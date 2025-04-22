Сергей Конвиз: Трамп настроил население США против себя и устал спорить с Путиным

В АМЕРИКЕ ЗРЕЕТ НЕДОВОЛЬСТВО

Вот и наступил момент, когда граждане Соединённых Штатов начали реально ощущать на себе последствия избрания Дональда Трампа президентом страны. Как все помнят, начал он с того, что наложил повышенные таможенные тарифы на ввозимые в США автомобили и комплектующие к ним. Решение было призвано заставить всех производителей авто перенести свои производства в США, тем самым создавая новые рабочие места и снижая безработицу. Однако пока в стране наблюдается только взрывной рост цен на автомобили, поскольку подавляющее большинство машин в США собираются из ввозимых из других стран комплектующих.

Самая тяжёлая ситуация сложилась с продажами автомобилей Tesla бизнесмена и одновременно чиновника Илона Маска. Производимые им в США автомобили на 60% собираются из комплектующих, поставляемых из Китая. А КНР Трамп обложил запретительными пошлинами в 140%. Тогда Трамп взял и запретил повышать цены на все продаваемые в США автомобили. Аналогичная ситуация с телефонами и планшетами компании Apple, которые подорожали в 2,5 раза.

Попавшие под сокращение чиновники подняли волну недовольства действиями Маска по сокращению государственных расходов. Руководитель ФРС Пауэлл заявил, что пошлины Трампа приведут к росту инфляции и безработицы. В ответ Трамп заявил, что увольнение Пауэлла «должно произойти как можно скорее», хотя срок его полномочий истекает в 2026 году.

И это – только начало. Население не верит обещаниям Трампа навести порядок и массово скупает зубную пасту, масло и мыло. Мало того: Германия заявляет о желании вернуть из США свой золотой запас в 1200 тн. золота. Существенная часть населения не приняла анти-ЛГБТые* решения президента (* российские власти считают «Движение ЛГБТ» экстремистской организацией). И тут оказалось, что заметная часть американского общества сочувствует геям и лесбиянкам. Они не видят в их образе поведения ничего подлежащего осуждению.

Индикатором общественного отношения к действиям дуэта Трамп-Маск стали выборы судьи в штате Висконсин. Трамп, республиканская партия и Маск, финансировавший выборную кампанию своего кандидата, потерпели обидное публичное поражение от Демпартии. 6 апреля по всей стране прокатились массовые протестные мероприятия, в которых приняли участие миллионы граждан. Демократы и республиканцы очень внимательно отслеживают все действия и их последствия представителей правящей партии. Они широко комментируют в СМИ все неудачи политических оппонентов. Информация о промахах администрации Трампа муссируется в средствах массовой информации. А рейтинг действующего президента хоть и медленно, но неуклонно падает. Его разглагольствования о том, что руководители стран, которые он обложил пошлинами, целуют его в задницу, никаких очков ему не добавили. А обещание «сделать Америку снова великой» воспринимается большинством как неудавшаяся шутка.

ЕВРОПА ДУМАЕТ, КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Но и в международных делах никаких успехов у Трампа не просматривается. Резкий разворот США от Украины в сторону России в стране и мире воспринимается негативно.

Трамп больше не принимает новых решений о поставках оружия в Украину, чем очень сильно ударил по интересам хозяев ВПК. Дело дошло до того, что Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за живые деньги – $50 млрд.

Отдельная тема – это стремление Трампа к разрыву союзнических отношений с лидерами европейских стран, которые поначалу остолбенели от его перемен во внешней политике. За многие десятилетия они привыкли, что американцы за них думают, принимают решения и охраняют от всех врагов. И вот всё это в одночасье рухнуло.

Эксперты подсчитали, что только отказ Европы от российских энергоносителей за последние три года обошёлся им в €1 трлн. А это даже для богатой Европы деньги немалые. Но самое трагичное даже не в этом. На границах ЕС идут боевые действия, которые воспринимаются там, как угрозу перекинуться и на их территорию. Особенно это беспокоит Польшу, Финляндию и страны Прибалтики. Так что теперь европейцам самое время задуматься, как жить дальше в условиях, когда Трамп ищет общий язык с Путиным и отказывает европейцам в защите от восточного соседа.

В такой ситуации с учётом торговой войны США у европейцев остаются два варианта выхода – укреплять боеспособность Украины и налаживать торговые отношения с китайцами. И они, похоже, к такому повороту готовы. Ну, а сам Китай, как выяснилось, подготовился к шоку от скачка пошлин, кардинально сократив экспорт в США, одновременно наращивая поставки на мировой рынок стратегического металла лития до такого уровня, что он теперь занимает 60% общемирового рынка. Наверное, поэтому Си Цзиньпин так спокойно воспринял наезд Трампа с резким повышением пошлин (сейчас речь идёт уже о 245% заградительных тарифах) и ответил симметрично встречным повышением ввозных пошлин. И не то, что ехать к Трампу на поклон – даже звонить ему он не собирается. А нам остаётся ждать, кто «моргнёт первым»: Трамп или Си.

В такой ситуации события в Украине поначалу отошли на второй план. Но только временно. Президент Зеленский снова вернул внимание мировой общественности к нему и его стране, заявив о принципиальном несогласии на раздел Украины. Мало того, он воспротивился подписанию с Трампом соглашения, согласно которому Украина за помощь, оказанную ей администрацией Байдена в последние три года, фактически передаёт США свой экономический суверенитет. При этом Трамп со своей стороны ничего взамен не предлагает, заявляя, что безопасностью Украины должна заниматься Европа.

Судя по всему, Трамп очень доволен своими решениями, хотя минусов в них гораздо больше, чем плюсов. Непоследовательная противоречивая внешняя политика демонстрирует союзникам Америки, что США – ненадёжный партнёр, для которого главное – не солидарность, взаимная помощь и единство целей, а амбиции и примитивная выгода от сделок. С такой страной иметь дело сложно. И даже опасно. Такая политика Трампа контрастирует с позицией Китая, который в своих действиях весьма последователен и верен слову.

По-прежнему в повестке дня – перемирие и мир в Европе. И здесь Трампа ожидают большие проблемы, поскольку выяснилось, что, невзирая на огромный потенциал США, у президента никаких особых рычагов давления на Россию и Украину нет. Поэтому прекратить боевые действия в Украине Трамп не в состоянии ни за сутки, ни за 100 дней, ни к Пасхе, ни даже к 9 мая. Как заявил сам Трамп, «США ожидают получить от России ответ на своё предложение о прекращении огня в Украине на этой неделе». Неделя прошла – результатов нет. Дело дошло до того, что Госсекретарь Марко Рубио заявил: «США прекратят посреднические попытки в достижении мирного соглашения в течение нескольких дней, если не увидят четких признаков того, что оно может быть достигнуто». Фактически Америка расписалась в своём бессилии на что-то реально влиять.

Правда, Путин объявил пасхальное прекращение боевых действий, но, сколько оно продлится – неизвестно. А потому не видать Трампу Нобелевской премии мира, как своих ушей. Это, наверное, главное, что в настоящее время огорчает американского президента... А тем временем представители Франции, США, Великобритании, Германии и Украины договорились продолжить переговоры о прекращении огня на следующей неделе в Лондоне. Власти Франции назвали встречу в Париже «беспрецедентным форматом», в рамках которого обсуждались «условия прекращения огня». Европа постепенно замещает США на этом внешнеполитическом треке.

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ МЕНЯЕТСЯ РАСКЛАД СИЛ

В это же время на Ближнем Востоке наметились подвижки в отношениях между Израилем и Сирией. Дело дошло до прямых переговоров в Арабских Эмиратах делегации Израиля с и.о. президента Сирии Ахмедом Аш-Шараа (Аль Джулани). Это очевидный прорыв в отношениях двух стран – такого ранее не случалось никогда. Израиль предложил сирийскому президенту в обмен за нормализацию отношений воду, электроэнергию и безопасность, в том числе для исторически настрадавшихся от притеснений курдов и друзов.

Есть основания полагать, что отношения между двумя странами на фоне вывода американских войск из Сирии могут перейти в новое качество. И это – момент реально исторический. Семейство Асадов с евреями много лет уже не воевало, но крепкой дружбы у них никогда не было. А теперь разговор идёт о том, что Сирия, похоже, признает Голанские высоты израильскими, о чём ещё пару лет никто и не мечтал. Это стало возможным только после бегства Асада из страны в Москву.

Другая «горячая точка» Ближнего Востока – Иран, который по некоторым данным через несколько лет или даже месяцев может создать своё ядерное оружие. А средства доставки – ракеты – дальностью более 2 тыс. км., которые позволят наносить ядерные удары по Израилю или Европе, у них есть. Израильтяне очень опасаются, что режим аятолл сможет, как и Ким Чен Ын в КНДР, завладеть ядерным оружием. Тогда он сможет угрожать ядерной войной всему человечеству. Трамп, став президентом в первый заход, разрушил ядерную сделку с Ираном, объявив её слабой и неэффективной. А теперь намеревается заключить новую. Она же на поверку выглядит ещё более слабой и совершенно не препятствует развитию ядерных технологий в Иране. И если это вдруг случится, ядерная война на Ближнем Востоке может стать реальностью. Удастся ли премьеру Израиля Нетаньяху отговорить Трампа от такого шага, покажет ближайшее время. Пока же США наращивают давление на Иран, стягивая к его берегам свой ВМФ с двумя авианосными группами и тяжёлые бомбардировщики В-12, которые в состоянии наносить удары одними из самых тяжёлых авиационных бомб в мире – противобункерными T-12 «Cloudmaker». Они, по заявлению специалистов, в состоянии разрушить находящиеся глубоко в горах производства иранского ядерного оружия.

Другим заметным событием стал приём в Кремле президентом Путиным Александра Труфанова, освобождённого из плена террористов ХАМАС в февраля 2025 года, а также его матерью Еленой Труфановой и невестой Сапир Коэн, освобождённых из плена в конце 2023-года. Путин поздравил бывших заложников с освобождением и даже поблагодарил ХАМАС «за гуманитарный акт». При этом тот факт, что при похищении Александру Труфанову прострелили обе ноги, а его отец Виталий был убит террористами в ходе нападения 7 октября, остались «за кадром». Видимо, в Кремле это посчитали мелочью на фоне освобождения из неволи гражданина России. До сих пор в плену бандитов ХАМАС остаются ещё 59 израильских заложников, из которых не менее 35 уже мертвы.

До встречи.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.