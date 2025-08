Невежество погубит этот мир – 4

Окончание. Начало в №№25-27.

НЕВЕЖЕСТВО + СВОБОДА = ХАОС

Казалось бы, для борьбы с невежеством достаточно снять ограничения на свободу слова, открыть все библиотеки, позволить каждому получать любые знания. И тогда, несомненно, в мире не будет места тупым религиозным догмам, коррумпированным чиновникам, циничным капиталистам. Ведь мыслящий человек при большом многообразии мнений всегда сможет разобраться в потоке информации и отличить правду ото лжи! И тогда наступит эпоха всеобщего благоденствия и счастья, когда каждый человек становится гражданином, ответственным за свою судьбу!

Как бы ни так. В реальности оказалось, что по своей сути человек – это совсем не любознательное существо, стремящееся докопаться до всех тайн Вселенной. Ему достаточно услышать о первой более-менее простой объясняющей теории, не противоречащей его обывательским взглядам, и он успокаивается. Мало того, он начинает отметать любые разумные доводы, противоречащие его сложившейся картине мира.

Деструктивная пропаганда в свободном мире действует ничуть не хуже, чем в условиях тотальной диктатуры. А может даже и лучше, благодаря более развитой конкуренции между СМИ и тем самым более высоким уровнем профессионализма спикеров. В условиях, когда разрешена любая информация – это становится раздольем для размножения любых теорий заговора. Даже при всей абсурдности и невменяемости каких-то распространяемых данных попробуй, запрети. Сразу обвинения: ты что, против свободы слова?!!

В итоге при полной анархии, без попытки как-то направить или ограничить поток информации, на Западе выросло несколько поколений странных людей, придерживающихся откровенно деструктивных течений. К примеру, кровожадную террористическую организацию ХАМАС.

7 октября 2023 года палестинские вооружённые группировки под руководством ХАМАСа вторглись в Израиль, убили около 1200 израильтян (779 – гражданские, 38 – дети), 253 человека взяли в заложники. Более 20 тел были найдены с руками, связанными пластиковыми стяжками или электрическими шнурами, что указывает на казнь. Были обнаружили тела ребёнка и взрослого, связанных проволокой и сожжённых заживо. Доступны различные доказательства жестокости боевиков, включая убийство родителей на глазах у их детей и наоборот. Например, госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Сенате сообщал о семье из четырёх человек, которые были убиты во время завтрака: «Мальчик и девочка 6 и 8 лет, и их родители за завтраком. Отцу выкололи глаз на глазах у детей. Матери отрезали грудь, девочке ампутировали ногу, мальчику отрубили пальцы перед казнью. И тогда их палачи сели и поели».

Многие свои преступления и зверства боевики сами же снимали на видео и выкладывали в открытый доступ в интернет для обозрения всем желающим. Казалось бы, никаких проблем с доступом к объективной информации в свободных странах Запада нет. Иди и смотри. Сравнивай: кто напал, кто пострадал, что сотворил. Но нет. Немалое количество студентов и преподавателей самых лучших мировых учебных заведений неожиданно выступили в поддержку действий ХАМАСа, выставляя жестоких детоубийц в качестве жертв «израильской военщины».

При этом они выявили свою полную невежественность, несмотря на учёбу в престижных заведениях. Профессор политологии Калифорнийского университета в Беркли Рон Хасснер провёл исследование и выяснил, что большинство студентов, которые скандируют на демонстрациях призыв «From the river to the sea – Palestine will be free» («От реки до моря – Палестина будет свободной») никогда не видели карту Ближнего Востока. То есть, они не представляют, о какой реке и о каком море вообще речь. Меньше половины опрошенных, только 47% студентов, смогли назвать реку (Иордан) и море (Средиземное). Альтернативными ответами были Нил и Евфрат, Карибское море, Мёртвое море и Атлантический океан.

В этом же ряду находится и громкое убийство молодой еврейской пары, не где-нибудь в отсталой Африке, а в самом сердце мирового «просвещённого» Запада – Вашингтоне. 22 мая 2025 года двое сотрудников посольства Израиля были застрелены возле Еврейского музея в центре Вашингтона. Подозреваемый в нападении арестован, ему предъявлены обвинения в убийстве. Он был опознан полицией как 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес. Полиция утверждает, что во время задержания он выкрикивал лозунг «освободите Палестину». Глава полиции округа Колумбия Памела Смит заявила, что ранее Родригес не попадал в поле зрения правоохранительных органов, и в его биографии «нет ничего, что могло бы привлечь внимание».

Как такое случилось, в принципе, понятно. В свободном мире, где нет какой-то определённой идеологии и разрешены любые мировоззрения, всё решают деньги. Спонсорами большинства лучших вузов мира оказались мусульманские страны типа Катара, Саудовской Аравии, и прочих бахрейнов. Им как раз было важно взрастить антисемитизм среди европейской и американской молодёжи. Если вроде бы авторитетные преподаватели читают лекции по еврейскому вопросу по заказу спонсоров, то на выходе и получается, что вуз географически находится на либеральном Западе, а по сути – является рассадником мировоззрений восточной деспотии.

Ещё одним ярким примером горя от безграничной свободы можно назвать Грету Тумберг. Символично, что эта экологическая активистка, страдающая аутизмом, начала свою деятельность с забастовки против изменений климата путём отказа от учёбы.

В России чиновники в эпоху молодёжных протестов против засилья старичья часто говорили о недопустимости использования детей в политике. Рассказывали, как это подло и неправильно. Правда, сегодня даже младенцев наряжают в цвета хаки, тем самым «подло используя» в сегодняшней милитаристской политике, и ничего. Поднятую в качестве флага Грету, невзирая на её медицинский диагноз, использовали в политике не менее грязно.

Проблема глобального потепления – это самая модная тема в мире. Непонятно, кто её на самом деле продвигает, но она «на ура» заходит всем «левакам», придерживающим принципа «за всё хорошее против всего плохого». Несмотря на то, что нет однозначного объяснения, почему происходит потепление (к примеру, один действующий вулкан в разы перекрывает большую часть стран по количеству выбросов углерода в атмосферу), всевозможные социалисты, коммунисты, «зелёные» и прочие антиглобалисты считают виновными технологический прогресс человечества, и требуют срочно принять меры по уменьшению промышленной деятельности. Ну, или хотя бы заплатить определённую мзду борцам за чистое небо...

Кстати говоря, каким образом планете может помешать потепление, тоже внятного ответа нет. Да, немного поднимется уровень воды, да, на несколько градусов станет теплее в некоторых странах. Ну и что? Это хорошо, например, для России, у которой более 60% территории находится в зоне вечной мерзлоты. Но никто не пытается разобраться в вопросе, все активно борются потеплением, и попробуй только скажи слово против.

Показательно, что та же Грета Тумберг легко и непринуждённо поддержала террористов ХАМАСа. Невежество – оно такое. Оно или есть по всем вопросам и любым темам, или ты начинаешь думать и задавать себе неудобные вопросы, отделяя зёрна от плевел, подвергая критике любую конспирологическую теорию.

Думаю, одной из главных причин такого положения на Западе как раз и являются издержки демократического строя. Задумка, как всегда, была хорошая: власть народа, каждый гражданин принимает участие в выборе пути своей страны. Именно большинство избирателей решает, кто будет вести к «светлому будущему» на следующие несколько лет. Но что случится, если элита страны не слишком озабочена стратегическим планированием на десятилетия вперёд, не пытается принимать трудные, но необходимые решения, которые только через много лет могут привести к процветанию? Что если элиту интересует только достижение и удержание власти любой ценой? Тогда, как и в тоталитарных государствах, в свободных и демократических странах оказывается выгодно держать население тупым и легко поддающимся любым громким обещаниям на предвыборных дебатах. В результате уже не ясно, этот популист просто вынужден исполнять пожелания не слишком умного большинства избирателей или в действительности он сам пробуждает низменные желания у электората, как обычный наркодилер, рассказывая о преимуществах получения удовольствия здесь и сейчас без особых затрат со стороны клиента.

У демократии имеется главное преимущество перед диктатурами – это регулярная сменяемость власти. Мол, если выбрали по ошибке некомпетентного лидера, то в следующий раз выберем другого, который исправит ошибки предыдущего, и страна опять встанет на верный путь. Но что если невежественный, не способный к анализу народ не делает выводов из прошлых ошибок и, имея память рыбки гуппи в несколько секунд, раз за разом наступает на те же грабли, выбирая таких же или даже еще более худших президентов? В итоге демократия (власть народа) превращается в охлократию (власть черни), при которой решения принимаются под влиянием эмоционального возбуждения и предрассудков толпы, а не на основе разума и закона.

Вот и получается, что даже однажды когда-то завоёванная свобода не даёт защиты от невежества. Глупость – она и в Америке глупость.

ИТОГ

Оставаться человеком разумным – это трудная каждодневная работа. Скатиться на уровень животного – дело одной минуты. Достаточно поддаться звериным инстинктам, отбросив стыд и совесть. Особенно легко катиться вниз, когда государство поощряет моральное разложение всеми силами. Если за слова «миру мир» дают сроки до 10 лет заключения, а убийцам и насильникам президент вручает государственные награды, то уже практически невозможно не слишком вдумчивому человеку разобраться, где добро, а где зло.

Была ли вообще возможность предотвратить текущий вектор событий? Маловероятно. Как сказал кто-то из великих (молва приписывает фразу Альберту Эйнштейну), «есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчёт Вселенной я не уверен». В мирные времена она звучит как смешная шутка, а сегодня – как приговор. Любому правителю выгодно держать народ в невежестве. А сам народ в своей массе ни к какому развитию не стремится. А значит, подобный порядок вещей будет сохраняться всегда, пока существует само человечество.

Пропаганда сегодня работает на полную мощь не только в России, но и во всём мире. Она заряжает народ ненавистью к окружающим. Нам постоянно внушают, что нас кто-то обидел... Когда эмоции хлещут через край, тут уже не до трезвых холодных рассуждений. Всё это безумие нам объясняют восстановлением «исторической справедливости», возвратом к «традиционным ценностям».

Почему именно сегодня, а не вчера или завтра? Как цинично говорит, пропагандист Мединский, когда объясняет начало той или иной войны в прошлом: «появилось окно возможностей». Так и сейчас: сложилась такая картина мира, что со сцены исчезли «мировые жандармы» – СССР и США. Советский Союз рухнул в 91-м, и тем самым оставил без опеки «Варшавский блок» и весь коммунистический мир. А сегодня уже американцы сами отказываются от контроля за своим «Атлантическим альянсом» с его западными либеральными ценностями. И, похоже, шакалы решили, что настало время побороться за место нового мирового гегемона. Ну, или хотя бы решить свои противоречия с соседями радикальным способом. Ставкой в своих «играх» власти сделали собственные страны, с азартом бросая в качестве фишек на стол своё невежественное население, которое в страхе перед мнимыми и реальными угрозами ещё больше, как стадо испуганных животных, сплачивается вокруг своего вожака, не понимая, что как раз он и ведёт всех в пропасть.

Всякие мелкие царьки вдруг поняли, что никто их кровожадных желаний больше не сдерживает – делай, что хочешь! Хочешь – устраивай геноцид внутри своего государства, как Северная Корея, Сирия, Мьянма, Беларусь – конфликты за последние 30 лет. Можешь решить территориальные споры со своим соседом. Как это сделали Азербайджан, Россия, Турция, Венесуэла, Китай, Индия, Пакистан, Таиланд, Камбоджа. Никаких правил, законов, моральных ограничений на сегодня в мире не осталось. Некому остановить. Твори, тварь, что взбредёт тебе в сумасшедшую голову!

В прошлый раз подобное «окно возможностей» возникло в эпоху первых мировых войн, когда рухнули все старые империи, а новообразованные решили выяснить, «кто в доме хозяин». Кончилось это сотнями миллионов жертв по всему миру. Сегодня, когда и населения на Земле побольше, и вооружения поразрушительней, жертв будет намного больше. И не думайте, что кого-нибудь остановят моральные терзания по поводу нажатия на «красную кнопку». Как только возникнет «окно возможностей», так им воспользуются, не сомневайтесь. Похоже, пока вырвавшийся на свободу зверь не напьётся крови, не наестся человечины вдоволь, это не кончится.

Можно ли остановить это безумие? Пока не видно даже малейшего шанса: разумные люди слишком робко и пугливо подают голосок в информационном пространстве. Его явно не слышно за вопящими во весь голос упырями, жаждущими крови. Поэтому, скорее всего, новый мировой порядок придёт только по итогам предстоящей бойни.

Победители (а точнее – «выжившие», учитывая количество ядерного оружия на планете) соберутся на новую «Ялту», как когда-то Сталин, Рузвельт и Черчилль, где сочинят новые международные законы, нарисуют новые границы, распределят зоны влияния, создадут очередную Организацию Выживших Наций. Но это всё будет совсем не скоро, а сегодня стоять на пути у озверевшей своры, у которой глаза залиты кровью, смысла нет. Мирным гражданам, не поддавшимся всеобщему безумию, остаётся только найти где-то тихое местечко и постараться пережить эту эпоху перемен. Только вот где это «тихое местечко»? Вряд ли кто сможет ответить однозначно. Но было бы интересно послушать других понимающих.

О. Шын