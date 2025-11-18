    Коротко

Не мобилизация, а набор: Правительство Тувы опровергло информацию о принудительной мобилизации

Заместитель председателя правительства Тувы Айдыс Сынаа сообщил, что данная информация недостоверна. «Заявляю, что данные сообщения являются фейковыми и не соответствуют действительности! Заметьте, что все эти вбросы являются однотипными и повторяющимися с определенной периодичностью, такие фейки очень легко определить. Главное – с трезвой головой оценивать получаемые сообщения и не поддаваться эмоциям», – написал зампред в соцсетях.

Чиновники поясняют, что сейчас проходит кампания по набору резервистов-добровольцев в структуры, которые будут привлекаться к защите критически важных объектов. Задача, которая будет ставиться перед резервистами – защита критически важных объектов от атак дронов и других террористических актов.

В правительстве успокаивают, что резервисты не будут привлекаться к участию в СВО и решению задач за пределами своего региона, зато «на период выполнения задач резервисты приравниваются по статусу к военнослужащим, чтобы обеспечить их всеми положенными льготами, социальными гарантиями и выплатами». Правда, в тексте документа №411-ФЗ, подписанного Президентом РФ Путиным, ничего не сказано о месте службы для резервистов и отдельно подчёркнуто, что на резервистов распространяются не только льготы, но и обязанности военнослужащего.

Будет ли новый поход Шойгу на Госдуму

До выборов в Госдуму РФ осталось менее года. Результат в нынешних условиях предсказуем, но одна из главных потенциальных интриг заключается в том, кого власти поставят во главе списка «Единой России». Как отметил «СибЭкспресс», на этом фоне резко активизировался секретарь Совета безопасности, один из основателей партии Сергей Шойгу, устроивший турне по регионам Сибири.

Шойгу заявил о необходимости «сибиризации» России и обсудил создание кластера глубокой переработки редкоземельных металлов. Он встретился с губернаторами богатейших регионов Сибири – Иркутской области и Красноярского края Игорем Кобзевым (который некоторое время работал под началом Шойгу в МЧС) и Михаилом Котюковым. А в хакасском Саяногорске его сопровождал глава республики Валентин Коновалов (КПРФ), а не местный лидер единороссов Сергей Сокол, у которого конфликт с Коноваловым.

А уже через несколько дней Совбез освещал государственный визит Шойгу в Египет, где он встретился с высшим политическим и военным руководством страны.

Глава ассоциации предприятий ЖКХ заявил, что россияне платят за коммунальные услуги на 50% меньше положенного

Россияне не доплачивают за коммунальные услуги до 50% от их реальной стоимости, заявил «Интерфаксу» исполнительный директор Ассоциации предприятий ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет» Марк Геллер. Он пожаловался, что законы рынка в этой сфере не работают. «Сегодня мало кого интересует реальная экономика отрасли. Все хотят, чтобы не превышался индекс роста стоимости платы за жилье. Поэтому у нас с 2015 года имеет место, по сути, заморозка тарифов. По факту люди платят за коммуналку в среднем лишь 30-50%» от положенного, отметил Геллер.

В связи с этим он призвал пересмотреть систему начислений за ЖКУ таким образом, чтобы увеличить поступления, но не вызвать «социальный взрыв». С точки зрения Геллера, это должен быть комплекс мер, включающий прозрачные тарифы, точный учет потраченных ресурсов, воспитание культуры ответственного потребления, а также адресную поддержку «действительно нуждающихся, а не всех подряд».

Он предупредил, что в противном случае россиянам следует готовиться к постоянным коммунальным авариям. «Дальше жить в иллюзии, что все само как-нибудь „образуется“, невозможно: система в режиме реального времени деградирует, долги растут, а изношенные сети вот-вот начнут рушиться массово», – заключил Геллер.

Согласно официальным данным, по итогам 2024 года износ сетей канализации в стране достиг 46%, а россияне были должны за ЖКУ 833 млрд. рублей.

Правительство резко поднимет штрафы для бизнеса, чтобы залатать «дыру» в бюджете

Российские власти решили в 1,5-3 раза повысить штрафы за десятки экономических преступлений – от мошенничества до уклонения от уплаты налогов. С таким предложением выступило Министерство юстиции, а правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября одобрила соответствующие поправки в Уголовный кодекс (УК), сообщили «Ведомостям» два осведомленных источника. В пояснительной записке к инициативе подчеркивается, что пересмотреть штрафы необходимо, поскольку действующие размеры санкций «утратили стимулирующий эффект».

Согласно документу, за мошенничество по ст. 159 УК штраф вырастет с 120-300 тыс. до 150-500 тыс. руб. При этом его максимальный размер увеличится с 1 млн. до 1,5 млн. руб. Уклонение от уплаты налогов по ст. 199 будет караться вместо текущих 200-500 тыс. штрафом в размере от 500 тыс. до 1,5 млн. руб., а при особо крупном ущербе – до 5 млн. руб. Незаконное предпринимательство по ст. 171 будет наказываться штрафом до 1,5 млн. руб., тогда как сейчас он составляет 300 тыс. Размер штрафа за особо крупный ущерб также будет увеличен с 500 тыс. до 2,5 млн. руб. Причинение имущественного ущерба обманом по ст. 165 будет предусматривать наказание до 700 тыс. руб. вместо 300 тыс., а в особо тяжких случаях – до 4 млн.

Правительство повысит налог на недвижимость для бизнеса, чтобы наполнить бюджеты регионов

Правительство предложило по-новому рассчитывать налог на имущество организаций, владеющих едиными недвижимыми комплексами. Если в таком комплексе хотя бы одно здание сдается под торговлю или для осуществления бизнес-деятельности, его владельцу придется платить налог за все недвижимое имущество исходя из кадастровой стоимости. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

На данный момент налогом по кадастровой стоимости облагаются только непосредственно офисные и торговые центры, включенные в единый реестр недвижимости, говорит партнер юрфирмы «МЭФ Legal» Сергей Челышков. После принятия поправок вся остальная недвижимость, входящая в комплекс (склады, хозяйственные и производственные помещения и т.д.), будет также облагаться по кадастру, а не по остаточной среднегодовой стоимости. Таким образом, для большинства владельцев торговых и офисных центров новый подход приведет к увеличению налоговой нагрузки, отметил Челышков. В свою очередь регионы, которые получают налог на имущество организаций, смогут увеличить доходы бюджетов, отметил партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков.

Госдума поддержала законопроект о пожизненных зарплатах для судей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном денежном содержании судей, пишет газета «Коммерсант». Документ, внесённый Верховным судом, закрепляет право судей сохранить размер ежемесячного содержания, даже если перед отставкой они переходят на нижестоящую должность. Как объяснил секретарь пленума Верховного суда Олег Зателепин, размер содержания рассчитывается по последней должности, из-за чего председатели и их замы не хотят после ухода с руководящих постов продолжать работать в системе. Поправки, по его мнению, помогут «укрепить кадровый потенциал судебной системы».

Но инициатива вызвала вопросы у многих депутатов, на которые они не получили ответа. Михаил Матвеев из КПРФ заявил, что понимает логику высокого уровня доходов судей («когда судья хорошо обеспечен, ему не надо брать взятки»), но хотел бы увидеть подтверждающую статистику. Вячеслав Мархаев из КПРФ поинтересовался средним размером пожизненного содержания, однако Зателепин лишь отметил, что сумма «превышает МРОТ». После этого Матвеев заметил, что представитель Верховного суда не ответил ни на один вопрос, и охарактеризовал обсуждение как рассмотрение «хотелок» судей.

Депутата-единоросса лишили неприкосновенности из-за уголовного дела о взятке на 25 млн. рублей

Госдума проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с члена комитета по транспорту, единоросса Анатолия Вороновского и дала добро на возбуждение против него уголовного дела. Соответствующий запрос подавала Генпрокуратура из-за сведений о получении парламентарием взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Заседание по лишению иммунитета проходило в закрытом режиме. Вороновский представляет в Госдуме Краснодарский край. До этого он занимал должность вице-губернатора региона, курируя транспорт, ТЭК и ЖКХ.

Депутат Константин Затулин сообщил, что его коллега подозревается в получении взятки на 25 млн. рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы по фамилии Напсо. По некоторым данным, речь идет об экс-директоре ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбии Напсо. В конце октября его осудили на 4 года колонии за хищение 209 млн. рублей. При этом из выступления генпрокурора Александра Гуцана в Госдуме выяснилось, что Вороновский в бытность вице-губернатором Кубани получил от некой коммерческой фирмы две квартиры – в Краснодаре и Сочи. Одну он оформил на сына, а вторую – на мать. Помимо этого фирма благоустроила его поместье в Усть-Лабинском районе. Депутату грозит до 15 лет лишения свободы.

У бывшего замглавы правительства Ивановской области нашли и конфисковали почти миллиард рублей

Суд изъял у бывшего заместителя главы правительства Ивановской области Сергея Зобнина и связанных с ним лиц незаконные доходы на сумму более 800 млн. рублей. Решение о конфискации средств в доход Российской Федерации было принято по иску Генпрокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Следствие установило, что в 2022-2024 годах Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации при заключении госконтрактов на ремонт объектов здравоохранения, образования и культуры. Фактическим руководителем этой строительной компании являлся родной брат супруги экс-чиновника. Всего таким образом был заключен 21 контракт на общую сумму свыше 800 млн. рублей.

У бывшего министра культуры Москвы нашли и решили конфисковать имущество на миллиард рублей

Генпрокуратура подала иск о конфискации имущества бывшего главы Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, его родственников и доверенных лиц более чем на 1 млрд. рублей, сообщает ТАСС. Экс-чиновник находится под арестом по делу о получении взяток и покушении на мошенничество. Генпрокуратура указала, что с 2014 года Кибовский приобрел семь квартир в Москве и Подмосковье на 195 млн. рублей, две иномарки, включая Maybach стоимостью 29,4 млн. рублей, и два мотоцикла за 5 млн. рублей. При этом официальный доход фигуранта в период нахождения на госслужбе с 2010 по 2024 годы составлял 165,7 млн. рублей, а его жены – 30 млн. рублей.

В Генпрокуратуре считают, что Кибовский использовал посты во власти для незаконного обогащения и пытался «скрыть свое реальное имущественное положение», записывая дорогие покупки на жену, ее отца и доверенных лиц. Одним из них был Андрей Нероденков, который фигурирует вместе с экс-чиновником в деле о получении взяток на 100 млн. рублей и находится в СИЗО. Кибовский оформил на него и членов его семьи активы более чем на 1 млрд. рублей, утверждается в иске. Речь идет о пяти земельных участках с четырьмя домами в Истринском районе Подмосковья, семи квартирах и одних апартаментах, трех нежилых помещениях на улице Поклонной в Москве, а также двух мотоциклах и девяти автомобилях, включая Mercedes-Benz AMG G63 и Bentley Bentayga.