жалуются больше предпринимателей, чем на снижение спроса (34%), недостаток средств (32%) или недоступность кредитов (32%).

Данные Росстата подтверждают: просроченная задолженность российских компаний перед поставщиками на конец августа достигала 3,841 трлн. рублей. С начала года объем неплатежей вырос на 395 млрд. рублей (+11%), а если сравнивать с январем-2024 – на 993 млрд. рублей (+35%). Задолженность перед контрагентами, не оплаченную в срок, имели 4,52 тыс. российских предприятий, а рекордсменами по ее объему стали компании обрабатывающей промышленности – 1,53 трлн. рублей.

Проблема неплатежей возникла в прошлом году, на фоне высокой ключевой ставки, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Резко подорожавшие кредиты привели к тому, что расходы бизнеса на выплату процентов банкам подскочили на 83% за прошлый год и еще 54% за первую половину текущего, по оценкам «Эксперт РА».

Теперь же причиной сохранения неплатежей может быть замедление роста бюджетных расходов, указывает Орлова: нефтегазовые доходы казны стремительно падают, несырьевые доходы отстают от плана, и власти вынуждены пускать «под нож» гражданские расходы. Чтобы уложиться в план по дефициту (5,7 трлн. рублей), в четвертом квартале расходы бюджета должны превысить прошлогодние лишь на 5% против 20% в январе–сентябре, отмечает Орлова.

Рекордное число российских компаний просрочили выплаты по кредитам

Все больше российских компаний перестают платить по кредитам на фоне замедления экономики и высокой ключевой ставки. По состоянию на октябрь из почти 714 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с задолженностью по займам 171 тыс., или 24%, просрочили платежи. За год показатель вырос сразу на 6 процентных пунктов и стал рекордным за последние 2,5 года. Это следует из данных Центробанка, на которые обратили внимание «Известия».

Также на 7,2% год к году увеличился объем просрочек – почти до 3 трлн. руб. Такой прирост стал максимальным с осени 2023-го. Вместе с тем почти на 10% за год выросла и сама задолженность по кредитам – к концу третьего квартала она превысила 80 трлн. руб. В Центробанке отметили, что банки в последний год наращивали кредитование компаний – с января по октябрь портфель корпоративных займов увеличился на 6,2% (за 12 месяцев прирост составил 9,5%). С повышением размера кредитного портфеля соразмерно вырос и объем просроченной задолженности, пояснили в регуляторе.

