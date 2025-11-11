Сергей Конвиз: Кто первым «моргнёт» от ядерного шантажа?

В предыдущем номере я коснулся темы «качелей», которую устроили президенты США и РФ. Это напоминает соревнования типа «кто моргнёт первым». На российском телевидении всё чаще говорят, что Трамп «сошёл с ума», если он реально надеется, что Путин «пойдёт на попятную». И заявляют: Путин не такой. Помнится, Путин однажды дал ответ на возможный исход ядерной войны, предположив, что «они сдохнут», а «мы попадём в рай». Разница чувствуется? А всё потому, что, по его мнению, зачем нам «мир, в котором не будет России». Эти путинские изречения очень выпукло проявляют отношение российской элиты к будущей ядерной войне, декларирующей не вселенский кошмар, а некий выход – всё же в раю окажутся россияне... Это ли не мечта всего человечества?

Но откуда появилось это напряжение после слов Трампа об испытании ядерного оружия? Да и вообще: почему вдруг Трамп и Путин вспомнили про ядерное оружие и решили его «расчехлить»? Все же в мире как бы пришли к пониманию, что если случится ядерный конфликт, то выигравших от него не будет. И в этом плане новые «Буревестники» и «Посейдоны» с российской стороны и «Minutеman III» у американцев кардинальным образом в противостоянии двух армий ничего не меняют. Сегодня считается, что у США и России достаточно оружия, чтобы в случае ядерного конфликта уничтожить планету семь раз. А если появится новое оружие, то можно будет уничтожить планету 9-15 раз, что ли? Какая разница, если для достижения такого результата хватит и одного раза? При этом испытания ядерных зарядов в мире происходят достаточно часто. Кто не верит, пусть обратит внимание на КНДР. Но что-то в мире меняется... И это не может не тревожить.

БИТВА ЗА ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Эксперты полагают, что проигрыш трамповских кандидатов на выборах – прямое следствие конфликта Трампа с европейскими и проукраинскими внутри США элитами. Непоследовательная политика Трампа относительно ситуации в Европе и заигрывание с Путиным воспринимаются в американском обществе крайне негативно. По некоторым подсчётам – а в США нет своего государственного социологического института, внешнюю политику Трампа поддерживает менее трети населения страны. И этот показатель падает. Трамп это знает и попытается сменить тон, риторику и намерения, снова допуская до себя президента Украины Зеленского и делая ему предложения типа поставок новых ракет «Tomahawk». Но сделал это он поздно и не очень выразительно. А потом и вовсе от своего предложения отказался. Поэтому инерция в изменении предпочтений населения не отыграла ситуацию. Трамп потерпел сокрушительное поражение не только на своей родине в Нью-Йорке, но и сразу в нескольких других штатах – Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Калифорнии. И это случайным не назовёшь.

При этом победа в мегаполисе Нью-Йорке кандидата от Демократической партии социалиста мусульманина Зохрана Мамдани, которого поддержал финансами миллиардер, меценат и еврей Сорос, говорит о многом. От такого поражения Трамп оправится не скоро. В своей победной речи 34-летний политик сфокусировался на своих предвыборных обещаниях и на послании надежды. Будущий мэр Нью-Йорка дал понять, что считает свою победу на выборах поражением президента США, который призывал жителей мегаполиса не голосовать за Мамдани и пообещал урезать до минимума федеральное финансирование Нью-Йорка в случае его победы.

Результаты этих выборов – жёсткий урок Трампу перед промежуточными выборами в Конгресс в ноябре следующего года. Если он не сумеет переломить ситуацию, он может потерять контроль над Конгрессом и Сенатом, что может означать конец и его президентской карьере.

Конечно, всё бы выглядело совсем по-другому, если бы президент России подыграл Трампу после его триумфальной победы на Ближнем Востоке, остановив боевые действия в Украине. Тогда бы Трампу досталась бы Нобелевская премия Мира, чего он так хотел. И он был бы «на коне» перед местными выборами. Но всё сложилось так, как сложилось. В США у Трампа жёсткое противостояние со всеми, включая Сенат и Конгресс, в котором у него некоторое большинство. Можно представить, какая сложится ситуация, если это зыбкое большинство республиканцев «растает»... Ведь там у Трампа перевес всего в несколько голосов.

В ПОИСКАХ «МАЛЕНЬКОЙ ПОБЕДОНОСНОЙ ВОЙНУШКИ»

Потерпев неудачу внутри США, Трамп начал давление на две нефтедобывающие страны: Венесуэлу и Нигерию. Расчёт прост – за счёт добычи в этих странах он намеревается частично заместить российскую нефть в Индии и заодно попытается «выдавить» из этих стран Китай. Администрация президента США разработала несколько вариантов военных действий в Венесуэле. США собрали в Карибском море крупнейшую военную группировку со времен Карибского кризиса 1962 года. Она включает атомный авианосец нового типа CVN 78 «Gerald R. Ford», множество военных кораблей, подлодки, самолёты, беспилотники и около 10 тысяч военнослужащих.

В США рассматривают Венесуэлу при Мадуро как союзницу Китая и России. К тому же, в отличие от Кубы – другой «проблемной» для США латиноамериканской страны, она богата нефтью и другими ресурсами. В ответ Мадуро обратился за помощью к Путину и Си. Симптоматично, что пока ни Россия, ни Китай на эту просьбу никак не отреагировали. За исключением публикации неофициальной информации о прибытии в страну самолёта Ил-76 с коммандос ЧВК «Вагнер». Однако перевес сил явно на стороне США. И самый вероятный исход этого противостояния – это бегство Мадуро из страны. А Венесуэла с её несметными запасами нефти и газа достанется Трампу.

НАГНЕТАНИЕ ЯДЕРНОЙ ИСТЕРИИ НЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ СЛИШКОМ ДОЛГО

Но вернёмся к теме испытания ядерного оружия. 5 ноября Путин собрал Совет Безопасности РФ для планового обсуждения темы обеспечения безопасности на транспорте. Но, если верить картинке, представленной Кремлём, ход заседания «неожиданно переломил» председатель Госдумы Володин, который обратил внимание Путина на заявление Трампа о его решении возобновить испытания ядерного оружия. Путин его предложение подхватил, и многие члены Совбеза по заранее подготовленным бумажкам зачитали свои соображения по этому вопросу. К тому же там «совершенно случайно» среди постоянных членов Совбеза оказался начальник Генштаба Герасимов, который предупредил Путина, что с испытаниями медлить никак нельзя. Единственный, кто осмелился выразить иную точку зрения, оказался директор ФСБ Бортников, который попросил у президента время для подготовки проекта решения. И тот это время охотно предоставил, отложив принятие окончательного решения, как бы с трудом сдерживая воинственность кремлёвских «ястребов».

В этих откровенно постановочных спектаклях американской и российской сторон не так просто разобраться. И я возьму на себя смелость представить точку зрения некоторых, на мой взгляд, достаточно продвинутых, экспертов по этому вопросу. А суть их выводов состоит в следующем. До начала СВО в Украине все сходились во мнении, что в настоящее время ядерное оружие – это не то оружие, которое может быть применено в условиях военного противостояния ведущих стран. Это скорее всего – эффективное оружие сдерживания. И оно не может быть применено в условиях реальных боевых действий. Ведущие ядерные державы – США и РФ – не проводили практических ядерных испытаний более 30 лет, ограничиваясь некими компьютерными моделями взрывов. Поэтому эксперты на Западе уже сомневаются, что оно на самом деле боеспособно. Но когда Европа и США открыто встали на сторону Украины в её конфликте с Россией, Путин, Медведев, многие депутаты Госдумы и члены Совета Федерации публично многократно заявляли, что Россия «в случае чего» готова применить ядерное оружие как против Украины, так и стран, её поддерживающих. Их они называли «Центрами принятия решений».

Однако на Западе подобные заявления восприняли критически, полагая, что ядерное оружие России находится в плачевном состоянии. И потому ядерный шантаж российских властей в принципе несостоятелен. Тогда Путин на это ответил испытанием «Буревестника» и «Посейдона», пояснив нерадивым оппонентам, что его угрозы реальны. Однако и это не произвело на Запад особого впечатления.

Следом Трамп объявил о выходе из моратория на испытание ядерного оружия. Его заявление можно интерпретировать так. Он в принципе предложил всем заинтересованным странам провести проверку своих давно не проверяемых ядерных арсеналов, чтобы на деле убедиться в том, что оно ещё боеспособно. И это – своего рода вызов Путину, поскольку американские и английские эксперты убеждают свои власти в том, что якобы «российское ржавое ядерное оружие» небоеспособно. Так что опасаться боевитости Путина уже нет оснований.

И вот наступил момент истины: Путин в прямом эфире поставил перед членами Совбеза вопрос о перспективах проведения ядерных испытаний нашего оружия. Но потом сам же предложил с этим не торопиться. Решение это – не простое. Оно даёт основание оппонентам Путина на Западе делать предположение, что он и вправду побаивается, что в случае испытания российского ядерного оружия может случиться «осечка»? А при таком раскладе России будет затруднительно чем-то отвечать на вызовы Запада. Вот потому, мол, принятие окончательного решения по испытанию российского ядерного оружия и отложили. И правильно сделали?

Это, конечно, домыслы. В них можно верить или нет. Но теперь видится два пути развития ситуации. Либо Путин принимает решение о прекращении боевых действий в Украине, и тогда Трамп снимает с повестки вопрос об испытаниях ядерного оружия. Либо весь мир пускается в новую ядерную гонку вооружений, на которую у России, скорее всего, недостаточно сил и средств. Итогом этого сценария могут быть только два варианта: либо «ядерный пепел», после которого мы, по версии Путина, попадём в рай либо, как в случае с СССР – развал страны. Да, прямо скажем, перспективы не очень. И, тем не менее, мы движемся в этом направлении.

Как говорится, время покажет...

Сергей Конвиз