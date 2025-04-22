    Коротко

Солиста Тувинской филармонии, награждённого губернатором Тувы, арестовали по обвинению в шпионаже

На солиста Тувинской государственной филармонии, 31-летнего Цэцэндэлгэра Тэгшээ завели уголовное дело о шпионаже (статья 276 УК), выяснили СМИ. Певец находится в московском СИЗО «Лефортово». Его арест еще 29 января санкционировал Лефортовский районный суд Москвы.

Подробности уголовного дела Тэгшээ неизвестны. Согласно законодательству, статью о шпионаже могут вменить только если у человека есть гражданство другой страны. Вероятно, у арестованного певца есть гражданство Монголии, отмечают журналисты.

Цэцэндэлгэр Тэгшээ – известный артист в Туве, на его соцсети подписаны 14 тысяч человек. Причем они не обновлялись с конца января. На сайте «Культурное наследие Тувы» сообщается, что Тэгшээ родился в Монголии в семье скотоводов, в 2010 году поступил в Кызылское училище искусств, а с 2018-го работает в Тувинской филармонии. В январе 2024-го Цэцэндэлгэр Тэгшээ вместе с женой Еленой Куулар, тоже артисткой Тувинской филармонии, получил благодарность от главы Тувы Владислава Ховалыга.

Журналисты попытались выяснить, что происходит с Тэгшээ сейчас. Его жена отрицает, что певец задержан. Она заявила, что Тэгшээ пропал из соцсетей, потому что уехал к родителям-пастухам и «там нету связи», но он «скоро выйдет на связь». В Тувинской филармонии на вопрос о задержании солиста ответили, что «понятия не имеют» об этом и бросили трубку.

Путин констатировал начало строительного кризиса в России

Российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета 15 апреля.

«Запуск новых проектов сократился на 23% относительно предыдущего года. У застройщиков растут долги, что угрожает устойчивости бизнеса, вплоть до ухода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно сказаться на всей экономике», – сказал Путин.

В рамках национальных проектов Путин ранее потребовал построить в России 1,38 млрд. кв. метров жилья, в том числе 663 млн. – к 2030 году. «Однако сейчас, с учётом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации, есть риски торможения, – признал президент. – В целом по стране уже более двух тысяч проектов в сфере строительства жилья реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев. Застройщики сталкиваются со снижением спроса».

Ударом по «стройке» стали отмена льготной ипотеки и повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 21%. Банки подняли стоимость ипотечных кредитов до уровней, которых экономика не видела с начала 2000х (около 30%), и как итог: выдача ипотеки в прошлом году упала почти на 40%, а в начале 2025-го обновила минимум за 7 лет доступной статистики Центробанка.

В марте, по данным Дом.РФ, было начато строительство 3,6 млн. кв. метров, а в первом квартале – 8,1 млн. Обе цифры почти на четверть (24%) меньше, чем годом ранее. Особенно глубокий провал был зафиксирован в Москве и Подмосковье, где запуски снизились вдвое (−51%).

В отсутствие кредитов посыпались и продажи застройщиков: например, в Подмосковье они реализовали за год на четверть меньше квартир в новостройках, чем годом ранее, а в Нижнем Новгороде – на 40%. В целом по стране, по оценкам Дом.РФ, продажи новых квартир уменьшились на 22%.

В 2025 году каждый третий девелопер станет убыточным, прогнозировали аналитики «Яков и Партнеры».

Аренда продолжает дешеветь в России после исторического максимума цен

Предложение аренды жилья в России в первом квартале года увеличилось на 23%, следует из данных Дом.РФ. Это 101 тыс. активных объявлений и самый высокий уровень с середины 2022 года, когда число лотов находилось на пике (127 тыс.).

Рост предложения отмечался почти во всех городах, в том числе за счет выхода на рынок квартир, купленных в инвестиционных целях – в текущих условиях владельцам их проще сдавать.

Под влиянием активного роста предложения аренда жилья дешевеет второй квартал после достижения исторического максимума в третьем квартале 2024 года. Так, средняя цена сдаваемой квартиры в Москве опустилась до 91 тыс. рублей за месяц (-10% к четвертому кварталу 2024 года), в нестоличных городах – до 36 тыс. рублей (-3%).

«В условиях снижения стоимости аренды и роста предложения наблюдалось оживление индикаторов спроса: число закрытых объявлений выросло впервые за последний год, а среднее количество просмотров – впервые за три квартала», – отмечается в обзоре Дом.РФ.

Новосибирск подтверждает общие тенденции. При этом количество объявлений за год выросло аж в 2,5 раза и на четверть к четвертому кварталу 2024 года. Средняя стоимость аренды жилья составила 35,8 тыс. рублей, сократившись на 5% к четвертому кварталу 2024 года, но увеличившись на 2% год к году.

В Омске число объявлений выросло в полтора раза к четвертому кварталу 2024 года и на 60% к первому кварталу 2024-го. За квартал стоимость жилья снизилась на 9%, а год к году выросла на 3%, составив 29,9 тыс. рублей.

В Красноярске объем предложений вырос вдвое за год и на 27% за квартал. Средняя стоимость лота – 33,5 тыс. рублей. При этом аренда подорожала на 14% за год и на 2% за квартал.

Ветеран СВО на ярмарке трудоустройства встал на учёт по безработице

В Кызыле 18 апреля прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства. Во Дворце молодежи были представлены более 1300 вакансий от работодателей Тувы. Очно в ней участвовали 35 организаций. Ветеран СВО Аюш Бурбу прошел несколько собеседований, передает фонд «Защитники Отечества». Он провел беседу с представителями магазина «Руммаркет», ООО «Автоколонна 17», АО «Россети Сибирь Тываэнерго» и компании «Эльбрусметалл Литий». Ему предложили привлекательные условия и бонусы.

Впрочем, похоже, бонусы оказались не столь привлекательные, раз 23-летний ветеран СВО решил встать на учет как безработный и оформить социальный контракт. В этих условиях в течение 4-х месяцев он будет получать 18 тысяч рублей в качестве матпомощи на период поиска работы и в первые месяцы после трудоустройства.

При этом «Трудоустройство ветеранов СВО является приоритетной задачей фонда «Защитники Отечества», – уверяют чиновники организации.

Рекордное за 14 лет число российских военных осудили по уголовным делам

В 2024 году российские гарнизонные военные суды осудили по уголовным делам 13 699 человек. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, следует из данных судебного департамента при Верховном суде. Из всех осужденных 6 838 человек получили наказание в виде лишения свободы, что также является самым высоким показателем за последние 14 лет. Годом ранее суды отправили отбывать наказание в местах лишения свободы 3021 военного.

Согласно официальной статистике, число приговоров по уголовным статьям в отношении российских военных растет с начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2022 году приговоры были вынесены в отношении 4191 военнослужащего, а в 2023-м – 7779. В 2024 году число осужденных увеличилось на 76% год к году. До этого наибольшее число осужденных военных по уголовным делам было в 2010 году – 8632, а минимальное в 2020-м – 3351.

Также из доступной статистики следует, что в 2024 году рекордное число военных были осуждены по статьям, связанным с оборотом наркотических веществ. Всего в прошлом году было вынесено 774 таких приговора. До этого наибольшее количество приговоров военным за преступления, связанные с наркотиками, гарнизонные суды вынесли в 2015 году – 560. Ранее военнослужащие рассказывали, что активно употребляют наркотики около 10-15% человек в каждой дивизии. Особой популярностью у российских военных пользуются марихуана, мефедрон, амфетамины, «соли» и медицинские препараты «Лирика», «Тропикамид» и барбитураты.

Второго генерала Минобороны отправили в колонию за взятки

Московский Гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего замначальника Генштаба, руководителя главного управления связи Вооруженных сил России Вадима Шамарина. Генерал-лейтенанта признали виновным в получении двух крупных взяток при выполнении гособоронзаказа (часть 6 статьи 290 УК). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает «Интерфакс».

Шамарин стал вторым генералом, получившим реальный срок за взятки после отставки Сергея Шойгу с поста главы Минобороны. В январе суд назначил 8 лет колонии строгого режима генерал-майору Константину Огиенко – в 2021–2023 годах он командовал 1-й армией ПВО особого назначения, которая прикрывает Москву.

И Огиенко, и Шамарина лишили звания. Последнему также запретили на семь лет занимать должности в органах госвласти. Кроме того, суд конфисковал его имущество на 36 млн. рублей.