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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 28, 29 июля / Коротко
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№28, 29 июля 2025 года.
    Коротко

В Кызыле возродился знаменитый фонтан

26 июля в г.Кызыле напротив здания правительства был запущен долгожданный многострадальный в некоторой степени уникальный фонтан, в скорый пуск которого мало кто верил. Открытие фонтана произошло в отсутствие главы республики. Руководитель строительства С.Богусов был вознаграждён за свой труд званием «Заслуженный работник Республики Тыва».

Российских чиновников начали сажать со скоростью по одному в неделю

В России заметно выросла частота задержаний высокопоставленных чиновников – в среднем не реже одного случая в неделю. По подсчетам СМИ, с начала года под следствием оказались не менее 28 представителей власти уровня министров, вице-губернаторов и их заместителей. Причины почти всегда одни и те же – взятки, мошенничество, растрата и злоупотребление служебными полномочиями.

Очередной громкий случай произошел 24 июля: был задержан бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров, покинувший пост в ноябре прошлого года. Его подозревают во взяточничестве. В этот же день были арестованы сразу трое челябинских чиновников: министр по управлению имуществом Эльдар Белоусов, управляющий делами губернатора и правительства области Роман Менжинский, а также бывший вице-губернатор Александр Богашов. Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной заинтересованности и с тяжкими последствиями. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Главу контрольно-счётной палаты Кызыла убрали по «утрате доверия»

Горсовет Кызыла уволил главу контрольно-счётной палаты (КСП) города Кежик-оола Тулуша по требованию прокуратуры. Решение принято на сессии 22 июля, вопрос был единственным в повестке заседания.

Тулуш не представил сведения о доходах и имуществе семьи за 2024 год, рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Контрольно-счётные палаты – это аудиторские органы, позволяющие депутатам контролировать чиновников. Решение об увольнении Тулуша принято на фоне публичного конфликта между спикером горсовета Кызыла Ириной Казанцевой и главой администрации города Каримом Сагаан-оолом, отставки которого депутаты добились через суд, но он смог остаться в должности по итогам апелляции.

Кежик-оол Тулуш долгое время возглавлял департамент финансов мэрии Кызыла, в том числе, когда главой администрации был Владислав Ховалыг. Затем он стал первым вице-мэром по экономике и финансам в команде Карима Сагаан-оола.

В 2022-м Тулуша устроили директором госучреждения правительства Тувы «Межотраслевая централизованная бухгалтерия», а в 2023-м возглавил КСП Кызыла.

Завхоз минкультуры Тувы пошёл под суд за взятки билетами

Начальника ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу министерства культуры» Тувы и его заместитель предстанут перед судом. Первого обвиняют в получении крупной взятки с вымогательством (пункты «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК), второго – в посредничестве во взяточничестве (пункт «б» ч. 3 ст. 291.1 УК), сообщила прокуратура республики.

«По версии следствия, в мае директор бюджетного учреждения и его подчиненный сообщили индивидуальному предпринимателю о возможности заключения с ним договора на возмездное оказание услуг только при условии передачи взятки в общей сумме 500 тыс. рублей, в том числе наличными в размере 250 тыс. и билетами на концерт в количестве 100 штук стоимостью 2500 рублей каждый», – уточнили в пресс-службе СК РФ по Туве.

В противном случае начальство госучреждения угрожало отказать в заключении договора. Обвиняемых задержали при получении денег.

По сведениям «Сибирского экспресса», обвиняемого начальника «Хозяйственного управления по имуществу министерства культуры» зовут Эресом Мунге, а посредника в предполагаемой взятке – Александром Чульдумом. На их имущество стоимостью свыше 42 млн. рублей наложен арест.

Министерство культуры республики возглавляет Виктор Чигжит.

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