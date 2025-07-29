    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-07-2025 #2[ru]

Если отношения с олимпийским комитетом будут «положительно развиваться» и дальше такими темпами, то они «нормализуются» не раньше 2036 года.

Аноним, 23-07-2025 #4[ru]

Рассориться можно быстро, а дружбу выращивают столетиями.

Аноним, 23-07-2025 #1[ru]

Супруга экс-главы республики Кара-оола Лариса бесплатно «приватизнула» АЗС на Правом берегу. А теперь задним числом пытается её легализовать. Верховный суд вынес решение её снести как самовольное строение. Тогда Кара-оол обратилась в суд с исковым заявлением о признании права собственности на самострой. 22 июля судья Кызылского городского суда Папий-оол отказала Кара-оол в удовлетворении заявленных требований.

Аноним, 23-07-2025 #2[ru]

В Верховном суде Тувы к Карлику и его семье настроены раздражённо.

Аноним, 23-07-2025 #3[ru]

Шолбан Кара-оол: «Горжусь, что вот таким мужским составом и справил свой день рождения!» https://t.me/karaoolduma/6743 Непонятно в чем заключается гордость: «мужской состав» – это намек на нетрадиционную ориентацию что ли? Или гордость, что сумел сбежать от своих баб побухать с мужиками в гаражах? Да и алкашку со стола зря прятал – на барной стойке все равно весь набор выставлен. Реклама алкоголизма от яростного «борца» за трезвость – то, чего нам так не хватало!

Аноним, 23-07-2025 #4[ru]

На востоке продолжают строить АЗС, на днях там был замечен Якушев в кругу какого-то Чудака.

Аноним, 23-07-2025 #6[ru]

Поделом Карлику. Украденную у государства АЗС нужно снести!

Аноним, 24-07-2025 #7[ru]

Снесете, Якушев новых понастроит. Благо денег наворовал много, сученыш!

Аноним, 24-07-2025 #9[ru]

Шолбан Кара-оол: «Не стыдно смотреть людям в глаза. Так можно сказать о нашей работе в период восьмой сессии VIII созыва Государственной Думы...» Клоун, ты когда в последний раз к людям без охраны выходил? Почему комментарии в твоих блогах закрыты? Даже отрицательные «лайки» запретил. За те законы, что вы наштамповали за последние месяцы с повышением тарифов, пошлин, налогов вы будете прокляты во веки веков!

Аноним, 26-07-2025 #12[ru]

Карлик городит свою уродливую заправку возле погранотряда. Плевал он на всех и на закон в том числе.

Аноним, 23-07-2025 #1[ru]

У меня вопрос; а почему за 9 месяцев превратился в посмешище в Москве и Тыве? Он таким всегда был – вся его жизнь: закончил институт и стал барменом – разве не смешно? Зачем учился в институте? Если бармен – это в другом месте учат. Потом стал портфеленостцем у главы: затем стал полномочным представителем и натворил косяков (что кому-то тогда было не понятно, что из себя он представляет?) Так нет, поставили его в Туве потом еще на должность зам министра экономики (как можно руководить экономикой не понимая экономики?) А то, что он закончил еще и тувинский университет а затем и институт управления – то это ума не прибавило, потому как коллекционирование дипломов и приобретение знаний – разные вещи. И еще: по указке понятно кого с алкоголем боролся и еще много чего. Вот когда в министры заделался, то народ так писал: стабильно с достижениями нигде не работал!

Неужели в районах нет педагогов со стажем с рядового до руководителя? А где наши учителя года всех годов? Неужели считаете народ глупыми дураками? Всё-таки ученики-то наши, мы должны знать, кому и какому министру мы доверяем детей и всё остальное 30 окт 2024 умные слова и про народ и про дела! Но кто слушает народ? А надо бы тогда и дела бы пошли намного лучше! И вопрос не только о нем одном. Таких Ренатов Ооржаков по стране – пруд пруди. Вот такая кадровая политика. А известно – кадры решают все!

Аноним, 23-07-2025 #4[ru]

Если позволите, я закончу мысли о кадровой политике в целом: про Рената Ооржака не случайно написал. Мне к нему лично нет претензий – какой вырос, такой и вырос. Сын знаменитого отца. Надеюсь, отца вспомнят хорошим словом, кто его знал.

Теперь ближе к делу. У нас кадровая политика по принципу: я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак! На основании этого принципа и подбираются кадры. Дурак на фоне глупого начальника всегда показывает стороннему человеку, что начальник умнее. А значит, не подсидит. Вот система и фильтрует так, чтобы дурак был глупее начальника. А дальше этот дурак носит портфель одного начальника, потом становится портфеленосцем повыше и в итоге социальный лифт выносит наверх в министры. Этот дурак кого возьмет в подчинение? Конечно: того, кто глупее его. Чтобы на фоне дурака выглядеть умным.

А еще и куча купленных дипломов да кандидатская, написанная кем-то. Уж защититься во многих местах большого ума не надо. Тем более: чем выше должность, тем больше денег, можно и потратится. Вот так и деградирует система.

Подсказка: если хотите понять с каким начальником имеете дело – то смотрите на подчиненных: если подчиненные могут высказывать свое мнение и могут как-то разумно действовать без оглядки, то понятно: начальник – не дурак. А если наоборот – то чаще всего пиши пропало! И тут надо ублажать этого дурака. Примеров хватает.

Теперь почему умные и толковые наверх не выбиваются? Знал и знаю несколько хирургов, хороших врачей, хороших ученых знаю и хороших инженеров. И все они говорят о том, что невозможно работать там наверху. И поэтому они тихо работают на своих местах и радуются, что как-то подальше от дураков. Не время. Так вот: как только система себя погубит – может тогда такие Ренаты и останутся там, где им и место – в баре или у двери швейцарами. А пока что такие времена!

Аноним, 23-07-2025 #5[ru]

Шолбан Кара-оол: «У нас животновод по-прежнему остается опорой народного хозяйства, основой, которая питает точки роста сельской экономики, обеспечивает развитие села, дает работу людям. И это еще не вся миссия, которую несут наши животноводы и все сельские труженики Тувы». Ага, основная «миссия» сельских тружеников Тувы – это «питать» чиновников всех мастей, присосавшихся к аграрному бюджету.

Аноним, 23-07-2025 #6[ru]

Ренат Ооржак – это какое-то недоразумение. Всегда ловчит, подличает, меняет лицо и взгляды. Какой из него политик или министр?

Аноним, 23-07-2025 #7[ru]

Интересно, а к Ховалыгу правоохранители придут сразу после отставки, или дадут немного отдохнуть?

Аноним, 23-07-2025 #8[ru]

Да, за Ховалыга уже взялись. ФСБ собирает на него компромат.

Аноним, 23-07-2025 #10[ru]

Следующими будут министр строительства Кыргыс и министр земельных дел Допуй-оол. На них уже собран компромат. Это два самых коррумпированных министерства.

Аноним, 24-07-2025 #12[ru]

ЧМО Кыргыс, самый дерьмовый министр строительства за всю историю Тывы.

Аноним, 24-07-2025 #15[ru]

Все эти лукины, кыргысы, ху*няоолы и прочая шушера – отражение всех дел в Туве.

Аноним, 25-07-2025 #16[ru]

Откуда они таких балбесов находят?

Аноним, 25-07-2025 #17[ru]

Самое коррумпированное министерство Тывы – это минстрой. Взяточник на взяточнике сидит, одного же недавно посадили – и толку ноль. Как брали взятки, так продолжают. Под особым вниманием у них, как всегда, Трансстрой из Абакана, министр Кыргыс с особой теплотой относиться к этим гостям из солнечного Азербайджана.

Аноним, 25-07-2025 #18[ru]

Минобр – ворье, минзем – ворье, минстрой – ворье. Боже мой у них есть хоть одно нормальное министерство, где не воруют?

Аноним, 26-07-2025 #23[ru]

Просить нужно Москву, чтобы выделили министров-специалистов для Тувы. Иначе толку не будет от всех этих кыргысов, допуй-оолов, ренатов ооржаков и других спесиалистов широкого профиля.

tlg_comm, 27-07-2025 #25[ru]

Фонтан коррупции открыт!

Аноним, 27-07-2025 #27[ru]

Обновленный фонтан в Кызыле – это позор и издевательство для республики! В такое трудное время тратят деньги на развлечения. Скромнее нужно быть. Самый нищий регион позволяет себе регулярные праздники, салюты и пьяную праздную жизнь...

Аноним, 23-07-2025 #4[ru]

Капитализация Лабубу ($41 млрд.) превысила капитализацию Газпрома ($38 млрд.). «Национальное достояние» дешевле игрушки... Шел 25 год правления Путина...

Аноним, 24-07-2025 #6[ru]

Владислав Ховалыг: «... вводим режим ЧС на всей территории Тувы. Сосредоточим все силы и средства, чтобы не допустить массового распространения лесных пожаров...» Хорошо отметили Наадым – сожгли к хренам пол Тувы.

Аноним, 23-07-2025 #1[ru]

Идеальная женщина России, по мнению пропаганды: Родила в 16. Тройню. Вдова. Работает на заводе ВПК. По вечерам, после курсов китайского, плетет маскировочные сетки. Имеет двух любовников мигрантов. Считает, что пост главы государства должен называться «Путин». Идеальный мужчина: Родился. Погиб на СВО.

Аноним, 23-07-2025 #3[ru]

Любая война в XXI веке в Европе – это абсурд... В борьбе варварства и цивилизации обязательно должна победить цивилизация, но, конечно, с огромным трудом. Ведь проблема в том, что варварство пользуется новейшими техническими достижениями цивилизации...

Аноним, 23-07-2025 #2[ru]

Для того, чтобы сохранить свою власть, Путину достаточно не проиграть СВО при жизни. А вот для того, чтобы опричнина смогла сохранить свою власть после ухода Путина, ей нужно гораздо больше: либо чтобы Путин одержал победу (точнее, достиг результата, который можно продать на внутреннем политическом рынке как победу), либо чтобы он закончил СВО (точнее, достиг результата, который на том же внутреннем политическом рынке можно продать как прекращение СВО).

Аноним, 23-07-2025 #3[ru]

Несменяемость власти и деградация экономики роднит Украину с Третьим рейхом, заявил Медведев. То ли дело в России...

Аноним, 26-07-2025 #20[ru]

Глава ВТБ Костин подтвердил, что «Адмирал Кузнецов» из ремонта не выйдет. Интересно, а путинисты помнят, сколько было выделено на этот ремонт? Не помнят. Им такое помнить запрещено. 86 миллиардов было выделено. Это 13 годовых бюджетов Пскова.

Аноним, 27-07-2025 #22[ru]

«Фашизм» в Украине – люди свободно выходят с плакатами на митинги протеста. «Демократия» в России – людей сажают за решётку за одиночные пикеты.

Аноним, 23-07-2025 #1[ru]

Там помимо Лукина замешан Кыргыс. Иргит – его лучший друг. Все взаимосвязано. Кыргыс уже давал указания Хертеку и Ултургашеву готовить фиктивные документы на ввод этих домов.

Аноним, 24-07-2025 #3[ru]

Почему не сносят халупу на Ангарском? Это даже на дом не похоже.

Аноним, 24-07-2025 #4[ru]

Помнится, Дина Оюн нахваливала мошенника.

Аноним, 25-07-2025 #5[ru]

Иргит «кинул» всех подрядчиков и поставщиков. Тот ещё пи... Неужели не понятно, с кем имели дело?

Аноним, 25-07-2025 #6[ru]

Этому Иргиту опять надавали новых земельных участков под новые схемы. А на праздник Дня Строителя Кыргыс хочет наградить его орденом республики!

Аноним, 25-07-2025 #7[ru]

Лукин, как получил деньги от Иргита после раскрытия эскроу счетов по домам, сразу уволился и скрылся из республики.

Аноним, 26-07-2025 #8[ru]

Этот проходимец Э. Иргит придумал, как дурить дольщиков: показывают одну квартиру 100 людям, выдавая ее за их объект. Там более-менее прилично смотрится все, люди подписывают Акт приема-передачи объекта. А по факту позже получают совсем не то. С браком и недоделками. Так обмануты уже сотни жителей. Вот такой вот лютый негодяй Э. Иргит!

Аноним, 27-07-2025 #10[ru]

Лукин в бегах, а эти две девятиэтажные халупы стоят посреди поля без дороги, школы, садика и магазина. Не работают лифты, канализация стоит на подпоре, с водой проблемы и т.д. можно перечислять до бесконечности. Эскроу счета обналичены, деньги испарились, а Иргит приступил к сбору денег с новых наивных вкладчиков.