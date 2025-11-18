Сергей Конвиз: Многополярный мир как он есть – все против всех

Что бы ни заявляли наши пропагандисты, но во всём мире вектор главным событиям задают Соединённые Штаты. Поэтому все свои решения многие, в том числе и в России, сверяют с предполагаемыми желаниями президента Дональда Трампа. А тот живёт в своём мире и «разруливает» ситуации, исходя из собственных интересов.

Нужно иметь в виду, что дела у американского президента обстоят совсем не так хорошо, как ему хотелось бы. Долгое время он не мог протащить через Палату Представителей свой законопроект о бюджете, из-за чего в США произошёл самый долгий в истории страны «шатдаун» – прекращение финансирования государственных служащих. Он принёс Америке огромные убытки. По оценкам американских экономистов, шатдаун стоил экономике США потерями $15 млрд. в неделю. Что уже привело к снижению ВВП страны на 2%. С большим трудом Трампу удалось прикупить голоса восьми сенаторов от Демократической партии для принятия законопроекта. И теперь ему необходимо восстановить своё реноме, для чего он организовал «заварушку» у берегов Венесуэлы, которая, по его замыслу, должна привести к бегству из страны президента Мадуро. Тогда появится возможность приобрести американскими нефтяными компаниями самые большие в мире нефтеносные месторождения, которые должны частично заместить на мировом рынке российскую и иранскую нефть.

САНКЦИИ ПРОТИВ ВЕДУЩИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ ПОШАТНУЛИ МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

А пока венесуэльский вопрос не решён, Трамп занимается принуждением России к прекращению боевых действий в Украине через экономические санкции. США в очередной раз призвали всех членов НАТО не покупать нефть и газ у РФ. Как уже было известно ранее, США ввели санкции в отношении основных экспортёров российской нефти – компаний «Роснефть» и «Лукойл». Индия уже на треть сократила закупки российской нефти, Китай пока раздумывает.

На днях вице-президент США Вэнс и госсекретарь Рубио на встрече с министром иностранных дел Турции призвали всех союзников Вашингтона по НАТО прекратить покупать российские энергоносители. В настоящее время в открытом океане без цели «болтается» теневой танкерный флот в сотни кораблей с почти миллиардом баррелей невостребованной нефти. Это равно десятисуточной мировой добыче нефти. Как полагают эксперты, это российская, венесуэльская и иранская непроданная нефть. «Отчасти этот прирост объясняется ужесточением западных санкций, из-за которых российская нефть застряла на судах и не могла быть выгружена», – считают эксперты. Такой переизбыток нефти тянет и без того снижающиеся мировые цены на нефть дальше вниз. А это серьёзно снижает отчисления в российский бюджет.

В то же время морские отгрузки из России выросли в последние недели. С одной стороны Россия увеличивает добычу в рамках соглашения с партнёрами по ОПЕК+. С другой – в России для переработки требуется много меньше сырой нефти из-за украинских атак по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. В ходе этих действий выведено из строя до 40% мощностей НПЗ. Этот избыток отгружается в танкеры, которым некуда плыть.

Отдельная тема – санкции США в отношении нефтяной компании «Лукойл». Масштабы деятельности этой российской компании и последствия этих действий оказались грандиозными. Потому Минфин США вынужден был разрешить «Лукойлу» до 13 декабря проводить определённые сделки, связанные с розничными АЗС компании и договорами о продаже её международных активов. Кроме того, Минфин отдельно освободил компанию от санкций по сделкам, которые касаются подразделений «Лукойла» в Болгарии. Разрешение действует до 29 апреля 2026 года. По некоторым данным, власти Великобритании временно сняли санкции с нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в болгарском Бургасе и его АЗС, чтобы разрешить их эксплуатацию. Разрешение действует до 14 февраля 2026 года.

Как теперь стало известно, у «Лукойла» в западных странах созданы целые сети из нефтеперерабатывающих заводов и АЗС, остановка работы которых может самым пагубным образом сказаться на жизнеобеспечении этих стран. Теперь понятно, что Россия эти мощности потеряла. А вот кому они достанутся – большой вопрос. Многим правительствам стран, где имеется собственность «Лукойла», её обслуживание не по карману. В связи с чем, скорее всего, всё достанется американским компаниям. Сейчас идёт торг о цене, за которую они всё это купят.

ОПЕРАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ «ЗУДА» В ПОДБРЮШЬЕ США

А тем временем военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копьё», которая формально направлена не против властей Венесуэлы, а якобы против неких латиноамериканских наркокартелей. По данным американских СМИ, самый современный американский атомный авианосец «USS «Gerald R. Ford» («Джеральд Форд») с группой сопровождения уже подходит к берегам Венесуэлы. Он присоединится к другим военным кораблям, атомной подводной лодке и самолётам, расположившимся в Латинской Америке и Карибском бассейне. Таким образом, формируется крупнейшее за последние десятилетия военное присутствие США в регионе – со времен вторжения в Панаму в 1989 году. Одновременно министр войны объявил о новой доктрине, определяющую США как страну, доминирование которой на американском континенте, в том числе и южном полушарии, должно быть абсолютным и непререкаемым.

В ответ Мадуро обратился за помощью к России. Однако реакция Москвы на нарастающий кризис вокруг Венесуэлы оказалась спокойной – никаких заявлений по этому поводу от руководства России не слышно. Ни президент РФ Владимир Путин, ни кто-либо другой из высокопоставленных российских чиновников ни разу с начала эскалации публично не заявлял, что Россия готова прийти Венесуэле на помощь в случае прямого столкновения с США. Более того: 11 ноября глава МИДа Лавров в интервью российским СМИ пояснил, что Венесуэла якобы не обращалась к России с просьбой о военной поддержке. А в рамках двусторонних соглашений Москва никогда не брала на себя обязательств по защите Венесуэлы от внешней агрессии.

В общем, Венесуэла в этом плане встала в один ряд с Арменией, Сирией и Ираном, ради которых Россия рисковать своим положением из-за СВО в Украине не захотела.

Насколько известно, Венесуэла вооружена российским оружием, которое она закупала с 2006 года. Ещё президент Уго Чавес называл это оружие «гарантом суверенитета Венесуэлы перед лицом американской угрозы». Но многие эксперты полагают, что Мадуро ждёт судьба сирийского президента Башара Асада. И он вряд ли может рассчитывать на военную помощь России. В лучшем случае он может надеяться на то, что в критический момент его вывезут в Москву, как Януковича или Асада.

КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА

Другой кризис недели – коррупционный скандал в Украине. Его главный фигурант – совсем не публичный деятель, бывший коллега Зеленского по творческому коллективу «Квартал 95» Тимур Миндич. Национальное антикоррупционное бюро (НАБО) Украины заявило, что оно раскрыло масштабную схему хищений в компании «Энергоатом», операторе атомных электростанций Украины. По их версии, Миндич был создателем и одним из главных бенефициаров некой схемы хищений.

Российская пропаганда активно взяла на вооружение это событие, пытаясь показать, что дни президента Зеленского сочтены. На самом деле всё обстоит несколько иначе. На Западе этому инциденту большого значения не придают. Они продолжают финансировать экономику Украины. Никаких сведений о том, что сам президент Зеленский каким-то образом замешан в скандале с воровством иностранных денег, направленных на поддержание работы АЭС, не имеется. В самом деле: никто же не примешивает президента Путина к масштабному разворовыванию денег оборонного бюджета России... Хотя сомнений в том, что само хищение состоялось, нет.

В общем-то, всем известно, что война – это самое лучшее условие для роста уровня коррупции. И, вероятно, в Украине это имеет место. Правда, на фоне воровства 13 трлн.рублей из бюджета оборонного ведомства компанией Шойгу потери в атомной энергетике Украины выглядят как-то несерьёзно. Министр энергетики Украины уже уволен, сам Миндич покинул страну, и в отношении него введены санкции. В этом плане Зеленский не пытается действовать в духе «мы своих не бросаем!», как это принято в России. Такое отношение даёт основание считать развернувшиеся события основным признаком того, что в Украине коррупции станет меньше.

А тем временем Европа готовится к отражению вероятной агрессии со стороны России. С одной стороны, там пока не решили, как они будут финансировать Украину в её противостоянии России. С другой – наращивают военные бюджеты своих стран. Самыми высокими темпами в возрождении боевых возможностей идёт Германия. Она, как и другие страны НАТО, в ответ на конфликт в Украине увеличивает расходы на оборону, модернизирует вооружение и укрепляет свою армию, стремясь к выполнению обязательств перед Альянсом. Всё это делается в рамках текущей напряжённости и объясняется необходимостью обеспечения обороноспособности страны.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страна для подготовки к будущему противостоянию с Россией должна выделить военному ведомству €34 млрд. Фабьен Мандон, возглавляющий французский Генштаб с 1 сентября, заявил, что «первая задача», которую он поставил перед вооружённым силам Франции, – «быть готовыми к столкновению через три-четыре года». Президент Сербии, которая стремится в ЕС, Александр Вучич прямо сказал: «все в Европе готовятся к войне с Россией».

Таким образом, в Европе витает дух третьей мировой войны, наподобие того, как это было в тридцатых годах прошлого столетия. Трамп требует от Путина прекращения боевых действий с Украиной, Путин не соглашается. В связи с чем США усиливают давление на экономику России. Чем всё это закончится, мы можем узнать до конца 2025 года.

Сергей Конвиз